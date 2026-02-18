Руският петрол свърши! Словакия обяви извънредно положение

Словакия обяви извънредно положение в петролния сектор, съобщава "Юроактив".
Това се случва 22 дни, след като доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба" от съветската епоха бяха спрени.
Извънредното положение влиза в сила на 19 февруари и ще продължи най-късно до 30 септември.
Правителството на премиера Роберт Фицо заяви и че ще освободи 250 000 тона от стратегическите петролни резерви по искане на словашката рафинерия "Словнафт".
Украински официални лица твърдят, че прекъсването е настъпило след руска атака на 27 януари срещу инфраструктура, преминаваща през Украйна. Будапеща и Братислава запазиха мълчание в продължение на две седмици, като направиха въпроса публично достояние едва след доклад на "Блумбърг" и след като украинският външен министър Андрей Сибига съобщи за спирането.
Унгария и Словакия се противопоставиха на усилията на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси и дори увеличиха покупките си, откакто Русия започна войната си в Украйна през февруари 2022 г. И двете страни възразиха срещу военната помощ на ЕС за Киев.
През уикенда правителствата и на двете страни заявиха, че тръбопроводът е ремонтиран, но преносът не е възобновен. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че умишлено задържа доставките по "идеологически причини".
В търсене на алтернативи, тази седмица двете страни призоваха Хърватия да позволи доставката на руски петрол по море чрез тръбопровода "Адрия". Загреб засега се е съгласил да транспортира само неруски петрол.
Будапеща и Братислава твърдят, че тяхното временно изключение от санкциите на ЕС им дава право да получават руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода "Дружба" бъдат прекъснати.
Те са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане Брюксел да защити "тяхното законно право" да получават руски петрол по море.
Говорител на Европейската комисия потвърди, че институцията е в контакт с Киев относно тръбопровода "Дружба", като добави, че е готова да свика извънредна координационна група за обсъждане на алтернативни маршрути за доставка на гориво.
Междувременно "Словнафт" - основната рафинерия на Словакия - е използвала резерви, ограничила е износа и е осигурила алтернативни доставки на суров петрол чрез тръбопровода "Адрия". Нейният директор Габриел Сабо заяви, че са поръчани доставки от Саудитска Арабия, Либия, Казахстан и Норвегия.
Правителствени документи на Словакия показват, че ще са необходими между 20 и 30 дни, за да достигне до страната петролът, транспортиран чрез "Адрия".
Унгарският външен министър Петер Сиярто увери, че енергийните доставки на страната му не са застрашени.
Унгария разполага с резерви от петрол за 90 дни, а нейната петролна компания MOL Group вече е поръчала доставка от Русия, която може да пристигне в Унгария до средата на март, ако Хърватия се съгласи да улесни транзита, поясни той.
2 Газпром
3 хаха
Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.
4 Последния Софиянец
6 Сатана Z
7 Ха-ха
8 Словак
10 Да ви е.а
12 и Словакия
13 Фицо
14 Ганчев
15 Шопо
До коментар #7 от "Ха-ха":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
20:55 18.02.2026
17 хаха 🤣
До коментар #4 от "Последния Софиянец":да🤣. руският пудел Фицката фалира Словакия, същото чака и Орбанчо 🤣🤣🤣
19 аz СВО Победа 80
До коментар #13 от "Фицо":Да се надяваш на руснаци🤣🤣🤣
20 Затова у КЕН -ефа
До коментар #12 от "и Словакия":Готовата са с купони а опашките с километри! ))))
Бензиностанция та.юприключи))))
21 факт
23 Пич
24 Абсолютно вярна
До коментар #2 от "Газпром":Всеки който е приятел на Русия, потъва в мизерия. С какъвто се събереш, такъв ставаш :)
20:58 18.02.2026
26 Нали
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":няма ток ,бе?
20:59 18.02.2026
27 Конфликтите
30 Последния софиянец
До коментар #17 от "хаха 🤣":Лапуркай бе трррръбаррр ухилен,обичам хората с чувство за хумор .
21:00 18.02.2026
33 Руски фантазии
До коментар #27 от "Конфликтите":Много ви се иска от руското посолство, но няма да се случи. Очаквайте разпад на Рашка.
34 логика
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Разпадането не е изненада, където е влязла Бг, там следва разпад. Ще се разпадне и еврозоната.
37 Индиец
40 Грешката си
До коментар #27 от "Конфликтите":е само на тези две държави - Словакия и Унгария. Дължи се на некадърност на техните правителства. Защо не са си намерили алтернатива на доставки цели 4 години. За всички други държави има петрол, само за Словакия и Унгария няма.
21:03 18.02.2026
41 Геро
До коментар #23 от "Пич":Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.
43 Христо Стоичков, легендата
46 Мухахаха
До коментар #33 от "Руски фантазии":Мечтите на розовите европиндели
47 Абе лицето Сидеров
49 Магадан
До коментар #2 от "Газпром":Мизерна работа, доматите скъпи, краставиците скъпи, в магазините само хайвер и злато...
