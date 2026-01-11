Израел се надява на партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран

Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.
„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кога ще бесят аятолаха?
16:57 11.01.2026
2 си дзън
иранската гвардия с пейджъри и радиостанции.
16:57 11.01.2026
3 минувач 🚗
17:03 11.01.2026
4 Антитрол
17:05 11.01.2026
5 Кучетата на Рамзи Болтън
Свобода за иранския народ !!!
17:06 11.01.2026
6 Както e било
17:09 11.01.2026
7 Урсула от Брюксел
Коментиран от #27
17:10 11.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
17:13 11.01.2026
11 Спецназ
трябва да се оБеси Н.таняху!
ФАКТ!
Възможни са още решенията
Селския БИК да му го н.бие да
му изхвръкнат зъркелите и други.
17:14 11.01.2026
12 Владимир Путин, президент
17:15 11.01.2026
13 Кооо
17:16 11.01.2026
14 Когато смъртният
17:17 11.01.2026
15 Гавра
17:22 11.01.2026
16 Ами
на големи количества петрол от Венецуела :)
17:27 11.01.2026
17 Путин
17:27 11.01.2026
18 Значи народ не може да се освободи
-;-
Успокоих се, че все другите идвали да освобождават народите.
Така Руските богатири освободили нашия народ от Турското присъствие.
Защо ходихме на училище, та да ни пълнят главите с писаниците на Просвета и Партиздат?!?!?
17:28 11.01.2026
19 РИА Новости
17:35 11.01.2026
20 Ще стане интересно
Коментиран от #29
17:42 11.01.2026
21 Горски
Коментиран от #26
17:44 11.01.2026
22 Мии
17:48 11.01.2026
23 злопаметният
17:53 11.01.2026
24 Безпристрастен
17:58 11.01.2026
25 Анонимен
18:02 11.01.2026
26 падни, стани, остави
До коментар #21 от "Горски":Погледни на какво са заприличали и Берлин и Париж - на МОГАДИШУ! С дядо от Париж, жертва на шамар, че и с баба от Брюксел, която пък още не мой си найде ЕСЕМЕСИТЕ, мога да ти кажа докъде ще стигнеш, но нито ще ти хареса, нито пък ще се върнеш оттам.
Коментиран от #28
18:02 11.01.2026
27 стоян
До коментар #7 от "Урсула от Брюксел":До 7 ком - те там в федерацията от мюслюмански републики и москвабад са с най чиста етническа чистота - кажи кои са руснаците и в коя република живеят
Коментиран от #30
18:04 11.01.2026
28 Горски
До коментар #26 от "падни, стани, остави":И без да съм ходил знам за какво иде реч.
18:10 11.01.2026
29 Празников М.
До коментар #20 от "Ще стане интересно":Така е, но валежната обстановка ще е над джендърландия. Сичките са поканени у розовата част на ЕС. А нашият хотелиер - Хаяши направо ги покани в България - българия била много богата държава, по богата и от разните му там Румънии, Чехии, Словакии, Унгарии, Полши и особено от фалиралите водещи острието. Което всъщност е точно тъй - с милиардите от фонда
18:13 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.