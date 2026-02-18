Новини
В напрегната обстановка! Руско-украинските преговори в Женева приключиха без пробив
  Тема: Украйна

В напрегната обстановка! Руско-украинските преговори в Женева приключиха без пробив

18 Февруари, 2026 20:06 1 908 50

Американският специален пратеник Стив Уиткоф написа в социалната мрежа „Екс“, че усилията на президента Доналд Тръмп да сближи позициите на двете страни са отбелязали значителен напредък

В напрегната обстановка! Руско-украинските преговори в Женева приключиха без пробив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вторият ден на преговори между Русия и Украйна в Женева за прекратяване на близо четиригодишната война, приключи днес без съществени резултати, предаде ДПА, цитирана от БТА.

След близо два часа преговори с посредничеството на САЩ руската делегация напусна срещата, съобщи ТАСС.

Ръководителят ѝ Владимир Медински описа преговорите като „трудни, но обективни“ и заяви, че не са постигнати резултати. Той добави, че нов кръг преговори е планиран за близкото бъдеще.

„Преговорите продължиха два дни – вчера в много дълги сесии в различни формати, а днес още два часа“, цитира ТАСС Медински – бивш министър на културата и настоящ съветник на руския президент Владимир Путин.

Руският преговарящ проведе среща при закрити врата с украинците в Женева след официалните преговори, съобщи руската агенция РИА.

Руските държавни медии описаха атмосферата в Женева като „много напрегната“. За разлика от тях американският специален пратеник Стив Уиткоф написа в социалната мрежа „Екс“, че усилията на президента Доналд Тръмп да сближи позициите на двете страни са отбелязали „значителен напредък“.

Главният преговарящ за Украйна Рустем Умеров потвърди заключението за двудневната среща. Говорейки по-внимателно, той описа дискусиите като „интензивни и съществени“.

„Има напредък, но на този етап не могат да бъдат съобщени подробности“, заяви Умеров.

Следващата стъпка е постигане на „ниво на споразумение“, което може да бъде представено на президента Володимир Зеленски, добави той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На какво се надява нокаутирания

    22 2 Отговор
    Съдията дава край на мача и загубилият загубил а спечелилият спечелил.
    Има ли все още някой който да е толкова заблуден че да не разбира кой е загубил още две и 2014 година

    20:10 18.02.2026

  • 3 Помак

    17 0 Отговор
    Е ...съм ги , ...съшто и ЕС съм го ...л ,да си гледаме нашата държава,нашето благоденствие и Да преборим мафията ...и да видим Румката и детска какво ште сътворят ...преди това да видим Гюров какви поразии ще сътвори

    20:12 18.02.2026

  • 4 Украина талантливая и рабатливая

    9 12 Отговор
    Ама защо да има пробив. Днеска украинците са превзели земя. Европа и Сащ искат Украйна да им подари земите. Е няма да стане.

    Коментиран от #7

    20:14 18.02.2026

  • 5 Този конфликт

    4 23 Отговор
    не може да бъде решен чрез преговори. Гаранциите също нямат значение. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за това. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена.

    20:16 18.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    5 25 Отговор
    Русия никва я няма ни на фронта, ни на преговорите !!!
    Нощес Белгород и Брянск да се готвят - идат Хаймърсите и Вампирите ☝️

    Коментиран от #11

    20:16 18.02.2026

  • 7 Хахахахаха

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Обаче се оказа, че са превзели само вечните полета, ей сега гледах в нета, никакъв успех, това което са постигнали вече е заличено с цената на много убити невинни украински войници, пълно е в телвграм с клипове по удари срещу украинско военни и техника, това контранастъпление беше по жалко от това през 2023

    Коментиран от #8, #10

    20:16 18.02.2026

  • 8 Руснак без крак

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаха":

    Утре влизам в Киев?Ако остана с глава.

