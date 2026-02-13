Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ернан Креспо взе бивш ас на Лудогорец в бразилски гранд, "орлите" чакат процент, но през лятото

Ернан Креспо взе бивш ас на Лудогорец в бразилски гранд, "орлите" чакат процент, но през лятото

13 Февруари, 2026 16:15 546 0

  • лудогорец-
  • каули оливейра-
  • футбол-
  • сао пауло-
  • ернан креспо

До момента 30-годишният Каули беше футболист на Баия, където играе от началото на 2023 година

Ернан Креспо взе бивш ас на Лудогорец в бразилски гранд, "орлите" чакат процент, но през лятото - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Лудогорец Каули Оливейра премина в бразилския гранд Сао Пауло, където ще играе под наем до края на сезона срещу 3 милиона бразилски реала (около 480 хиляди евро) и има опция за купуването на правата му срещу 12 милиона или около 2 милиона евро.

До момента 30-годишният Каули беше футболист на Баия, където играе от началото на 2023 година. Той премина в Лудогорец през 2020 година, като преди това бе футболист на германския Падерборн. Баия купи Каули от Разград за 2,5 млн. евро.

За "орлите" бразилският халф изигра 72 мача и отбеляза 19 гола в еfbet Лига в продължение на близо три сезона. Трябва да отбележи, че ако през лятото Сао Пауло откупи правата на Каули, то в касата на Лудогорец ще влязат около 15% или с други думи казано - около 300 000 евро.

Трябва да отбележим, че треньор на Сао Пауло е аржентинската легенда Ернан Креспо.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове