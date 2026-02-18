Новини
Руският петрол свърши! Словакия обяви извънредно положение
  Тема: Украйна

Руският петрол свърши! Словакия обяви извънредно положение

18 Февруари, 2026 20:47 4 390 87

Унгария и Словакия се противопоставиха на усилията на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси и дори увеличиха покупките си, откакто Москва започна войната си в Украйна през февруари 2022 г.

Руският петрол свърши! Словакия обяви извънредно положение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Словакия обяви извънредно положение в петролния сектор, съобщава "Юроактив".

Това се случва 22 дни, след като доставките на руски петрол по нефтопровода "Дружба" от съветската епоха бяха спрени.

Още новини от Украйна

Извънредното положение влиза в сила на 19 февруари и ще продължи най-късно до 30 септември.

Правителството на премиера Роберт Фицо заяви и че ще освободи 250 000 тона от стратегическите петролни резерви по искане на словашката рафинерия "Словнафт".

Украински официални лица твърдят, че прекъсването е настъпило след руска атака на 27 януари срещу инфраструктура, преминаваща през Украйна. Будапеща и Братислава запазиха мълчание в продължение на две седмици, като направиха въпроса публично достояние едва след доклад на "Блумбърг" и след като украинският външен министър Андрей Сибига съобщи за спирането.

Унгария и Словакия се противопоставиха на усилията на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси и дори увеличиха покупките си, откакто Русия започна войната си в Украйна през февруари 2022 г. И двете страни възразиха срещу военната помощ на ЕС за Киев.

През уикенда правителствата и на двете страни заявиха, че тръбопроводът е ремонтиран, но преносът не е възобновен. Унгария и Словакия обвиняват Киев, че умишлено задържа доставките по "идеологически причини".

В търсене на алтернативи, тази седмица двете страни призоваха Хърватия да позволи доставката на руски петрол по море чрез тръбопровода "Адрия". Загреб засега се е съгласил да транспортира само неруски петрол.

Будапеща и Братислава твърдят, че тяхното временно изключение от санкциите на ЕС им дава право да получават руски петрол по море, ако доставките по тръбопровода "Дружба" бъдат прекъснати.

Те са изпратили писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с искане Брюксел да защити "тяхното законно право" да получават руски петрол по море.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че институцията е в контакт с Киев относно тръбопровода "Дружба", като добави, че е готова да свика извънредна координационна група за обсъждане на алтернативни маршрути за доставка на гориво.

Междувременно "Словнафт" - основната рафинерия на Словакия - е използвала резерви, ограничила е износа и е осигурила алтернативни доставки на суров петрол чрез тръбопровода "Адрия". Нейният директор Габриел Сабо заяви, че са поръчани доставки от Саудитска Арабия, Либия, Казахстан и Норвегия.

Правителствени документи на Словакия показват, че ще са необходими между 20 и 30 дни, за да достигне до страната петролът, транспортиран чрез "Адрия".

Унгарският външен министър Петер Сиярто увери, че енергийните доставки на страната му не са застрашени.

Унгария разполага с резерви от петрол за 90 дни, а нейната петролна компания MOL Group вече е поръчала доставка от Русия, която може да пристигне в Унгария до средата на март, ако Хърватия се съгласи да улесни транзита, поясни той.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 38 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Газпром

    71 19 Отговор
    Сбогом Русия ,здравей мизерия

    Коментиран от #24, #44, #49

    20:49 18.02.2026

  • 3 хаха

    38 22 Отговор
    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.

    20:49 18.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    68 24 Отговор
    ЕС се разпада.

    Коментиран от #17, #34

    20:49 18.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    22 54 Отговор
    орбанчо ша го обесят ,Петер Мадяр написа че се колебае в Унгария ли да бъде съдебния процес или предаден на Украйна

    20:51 18.02.2026

  • 7 Ха-ха

    26 49 Отговор
    Русийката приключи, тези за петрола се притесняват.!

    Коментиран от #15

    20:51 18.02.2026

  • 8 Словак

    46 17 Отговор
    Да живее Фицо!

