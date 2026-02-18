Руският петрол свърши! Словакия обяви извънредно положение

Словакия обяви извънредно положение в петролния сектор, съобщава "Юроактив".

Това се случва 22 дни, след като доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба" от съветската епоха бяха спрени.

Още новини от Украйна

Извънредното положение влиза в сила на 19 февруари и ще продължи най-късно до 30 септември.

Правителството на премиера Роберт Фицо заяви и че ще освободи 250 000 тона от стратегическите петролни резерви по искане на словашката рафинерия "Словнафт".

Украински официални лица твърдят, че прекъсването е настъпило след руска атака на 27 януари срещу инфраструктура, преминаваща през Украйна. Будапеща и Братислава запазиха мълчание в продължение на две седмици, като направиха въпроса публично достояние едва след доклад на "Блумбърг" и след като украинският външен министър Андрей Сибига съобщи за спирането.

Унгария и Словакия се противопоставиха на усилията на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси и дори увеличиха покупките си, откакто Русия започна войната си в Украйна през февруари 2022 г. И двете страни възразиха срещу военната помощ на ЕС за Киев.

През уикенда правителствата и на двете страни заявиха, че тръбопроводът е ремонтиран, но преносът не е възобновен. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че умишлено задържа доставките по "идеологически причини".

В търсене на алтернативи, тази седмица двете страни призоваха Хърватия да позволи доставката на руски петрол по море чрез тръбопровода "Адрия". Загреб засега се е съгласил да транспортира само неруски петрол.

Будапеща и Братислава твърдят, че тяхното временно изключение от санкциите на ЕС им дава право да получават руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода "Дружба" бъдат прекъснати.

Те са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане Брюксел да защити "тяхното законно право" да получават руски петрол по море.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че институцията е в контакт с Киев относно тръбопровода "Дружба", като добави, че е готова да свика извънредна координационна група за обсъждане на алтернативни маршрути за доставка на гориво.

Междувременно "Словнафт" - основната рафинерия на Словакия - е използвала резерви, ограничила е износа и е осигурила алтернативни доставки на суров петрол чрез тръбопровода "Адрия". Нейният директор Габриел Сабо заяви, че са поръчани доставки от Саудитска Арабия, Либия, Казахстан и Норвегия.

Правителствени документи на Словакия показват, че ще са необходими между 20 и 30 дни, за да достигне до страната петролът, транспортиран чрез "Адрия".

Унгарският външен министър Петер Сиярто увери, че енергийните доставки на страната му не са застрашени.

Унгария разполага с резерви от петрол за 90 дни, а нейната петролна компания MOL Group вече е поръчала доставка от Русия, която може да пристигне в Унгария до средата на март, ако Хърватия се съгласи да улесни транзита, поясни той.