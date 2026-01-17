Зеленски търси диалог с потенциални съперници на фона на изборни перспективи

След разразилия се сериозен корупционен скандал украинският президент Володимир Зеленски все по-активно установява контакти с фигури, които се разглеждат като негови потенциални политически опоненти, на фона на нарастващите очаквания за бъдещи избори, пише Bloomberg, предава News.bg.

В четвъртък Зеленски е провел разговор с бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който в момента е посланик на Украйна във Великобритания и често е сочен като основен съперник на президента. Отношенията между двамата се влошиха през 2024 г. след неуспешната украинска контраофанзива година по-рано, което доведе до освобождаването на генерала от поста му, припомня агенцията.

Освен със Залужни, Зеленски е разговарял и с други публични фигури с потенциална политическа тежест, сред които бившият телевизионен водещ и общественик Сергий Притула, чиято фондация подпомага украинската армия, както и националистическият активист Сергий Стерненко.

Според политолога Володимир Фесенко, цитиран от Bloomberg, тази „интензивна серия от срещи“ може да е знак, че президентът се подготвя за следвоенната политическа сцена. По думите му всички, с които Зеленски наскоро е разговарял, се ползват с обществена популярност и биха могли да се превърнат в негови конкуренти на евентуални избори.

„Няма съмнение, че това се случва в контекста на потенциални президентски избори“, коментира Фесенко, като допълва, че Зеленски вероятно се опитва или да подобри отношенията си с бъдещата опозиция, или да привлече влиятелни фигури като свои съюзници.

Тези дипломатически и политически усилия съвпадат с преговорите между Украйна и Съединените щати за мирен план. Документ от 20 точки предвижда провеждането на президентски избори възможно най-скоро след постигане на примирие - позиция, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп. Междувременно руският президент Владимир Путин не е дал сигнали за готовност да прекрати пълномащабната инвазия.

Bloomberg напомня, че при действащо военно положение Украйна не може да организира избори. Въпреки това Зеленски наскоро призова депутатите да работят по законодателни промени, които да позволят гласуване след евентуално прекратяване на огъня.

Агенцията отбелязва още, че перспективата за избори идва в труден момент за украинския президент. Макар Зеленски да запазва подкрепата на около 60% от населението, общественото му доверие е било разклатено от най-големия корупционен скандал по време на неговия мандат, като през декември е отчетен лек спад в рейтинга му.