    20:52 18.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да ви е.а

    46 15 Отговор
    То и в клуба на богатите свърши но на нас не ни пука въпреки 4е в моловете в Австрия е 14 градуса.А на руските войници пускат парно в окопите

    20:53 18.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 и Словакия

    49 9 Отговор
    и Унгария спряха дизела за 404

    Коментиран от #20

    20:53 18.02.2026

  • 13 Фицо

    26 10 Отговор
    Светлото бъдеще дойде!

    Коментиран от #19

    20:54 18.02.2026

  • 14 Ганчев

    21 16 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    20:55 18.02.2026

  • 15 Шопо

    27 18 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    20:55 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха 🤣

    16 33 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    да🤣. руският пудел Фицката фалира Словакия, същото чака и Орбанчо 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    20:56 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 аz СВО Победа 80

    8 23 Отговор

    До коментар #13 от "Фицо":

    Да се надяваш на руснаци🤣🤣🤣

    20:57 18.02.2026

  • 20 Затова у КЕН -ефа

    10 22 Отговор

    До коментар #12 от "и Словакия":

    Готовата са с купони а опашките с километри! ))))
    Бензиностанция та.юприключи))))

    20:57 18.02.2026

  • 21 факт

    45 10 Отговор
    Храни куче, за да те лае. Всички отделяха от залъка си, за да помагат на Украйна, а тя пък започна да играе мръснишки номера на помагачите си.

    20:57 18.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пич

    36 8 Отговор
    Урсула е казала че няма страшно, защото щяла лично да духа на всички ветърни мелници, за да въртят! Е , дойде времето Урсула да духа...

    Коментиран от #32, #35, #41

    20:58 18.02.2026

  • 24 Абсолютно вярна

    15 37 Отговор

    До коментар #2 от "Газпром":

    Всеки който е приятел на Русия, потъва в мизерия. С какъвто се събереш, такъв ставаш :)

    20:58 18.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нали

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    няма ток ,бе?

    20:59 18.02.2026

  • 27 Конфликтите

    27 7 Отговор
    в ЕС ще стават все повече. Има достатъчно поводи за това.

    Коментиран от #33, #40

    20:59 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "хаха 🤣":

    Лапуркай бе трррръбаррр ухилен,обичам хората с чувство за хумор .

    21:00 18.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руски фантазии

    9 26 Отговор

    До коментар #27 от "Конфликтите":

    Много ви се иска от руското посолство, но няма да се случи. Очаквайте разпад на Рашка.

    Коментиран от #46

    21:00 18.02.2026

  • 34 логика

    36 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Разпадането не е изненада, където е влязла Бг, там следва разпад. Ще се разпадне и еврозоната.

    21:01 18.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Индиец

    6 14 Отговор
    Представям си-Фицо тича с рикша!

    21:02 18.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Грешката си

    6 23 Отговор

    До коментар #27 от "Конфликтите":

    е само на тези две държави - Словакия и Унгария. Дължи се на некадърност на техните правителства. Защо не са си намерили алтернатива на доставки цели 4 години. За всички други държави има петрол, само за Словакия и Унгария няма.

    21:03 18.02.2026

  • 41 Геро

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #48, #69

    21:03 18.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Христо Стоичков, легендата

    5 14 Отговор
    Русия дръннннн.....😁😁😁

    21:04 18.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мухахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #33 от "Руски фантазии":

    Мечтите на розовите европиндели

    21:06 18.02.2026

  • 47 Абе лицето Сидеров

    5 8 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж през онези години?

    Коментиран от #60

    21:06 18.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Магадан

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Газпром":

    Мизерна работа, доматите скъпи, краставиците скъпи, в магазините само хайвер и злато...

    21:07 18.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дончо

    6 5 Отговор
    Ще купуваш венецуелски от мен.Три пъти по евтин.

    21:08 18.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Клубът на Богатите

    14 1 Отговор
    Така е в клуба, имате привилегията да плачете, като богати😉

    21:09 18.02.2026

  • 55 Ганчев

    5 14 Отговор
    Някоя ниско платена копейка или душевноболен русофил да обясни измръзна ли пак Европа без руският мазут?

