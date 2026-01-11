Новини
Свят »
Израел »
Израел се надява на партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран

Израел се надява на партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран

11 Януари, 2026 16:55 595 30

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • иран-
  • сътрудничество-
  • власт-
  • режим-
  • смяна

Нетаняху: Надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството

Израел се надява на партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.

„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога ще бесят аятолаха?

    6 16 Отговор
    Да го гледаме на живо.

    16:57 11.01.2026

  • 2 си дзън

    12 4 Отговор
    Израел се надява да установи партньорство с Иран, като снабди безплатно
    иранската гвардия с пейджъри и радиостанции.

    16:57 11.01.2026

  • 3 минувач 🚗

    2 12 Отговор
    Персите ще свалят една чалма , ще изберат друга ...И те като нас ...

    17:03 11.01.2026

  • 4 Антитрол

    9 3 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове.

    17:05 11.01.2026

  • 5 Кучетата на Рамзи Болтън

    6 9 Отговор
    Аятолаха е пътник . Мирише на леш вече .
    Свобода за иранския народ !!!

    17:06 11.01.2026

  • 6 Както e било

    4 1 Отговор
    преди-израелски агенти да обучават тайната полиция на шаха САВАК как да рботят.

    17:09 11.01.2026

  • 7 Урсула от Брюксел

    8 3 Отговор
    По скоро поредната гражданска война,милиони избити,контрол над нефтените им ресурси.Но напълно възможно и релно е да жидовете да съборят и Иран.Държава без ядрено оръжие и етническа чистота като Севрна Корея е обречена.

    Коментиран от #27

    17:10 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Кой ли пък варява на тия коварни псета, ционистите!

    17:13 11.01.2026

  • 11 Спецназ

    9 6 Отговор
    За да има мир в Близкия Изток,
    трябва да се оБеси Н.таняху!

    ФАКТ!

    Възможни са още решенията


    Селския БИК да му го н.бие да
    му изхвръкнат зъркелите и други.

    17:14 11.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Русия се надява на същото с братския, пребит украински народ !!! Що говорите глупости.... 🎅🎅🎅

    17:15 11.01.2026

  • 13 Кооо

    9 1 Отговор
    Израелците цял живот гледат към чуждата булка

    17:16 11.01.2026

  • 14 Когато смъртният

    5 1 Отговор
    ми враг заяви че се надява на партньорство с мен сериозно ще се замисля. Курабията която гризнаха други не няма да ми се услади.

    17:17 11.01.2026

  • 15 Гавра

    3 7 Отговор
    Рашистите много се изложиха с келевия орешник🤣🤣🤣 . 50 милиона на вятъра...

    17:22 11.01.2026

  • 16 Ами

    5 3 Отговор
    Сещам се за един, дето преди няколко дни се надяваше
    на големи количества петрол от Венецуела :)

    17:27 11.01.2026

  • 17 Путин

    2 1 Отговор
    То и ние ревем за такъв ботуш ама Путин не ще...

    17:27 11.01.2026

  • 18 Значи народ не може да се освободи

    1 4 Отговор
    „Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“
    -;-
    Успокоих се, че все другите идвали да освобождават народите.
    Така Руските богатири освободили нашия народ от Турското присъствие.
    Защо ходихме на училище, та да ни пълнят главите с писаниците на Просвета и Партиздат?!?!?

    17:28 11.01.2026

  • 19 РИА Новости

    1 4 Отговор
    Копей защо така вие - ще секнат дроновете Шахед ли ?

    17:35 11.01.2026

  • 20 Ще стане интересно

    4 1 Отговор
    Не знам, на какво се надява този, но четох, че руснаците аварийно по нощите са извели руските дипломати и граждани от там със самолети, а щом те са го направили то означава, че нещо знаят и се очаква да се случи. Значи облаците над тези нещо се сгъстяват.

    Коментиран от #29

    17:42 11.01.2026

  • 21 Горски

    9 2 Отговор
    Протестите в Иран са към своя край. Заловени са агенти на Мосад и ще бъдат обезглавени. Има вече много информация и се вижда,че те са стреляли по мирните жители. Утре излизат на протест всички останали, което няма повече да търпят този геноцид от Израел. Интернет е залят с убийствата на тези изверги. Скоро ще се разпространи по света. Израелци убиват мирни иранци. Интернет е залят с убийствата на тези изверги. Скоро ще се разпространи по света, израелци убиват мирни иранци.

    Коментиран от #26

    17:44 11.01.2026

  • 22 Мии

    4 2 Отговор
    И Иран се надяват на същото - надява на партньорство с Израел в случай на смяна на властта в Тел Авив

    17:48 11.01.2026

  • 23 злопаметният

    2 0 Отговор
    Ние също се надяваме на партньорство с Израел в случай на смяна на властта в България, че промяната па че ни врътнат някоя подмяна. По-специално визирам крадеца и лъжеца, те се знаят кои са, а онова очилатото недоразумение току взело та раздало парите от гаранционния ни фонд от борда на клетите пришълци. Колко му е.....

    17:53 11.01.2026

  • 24 Безпристрастен

    1 1 Отговор
    Подготвят синчето на бившия шах,да се докопа до властта.Затова са готови на " сътрудничество".Както го правеха с татенцето.Който повери службите си за вътрешна сигурност- страховитата САВАК,да бъде създадена от тях,начело с техен висш офицер от мосад..Удрят по изпитания начин: през младите,който изобщо нямат представа,какъв е бил живота на техните баби и дядовци,при шаха.Удариха реала,със тотална икономическа блокада от десетилетия.Но младежта вече им повярва,че виновно е правителство.Ако там успее техния Мегдан, ще последват съдбата на Ирак , Либия и Сирия.Тотална разруха,но ще бъде късно.

    17:58 11.01.2026

  • 25 Анонимен

    1 1 Отговор
    По стар обичай те искат смяна на властта ,като пускат в действие най-различни прийоми,включително непозволени удари под кръста.Така те действат само и само целта да се осъществи,независимо от цената.Тактиката наподобява тази на плъховете и мишките.

    18:02 11.01.2026

  • 26 падни, стани, остави

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Погледни на какво са заприличали и Берлин и Париж - на МОГАДИШУ! С дядо от Париж, жертва на шамар, че и с баба от Брюксел, която пък още не мой си найде ЕСЕМЕСИТЕ, мога да ти кажа докъде ще стигнеш, но нито ще ти хареса, нито пък ще се върнеш оттам.

    Коментиран от #28

    18:02 11.01.2026

  • 27 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Урсула от Брюксел":

    До 7 ком - те там в федерацията от мюслюмански републики и москвабад са с най чиста етническа чистота - кажи кои са руснаците и в коя република живеят

    Коментиран от #30

    18:04 11.01.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "падни, стани, остави":

    И без да съм ходил знам за какво иде реч.

    18:10 11.01.2026

  • 29 Празников М.

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ще стане интересно":

    Така е, но валежната обстановка ще е над джендърландия. Сичките са поканени у розовата част на ЕС. А нашият хотелиер - Хаяши направо ги покани в България - българия била много богата държава, по богата и от разните му там Румънии, Чехии, Словакии, Унгарии, Полши и особено от фалиралите водещи острието. Което всъщност е точно тъй - с милиардите от фонда

    18:13 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.