Ернан Креспо взе бивш ас на Лудогорец в бразилски гранд, "орлите" чакат процент, но през лятото

Бившият футболист на Лудогорец Каули Оливейра премина в бразилския гранд Сао Пауло, където ще играе под наем до края на сезона срещу 3 милиона бразилски реала (около 480 хиляди евро) и има опция за купуването на правата му срещу 12 милиона или около 2 милиона евро.

До момента 30-годишният Каули беше футболист на Баия, където играе от началото на 2023 година. Той премина в Лудогорец през 2020 година, като преди това бе футболист на германския Падерборн. Баия купи Каули от Разград за 2,5 млн. евро.

За "орлите" бразилският халф изигра 72 мача и отбеляза 19 гола в еfbet Лига в продължение на близо три сезона. Трябва да отбележи, че ако през лятото Сао Пауло откупи правата на Каули, то в касата на Лудогорец ще влязат около 15% или с други думи казано - около 300 000 евро.

Трябва да отбележим, че треньор на Сао Пауло е аржентинската легенда Ернан Креспо.