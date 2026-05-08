Дилета Леота разгорещи социалните мрежи с дълбоко деколте

Известната италианска спортна журналистка Дилета Леота за пореден път доказа, че стилът и женствеността вървят ръка за ръка, независимо от обстоятелствата. Въпреки напредналата си бременност, чаровната съпруга на вратаря на „Шалке 04“ Лорис Кариус не спира да изненадва своите почитатели с изкусителни кадри. ---

Последната ѝ публикация в Instagram предизвика истински фурор сред нейните над 9 милиона последователи. На снимката Дилета позира с елегантен тоалет, подчертаващ пищното ѝ деколте – визия, която не остана незабелязана от мъжката аудитория. Само за броени минути постът ѝ събра хиляди харесвания и стотици коментари, изпълнени с възхищение и комплименти.

Леота неведнъж е споделяла, че се чувства прекрасно в кожата си и не се притеснява да показва своята женственост, дори по време на бременност. С всяка нова снимка тя вдъхновява дамите да се чувстват красиви и уверени, независимо от етапа на живота, в който се намират.

„Изглеждаш невероятно!“, „Бременността ти отива!“ и „Винаги си била икона на стил и красота!“ – това са само част от стотиците коментари, които заляха профила на Дилета Леота. Очевидно е, че харизмата и магнетизмът ѝ не оставят никого безразличен.

