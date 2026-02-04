Най-големият наркокартел в Колумбия прекъсна преговорите в Катар с президента

Най-големият колумбийски наркокартел "Клан дел Голфо" оповести в социалната мрежа "Екс", че прекъсва текущите преговори в Катар с правителството на колумбийския президент Густаво Петро поради споразуменията, които той е подписал с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Във вторник Петро и Тръмп се споразумяха да съсредоточат военните и разузнавателните си действия срещу трима ръководители на престъпни групировки, сред които е Чикито Мало, ръководител на картела "Клан дел Голфо". Този ход бе определен вчера от картела като "нарушение на добросъвестността и поетите ангажименти в Доха", които дават повод на престъпната групировка да се оттегли "временно" от споразуменията.

"Президентът Петро постави личните си интереси пред общите, а именно пред мира в страната", посочи "Клан дел Голфо" в "Екс".

Колумбийски правителствени представители потвърдиха, че профилът на групировката в "Екс", който е публикувал съобщението, принадлежи именно на картела с паравоенен произход, който се нарича "Гайтанистка армия на Колумбия" (по името на бившия колумбийски политик и кмет на Богота Хорхе Елиесер Гайтан, основоположник на либералния социализъм в Колумбия, бел. ред).

Колумбийското правителство и "Клан дел Голфо" обявиха през септември миналата година, че започват преговори в Катар с оглед разоръжаването на групировката в замяна нa правни облекчения. Досега двете страни бяха постигнали няколко споразумения, най-вече що се отнася до деескалацията на конфликта в северозападните части на Колумбия, които са опустошени от последствията от сблъсъците.

Министърът на отбраната Педро Санчес заяви вчера, че Петро и Тръмп са решили да съсредоточат усилията си срещу Чикито Мало, шеф на "Клан дел Голфо" от 2021 г., когато наркобосът и предишен лидер на картела Дайро Антонио Усуга Давид с прякор "Отониел" бе екстрадиран в САЩ.

Колумбийското Министерство на отбраната заяви също така вчера, че Богота и Вашингтон ще поканят Венецуела да се присъедини към общите действия в борбата срещу трафика на наркотици. Това стана ясно след срещата между Тръмп и Петро в Белия дом във вторник.

"Това не са нови цели за Колумбия, но със сигурност представляват нова насока в съвместните инициативи между Колумбия и САЩ", изтъкна Санчес пред "Радио Каракол".

Министърът изрази надежда Каракас да може да се присъедини към инициативата, имайки предвид че някои колумбийски наркобосове преминават границата с Венецуела, за да се укриват там.

Колумбия и САЩ също ще положат повече усилия за издирването на Иван Мордиско, лидер на отцепила се от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) фракция, който отхвърли мирно споразумение с правителството през 2016 г., както и за преследването на Паблито, лидер на Армията за национално освобождение, друга колумбийска партизанска групировка.

Новата стратегия на сътрудничество между САЩ и Колумбия променя посоката на двустранните отношения, които бяха засегнати от множеството вербални сблъсъци между двамата държавни глави в социалните мрежи, отбелязва АФП.