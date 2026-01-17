Новини
Зеленски търси диалог с потенциални съперници на фона на изборни перспективи
  Тема: Украйна

17 Януари, 2026 16:28, обновена 17 Януари, 2026 16:25 802 23

  • володимир зеленски-
  • съперници-
  • избори

Срещите идват след корупционен скандал и на фона на обсъждан мирен план със САЩ, отбелязва Bloomberg

Зеленски търси диалог с потенциални съперници на фона на изборни перспективи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След разразилия се сериозен корупционен скандал украинският президент Володимир Зеленски все по-активно установява контакти с фигури, които се разглеждат като негови потенциални политически опоненти, на фона на нарастващите очаквания за бъдещи избори, пише Bloomberg, предава News.bg.

В четвъртък Зеленски е провел разговор с бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, който в момента е посланик на Украйна във Великобритания и често е сочен като основен съперник на президента. Отношенията между двамата се влошиха през 2024 г. след неуспешната украинска контраофанзива година по-рано, което доведе до освобождаването на генерала от поста му, припомня агенцията.

Освен със Залужни, Зеленски е разговарял и с други публични фигури с потенциална политическа тежест, сред които бившият телевизионен водещ и общественик Сергий Притула, чиято фондация подпомага украинската армия, както и националистическият активист Сергий Стерненко.

Според политолога Володимир Фесенко, цитиран от Bloomberg, тази „интензивна серия от срещи“ може да е знак, че президентът се подготвя за следвоенната политическа сцена. По думите му всички, с които Зеленски наскоро е разговарял, се ползват с обществена популярност и биха могли да се превърнат в негови конкуренти на евентуални избори.

„Няма съмнение, че това се случва в контекста на потенциални президентски избори“, коментира Фесенко, като допълва, че Зеленски вероятно се опитва или да подобри отношенията си с бъдещата опозиция, или да привлече влиятелни фигури като свои съюзници.

Тези дипломатически и политически усилия съвпадат с преговорите между Украйна и Съединените щати за мирен план. Документ от 20 точки предвижда провеждането на президентски избори възможно най-скоро след постигане на примирие - позиция, подкрепена от американския президент Доналд Тръмп. Междувременно руският президент Владимир Путин не е дал сигнали за готовност да прекрати пълномащабната инвазия.

Bloomberg напомня, че при действащо военно положение Украйна не може да организира избори. Въпреки това Зеленски наскоро призова депутатите да работят по законодателни промени, които да позволят гласуване след евентуално прекратяване на огъня.

Агенцията отбелязва още, че перспективата за избори идва в труден момент за украинския президент. Макар Зеленски да запазва подкрепата на около 60% от населението, общественото му доверие е било разклатено от най-големия корупционен скандал по време на неговия мандат, като през декември е отчетен лек спад в рейтинга му.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кървавият клоyн вече знае, че

    10 0 Отговор
    изтърве ли властта, ще му артисат новите имения и златните тоалетни.

    Коментиран от #15

    16:28 17.01.2026

  • 2 клакавия

    12 0 Отговор
    зеленски вече го издуха яко

    16:29 17.01.2026

  • 3 Шопо

    2 12 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от България той може да победи Русия.

    Коментиран от #12

    16:31 17.01.2026

  • 4 Пич

    12 0 Отговор
    Да, ама - никой не търси диалог със Зелю !!! Защото там няма диалог , а монолог - дай , дай още, давайте....... Само Урсулианците са много добри и красиви , ама - тъпи !!!

    16:34 17.01.2026

  • 5 Квартал 95

    10 0 Отговор
    Зеленото ако има 60% одобрение, значи Шиши и Боко имат по 200%..

    16:37 17.01.2026

  • 6 Соваж бейби

    12 0 Отговор
    Зеленнски е за гилотина, за какви съперници ,избори и конкуренция става дума не разбрах?