21:07 18.02.2026
51 Дончо
54 Клубът на Богатите
55 Ганчев
60 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #47 от "Абе лицето Сидеров":И ние не сме ходили 🥳
61 Фидел Кастро
Ето ви комунизъм.
62 Глупости, някой те е
До коментар #50 от "А50":излъгал. Украйна получава гориво основно от европейски съюзници, основно Полша, Литва, Румъния и България, като диверсифицира доставките си след началото на войната и с редица частни европейски компании.
21:17 18.02.2026
63 Механик
До коментар #50 от "А50":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #68
64 Пак аз
До коментар #50 от "А50":Абе теб верно са те били с мотика по главата като малък.
65 Механик
И срока е поставен от ЕС.
Та не знам какво целите с тая статия.
66 Мишел
До коментар #61 от "Фидел Кастро":"Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. За това съобщават руските медии. Предполагаемата причина, е че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква време за ремонтни дейности и средства."
67 Няма проблем
68 Механик
До коментар #63 от "Механик":Колега, вярно си правен в задна чакра. Но това не е проблем. Проблема ти е че мъж те е правил в задната чакра на мъж/
Знам, че до сега са го пазили в тайна от теб, но ти вече си голям в.лахун,дер и е време да знаеш истината.
21:24 18.02.2026
69 Пич
До коментар #41 от "Геро":Има голямо значение - за отпадъци като тебе!!! Сън не те хваща, но аз не съм причината да си умствено безпомощен!!!
70 Какво
71 ганю
време е европа ще иде на епитет
м
а
й
н
ата си
сирия падна, после ще изчезне една арабска страна
следва 3-тата световна ядрена война
в златни паници ке ядете ама вода нема да имате.
ще затваряте вода в буркани.
Ванга
72 Крайцера Москва
73 Хи хи
До коментар #67 от "Няма проблем":Руския петрол няма как да потече като репарация на покрайна, щото покрайна ще получи атоми, а от историята знаем, че япония капитулира от 2 атома, а Русия има 6000. Т.е. няма да има на кого Русия да плаща репарации !
21:37 18.02.2026
74 Хи хи
До коментар #72 от "Крайцера Москва":Как точно потъна Раша, като е на плюс 20 процента укротеритории
21:39 18.02.2026
75 Къшнър
76 Данко Харсъзина
77 си дзън
78 АУРУС СЕНАТ
До коментар #72 от "Крайцера Москва":И той Потъна
Даже Ким Чен Ун
Се вози
На МАЙБАХ
Не иска ТАРАЛЯСНИКА
ПУЧЯ ВЪШКАТА.
Хаха хахаха хахаха
79 Евреина КАБЗОН
На тези Кремълски Натегачи
ОРБАН И ФИЦО.
РАФИНЕРИЯТА НА ОМВ
СА НАМИРА ВЪВ
ШВЕХАТ
НА НЯМА И 100 километра
От Унгария и Словакия
НО не
Тези Двамата Руски Тампони
Държат да наливат
Пари на ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
Да може да спонсорира
Войната си .
Нали нашите Рублоидоти
Все твърдят
Тези Двамата Мислели за народа си .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Мислят най вече
За Кремълския си Господар
Не за Народите си .
Ще купуват само От Пуся
А Унгарци и Словаци
Да го дууу. Ат.
80 Евреина КАБЗОН
До коментар #66 от "Мишел":УКРАИНСКИТЕ ОТЛОМКИ
ОТ ДРОНОВЕ
за Миналата 2025 Година
Са нанесли Щети на
Руската Петролна Индустрия
За над 15 Милиарда Долара.
По Плану на Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.
81 2 Руски Компании
Вече обявиха Фалит .
Янгпур
И
Фърст Ойл
Вследствие на Ниските цени на
Руския Петрол
Потънаха .
Скоро ще има още
Големи печалби ,
Цени под 40 долара за барел
Добре се отразяват
На Блатните .
Хаха хахаха хахаха хахаха
82 Ти да видиш
То пък нас кои ли ни има за живи
83 Гадно
-;-
Нали идват изболи и ке видими дали Маджарите още разчитат на ОРбан
А изчезне ли Орбан, какво ще прави Фицо!
Алтернативата за Германия нещо не върви.
А Георги Марков от Будареща и Велизар Енчев реват какво ще направело ЕС-то без САЩ!
Абе а какво ще стане ако ПП-РГР не може да стане 1-ва в Класацията и ще се наложи пак Герберистите да правят ковмпромис! Ама не знаем какво мислят сърдитите Лидери на ГЕРБ и Старото Махало!
Трябва да се очистим от политиците с над 30 годищното "присътвие" в политиката!
На кому е нужен Данчо ментака?!
84 Бегай в Райха
6216ОТГОВОР
Сбогом Русия ,здравей мизерия
-;-
Нека русофилите да се махат в Мамаша си Раша и да оставят другите да се измъчават!
Егати пропадналите путлеристи!
86 Тити
87 Омбре
