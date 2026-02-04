Джефри Епстийн искал да купи "вилата на Тито в Ню Йорк"

Нови документи за Джефри Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, показват, че покойният финансист е искал да купи сградата на бившето югославско посолство в Ню Йорк, известна като „вилата на Тито“, предават сръбските медии, пише БТА.
Сред новите документи е имейл, получен от Епстийн, с 26 снимки на имота, както и информация от „Ню Йорк Поуст“ със заглавие: „За 50 милиона долара можете да притежавате последното имение от златния век на Манхатън“.
На 10 декември 2018 г. Епстийн получава имейл от финансовия съветник Дейвид Мичъл, в който го информират, че в сградата на бившето югославско посолство е имало пожар и че може би е подходящ момент да изпрати оферта.
Интересно е, че по време на опита си да купи сградата Епстийн се е свързал и с бившия върховен представител на международната общност в Босна и Херцеговина Мирослав Лайчак, сочат публикуваните документи, пише порталът Нова.
„Отидох да видя старото югославско посолство. Казаха ми, че се продава, но че и петте правителства, сръбското и останалите, трябва да се съгласят. Интересно“, пише Епстийн на 25 октомври 2017 г.
А отговорът на Лайчак гласи: „Те никога няма да се споразумеят. Опитват се да се споразумеят за разделянето на собствеността от 2001 г. и няма край. Трябва да се консултирате с мен за всичко, свързано с бивша Югославия или настоящите държави-наследници, познавам ги наизуст.“
Бившият външен министър на Словакия Миролав Лайчак често е споменаван в досиетата Епстийн , а преди няколко дни той подаде оставка като съветник на словашкия премиер Роберт Фиц.
Въпреки проучванията на Епстийн през 2017-2018 г. той не е купил имението, известно като "вилата на Тито в Ню Йорк". Четири години по-късно то било продадено за 50 милиона долара, а Сърбия получила 40 процента от парите въз основа на Анекс "Б" от Споразумението за наследяване на имуществото на бившата СФРЮ в чужбина, предава Нова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 радев
21:25 04.02.2026
2 Ко речи?
21:25 04.02.2026
3 Кан Кубрат
21:26 04.02.2026
4 Никол
Коментиран от #7
21:27 04.02.2026
5 Българин
21:27 04.02.2026
6 Тоя е Жив
Коментиран от #11
21:29 04.02.2026
7 Иванов
До коментар #4 от "Никол":Нормално е умните хора който имат пари ,да искат реалността.
21:31 04.02.2026
8 Швейк
21:33 04.02.2026
9 000
21:33 04.02.2026
10 Баш Хайдутин и действащ комунист
21:33 04.02.2026
11 Може би
До коментар #6 от "Тоя е Жив":Говори се че този изрод е изял собственото си дете от нея и я е убил!Защото в електронните съобщения жената на принц Андрю го поздравява за новороденото му бебе дори обменят информаця известно време!
21:37 04.02.2026
12 Тоя
21:42 04.02.2026
13 Сельио
21:56 04.02.2026
14 Маро
Коментиран от #17
21:57 04.02.2026
15 А къде е новината
Но тази информация не се връзва с напъните на британските служби и медите им, да внушат, че Епстийн не е техен агент и на техния Мосад, а "вероятно агент на Кремъл"!!:)
22:01 04.02.2026
16 Артилерист
22:04 04.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.