Володимир Зеленски: Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота

18 Февруари, 2026 19:47 1 371 91

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • танкове

Държавният глава отбеляза, че Русия продължава опитите си да унищожи критичната инфраструктура на Украйна

Володимир Зеленски: Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че общата сума, предоставена от началото на тази година по линия на инициативата на НАТО „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Priority Ukraine Requirements List - PURL), вече е достигнала 584 милиона долара, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Благодарен съм на всички, които допринасят за PURL. През 2026 г. вече имаме финансови вноски от Обединеното кралство, Норвегия, Нидерландия, Швеция, Исландия и Латвия, на обща стойност 584 милиона долара“, написа Зеленски в платформата „Екс“.

Според него, общо PURL ще се нуждае от 15 милиарда долара през 2026 г. Той посочи, че по този начин ще помогнат Русия да бъде лишена от инструмента ѝ за въздушен терор. „И насърчаваме всички, които се интересуват от сигурността, да се присъединят и да увеличат своите вноски към PURL“, каза президентът.

Държавният глава отбеляза, че Русия продължава опитите си да унищожи критичната инфраструктура на Украйна, а PURL остава надежден механизъм за закупуване на американски противовъздушни ракети, които са най-ефективни срещу руските балистични ракети. По този начин Украйна също може да защити електропреносната си мрежа по време на суровата зима.

„Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота. Разчитаме на програмата да продължи да функционира ефективно – тя наистина помага“, подчерта Зеленски.

PURL е съвместна програма на САЩ и НАТО, стартирана през 2025 г. с цел ускоряване на доставките на критично важно оръжие и оборудване, произведено в САЩ за Украйна, като партньорските страни финансират покупките въз основа на приоритетния списък с нужди на Украйна и координират приноса си чрез специален фонд на НАТО. Това позволява бързото придобиване на важни системи, като ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot) и системите „ХАЙМАРС“ (HIMARS), директно от складове в САЩ, което укрепва отбраната на Украйна.


Оценка 2.4 от 37 гласа.
Оценка 2.4 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 слугата на народа

    49 5 Отговор
    Унищожи държавата и тоя народ .

    Коментиран от #14, #16, #24, #63

    19:47 18.02.2026

  • 2 Карго 200

    8 33 Отговор
    Слава убийците на окупатори!

    Коментиран от #5, #9, #11, #15, #20

    19:48 18.02.2026

  • 3 Бат Петьо Парчето

    21 4 Отговор
    Здравейте Гейове, Мастурбатори, Лесбийки и Нимфоманки !

    Коментиран от #43

    19:48 18.02.2026

  • 4 от некадърен комик

    35 4 Отговор
    Става и некадърен политик .

    Коментиран от #22, #46

    19:48 18.02.2026

  • 6 Многоходовото

    6 29 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #72

    19:49 18.02.2026

  • 7 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    32 4 Отговор
    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    Коментиран от #82

    19:50 18.02.2026

  • 8 Не ти щем благодарностите

    26 4 Отговор
    Правителствата и народите не са на едно мнение.
    Благодари на тези които ти помагат да затриеш страната си, народа си и себе си.

    19:50 18.02.2026

  • 10 хаха

    10 18 Отговор
    Украйна е изчерпана от хора и екипировка. Чакай, току-що сформираха още 2 артилерийски бригади... Това са над 200 оръдия и 6000 войници.

    Я квичето още бе ватнишките подлоги! ХАХАХА!

    Коментиран от #27, #68

    19:50 18.02.2026

  • 12 иван костов

    23 3 Отговор
    Да се надяваме скоро да няма укрорайх, а фюрерът зеленски да бъде изправен пред наказателният взвод!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #54

    19:50 18.02.2026

  • 13 ИЗБЯГАЛИЯ У ЛОНДОН ЗАЛУЖНИ

    17 3 Отговор
    Той щял да подписва капитулацията.

    19:51 18.02.2026

  • 14 Бегай

    3 21 Отговор

    До коментар #1 от "слугата на народа":

    За путин ли става въпрос?

    Коментиран от #19, #37

    19:51 18.02.2026

  • 16 Копейки

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "слугата на народа":

    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #26

    19:52 18.02.2026

  • 18 ХА ХА ХА

    23 4 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! НАРКОМАНА СЕ СМЕЕ НА БУДАЛИТЕ ОТ ЕС И СИ КАЗВА ДАЙ БОЖЕ ОЩЕ ПО - ГОЛЕМИ ОТ ТИЯ !