    Коментиран от #59

    21:12 18.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 6 Отговор

    До коментар #47 от "Абе лицето Сидеров":

    И ние не сме ходили 🥳

    21:14 18.02.2026

  • 61 Фидел Кастро

    6 8 Отговор
    Руснаците внасят бензин,а кубинците захар.
    Ето ви комунизъм.

    Коментиран от #66

    21:16 18.02.2026

  • 62 Глупости, някой те е

    5 8 Отговор

    До коментар #50 от "А50":

    излъгал. Украйна получава гориво основно от европейски съюзници, основно Полша, Литва, Румъния и България, като диверсифицира доставките си след началото на войната и с редица частни европейски компании.

    21:17 18.02.2026

  • 63 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "А50":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    Коментиран от #68

    21:18 18.02.2026

  • 64 Пак аз

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "А50":

    Абе теб верно са те били с мотика по главата като малък.

    21:19 18.02.2026

  • 65 Механик

    14 0 Отговор
    Да де ама днеска имаше с татия, че на Украина и е поставен срок да възстанови тръбопровода ДРУЖБА.
    И срока е поставен от ЕС.
    Та не знам какво целите с тая статия.

    21:19 18.02.2026

  • 66 Мишел

    5 10 Отговор

    До коментар #61 от "Фидел Кастро":

    "Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. За това съобщават руските медии. Предполагаемата причина, е че много от рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от дронове. Възстановяването на производството на петрол изисква време за ремонтни дейности и средства."

    Коментиран от #80

    21:20 18.02.2026

  • 67 Няма проблем

    6 8 Отговор
    Руският петрол отново ще потече в Европа в контекста на репарациите, които Русия ще плаща за Украйна.

    Коментиран от #73

    21:24 18.02.2026

  • 68 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Колега, вярно си правен в задна чакра. Но това не е проблем. Проблема ти е че мъж те е правил в задната чакра на мъж/
    Знам, че до сега са го пазили в тайна от теб, но ти вече си голям в.лахун,дер и е време да знаеш истината.

    21:24 18.02.2026

  • 69 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Геро":

    Има голямо значение - за отпадъци като тебе!!! Сън не те хваща, но аз не съм причината да си умствено безпомощен!!!

    21:25 18.02.2026

  • 70 Какво

    7 4 Отговор
    се случи на практика? Най-много страдат новите членове на ЕС и НАТО. Страдат защото старите членове ги принуждават да работят в техен интерес. За нас остава да се гордеем с "лоялното партньорство".

    21:27 18.02.2026

  • 71 ганю

    3 5 Отговор
    ЕС ще се разпадне
    време е европа ще иде на епитет
    м
    а
    й
    н
    ата си
    сирия падна, после ще изчезне една арабска страна
    следва 3-тата световна ядрена война
    в златни паници ке ядете ама вода нема да имате.
    ще затваряте вода в буркани.
    Ванга

    21:30 18.02.2026

  • 72 Крайцера Москва

    4 8 Отговор
    Раша потъна.

    Коментиран от #74, #78

    21:37 18.02.2026

  • 73 Хи хи

    7 4 Отговор

    До коментар #67 от "Няма проблем":

    Руския петрол няма как да потече като репарация на покрайна, щото покрайна ще получи атоми, а от историята знаем, че япония капитулира от 2 атома, а Русия има 6000. Т.е. няма да има на кого Русия да плаща репарации !

    21:37 18.02.2026

  • 74 Хи хи

    7 4 Отговор

    До коментар #72 от "Крайцера Москва":

    Как точно потъна Раша, като е на плюс 20 процента укротеритории

    21:39 18.02.2026

  • 75 Къшнър

    4 7 Отговор
    Може за компенсация на Донбас,Украйна да получи Унгария и Словакия!

    21:41 18.02.2026

  • 76 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Свърши. Нема. И у склада нема, и при старшината.

