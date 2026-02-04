В Турция искат затвор за шестима души за отравянето на германско семейство

Турските прокурори са повдигнали обвинения в непредумишлено убийство срещу шестима заподозрени във връзка със смъртта на германско-турско семейство, починало по време на почивка в Истанбул, съобщи днес Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Петима от заподозрените, включително служители на компания за борба с вредителите и управителят на хотела, са обвинени в "непредумишлено убийство поради небрежност", отбелязва агенцията. Прокурорите искат присъди от две години и осем месеца до над 22 години.

Хотелски служител е изправен пред отделно обвинение, носещо потенциална присъда до 15 години, добавя агенцията.

Обвинителният акт е внесен в съда, в очакване на официално одобрение.

Баща, майка и двете им малки деца от Хамбург, които са родом от Турция, се разболяха в средата на ноември и по-късно починаха. Съдебномедицински доклад установи, че са били отровени с инсектицид, използван в хотела, след като властите първоначално бяха заподозрели хранително отравяне.