В Турция искат затвор за шестима души за отравянето на германско семейство

Турските прокурори са повдигнали обвинения в непредумишлено убийство срещу шестима заподозрени във връзка със смъртта на германско-турско семейство, починало по време на почивка в Истанбул, съобщи днес Анадолската агенция, цитирана от БТА.
Петима от заподозрените, включително служители на компания за борба с вредителите и управителят на хотела, са обвинени в "непредумишлено убийство поради небрежност", отбелязва агенцията. Прокурорите искат присъди от две години и осем месеца до над 22 години.
Хотелски служител е изправен пред отделно обвинение, носещо потенциална присъда до 15 години, добавя агенцията.
Обвинителният акт е внесен в съда, в очакване на официално одобрение.
Баща, майка и двете им малки деца от Хамбург, които са родом от Турция, се разболяха в средата на ноември и по-късно починаха. Съдебномедицински доклад установи, че са били отровени с инсектицид, използван в хотела, след като властите първоначално бяха заподозрели хранително отравяне.
1 ЪЪъ
23:36 04.02.2026
2 НИЕ
23:37 04.02.2026
3 Има риск
Коментиран от #4, #5
01:08 05.02.2026
4 Дааа
До коментар #3 от "Има риск":Дивашки а е в топ 4 в света по посещение от туристи 63 милиона туристи за 2025 година и оборот от 65 милиарда долара приходи от туризъм
07:54 05.02.2026
5 1453
До коментар #3 от "Има риск":Пак ганйовска злоба безкрайна...
15:23 05.02.2026