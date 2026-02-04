Мъжът, обвинен в покушение срещу Тръмп, получи доживотна присъда

Райън Раут, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп през 2024 г., беше осъден днес на доживотен затвор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

59-годишният Раут беше признат за виновен от съдебно жури през септември миналата година по 5 обвинения, включително опит за убийство, след като се представляваше сам по време на процеса. Съдията от Окръжния съд на САЩ Айлийн Канън произнесе присъдата във Форт Пиърс, Флорида.

Прокурорите бяха препоръчали доживотна присъда, а Раут поиска от съдията, назначен от Тръмп, да наложи 27-годишна присъда.

Прокуратурата заяви в документ, че престъпленията на Раут "неоспоримо заслужават доживотна присъда", тъй като той е планирал убийството в продължение на месеци, бил е готов да убие всеки, който му се изпречи на пътя, и не е проявил нито съжаление, нито разкаяние.

Раут отрече, че е имал намерение да убие Тръмп, и заяви, че е готов да премине психологическо лечение в затвора. Раут предположи, че съдебните заседатели са били заблудени относно фактите по делото поради неспособността му да осъществи адекватна правна защита по време на процеса.

Той беше признат за виновен по три обвинения за незаконно притежание на огнестрелни оръжия и едно обвинение за възпрепятстване на федерален служител по време на ареста му.

По време на процеса срещу Раут агент на "Сикрет Сървис", който помагал за охраняването на Тръмп на голф игрището, свидетелства, че е забелязал Раут, преди Тръмп да влезе в полезрението му. Раут насочил пушката си към агента, който открил огън, в резултат на което Раут изпуснал оръжието си и избягал, без да произведе нито един изстрел.

Раут носел шест мобилни телефона и използвал фалшиви имена, за да прикрие самоличността си, сочат доказателства от процеса, а прокурорите заявиха, че той е чакал, скрит в храсти, почти 10 часа в деня на опита за убийство.

Той се обяви за невинен по делото, но уволни адвокатите си и реши да се представлява сам по време на процеса, въпреки че няма формално правно обучение.

Прокурор Джон Шипли каза на съдебните заседатели, че планът на Раут е "внимателно изработен и сериозен", добавяйки, че без намесата на "Сикрет Сървис" "Доналд Тръмп нямаше да е жив".

Тръмп изрази задоволство от присъдата в публикация в "Трут Соушъл" и написа: "Това беше злонамерен човек с лоши намерения и те го хванаха."