    19:52 18.02.2026

  • 20 бат Сайчо

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Ядеш ли банички ?

    19:53 18.02.2026

  • 21 хаха

    5 19 Отговор
    18.05.2014 г. Игор Гиркин, полковник от руската ФСБ и първи „министър на отбраната“ на самопровъзгласилата се Донецка народна република, се оплаква, че в целия регион не могат да се намерят дори 1000 души, които са готови да се бият за Русия.

    Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!

    Коментиран от #83

    19:53 18.02.2026

  • 22 Обратното е

    3 16 Отговор

    До коментар #4 от "от некадърен комик":

    и точно в това е голямата руска трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.

    Коментиран от #30, #47

    19:53 18.02.2026

  • 25 Хи хи хи

    16 4 Отговор
    Слугата на народа да вдигне белия байрак на победата и ще си седне на задните части !

    19:54 18.02.2026

  • 26 Урсула фон

    14 4 Отговор

    До коментар #16 от "Копейки":

    Всички мъже бременни !!!

    Коментиран от #35

    19:54 18.02.2026

  • 27 "Чудовищни руски жертви

    4 18 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #66

    19:54 18.02.2026

  • 28 Ццц

    13 4 Отговор
    Вчера едно много разглезено детенце пощури 50 човека на опашката в магазина. Нон стоп искаше от майка си. В първия момент му се издразних, но после по аналогия ми изникна образът на този клоунски навлек и детенцето ми се видя симпатично. Вярното послание е: благодаря на всички, които дават, за да може войничетата да умират вместо мен.

    19:55 18.02.2026

  • 29 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ И У НАС

    12 4 Отговор
    Бандерата са напрегнати.

    19:55 18.02.2026

  • 30 направи той наркомана

    17 3 Отговор

    До коментар #22 от "Обратното е":

    Цяла украйна на гробища .

    Коментиран от #41

    19:55 18.02.2026

  • 31 ха-ха !

    10 4 Отговор
    ,,Държавният глава ,, да благодари на Путин , че е още жив ! Останалите са само за параван ....

    19:55 18.02.2026

  • 32 хаха

    5 15 Отговор
    За разлика от офърляните ватенки, ползващи коне, магарета и колички за голф на бойното поле, украинците имат свои успешни разработки.

    "Украйна иновативно интегрира ракетите AIM-9 Sidewinder в своята отбранителна стратегия, използвайки ги за наземна противовъздушна отбрана чрез NASAMS и, което е важно, монтирайки ги на безпилотни надводни кораби (USV) MAGURA V7. Тези ракети „въздух-въздух“ се използват за противодействие на нисколетящи самолети, хеликоптери и дронове, като по този начин подобряват както оцеляването на флота, така и възможностите за противовъздушна отбрана."

    Плюс многобройни разработки в областа на въздушни/ морски дронове, крилати ракет и.т.н.

    19:56 18.02.2026

  • 33 Но тези страни стават

    12 4 Отговор
    все по-малко след корупционните скандали и всичко което се случва в украинската Рада партията слуги на народа и всички които са свързани с тях.
    Самият факт че изпуснахте основния си поддръжник съединените Американски щати и последните изявления от европейската комисия че няма да ви даде средства от руските замразени активи че няма да ви отпусне дата за присъединяване към Европейския съюз че нямат повече възможност да ви зареждат с боеприпаси говори много.
    Определено времето ви вече е изтекло
    Просията свърши и тя е на гърба на всички европейски граждани които плащат вашите грешки и корумпираност

    19:56 18.02.2026

  • 34 Странно

    2 2 Отговор
    Как коментираш статията в момента в който тя е качена?!Май си я чел предваритно.
    Май се опитваш да манипулираш общественото мнение.

    19:56 18.02.2026

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Урсула фон":

    Ние сме за този закон🥳

    19:57 18.02.2026

  • 36 Карго 200

    8 11 Отговор
    Зоните за унищожение чупят рекорди.
    Z-блогарите са в потрес.

    Коментиран от #44

    19:57 18.02.2026

  • 37 ...

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "Бегай":

    Путин действа като агент на МИ6 и върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    19:58 18.02.2026

  • 38 ало ало

    7 2 Отговор
    Да вдъхваш живот на неолиберални зомбита е не грешка, а тежка политическа глупост, която ще бъде наказана и на предсрочните избори!

