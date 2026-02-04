Новини
Най-големият наркокартел в Колумбия прекъсна преговорите в Катар с президента

Новата стратегия на сътрудничество между САЩ и Колумбия променя посоката на двустранните отношения, които бяха засегнати от множеството вербални сблъсъци

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Най-големият колумбийски наркокартел "Клан дел Голфо" оповести в социалната мрежа "Екс", че прекъсва текущите преговори в Катар с правителството на колумбийския президент Густаво Петро поради споразуменията, които той е подписал с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Във вторник Петро и Тръмп се споразумяха да съсредоточат военните и разузнавателните си действия срещу трима ръководители на престъпни групировки, сред които е Чикито Мало, ръководител на картела "Клан дел Голфо". Този ход бе определен вчера от картела като "нарушение на добросъвестността и поетите ангажименти в Доха", които дават повод на престъпната групировка да се оттегли "временно" от споразуменията.

"Президентът Петро постави личните си интереси пред общите, а именно пред мира в страната", посочи "Клан дел Голфо" в "Екс".

Колумбийски правителствени представители потвърдиха, че профилът на групировката в "Екс", който е публикувал съобщението, принадлежи именно на картела с паравоенен произход, който се нарича "Гайтанистка армия на Колумбия" (по името на бившия колумбийски политик и кмет на Богота Хорхе Елиесер Гайтан, основоположник на либералния социализъм в Колумбия, бел. ред).

Колумбийското правителство и "Клан дел Голфо" обявиха през септември миналата година, че започват преговори в Катар с оглед разоръжаването на групировката в замяна нa правни облекчения. Досега двете страни бяха постигнали няколко споразумения, най-вече що се отнася до деескалацията на конфликта в северозападните части на Колумбия, които са опустошени от последствията от сблъсъците.

Министърът на отбраната Педро Санчес заяви вчера, че Петро и Тръмп са решили да съсредоточат усилията си срещу Чикито Мало, шеф на "Клан дел Голфо" от 2021 г., когато наркобосът и предишен лидер на картела Дайро Антонио Усуга Давид с прякор "Отониел" бе екстрадиран в САЩ.

Колумбийското Министерство на отбраната заяви също така вчера, че Богота и Вашингтон ще поканят Венецуела да се присъедини към общите действия в борбата срещу трафика на наркотици. Това стана ясно след срещата между Тръмп и Петро в Белия дом във вторник.

"Това не са нови цели за Колумбия, но със сигурност представляват нова насока в съвместните инициативи между Колумбия и САЩ", изтъкна Санчес пред "Радио Каракол".

Министърът изрази надежда Каракас да може да се присъедини към инициативата, имайки предвид че някои колумбийски наркобосове преминават границата с Венецуела, за да се укриват там.

Колумбия и САЩ също ще положат повече усилия за издирването на Иван Мордиско, лидер на отцепила се от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) фракция, който отхвърли мирно споразумение с правителството през 2016 г., както и за преследването на Паблито, лидер на Армията за национално освобождение, друга колумбийска партизанска групировка.

Новата стратегия на сътрудничество между САЩ и Колумбия променя посоката на двустранните отношения, които бяха засегнати от множеството вербални сблъсъци между двамата държавни глави в социалните мрежи, отбелязва АФП.


  • 1 Българин

    18 4 Отговор
    Е сега удариха Зеления там, където най-боли...Доставката на бяло скоро ще му бъде отрязана! Да става лепилар...

    20:56 04.02.2026

  • 2 ЦРУ и ДЕА

    9 0 Отговор
    Харесаха тази новина

    20:57 04.02.2026

  • 3 Абсурдистан

    29 2 Отговор
    Самият факт, че наркокартел преговаря с президента на държавата означава, че няма държава.

    Коментиран от #6, #15

    21:01 04.02.2026

  • 4 Густаво Петро

    9 5 Отговор
    И той като Радев заявява борба с олигарсите

    Коментиран от #12

    21:01 04.02.2026

  • 5 "Клан дел Голфо"

    13 0 Отговор
    Не е ли асоциация на голф игрищата в Колумбия ? Едри земевладелци? Кога пък стана наркокартел

    Коментиран от #14

    21:04 04.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абсурдистан":

    БРАВО за коментара

    21:04 04.02.2026

  • 7 китайски балон

    12 1 Отговор
    БайДончо знае, къде са големите пари и иска "сделка" и в този бизнес😉?

    21:05 04.02.2026

  • 8 Съвсем всичко е омазано

    12 0 Отговор
    Гайтанистка армия на Колумбия (по името на бившия колумбийски политик и кмет на Богота Хорхе Елиесер Гайтан, основоположник на либералния социализъм в Колумбия.... наркокартели, мафии, голф игрища...пълно мазало е статията

    Коментиран от #10

    21:07 04.02.2026

  • 9 Ами

    12 0 Отговор
    В прав текст това означава, че Колумбия е на прага на гражданска война.

    21:07 04.02.2026

  • 10 предаде Франс прес, съобщи БТА....

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Съвсем всичко е омазано":

    Нормално ...

    21:08 04.02.2026

  • 11 Ще мачкат левите

    3 1 Отговор
    Само това става ясно. Пак ще правят военни диктатури

    21:10 04.02.2026

  • 12 Леви десни

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Густаво Петро":

    Всички под ножа. Яко сбъркана работа

    21:12 04.02.2026

  • 13 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 0 Отговор
    Започва голямата криза в България 2027 зимата ще питате къде с.ра..г гладните ! Тези с ипотечни кредите 100 к евра ще ядат кисело грозде

    21:23 04.02.2026

  • 14 Амадор Ривас

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от ""Клан дел Голфо"":

    Това е Колумбийския клон на картела "Винкело"- Перник.

    21:53 04.02.2026

  • 15 Даже си има и профил в нета🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абсурдистан":

    А лудия трепе хора в морето на лодки под предлога че карали бео🤣🤣🤣🤣🤣обаче не смее да удари директно плантациите и складовете🤣🤣🤣🤣

    00:20 05.02.2026