Володимир Зеленски: Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че общата сума, предоставена от началото на тази година по линия на инициативата на НАТО „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Priority Ukraine Requirements List - PURL), вече е достигнала 584 милиона долара, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Благодарен съм на всички, които допринасят за PURL. През 2026 г. вече имаме финансови вноски от Обединеното кралство, Норвегия, Нидерландия, Швеция, Исландия и Латвия, на обща стойност 584 милиона долара“, написа Зеленски в платформата „Екс“.
Според него, общо PURL ще се нуждае от 15 милиарда долара през 2026 г. Той посочи, че по този начин ще помогнат Русия да бъде лишена от инструмента ѝ за въздушен терор. „И насърчаваме всички, които се интересуват от сигурността, да се присъединят и да увеличат своите вноски към PURL“, каза президентът.
I am grateful to everyone who contributes to PURL. In 2026, we already have financial contributions from the UK, Norway, the Netherlands, Sweden, Iceland, and Latvia, totaling $584 million.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
As Russia continues its attempts to destroy our critical infrastructure, PURL remains a…
Държавният глава отбеляза, че Русия продължава опитите си да унищожи критичната инфраструктура на Украйна, а PURL остава надежден механизъм за закупуване на американски противовъздушни ракети, които са най-ефективни срещу руските балистични ракети. По този начин Украйна също може да защити електропреносната си мрежа по време на суровата зима.
„Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота. Разчитаме на програмата да продължи да функционира ефективно – тя наистина помага“, подчерта Зеленски.
PURL е съвместна програма на САЩ и НАТО, стартирана през 2025 г. с цел ускоряване на доставките на критично важно оръжие и оборудване, произведено в САЩ за Украйна, като партньорските страни финансират покупките въз основа на приоритетния списък с нужди на Украйна и координират приноса си чрез специален фонд на НАТО. Това позволява бързото придобиване на важни системи, като ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot) и системите „ХАЙМАРС“ (HIMARS), директно от складове в САЩ, което укрепва отбраната на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 слугата на народа
Коментиран от #14, #16, #24, #63
19:47 18.02.2026
2 Карго 200
Коментиран от #5, #9, #11, #15, #20
19:48 18.02.2026
3 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #43
19:48 18.02.2026
4 от некадърен комик
Коментиран от #22, #46
19:48 18.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Многоходовото
Коментиран от #72
19:49 18.02.2026
7 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ
Коментиран от #82
19:50 18.02.2026
8 Не ти щем благодарностите
Благодари на тези които ти помагат да затриеш страната си, народа си и себе си.
19:50 18.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха
Я квичето още бе ватнишките подлоги! ХАХАХА!
Коментиран от #27, #68
19:50 18.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 иван костов
Коментиран от #54
19:50 18.02.2026
13 ИЗБЯГАЛИЯ У ЛОНДОН ЗАЛУЖНИ
19:51 18.02.2026
14 Бегай
До коментар #1 от "слугата на народа":За путин ли става въпрос?
Коментиран от #19, #37
19:51 18.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейки
До коментар #1 от "слугата на народа":Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.
Коментиран от #26
19:52 18.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ХА ХА ХА
19:52 18.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бат Сайчо
До коментар #2 от "Карго 200":Ядеш ли банички ?
19:53 18.02.2026
21 хаха
Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!
Коментиран от #83
19:53 18.02.2026
22 Обратното е
До коментар #4 от "от некадърен комик":и точно в това е голямата руска трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.
Коментиран от #30, #47
19:53 18.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хи хи хи
19:54 18.02.2026
26 Урсула фон
До коментар #16 от "Копейки":Всички мъже бременни !!!
Коментиран от #35
19:54 18.02.2026
27 "Чудовищни руски жертви
До коментар #10 от "хаха":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #66
19:54 18.02.2026
28 Ццц
19:55 18.02.2026
29 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ И У НАС
19:55 18.02.2026
30 направи той наркомана
До коментар #22 от "Обратното е":Цяла украйна на гробища .
Коментиран от #41
19:55 18.02.2026
31 ха-ха !
19:55 18.02.2026
32 хаха
"Украйна иновативно интегрира ракетите AIM-9 Sidewinder в своята отбранителна стратегия, използвайки ги за наземна противовъздушна отбрана чрез NASAMS и, което е важно, монтирайки ги на безпилотни надводни кораби (USV) MAGURA V7. Тези ракети „въздух-въздух“ се използват за противодействие на нисколетящи самолети, хеликоптери и дронове, като по този начин подобряват както оцеляването на флота, така и възможностите за противовъздушна отбрана."
Плюс многобройни разработки в областа на въздушни/ морски дронове, крилати ракет и.т.н.
19:56 18.02.2026
33 Но тези страни стават
Самият факт че изпуснахте основния си поддръжник съединените Американски щати и последните изявления от европейската комисия че няма да ви даде средства от руските замразени активи че няма да ви отпусне дата за присъединяване към Европейския съюз че нямат повече възможност да ви зареждат с боеприпаси говори много.
Определено времето ви вече е изтекло
Просията свърши и тя е на гърба на всички европейски граждани които плащат вашите грешки и корумпираност
19:56 18.02.2026
34 Странно
Май се опитваш да манипулираш общественото мнение.
19:56 18.02.2026
35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #26 от "Урсула фон":Ние сме за този закон🥳
19:57 18.02.2026
36 Карго 200
Z-блогарите са в потрес.
Коментиран от #44
19:57 18.02.2026
37 ...
До коментар #14 от "Бегай":Путин действа като агент на МИ6 и върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.
19:58 18.02.2026
38 ало ало
19:58 18.02.2026
39 Бегай
До коментар #19 от "за тебе брат":Даже раждам в момента.
Ела да го дърпаш , да излезе.
Смотко..
19:59 18.02.2026
40 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:59 18.02.2026
41 Видяхме ги гробищата
До коментар #30 от "направи той наркомана":Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #49, #52
20:00 18.02.2026
42 Квартал 95
Коментиран от #62
20:00 18.02.2026
43 Всеки
До коментар #3 от "Бат Петьо Парчето":си търси общество, както е в случая и там си му е най-гот. Какво си правкаш?
20:00 18.02.2026
44 глад мори козяците
До коментар #36 от "Карго 200":Ще се избият за една баничка .
20:01 18.02.2026
45 Евроатлантик
Нито една от целите на "СВО " за тези 4 години не постигната и на 1% и няма да бъде ...
Загубите на агресора в жива сила и техника многократно надвишават тези на Украйна и не оправдават разрушенията които причиниха върху окупираните територии .
Коментиран от #53, #56
20:01 18.02.2026
46 Лука
До коментар #4 от "от некадърен комик":Зеленски е герой, защитава родината си !
20:01 18.02.2026
47 Стенли
До коментар #22 от "Обратното е":Че Руската федерация (така е по правилно да се казва отколкото Русия) изпитва трудности това е така но какво да кажем за така наречената държава Украйна там ги ловят като животни за да ги пратят в месомелачката и не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава не бяха слушали рошавия ингилзин който подучи зеления фасул да се откаже от мирните преговори за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул унищожи държавата и народа си и да кажа още нещо защо Грузия няма проблеми с Руската федерация защото имат мъдри политици и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело
20:02 18.02.2026
48 Бялата Златка
20:03 18.02.2026
49 ха ха ха ...
До коментар #41 от "Видяхме ги гробищата":Кака Галка така ли ви каза ??!!
20:03 18.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Рублевка
ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ ( 1100 бойни самолета) бяха прехвърлени на украинските ВВС , включително 30 Ту-16 (ракетоносци), 30 Ту-22КД (ракетоносци), 30 Ту-22Р (разузнавателни самолети), 36 Ту-22М3, 23 Ту-95МС-16, 19 Ту-160, 21 самолета-заправщик Ил-78, както и големи арсенали от крилати ракети Х-55 (1068 единици) и Х-22 (...).
Всичко разбиха и нарязаха украинските маймуни. Разбиха и дарените самолети от европейските страни.
Загубите е техника на урките са колосални!
20:04 18.02.2026
52 Видяхме по всички недии
До коментар #41 от "Видяхме ги гробищата":Тръмп наби канчето на Зелника и му цитира тези загуби, които се отнасят за Украйна. Не можеш да ни излъжеш. Цял свят го видя по сайтовете.
Коментиран от #61
20:04 18.02.2026
53 браво бат Стайчо
До коментар #45 от "Евроатлантик":Утре сутрин получаваш две банички !
20:05 18.02.2026
54 Лука
До коментар #12 от "иван костов":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #58
20:05 18.02.2026
55 Аквамен😁
Коментиран от #64, #78
20:05 18.02.2026
56 От самото начало
До коментар #45 от "Евроатлантик":целта на така наречената СВО, после преминала към пълномащабна война, беше ясно че е неизпълнима. Как Русия ще свали правителство на друга държава, при положение, че не разполага нито с необходимия военен капацитет, нито пък финансово може да се справи с подобна ситуация.
Коментиран от #60
20:06 18.02.2026
57 аксиома
Коментиран от #71
20:06 18.02.2026
58 Пържен лук
До коментар #54 от "Лука":Като те изгорят в газовите камери ще отговаря напълно.
20:07 18.02.2026
59 Георги
20:08 18.02.2026
60 така е брат
До коментар #56 от "От самото начало":Гледам едни укри се мотаят край Кремъл . Днес , утре ще го превземат ! ..ха ха ха ...малоумна работа ...
Коментиран от #65
20:08 18.02.2026
61 "Тръмп с един замах
До коментар #52 от "Видяхме по всички недии":разби всички планове на Путин. Проектът му да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "
20:08 18.02.2026
62 хаха🤣
До коментар #42 от "Квартал 95":дядо Вовчик е много по-зле🤣 забравихте май целуването на корана при аятолаха🤣 и поклоните при Кимчо🤣
Коментиран от #76
20:13 18.02.2026
63 не може да бъде
До коментар #1 от "слугата на народа":Има един много важен въпрос който се коментира само от журналисти -според мен -които са смели и мислещи!?По време на СССР в Украйна е изградена страхотна енергийна и промишлена инфраструктура - АЕЦ ТЕЦ ВЕЦ газови централи подстанции разпределителни станции енергиен пръстен нефтопроводи газопроводи мини най-различни добивни и обработващи предприятия училища институти и университети за осигуряване на кадри и евтини качествени суровини от Русия за всички предприятия / ако не са достатъчни тези които се добиват в Украйна / . Отделно -летища и железопътни линии.Сега от тази инфраструктура не е останало почти нищо и няма никаква перспектива за възстановяване в близка степен до съществуващата по-рано -каквото и да се приказва в СССР са строели с перспектива за години напред!? Сега от западните държави могат да помогнат да се построи само нещо ерзац -виждаме в самия Запад какво става с инфраструктурата им !?А отделно- това ще струва огромни суми.... и трябва да има хора които да го построят -счита ли някой че на Запад в сегашното положение ще се заеме с този сизифов труд!?Отказвам да се питам повече -да се питат украинците -а оти ги ручахме жабетата!? ....апропо селското стопанство е друг също така важен въпрос ...по същия начин !?
Коментиран от #91
20:13 18.02.2026
64 хаха
До коментар #55 от "Аквамен😁":+1, яко
20:13 18.02.2026
65 Питащ
До коментар #60 от "така е брат":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #77, #89
20:14 18.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Точен
20:20 18.02.2026
68 Виждаме как ги събират войниците
До коментар #10 от "хаха":по улиците с бусовете, kреtен!
20:20 18.02.2026
69 Мисирки мижитурки
20:21 18.02.2026
70 Зрител
20:23 18.02.2026
71 Стенли
До коментар #57 от "аксиома":Много точно казано виж само какви индивиди са като така наречения генерал Атанасов обаче тези индивиди Мирчев и Божанков чупят рекорди 😁
20:27 18.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ха ХаХа
20:28 18.02.2026
74 Йо йо
20:28 18.02.2026
75 ТЦК
20:29 18.02.2026
76 Бат Сали-Енергото
До коментар #62 от "хаха🤣":Ти пък мойш да целуваш бат Салиевия като не щеш да целуваш Светия Коран !
20:30 18.02.2026
77 Ха ХаХа
До коментар #65 от "Питащ":Я пак?
А 3000000 укри за какво умряха?
20:32 18.02.2026
78 Джок Съдбата
До коментар #55 от "Аквамен😁":Най интересното ,че хохохолът направил колажа от който ти си го копирал ,отдавна руснаците са го гътнали и му е бучнат отгоре байряка 🇺🇦
20:33 18.02.2026
79 нннн
20:56 18.02.2026
80 Тиква
20:58 18.02.2026
81 Ами
21:06 18.02.2026
82 Шопо
До коментар #7 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":Одеса вече е руска, сега спора е за Лвов
21:07 18.02.2026
83 сноу
До коментар #21 от "хаха":..да кажем че в квиченето досега сме разчитали на теб,така ще е дори да си промениш агрегатното състояние т.е.ти си нашето слънце в мрака ,нашия ключ за вратата,нашата лопата в земята и китка в тревата...Но...не се възгордявай,живота е кратък..
21:08 18.02.2026
84 Никога няма да простя на Путин
Коментиран от #87
21:21 18.02.2026
85 Карго 200
Тръмп ако разбере ще каже, че е спрял 9-та война. 🤡
Коментиран от #88
21:31 18.02.2026
86 ганю
не ние дразнихме Русия а сега как ще е?
пари за фашизъм няма да има
21:33 18.02.2026
87 ганю
До коментар #84 от "Никога няма да простя на Путин":Руска земя е не е така лесно
Киевска Рус а народа?
зиления е проблем а не украинския народ
Коментиран от #90
21:34 18.02.2026
88 ганю
До коментар #85 от "Карго 200":значи за 9 войни 2 Нобелови награди за Мир
заслужава ала сега е спорно с Иран
едва ли ще се разберат така лесно
21:36 18.02.2026
89 така е брат
До коментар #65 от "Питащ":Ти от къде черпиш информация ?
Дай линк и ние да видим ?
21:41 18.02.2026
90 сноу
До коментар #87 от "ганю":Така е ..но струва ли си да я напоиш с руска кръв заради един клоун...ето виждаш Александър проля кръвта на хиляди руски войници за освобождение на България ,но вече от ляво и дясно плюят че не било освобождение а дори румбата казва на русия агресор..
21:58 18.02.2026
91 сноу
До коментар #63 от "не може да бъде":...с уважение ще добавя още факти...
Още преди 2000 г Русия виждаше как запада започна да зоба укрите и да ги превърта през центрофугата...укрите послушно се превърнаха в мокри добичета и запяха каубойски песни...Година -две след това вече бяха готови за логаритмуване и също като сегашния клоун захапаха двата мундщука ...Наложи се путин да им хариже 200 млрд и опрости още 30 млрд за газ която тимошенко изкрънка уж за отопление на руските хора по донбас,донецк,крим и т.н.Наритаха тимошенко ,уж съд ,уж затвор но се измъкна...Нататък вече се въртеше хорото на курабията и дънбрън...
22:44 18.02.2026