Товарен влак с цистерни с гориво е дерайлирал в Русия

Товарен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.
Украинската агенция Укринформ съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон. Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.
Укринформ цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво. Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.
Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).
Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руските некадърници
Коментиран от #2, #5, #8
21:38 04.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На влака му е студено
21:44 04.02.2026
5 На пияниците и зомбираните укри
До коментар #1 от "руските некадърници":пуснаха ли тока, парнот, водата?
Коментиран от #10
21:47 04.02.2026
6 Владимир Путин, президент
Ако има нещо лошо да се случи, случва се в Русия.
Спacиба 🤣
21:48 04.02.2026
7 Голям праз
И горива имат...
И влакове ,колкото си щеш...
Зная го още от Съветските филми де съм гледал в детските си години....Влак...коне и...любов...
Коментиран от #12
21:51 04.02.2026
8 к0хaта ти кр@т.уна
До коментар #1 от "руските некадърници":се е самовзревила.
Коментиран от #19
21:53 04.02.2026
9 Хохо Бохо
21:58 04.02.2026
10 Хахахаха
До коментар #5 от "На пияниците и зомбираните укри":Питай тия от Белгород, как са?
Коментиран от #11
22:10 04.02.2026
11 Хихихихи
До коментар #10 от "Хахахаха":Отдавна са добре. Питай тия в Киев как са в юртите.
Коментиран от #16
22:12 04.02.2026
12 Мда
До коментар #7 от "Голям праз":Глобалистите така правят
22:15 04.02.2026
13 Фейк на часа
Коментиран от #14
22:15 04.02.2026
14 МарТъпото не е добре
До коментар #13 от "Фейк на часа":В противен случай нямаше да работи във фитки, с щеше да е на свободна практика. Но само кадърните се наемат на такава стъпка.
Коментиран от #17, #18
22:19 04.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ХА ХА
До коментар #11 от "Хихихихи":Като е толко добре шо не одиш там?
23:21 04.02.2026
17 ТИРаджия
До коментар #14 от "МарТъпото не е добре":Пак на Околовръстното ли я пращаш в тоя бахър:)))
Коментиран от #20
23:25 04.02.2026
18 ХА ХА
До коментар #14 от "МарТъпото не е добре":ХА ХА, ем се наемат ем па на свободна практика, ХА ХА.
умен си като руснак
23:26 04.02.2026
19 ХА ХА
До коментар #8 от "к0хaта ти кр@т.уна":Казал шефа на бандата на кратунковците.
23:29 04.02.2026
20 ХА ХА
До коментар #17 от "ТИРаджия":Нема как да се пишеш тираджия, най ти приляга тъпоглафшо.
23:34 04.02.2026
21 az СВО Победа 80
07:22 05.02.2026