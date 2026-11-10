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Балкан приема ПАОК в ключов мач от Еврокъп
  Тема: Български спортни успехи

Балкан приема ПАОК в ключов мач от Еврокъп

10 Ноември, 2026 09:30 384 0

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Българският шампион ще търси втора победа в турнира пред своя публика. Гостите от Солун пристигат с баланс 4-2 и подкрепа от 550 фенове

Балкан приема ПАОК в ключов мач от Еврокъп - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Балкан Ботевград приема ПАОК Солун в седмия кръг на група D в Еврокъп. Срещата е в „Арена Ботевград“ от 19:00 часа, а домакините ще търсят втора победа в дебютното си участие във втория по сила клубен турнир в Европа.

Българският шампион влезе в двубоя след първия си успех в надпреварата. На 4 ноември Балкан спечели гостуването си на Босна Телеком в Сараево със 78:69. Джаванте Маккой беше най-резултатен с 27 точки, Александър Стоименов добави 21, а Гаел Бония завърши с 10 точки и 10 борби.

„Зелените“ са с една победа от шест мача в групата. В последния си двубой ПАОК се наложи над Рома със 113:111 след резултатен мач в Солун и пристига в Ботевград с баланс 4-2.

ПАОК ще бъде без Чеди Осман

Гръцкият състав ще бъде без Чеди Осман. Турският национал, който беше сред водещите реализатори на ПАОК, получи контузия на коляното при победата над Рома и няма да участва в срещата.

В състава на гостите са Ник Калатес и още няколко опитни баскетболисти, а начело на отбора е италианският треньор Андреа Тринкиери. ПАОК ще разчита и на сериозна подкрепа от трибуните. По информация на bTV Sport привържениците на солунския клуб са закупили 550 билета за двубоя.

Караичич: Фокусът е върху нещата, които можем да контролираме

Треньорът на Балкан Богдан Караичич заяви пред BGbasket, че тимът трябва да насочи вниманието си към собствената си подготовка и игра.

„Не може да контролираме какво ще получим отсреща, а само това какво ние правим“.

Балкан ще опита да използва домакинството си, след като вече спечели в Сараево. След срещата с ПАОК българският тим ще има нов мач у дома срещу Ратиофарм Улм на 17 ноември.

Източници: btvsport.bg, bgbasket.com


София / България
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