    Коментиран от #14, #19, #21

    20:18 18.02.2026

  • 9 Русия

    15 0 Отговор
    Пробива е на фронта в посока Берлин,а от преговори с фашисти няма нужда,те са само за балъците.Всички евро-либерални фашисти ще бъдат наказани по най жестокият начин преди и след победата над НАТО.

    20:19 18.02.2026

  • 10 Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ

    3 16 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахахаха":

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #15, #33

    20:19 18.02.2026

  • 11 Руснаци

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Маняче, нали щяхте да удряте Москва хахах,как е в Киев-предполагам студено и тъмно, цялата зима как се изкарва, замръзнаха тръбите, не може да се изходите като нормални хора, та Москва кога ще успеете да я ударите хахахах, то украинци не останаха да я свършат тая работа

    Коментиран от #25

    20:19 18.02.2026

  • 12 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    3 12 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    20:19 18.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По данни на ФБР

    8 8 Отговор

    До коментар #10 от "Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ":

    Загуби на украинската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 6 249 380 (+3820) души;
    резервоари – 110 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 240 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 537 148 (+59) единици;
    МЛРС – 100638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 122 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 444435 единици;
    хеликоптери – 41347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 1320 711 (+1551) единици;
    крилати ракети –10 4 270 единици;
    кораби/лодки – 1028 единици;
    подводници – 0 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 377 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 444 070 единици.

    Еми по данни на ФБР май са други числата, повече вярвам на тях

    Коментиран от #37, #43

    20:21 18.02.2026

  • 16 Мнение

    11 0 Отговор
    Губят си времето.
    Няма смисъл от никакви преговори, докато настояват да им върнат окупираните територии.
    През това време Русия ще продължава с ударите повреме на преговорите, защото тези джендерски номера не минават там.

    Коментиран от #29

    20:21 18.02.2026

  • 17 Диванен стратег

    14 0 Отговор
    Безсмислено трошене на пари за срещи, преговори, анализи на разни политолози и всякакви ...лози, за мисирки и медии...
    Будалкат ни, а ние се вълнуваме, дращим по сайтовете. Войната ще свърши с капитулацията на една от страните. Истинските ,,преговори" се водят на фронта.

    20:22 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Украинец без глава

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак без крак":

    Утре ще пробваме да си върнем 300 метра територия, стискай ми палци, 5 години го чакаме този момент

    Коментиран от #22

    20:23 18.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Димяща ушанка

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак без крак":

    И аз влизам в Киев с 200!Само да ни даде някой 10% от Донбас.

    20:24 18.02.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 13 Отговор

    До коментар #19 от "Украинец без глава":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #26

    20:25 18.02.2026

  • 23 ду-хай-те русофили

    4 10 Отговор
    ду-хай-те русофилски орки! Краят ви е близо!

    20:27 18.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кирило Буданов, разведчик

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Руснаци":

    "...нали щяхте да удряте Москва..."

    Дотук Четири генерала ликвидирани току Червения площад под прозорците на Путин. Нощес може и генерал Игорь Костюков си замине. С който се ръкувам, заминава ☝️😁

    Коментиран от #28

    20:28 18.02.2026

  • 26 Руснаци

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Лепилар от коя година си на този хал, благодаря за вниманието ти. П. С знаеш за какво говоря

    20:29 18.02.2026

  • 27 Фашизъма е страшно нящо

    6 0 Отговор
    На времето, даже и в петък по-малко лъжеха по телевизията.

    20:30 18.02.2026

  • 28 Буданка

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Буданка я кажи как се разви операцията в Покровск, Буданка твойте хора защо първи падат на бойното поле, Буданка не останаха ли млади от твоите хора, че наема пенсионери които в гръб не могат да убият. ЩЕ МИ ОТГОВОРИШ ЛИ

    Коментиран от #31

    20:31 18.02.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    "...През това време Русия ще продължава с ударите повреме на преговорите..."

