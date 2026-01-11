Израел се надява на партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран

Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.

„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.