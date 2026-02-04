Новини
В Турция искат затвор за шестима души за отравянето на германско семейство

4 Февруари, 2026 23:19 1 371 5

Петима от заподозрените са обвинени в "непредумишлено убийство поради небрежност"

В Турция искат затвор за шестима души за отравянето на германско семейство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турските прокурори са повдигнали обвинения в непредумишлено убийство срещу шестима заподозрени във връзка със смъртта на германско-турско семейство, починало по време на почивка в Истанбул, съобщи днес Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Петима от заподозрените, включително служители на компания за борба с вредителите и управителят на хотела, са обвинени в "непредумишлено убийство поради небрежност", отбелязва агенцията. Прокурорите искат присъди от две години и осем месеца до над 22 години.

Хотелски служител е изправен пред отделно обвинение, носещо потенциална присъда до 15 години, добавя агенцията.

Обвинителният акт е внесен в съда, в очакване на официално одобрение.

Баща, майка и двете им малки деца от Хамбург, които са родом от Турция, се разболяха в средата на ноември и по-късно починаха. Съдебномедицински доклад установи, че са били отровени с инсектицид, използван в хотела, след като властите първоначално бяха заподозрели хранително отравяне.


Турция
  • 1 ЪЪъ

    5 2 Отговор
    Нищо не разбирам, били отровени с инсектицид а пък са се разболели!?

    23:36 04.02.2026

  • 2 НИЕ

    1 4 Отговор
    Води ни Путине, води ни през трудности и неволи!

    23:37 04.02.2026

  • 3 Има риск

    0 11 Отговор
    От почивки в дивашки държави. Това е положението.

    Коментиран от #4, #5

    01:08 05.02.2026

  • 4 Дааа

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има риск":

    Дивашки а е в топ 4 в света по посещение от туристи 63 милиона туристи за 2025 година и оборот от 65 милиарда долара приходи от туризъм

    07:54 05.02.2026

  • 5 1453

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има риск":

    Пак ганйовска злоба безкрайна...

    15:23 05.02.2026

