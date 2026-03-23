Едер Милитао и секси красавицата Таина Кастро очакват първото си дете заедно

23 Март, 2026 23:11 451 1

Любов, ново начало и семейно щастие

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Въпреки бурните предизвикателства на футболния терен, защитникът на Реал Мадрид - Едер Милитао преживява истински възход в личния си живот. След поредица от тежки контузии и дълги месеци извън игра, бразилската звезда намира утеха и радост в семейството си.

Най-новата вълнуваща новина? Очарователната му съпруга, инфлуенсърката Таина Кастро, е бременна и двамата с нетърпение очакват първото си общо дете. Щастливата вест бе споделена от самата Таина в социалните мрежи, само ден след като отпразнува своя 29-и рожден ден.


С трогателни думи тя разкри, че семейството им се увеличава: „Животът ни изненадва, а Бог пише нова страница в нашата история. Сега сме шестима – още едно малко съкровище идва, за да ни напомни кое е най-важното. Добре дошла, наша голяма любов!“

Любовната история между Милитао и Кастро е достойна за сценарий на латиноамерикански сериал. Таина вече е майка на две деца – Хелена и Матео, плод на предишния ѝ брак с футболиста на Фламенго Лео Перейра. От своя страна, Едер има дъщеря Сесилия от връзката си с модела Каролине Лима.

Любопитен обрат настъпва, когато след раздялата си с Милитао, Каролине се сгодява именно за Лео Перейра – бившия съпруг на Таина. Сложните преплетени съдби на четиримата често са обект на медийно внимание и коментари в социалните мрежи.

Големият ден за Едер и Таина настъпи на 18 юли 2025 година, когато двамата си казаха „да“ на бляскава церемония в луксозния Palácio Tangará в Сао Пауло. Сред близо 300 гости присъстваха и звезди от футболната сцена, включително съотборникът на Милитао – Винисиус Жуниор. Булката впечатли всички с три различни рокли, като най-елегантната бе създадена от прочутата дизайнерка Мари Лафайет – стилистката, която обличаше и Мишел Болсонаро по време на президентството на съпруга ѝ Жаир Болсонаро.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 Фара

    Отговор
    Боли ме фара за тези сиганйори

    23:32 23.03.2026