    19:58 18.02.2026

  • 39 Бегай

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "за тебе брат":

    Даже раждам в момента.
    Ела да го дърпаш , да излезе.
    Смотко..

    19:59 18.02.2026

  • 40 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    10 3 Отговор
    Искам още оръжия , милиони , милиарди ..никога не ми стигат и на моето ЧЕСТНО обкръжение също !!!! Сметнете на всеки по луксозна къща , яхта , апартамент , предприятие , банкова сметка за джобни ЕЙ ти десет - двадесет милиарда .....ама европа ще ми ги даде !!!!!

    19:59 18.02.2026

  • 41 Видяхме ги гробищата

    4 11 Отговор

    До коментар #30 от "направи той наркомана":

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #49, #52

    20:00 18.02.2026

  • 42 Квартал 95

    11 3 Отговор
    До последен дъх и до последна линия, Зеленото ще иска пари. Ще умре с думата "денгьi" на уста..

    Коментиран от #62

    20:00 18.02.2026

  • 43 Всеки

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Петьо Парчето":

    си търси общество, както е в случая и там си му е най-гот. Какво си правкаш?

    20:00 18.02.2026

  • 44 глад мори козяците

    9 20 Отговор

    До коментар #36 от "Карго 200":

    Ще се избият за една баничка .

    20:01 18.02.2026

  • 45 Евроатлантик

    19 15 Отговор
    Путлер и Русия загубиха войната ...
    Нито една от целите на "СВО " за тези 4 години не постигната и на 1% и няма да бъде ...
    Загубите на агресора в жива сила и техника многократно надвишават тези на Украйна и не оправдават разрушенията които причиниха върху окупираните територии .

    Коментиран от #53, #56

    20:01 18.02.2026

  • 46 Лука

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "от некадърен комик":

    Зеленски е герой, защитава родината си !

    20:01 18.02.2026

  • 47 Стенли

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Обратното е":

    Че Руската федерация (така е по правилно да се казва отколкото Русия) изпитва трудности това е така но какво да кажем за така наречената държава Украйна там ги ловят като животни за да ги пратят в месомелачката и не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава не бяха слушали рошавия ингилзин който подучи зеления фасул да се откаже от мирните преговори за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул унищожи държавата и народа си и да кажа още нещо защо Грузия няма проблеми с Руската федерация защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    20:02 18.02.2026

  • 48 Бялата Златка

    3 5 Отговор
    Много е готин Зеленски. Има нещо испанско в него, тъмни очи, тъмна коса и лека брадичка. ❤️ Сладур ❤️

    20:03 18.02.2026

  • 49 ха ха ха ...

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "Видяхме ги гробищата":

    Кака Галка така ли ви каза ??!!

    20:03 18.02.2026

  • 51 Рублевка

    14 2 Отговор
    Колко самолета е имала Украйна преди войната?
    ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ ( 1100 бойни самолета) бяха прехвърлени на украинските ВВС , включително 30 Ту-16 (ракетоносци), 30 Ту-22КД (ракетоносци), 30 Ту-22Р (разузнавателни самолети), 36 Ту-22М3, 23 Ту-95МС-16, 19 Ту-160, 21 самолета-заправщик Ил-78, както и големи арсенали от крилати ракети Х-55 (1068 единици) и Х-22 (...).
    Всичко разбиха и нарязаха украинските маймуни. Разбиха и дарените самолети от европейските страни.
    Загубите е техника на урките са колосални!

    20:04 18.02.2026

  • 52 Видяхме по всички недии

    14 2 Отговор

    До коментар #41 от "Видяхме ги гробищата":

    Тръмп наби канчето на Зелника и му цитира тези загуби, които се отнасят за Украйна. Не можеш да ни излъжеш. Цял свят го видя по сайтовете.

    Коментиран от #61

    20:04 18.02.2026

  • 53 браво бат Стайчо

    10 17 Отговор

    До коментар #45 от "Евроатлантик":

    Утре сутрин получаваш две банички !

    20:05 18.02.2026

  • 54 Лука

    15 17 Отговор

    До коментар #12 от "иван костов":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #58

    20:05 18.02.2026

  • 55 Аквамен😁

    13 14 Отговор
    Раша потъва към небитието при крайцера .

