Джефри Епстийн искал да купи "вилата на Тито в Ню Йорк"

4 Февруари, 2026 21:23 1 994 17

Покойният финансист е искал да купи сградата на бившето югославско посолство в Ню Йорк

Джефри Епстийн искал да купи "вилата на Тито в Ню Йорк" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови документи за Джефри Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, показват, че покойният финансист е искал да купи сградата на бившето югославско посолство в Ню Йорк, известна като „вилата на Тито“, предават сръбските медии, пише БТА.

Сред новите документи е имейл, получен от Епстийн, с 26 снимки на имота, както и информация от „Ню Йорк Поуст“ със заглавие: „За 50 милиона долара можете да притежавате последното имение от златния век на Манхатън“.

На 10 декември 2018 г. Епстийн получава имейл от финансовия съветник Дейвид Мичъл, в който го информират, че в сградата на бившето югославско посолство е имало пожар и че може би е подходящ момент да изпрати оферта.

Интересно е, че по време на опита си да купи сградата Епстийн се е свързал и с бившия върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина Мирослав Лайчак, сочат публикуваните документи, пише порталът Нова.

„Отидох да видя старото югославско посолство. Казаха ми, че се продава, но че и петте правителства, сръбското и останалите, трябва да се съгласят. Интересно“, пише Епстийн на 25 октомври 2017 г.

А отговорът на Лайчак гласи: „Те никога няма да се споразумеят. Опитват се да се споразумеят за разделянето на собствеността от 2001 г. и няма край. Трябва да се консултирате с мен за всичко, свързано с бивша Югославия или настоящите държави-наследници, познавам ги наизуст.“

Бившият външен министър на Словакия Миролав Лайчак често е споменаван в досиетата Епстийн , а преди няколко дни той подаде оставка като съветник на словашкия премиер Роберт Фиц.

Въпреки проучванията на Епстийн през 2017-2018 г. той не е купил имението, известно като "вилата на Тито в Ню Йорк". Четири години по-късно то било продадено за 50 милиона долара, а Сърбия получила 40 процента от парите въз основа на Анекс "Б" от Споразумението за наследяване на имуществото на бившата СФРЮ в чужбина, предава Нова.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 радев

    3 6 Отговор
    другари а где партия??

    21:25 04.02.2026

  • 2 Ко речи?

    9 2 Отговор
    А на Тато в Правец?

    21:25 04.02.2026

  • 3 Кан Кубрат

    13 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Поклонници на Луцифер.

    21:26 04.02.2026

  • 4 Никол

    9 0 Отговор
    Купувам апартамент ново строителство 70 , 80 кв.метра реални без общи части и т.н. Като строителството в прогнилия запад .БГ 70 кв.м. реални 45 я си такова....

    Коментиран от #7

    21:27 04.02.2026

  • 5 Българин

    4 9 Отговор
    Тито е един отявлен фашист! Той дори се е опълчил на Сталин!, заради ковто Югославия е жестоко наказана

    21:27 04.02.2026

  • 6 Тоя е Жив

    7 0 Отговор
    Вместо да се ровят в глупости да разберат как така случайно умря неговата млада любовница, беларуската заболекарка на която още седи заболекарският стол в имението на Епстийн!?

    Коментиран от #11

    21:29 04.02.2026

  • 7 Иванов

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никол":

    Нормално е умните хора който имат пари ,да искат реалността.

    21:31 04.02.2026

  • 8 Швейк

    2 0 Отговор
    Много важно....

    21:33 04.02.2026

  • 9 000

    6 0 Отговор
    френската банкерка Ариан дьо Ротшилд и господин епщайн са били много близки. Така се изгради либерализма, който умира бавно и красиво. Епщайн беше корпоративния агент на фамилия ротшилд - центъра на либералите-сататисти.

    21:33 04.02.2026

  • 10 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 0 Отговор
    Шванщейн епщеин у Бг то стрелят контролен в главата .

    21:33 04.02.2026

  • 11 Може би

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя е Жив":

    Говори се че този изрод е изял собственото си дете от нея и я е убил!Защото в електронните съобщения жената на принц Андрю го поздравява за новороденото му бебе дори обменят информаця известно време!

    21:37 04.02.2026

  • 12 Тоя

    8 0 Отговор
    Тоя го изкараха полубог със свръхестествени способности. В един момент хем пие водка в Новосибирск, хем челастри непълнолетни в Манхатън, хем опъва Чарлз в Бъкингам

    21:42 04.02.2026

  • 13 Сельио

    5 0 Отговор
    Мяза на един хангличанин в Плевенските села.

    21:56 04.02.2026

  • 14 Маро

    10 0 Отговор
    "Покойният финансист" или "Покойният Педофил"!? Ако твоето дете беше минало от там пак ли щеше да финансист за теб?Преди години във Факти имаше статия за българка която беше приближена на Е. Мъск и която почина трагично блъсната кола на пътя докато тичаше за спорт, изясни ли се случея?

    Коментиран от #17

    21:57 04.02.2026

  • 15 А къде е новината

    6 0 Отговор
    за мейлите на Епстейн, където са гласяли смяната на Путин с техен опозиционер от Думата, който в последствие се мести в Киев със жена си, за да продължи делото от там???

    Но тази информация не се връзва с напъните на британските служби и медите им, да внушат, че Епстийн не е техен агент и на техния Мосад, а "вероятно агент на Кремъл"!!:)

    22:01 04.02.2026

  • 16 Артилерист

    6 1 Отговор
    Занимават ни с отдавна отишли си соц величия, за да отклонят вниманието от големия развратен скандал на западните елити. Кое е интересното в покупките на Епстийн? Това всеки богаташ го прави. Но изгарящото любопитство при милионера Епстийн е как е организирал империята си за задоволяване похотливите мераци на елита на запада. На този запад, който винаги ни е натрапван като най-цивилизован, като образец на културен, морален и всякакъв друг нравствен прогрес. Оказа се, че тоз тъй напредничав запад се ръководи от затънали в разврат политици, държавници, депутати, президенти. Индивиди, които нямат грам морални задръжки пред възможността си да задоволят долните си инстинкти. Как да се приеме, че тези персони са били порядъчни и в обществените и държавните си ангажименти, като те са се показали като най-обикновени мръсници.

    22:04 04.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

