Товарен влак с цистерни с гориво е дерайлирал в Русия

Товарен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.

Още новини от Украйна

Украинската агенция Укринформ съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон. Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.

Укринформ цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво. Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.

Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.