Стана ясно кога Galaxy S22 ще получи Galaxy AI

Samsung официално обяви, че разширява обхвата на изкуствения интелект в своята линия флагмани за 2022 г., която включва телефони, сгъваеми устройства и таблети. Като част от предстоящата актуализация One UI 6.1 тези устройства ще получат множество функции на Galaxy AI, включително Circle to Search with Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion и AI-Generated Wallpaper.

Планирано е разпространението да започне в началото на май, за да могат потребителите да се възползват от предимствата на Galaxy AI. Samsung предлага тези функции безплатно до края на 2025 г., въпреки че подробностите относно евентуални премиум функции и свързаните с тях разходи остават в тайна.

Въпреки че официалното прессъобщение на Samsung все още не го е потвърдило, слуховете от модератор на форумите на общността на Samsung в Корея предполагат, че дори някои модели от 2021 г., като например серията Galaxy S21, Galaxy Z Flip3 и Z Fold3, може да получат част от Galaxy AI.