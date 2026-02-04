Новини
Товарен влак с цистерни с гориво е дерайлирал в Русия
  Тема: Украйна

Товарен влак с цистерни с гориво е дерайлирал в Русия

4 Февруари, 2026 21:35 1 599 21

Според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон

Товарен влак с цистерни с гориво е дерайлирал в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.

Украинската агенция Укринформ съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон. Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.

Укринформ цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво. Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.

Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.


Русия
  • 1 руските некадърници

    13 21 Отговор
    са се самовзривили, пияници

    Коментиран от #2, #5, #8

    21:38 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На влака му е студено

    6 8 Отговор
    на украте също

    21:44 04.02.2026

  • 5 На пияниците и зомбираните укри

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "руските некадърници":

    пуснаха ли тока, парнот, водата?

    Коментиран от #10

    21:47 04.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    12 21 Отговор
    Каква xopoшая новина преди лягане.
    Ако има нещо лошо да се случи, случва се в Русия.
    Спacиба 🤣

    21:48 04.02.2026

  • 7 Голям праз

    20 2 Отговор
    Бълха ги е ухапала...
    И горива имат...
    И влакове ,колкото си щеш...
    Зная го още от Съветските филми де съм гледал в детските си години....Влак...коне и...любов...

    Коментиран от #12

    21:51 04.02.2026

  • 8 к0хaта ти кр@т.уна

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "руските некадърници":

    се е самовзревила.

    Коментиран от #19

    21:53 04.02.2026

  • 9 Хохо Бохо

    18 6 Отговор
    Българи русофоби няма. Има турски ибрици, фашисти поклонници на сатанинските англосакси и прочие майкопродавци. Истинският българин е признателен на руснаците за това, че има държава и същата е спасявана няколко пъти от западните мародери.

    21:58 04.02.2026

  • 10 Хахахаха

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "На пияниците и зомбираните укри":

    Питай тия от Белгород, как са?

    Коментиран от #11

    22:10 04.02.2026

  • 11 Хихихихи

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Отдавна са добре. Питай тия в Киев как са в юртите.

    Коментиран от #16

    22:12 04.02.2026

  • 12 Мда

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Голям праз":

    Глобалистите така правят

    22:15 04.02.2026

  • 13 Фейк на часа

    14 4 Отговор
    Пуснах тази снима в търсачката на Гугъл и се оказа съвсем различно от 6 януари. Вие усещате ли се колко сте смешни с просташката си русофобия?

    Коментиран от #14

    22:15 04.02.2026

  • 14 МарТъпото не е добре

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк на часа":

    В противен случай нямаше да работи във фитки, с щеше да е на свободна практика. Но само кадърните се наемат на такава стъпка.

    Коментиран от #17, #18

    22:19 04.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хихихихи":

    Като е толко добре шо не одиш там?

    23:21 04.02.2026

  • 17 ТИРаджия

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "МарТъпото не е добре":

    Пак на Околовръстното ли я пращаш в тоя бахър:)))

    Коментиран от #20

    23:25 04.02.2026

  • 18 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "МарТъпото не е добре":

    ХА ХА, ем се наемат ем па на свободна практика, ХА ХА.
    умен си като руснак

    23:26 04.02.2026

  • 19 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "к0хaта ти кр@т.уна":

    Казал шефа на бандата на кратунковците.

    23:29 04.02.2026

  • 20 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТИРаджия":

    Нема как да се пишеш тираджия, най ти приляга тъпоглафшо.

    23:34 04.02.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Добра новина.

    07:22 05.02.2026

Новини по държави:
