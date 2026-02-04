Мъжът, обвинен в покушение срещу Тръмп, получи доживотна присъда

Райън Раут, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп през 2024 г., беше осъден днес на доживотен затвор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
59-годишният Раут беше признат за виновен от съдебно жури през септември миналата година по 5 обвинения, включително опит за убийство, след като се представляваше сам по време на процеса. Съдията от Окръжния съд на САЩ Айлийн Канън произнесе присъдата във Форт Пиърс, Флорида.
Прокурорите бяха препоръчали доживотна присъда, а Раут поиска от съдията, назначен от Тръмп, да наложи 27-годишна присъда.
Прокуратурата заяви в документ, че престъпленията на Раут "неоспоримо заслужават доживотна присъда", тъй като той е планирал убийството в продължение на месеци, бил е готов да убие всеки, който му се изпречи на пътя, и не е проявил нито съжаление, нито разкаяние.
Раут отрече, че е имал намерение да убие Тръмп, и заяви, че е готов да премине психологическо лечение в затвора. Раут предположи, че съдебните заседатели са били заблудени относно фактите по делото поради неспособността му да осъществи адекватна правна защита по време на процеса.
Той беше признат за виновен по три обвинения за незаконно притежание на огнестрелни оръжия и едно обвинение за възпрепятстване на федерален служител по време на ареста му.
По време на процеса срещу Раут агент на "Сикрет Сървис", който помагал за охраняването на Тръмп на голф игрището, свидетелства, че е забелязал Раут, преди Тръмп да влезе в полезрението му. Раут насочил пушката си към агента, който открил огън, в резултат на което Раут изпуснал оръжието си и избягал, без да произведе нито един изстрел.
Раут носел шест мобилни телефона и използвал фалшиви имена, за да прикрие самоличността си, сочат доказателства от процеса, а прокурорите заявиха, че той е чакал, скрит в храсти, почти 10 часа в деня на опита за убийство.
Той се обяви за невинен по делото, но уволни адвокатите си и реши да се представлява сам по време на процеса, въпреки че няма формално правно обучение.
Прокурор Джон Шипли каза на съдебните заседатели, че планът на Раут е "внимателно изработен и сериозен", добавяйки, че без намесата на "Сикрет Сървис" "Доналд Тръмп нямаше да е жив".
Тръмп изрази задоволство от присъдата в публикация в "Трут Соушъл" и написа: "Това беше злонамерен човек с лоши намерения и те го хванаха."
22:01 04.02.2026
2 Спецназ
тоя му отнасяше половината скалп, Баце!
Което пак си е грешен изстрел- снайперист за да убие цели сърцето.
Това с главата са филми- винаги може да мръдне,
докато около сърцето е на 100% цел за ПОРАЖЕНИЕ!
ФАКТ!.
Коментиран от #6, #7, #9
22:02 04.02.2026
3 Милостив Е
22:05 04.02.2026
4 бай Даньо
22:06 04.02.2026
5 Уса
22:09 04.02.2026
6 Фин
До коментар #2 от "Спецназ":Това е друг случай със снайпера - объркал си се. Този е от голф игрище във Флорида, а другия със снайпера е от предизборен митинг на друго място.
22:25 04.02.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Спецназ":Ти се обърка бе, човек. Този е друг. Този човек искаше да убие Тръмп , докато играе голф.
22:30 04.02.2026
8 Дзак
22:42 04.02.2026
9 Завъртял в последния момент
До коментар #2 от "Спецназ":Хубава постановка изиграха пак. Е, не е като продукцията с Двете кули и Пентагона, но за предизборен бюджет пак добре.
22:43 04.02.2026
10 Шоо
22:54 04.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Констатиращ
23:43 04.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тръпм ги мята у дерека
06:45 05.02.2026
16 ПЕНКО
14:28 05.02.2026