    Коментиран от #64, #78

    20:05 18.02.2026

  • 56 От самото начало

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "Евроатлантик":

    целта на така наречената СВО, после преминала към пълномащабна война, беше ясно че е неизпълнима. Как Русия ще свали правителство на друга държава, при положение, че не разполага нито с необходимия военен капацитет, нито пък финансово може да се справи с подобна ситуация.

    Коментиран от #60

    20:06 18.02.2026

  • 57 аксиома

    9 1 Отговор
    Козляците са утайката на българското общество !

    Коментиран от #71

    20:06 18.02.2026

  • 58 Пържен лук

    10 1 Отговор

    До коментар #54 от "Лука":

    Като те изгорят в газовите камери ще отговаря напълно.

    20:07 18.02.2026

  • 59 Георги

    3 2 Отговор
    тоя пък, май пак е подозирал, нито той нито путин ценят живота. Очевидно земята е по-ценна и за едните и за другите.

    20:08 18.02.2026

  • 60 така е брат

    10 2 Отговор

    До коментар #56 от "От самото начало":

    Гледам едни укри се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат ! ..ха ха ха ...малоумна работа ...

    Коментиран от #65

    20:08 18.02.2026

  • 61 "Тръмп с един замах

    2 10 Отговор

    До коментар #52 от "Видяхме по всички недии":

    разби всички планове на Путин. Проектът му да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    20:08 18.02.2026

  • 62 хаха🤣

    2 9 Отговор

    До коментар #42 от "Квартал 95":

    дядо Вовчик е много по-зле🤣 забравихте май целуването на корана при аятолаха🤣 и поклоните при Кимчо🤣

    Коментиран от #76

    20:13 18.02.2026

  • 63 не може да бъде

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "слугата на народа":

    Има един много важен въпрос който се коментира само от журналисти -според мен -които са смели и мислещи!?По време на СССР в Украйна е изградена страхотна енергийна и промишлена инфраструктура - АЕЦ ТЕЦ ВЕЦ газови централи подстанции разпределителни станции енергиен пръстен нефтопроводи газопроводи мини най-различни добивни и обработващи предприятия училища институти и университети за осигуряване на кадри и евтини качествени суровини от Русия за всички предприятия / ако не са достатъчни тези които се добиват в Украйна / . Отделно -летища и железопътни линии.Сега от тази инфраструктура не е останало почти нищо и няма никаква перспектива за възстановяване в близка степен до съществуващата по-рано -каквото и да се приказва в СССР са строели с перспектива за години напред!? Сега от западните държави могат да помогнат да се построи само нещо ерзац -виждаме в самия Запад какво става с инфраструктурата им !?А отделно- това ще струва огромни суми.... и трябва да има хора които да го построят -счита ли някой че на Запад в сегашното положение ще се заеме с този сизифов труд!?Отказвам да се питам повече -да се питат украинците -а оти ги ручахме жабетата!? ....апропо селското стопанство е друг също така важен въпрос ...по същия начин !?

    Коментиран от #91

    20:13 18.02.2026

  • 64 хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Аквамен😁":

    +1, яко

    20:13 18.02.2026

  • 65 Питащ

    3 11 Отговор

    До коментар #60 от "така е брат":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #77, #89

    20:14 18.02.2026

  • 67 Точен

    10 1 Отговор
    Всеки човек обича да послъгва, но никой на света не лъже като Зеленски... Ужасът обаче е за украинските майки, съпруги и невръстни дечица сирачета... От Лвов до Херсон и от Полтава до Одеса украинските гробища са нараснали по площ с над 25 %...

    20:20 18.02.2026

  • 68 Виждаме как ги събират войниците

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    по улиците с бусовете, kреtен!

    20:20 18.02.2026

  • 69 Мисирки мижитурки

    15 1 Отговор
    Какво ми го цитирате постоянно тоя наркоман?! Надмина и бат Бойко.Що не си направите лозунги от негови цитати,като на бай Тошо?

    20:21 18.02.2026

  • 70 Зрител

    12 1 Отговор
    Гробищата ,покрити с жълто сини знамена се виждат от космоса.

    20:23 18.02.2026

  • 71 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "аксиома":

    Много точно казано виж само какви индивиди са като така наречения генерал Атанасов обаче тези индивиди Мирчев и Божанков чупят рекорди 😁

    20:27 18.02.2026

  • 73 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Разчепатен, ти ли бе ?

