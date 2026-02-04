Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Мъжът, обвинен в покушение срещу Тръмп, получи доживотна присъда

Мъжът, обвинен в покушение срещу Тръмп, получи доживотна присъда

4 Февруари, 2026 21:54 1 753 16

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • покушение-
  • райън раут

Той се обяви за невинен по делото, но уволни адвокатите си и реши да се представлява сам по време на процеса

Мъжът, обвинен в покушение срещу Тръмп, получи доживотна присъда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Райън Раут, обвинен в опит за убийство на Доналд Тръмп през 2024 г., беше осъден днес на доживотен затвор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

59-годишният Раут беше признат за виновен от съдебно жури през септември миналата година по 5 обвинения, включително опит за убийство, след като се представляваше сам по време на процеса. Съдията от Окръжния съд на САЩ Айлийн Канън произнесе присъдата във Форт Пиърс, Флорида.

Прокурорите бяха препоръчали доживотна присъда, а Раут поиска от съдията, назначен от Тръмп, да наложи 27-годишна присъда.

Прокуратурата заяви в документ, че престъпленията на Раут "неоспоримо заслужават доживотна присъда", тъй като той е планирал убийството в продължение на месеци, бил е готов да убие всеки, който му се изпречи на пътя, и не е проявил нито съжаление, нито разкаяние.

Раут отрече, че е имал намерение да убие Тръмп, и заяви, че е готов да премине психологическо лечение в затвора. Раут предположи, че съдебните заседатели са били заблудени относно фактите по делото поради неспособността му да осъществи адекватна правна защита по време на процеса.

Той беше признат за виновен по три обвинения за незаконно притежание на огнестрелни оръжия и едно обвинение за възпрепятстване на федерален служител по време на ареста му.

По време на процеса срещу Раут агент на "Сикрет Сървис", който помагал за охраняването на Тръмп на голф игрището, свидетелства, че е забелязал Раут, преди Тръмп да влезе в полезрението му. Раут насочил пушката си към агента, който открил огън, в резултат на което Раут изпуснал оръжието си и избягал, без да произведе нито един изстрел.

Раут носел шест мобилни телефона и използвал фалшиви имена, за да прикрие самоличността си, сочат доказателства от процеса, а прокурорите заявиха, че той е чакал, скрит в храсти, почти 10 часа в деня на опита за убийство.

Той се обяви за невинен по делото, но уволни адвокатите си и реши да се представлява сам по време на процеса, въпреки че няма формално правно обучение.

Прокурор Джон Шипли каза на съдебните заседатели, че планът на Раут е "внимателно изработен и сериозен", добавяйки, че без намесата на "Сикрет Сървис" "Доналд Тръмп нямаше да е жив".

Тръмп изрази задоволство от присъдата в публикация в "Трут Соушъл" и написа: "Това беше злонамерен човек с лоши намерения и те го хванаха."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    1 13 Отговор
    Ще го освободят съвсем скоро след акцията на сикрет сърв и ареста на руските шпиони. КГБ си върна на ЦРУ заради Горбачов, но американците няма да оставят Тръмп и руската ми щайга да умрат от старост както руснаците направиха с американския агент горби

    22:01 04.02.2026

  • 2 Спецназ

    10 6 Отговор
    тРАмпи ако си не беше завъртел тиквата в последния момент-
    тоя му отнасяше половината скалп, Баце!

    Което пак си е грешен изстрел- снайперист за да убие цели сърцето.

    Това с главата са филми- винаги може да мръдне,

    докато около сърцето е на 100% цел за ПОРАЖЕНИЕ!
    ФАКТ!.

    Коментиран от #6, #7, #9

    22:02 04.02.2026

  • 3 Милостив Е

    8 3 Отговор
    Браво, по добре в затвора отколкото в римският горещ железен бик!

    22:05 04.02.2026

  • 4 бай Даньо

    5 8 Отговор
    Ха-ха-ха! Сега поне не става ли по ясно че човека е бил прав, тоя осъдения !?

    22:06 04.02.2026

  • 5 Уса

    6 2 Отговор
    Така ще осъдим всички от сектата лгбт пропадляци

    22:09 04.02.2026

  • 6 Фин

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Това е друг случай със снайпера - объркал си се. Този е от голф игрище във Флорида, а другия със снайпера е от предизборен митинг на друго място.

    22:25 04.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Ти се обърка бе, човек. Този е друг. Този човек искаше да убие Тръмп , докато играе голф.

    22:30 04.02.2026

  • 8 Дзак

    4 3 Отговор
    Като сме натрупали по 3-4 телефона с годините, това предпотлага ли престъпен замисъл?

    22:42 04.02.2026

  • 9 Завъртял в последния момент

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Хубава постановка изиграха пак. Е, не е като продукцията с Двете кули и Пентагона, но за предизборен бюджет пак добре.

    22:43 04.02.2026

  • 10 Шоо

    5 3 Отговор
    Голям театър изиграха с тоя "опит за убийство".

    22:54 04.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Констатиращ

    1 1 Отговор
    Правилна е присъдата,като не се научил да стреля точно.Но там ще се научи и като избяга........?

    23:43 04.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тръпм ги мята у дерека

    1 0 Отговор
    Само така се прави с психично нестабилни и буйстващи демократи и евроатлантици! Тези си бяха помислили, че всичко им е разрешено...

    06:45 05.02.2026

  • 16 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... НЕКАДЪРНИК !?!?!?

    14:28 05.02.2026