    21:44 18.02.2026

  • 77 си дзън

    4 5 Отговор
    Ту-тууу Орбан и Фицо. Ха,ха,ха

    21:54 18.02.2026

  • 78 АУРУС СЕНАТ

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Крайцера Москва":

    И той Потъна

    Даже Ким Чен Ун
    Се вози
    На МАЙБАХ

    Не иска ТАРАЛЯСНИКА

    ПУЧЯ ВЪШКАТА.

    Хаха хахаха хахаха

    22:14 18.02.2026

  • 79 Евреина КАБЗОН

    2 6 Отговор
    Някой да напомни

    На тези Кремълски Натегачи

    ОРБАН И ФИЦО.

    РАФИНЕРИЯТА НА ОМВ

    СА НАМИРА ВЪВ

    ШВЕХАТ

    НА НЯМА И 100 километра
    От Унгария и Словакия

    НО не
    Тези Двамата Руски Тампони
    Държат да наливат
    Пари на ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
    Да може да спонсорира
    Войната си .

    Нали нашите Рублоидоти
    Все твърдят

    Тези Двамата Мислели за народа си .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Мислят най вече
    За Кремълския си Господар
    Не за Народите си .
    Ще купуват само От Пуся
    А Унгарци и Словаци
    Да го дууу. Ат.

    22:21 18.02.2026

  • 80 Евреина КАБЗОН

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    УКРАИНСКИТЕ ОТЛОМКИ

    ОТ ДРОНОВЕ

    за Миналата 2025 Година

    Са нанесли Щети на

    Руската Петролна Индустрия

    За над 15 Милиарда Долара.

    По Плану на Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.

    22:26 18.02.2026

  • 81 2 Руски Компании

    2 3 Отговор
    Търгуващи със Петрол

    Вече обявиха Фалит .

    Янгпур
    И
    Фърст Ойл

    Вследствие на Ниските цени на
    Руския Петрол
    Потънаха .

    Скоро ще има още
    Големи печалби ,
    Цени под 40 долара за барел
    Добре се отразяват
    На Блатните .

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    22:40 18.02.2026

  • 82 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Разпада на урсулу съюза е във ход започнаха да се хапят един друг само ние мълчим
    То пък нас кои ли ни има за живи

    00:00 19.02.2026

  • 83 Гадно

    0 1 Отговор
    Унгария и Словакия се противопоставиха на усилията на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски енергийни ресурси и дори увеличиха покупките си, откакто Москва започна войната си в Украйна през февруари 2022 г.
    -;-
    Нали идват изболи и ке видими дали Маджарите още разчитат на ОРбан
    А изчезне ли Орбан, какво ще прави Фицо!

    Алтернативата за Германия нещо не върви.
    А Георги Марков от Будареща и Велизар Енчев реват какво ще направело ЕС-то без САЩ!

    Абе а какво ще стане ако ПП-РГР не може да стане 1-ва в Класацията и ще се наложи пак Герберистите да правят ковмпромис! Ама не знаем какво мислят сърдитите Лидери на ГЕРБ и Старото Махало!

    Трябва да се очистим от политиците с над 30 годищното "присътвие" в политиката!
    На кому е нужен Данчо ментака?!

    03:55 19.02.2026

  • 84 Бегай в Райха

    0 1 Отговор
    Газпром
    6216ОТГОВОР
    Сбогом Русия ,здравей мизерия
    -;-
    Нека русофилите да се махат в Мамаша си Раша и да оставят другите да се измъчават!

    Егати пропадналите путлеристи!

    04:00 19.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тити

    0 1 Отговор
    Както се казва е имавай какво си пожелаваш сами са си виновни боклуците Орбан и Фицо.

    07:37 19.02.2026

  • 87 Омбре

    1 0 Отговор
    Егати и съюза нефелен, ще се съберат на извънредно заседание, да обсъдят алтернативни маршрути, вместо да защитят държави, които са част от тоя съюз, като поставят ултиматуми на укрите. Няма обяснение да защитават държава, която не е член,а такива които са,да не получават подкрепа. Обяснението е,брутална омраза към руснаците, може би и още нещо.

    11:19 19.02.2026