    20:28 18.02.2026

  • 74 Йо йо

    7 1 Отговор
    Зелллееее Господ да те накаже!!

    20:28 18.02.2026

  • 75 ТЦК

    8 1 Отговор
    Зеле разкажи за отвличанията на хора от ТЦК

    20:29 18.02.2026

  • 76 Бат Сали-Енергото

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "хаха🤣":

    Ти пък мойш да целуваш бат Салиевия като не щеш да целуваш Светия Коран !

    20:30 18.02.2026

  • 77 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Питащ":

    Я пак?
    А 3000000 укри за какво умряха?

    20:32 18.02.2026

  • 78 Джок Съдбата

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Аквамен😁":

    Най интересното ,че хохохолът направил колажа от който ти си го копирал ,отдавна руснаците са го гътнали и му е бучнат отгоре байряка 🇺🇦

    20:33 18.02.2026

  • 79 нннн

    4 0 Отговор
    За защитата на живота на Зеленски.

    20:56 18.02.2026

  • 80 Тиква

    9 0 Отговор
    Подла окраинска хиена,бил и ще остане, както и всички окрабандери.

    20:58 18.02.2026

  • 81 Ами

    7 0 Отговор
    Зеления не трябва да благодари ма страни, а на продажни правителства. Няма народ, който да го подкрепя , даже и украинския народ не го подкрепя.

    21:06 18.02.2026

  • 82 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":

    Одеса вече е руска, сега спора е за Лвов

    21:07 18.02.2026

  • 83 сноу

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    ..да кажем че в квиченето досега сме разчитали на теб,така ще е дори да си промениш агрегатното състояние т.е.ти си нашето слънце в мрака ,нашия ключ за вратата,нашата лопата в земята и китка в тревата...Но...не се възгордявай,живота е кратък..

    21:08 18.02.2026

  • 84 Никога няма да простя на Путин

    6 0 Отговор
    че отдавна не изджаска с една ракета това изчадие на дявола на снимката с една ракета още преди 4 години. Дано да се намерят твърди хора в Москва и да изискат час по-скоро към Киев да бъдат изстреляни няколко ядрени ракети.

    Коментиран от #87

    21:21 18.02.2026

  • 85 Карго 200

    1 0 Отговор
    Лидерът на финансираната от Русия военна хунта в Нигер заяви, че Северен Бенин е окупиран от украински и френски войски. 🤪
    Тръмп ако разбере ще каже, че е спрял 9-та война. 🤡

    Коментиран от #88

    21:31 18.02.2026

  • 86 ганю

    1 0 Отговор
    живота е едно ала фашизма съвсем друго
    не ние дразнихме Русия а сега как ще е?
    пари за фашизъм няма да има

    21:33 18.02.2026

  • 87 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Никога няма да простя на Путин":

    Руска земя е не е така лесно
    Киевска Рус а народа?
    зиления е проблем а не украинския народ

    Коментиран от #90

    21:34 18.02.2026

  • 88 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Карго 200":

    значи за 9 войни 2 Нобелови награди за Мир
    заслужава ала сега е спорно с Иран
    едва ли ще се разберат така лесно

    21:36 18.02.2026

  • 89 така е брат

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Питащ":

    Ти от къде черпиш информация ?
    Дай линк и ние да видим ?

    21:41 18.02.2026

  • 90 сноу

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "ганю":

    Така е ..но струва ли си да я напоиш с руска кръв заради един клоун...ето виждаш Александър проля кръвта на хиляди руски войници за освобождение на България ,но вече от ляво и дясно плюят че не било освобождение а дори румбата казва на русия агресор..

    21:58 18.02.2026

  • 91 сноу

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "не може да бъде":

    ...с уважение ще добавя още факти...
    Още преди 2000 г Русия виждаше как запада започна да зоба укрите и да ги превърта през центрофугата...укрите послушно се превърнаха в мокри добичета и запяха каубойски песни...Година -две след това вече бяха готови за логаритмуване и също като сегашния клоун захапаха двата мундщука ...Наложи се путин да им хариже 200 млрд и опрости още 30 млрд за газ която тимошенко изкрънка уж за отопление на руските хора по донбас,донецк,крим и т.н.Наритаха тимошенко ,уж съд ,уж затвор но се измъкна...Нататък вече се въртеше хорото на курабията и дънбрън...

    22:44 18.02.2026