    16:37 17.01.2026

  • 7 Горски

    12 0 Отговор
    Имаш ли с какво да платиш,просията свърши? Циркът е пълен - Зеленски настоява за още пари да бъдат присвоени под мотива на енергийни помощи. Украйна под ръководството на един Наркоман унищожи с помощта на Урсулите икономически ЕС. Не е луд който яде баницата, а оня дето му я дава. Лошото е, че в ролята на лудия сме ние - всички обикновени европейци. Всякакво плащане, даване на рекет под формата на "помощ" към Украйна трябва да бъде незабавно и окончателно спряно! Да вдига бялото знаме и агонията ще свърши. Ти си пречката, а не Украйна. Тоя се взе насериозно, че "Държавата това съм аз". Как точно етнически евреин ще защитава интересите на украинците?! Той е чужденец на тази територия. Защитава си свои лични интереси, както и тези на господарите си. Същото се отнася и за всяка една държава по света. А на вас ви остава само да виете от глад и студ, което и наблюдаваме в последно време. Е, може и да повтаряте там вашите мантри, дето всички ги знаем, но нищо. Простено ви е. То когато си гладен не си ти.

    16:38 17.01.2026

  • 8 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Доналд Тръмп е обещал на Зе Ленски,че няма да попадне жив в ръцете на Путин.Там го стяга чепика,да не бере ягоди в Сибир

    16:41 17.01.2026

  • 9 Дориана

    9 0 Отговор
    Зеленски по трудния начин ще разбере , че е провален и унищожен . Унищожи и цяла Украйна заради голямото си дебело его. Много му се искаше да вкара НАТО и Европа във война . Европейските лидери му се вързаха на акъла, но не и Тръмп. Да не говорим за огромната корупция и кражби на европейски пари. На него колкото и пари да му се дадат все му е малко. Отвратително вреден човек за цялото Човечество. Хиляди загинаха заради него.

    Коментиран от #18, #20

    16:42 17.01.2026

  • 10 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Какво казва това недоносено бебе?! Трябваше да се откажа преди година, но сега е просто твърде късно. Страната я няма. Останките са в студа и тъмнината

    16:43 17.01.2026

  • 11 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Европа се опитва да избяга от света на илюзиите, в който се е хванала в капан, пише авторът на блога Sohu. Твърдението, че Русия е най-големият съсед на Европа, е доказателство за това. Изглежда Германия вече не може да толерира нереалистичните обещания на други страни от ЕС и прави първите стъпки към здравия разум

    16:44 17.01.2026

  • 12 дончичо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Е как не,той и Ян Бибиян е по гьявол от гьяволо

    16:46 17.01.2026

  • 13 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    След три дни без ток при ниски температури, технологичният предприемач Анастасия Степула реши да напусне апартамента си в центъра на Киев в търсене на топлина.
    Откакто токът в квартала ѝ спря след руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Киев, 37-годишната Степула не е сваляла скиорския си костюм, за да се стопли. Стотици квартали в украинската столица са засегнати. Но когато нощните температури паднаха до -19 градуса по Целзий, тя отиде да търси по-топло място, за да презареди устройствата си и да продължи да работи.

    Коментиран от #19

    16:47 17.01.2026

  • 14 руската мечка

    1 5 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:47 17.01.2026

  • 15 Дали Зеленския

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кървавият клоyн вече знае, че":

    ще е на власт или Залужни или Порошенко или който и да е, няма никакво значение кой ще е на власт, всички там вече са русофоби. В Украйна никога няма да има проруско правителство, каквато е целта на руската СВО.

    16:51 17.01.2026

  • 16 Ще се омешат като тук в

    2 0 Отговор
    България и ще настане хубав политически живот.
    Половината за теб половината за мен кражбата крепи съюза и така до полската граница.
    Иначе ще се карат и ще се правят че са противници в радата.

    16:56 17.01.2026

  • 17 ЕВРОТО Е ТУК

    0 2 Отговор
    НАВСЕГДА ДРУЗЯ

    16:56 17.01.2026

  • 18 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Путин е нищо. Той не съществува. Нищожество. Нали?

    16:58 17.01.2026

  • 19 Мерси

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Че ни информираш, какви изроди са руснаците.

    И ние стояхме на такъв мраз през 80те, когато бяхме под руска окупация.

    Коментиран от #23

    17:00 17.01.2026

  • 20 Мирен атом

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Атом по Москва за мир предлагам!

    Коментиран от #22

    17:01 17.01.2026

  • 21 С ниска инфлация

    1 0 Отговор
    Иска в ЕС и бързо да забрави гривните. Да въведе еврото. Екипа си смени с нови угодни съветници.

    17:09 17.01.2026

  • 22 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мирен атом":

    Идиот Сър Джон

    17:25 17.01.2026

  • 23 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мерси":

    300%

    17:26 17.01.2026

Новини по държави:
