Володимир Зеленски: Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че общата сума, предоставена от началото на тази година по линия на инициативата на НАТО „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (Priority Ukraine Requirements List - PURL), вече е достигнала 584 милиона долара, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Благодарен съм на всички, които допринасят за PURL. През 2026 г. вече имаме финансови вноски от Обединеното кралство, Норвегия, Нидерландия, Швеция, Исландия и Латвия, на обща стойност 584 милиона долара“, написа Зеленски в платформата „Екс“.

Според него, общо PURL ще се нуждае от 15 милиарда долара през 2026 г. Той посочи, че по този начин ще помогнат Русия да бъде лишена от инструмента ѝ за въздушен терор. „И насърчаваме всички, които се интересуват от сигурността, да се присъединят и да увеличат своите вноски към PURL“, каза президентът.

As Russia continues its attempts to destroy our critical infrastructure, PURL remains a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Държавният глава отбеляза, че Русия продължава опитите си да унищожи критичната инфраструктура на Украйна, а PURL остава надежден механизъм за закупуване на американски противовъздушни ракети, които са най-ефективни срещу руските балистични ракети. По този начин Украйна също може да защити електропреносната си мрежа по време на суровата зима.

„Благодаря на всяка страна, която помага за защитата на живота. Разчитаме на програмата да продължи да функционира ефективно – тя наистина помага“, подчерта Зеленски.

PURL е съвместна програма на САЩ и НАТО, стартирана през 2025 г. с цел ускоряване на доставките на критично важно оръжие и оборудване, произведено в САЩ за Украйна, като партньорските страни финансират покупките въз основа на приоритетния списък с нужди на Украйна и координират приноса си чрез специален фонд на НАТО. Това позволява бързото придобиване на важни системи, като ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot) и системите „ХАЙМАРС“ (HIMARS), директно от складове в САЩ, което укрепва отбраната на Украйна.