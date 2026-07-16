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Ернан Креспо поема Атлас Гуадалахара

Ернан Креспо поема Атлас Гуадалахара

16 Юли, 2026 19:06 392 0

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  • треньор

Ново начало за аржентинската легенда в Мексико

Ернан Креспо поема Атлас Гуадалахара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният аржентински специалист Ернан Креспо ще поеме кормилото на мексиканския Атлас Гуадалахара, съобщи уважаваният журналист Фабрицио Романо. 51-годишният наставник ще се обвърже с клуба до 2028 година, като се очаква да вдъхне нов живот на отбора от Лига MX.

Креспо, който остави ярка следа като нападател в европейския футбол, се утвърди и като треньор с международен размах. След старта на треньорската си кариера през 2014 г., той натрупа ценен опит в различни точки на света – от Италия, през Аржентина, до Катар, Бразилия и ОАЕ. Сред най-значимите му успехи се открояват триумфът в Копа Судамерикана с Дефенса и Хустисия, както и спечелената Азиатска шампионска лига с Ал Аин. В Сао Пауло Креспо завоюва и престижния трофей Кампеонато Паулиста през 2021 година.

В мексиканския гранд Креспо ще наследи своя сънародник Диего Кока, който бе освободен след кратък престой начело на тима.


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