    Белгород прилича на Луната, но е още по-зле ☝️
    Не виждам никаква причина защо Русия упорства за последните 10кв км от Донбас, след като това по-никъв начин не е победа и народа го знае. Конституционно приетите Херсонкса и Запорожка области си остават частично в Украйна. Най-добре и за двете страни е да сключат къвто и да е Мир и се разделят навсегда.
    Русия загуби много, Украйна продължава напред.

    Коментиран от #30

    20:37 18.02.2026

  • 30 Руснаци

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Един въпрос Украйна на къде продължава??? Към Киев ли отиват, че за 5 години война нямат върнато село, само отстъпват, та ако може да ми обясниш на къде продължават

    Коментиран от #34, #36

    20:39 18.02.2026

  • 31 Кирило Буданов, разведчик

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Буданка":

    "...Буданка я кажи..."

    За теб съм Буданка, а в Русия ми казват Пепелянка 😄
    Гледай завтра Pyccкие новости, ще разбереш.

    Коментиран от #32

    20:40 18.02.2026

  • 32 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Гледам ама дават нещо от Покровск, едни хеликоптери, някакви момчета слизат уж да обърнат войната, ама след 2 минути тези момчета вече ги нямаше

    20:42 18.02.2026

  • 33 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ":

    Повечко са.

    20:43 18.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

    "...Украйна на къде продължава..."

    Войната приключи !!!
    Това в момента отново е Донбас 2014г с обстрелите.
    Може да продължи още десет години, а може и утре ако руснаци, украинци имат акъл. Украйна влиза в ЕС, влиза неформално в НАТО, ще има План Маршал, ще се развие военно производство, Китай също има интереси в Украйна. Бъдещето на Украйна е просперитет.
    Руското обаче хич го няма - следва севернокорейския модел.

    Коментиран от #40

    20:47 18.02.2026

  • 35 Ташаков

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ти с голо д...пе ще воюваш

    Коментиран от #38

    20:47 18.02.2026

  • 36 Русофил

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

    Ти кажи рашките за 4 години до къде стигнаха,да превземат села с две къщи и половина

    Коментиран от #39

    20:49 18.02.2026

  • 37 Ха-ха

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "По данни на ФБР":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    20:53 18.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русофил":

    Дотам докъдето е предупредил още Бисмарк:))),че първите предложения на руснаците са най изгодни:)

    20:56 18.02.2026

  • 40 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    То остави,че след Крим либерастите върнаха и Донбас на Русия,ами и либерастията и тя заминава инСлава Богу и последните и стожери Макроня ,Мерц и другите са с рейтинг на наш Плевлю и натото се трансформира та се видя в чудо:)))А с Украйна Евросъюза хептен ще се разкъса,въобще баш пророците начело с американският Едгар Кейси ще излязат пак прави за Русия,за разлика от пишман пророци като теб:)))

    21:04 18.02.2026

  • 41 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    Вие живеете в някакъв паралелен свят.
    За какъв пробив на преговорите говорите?
    Да ви кажа истината - Путин е възрастен човек на възраст 73г, който живее с илюзии, че украинците са негови братя, а той не трябва да влезе в историята като завоевател, защото видите ли след години наследниците на укрите щели да четат историята и да го интерпетират като жесток.
    Все повече в Кремъл се налага мнението, че нито едното, нито другото е истина.
    Скоро Киев ще бъде буквално изпепелен, а вие си драскайте простотиите.
    Нито дрогираните бандери са братя на руснаците, нито ония, които си мечтаят да се изтаковат в златни тоалетни ще четат историята, ако изобщо може да се чете на селския украински език, който говорят селяните в западна Украйна.
    Не знам колко ви плащат да пишете тези глупости, но дано да е много защото ви чака глад.

    21:08 18.02.2026

  • 42 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Слаба неграмотна и изключително глупава статия - най-ниска възможна оценка от мен.

    Авторът като не знае английски поне да ползва електронни преводачи (има ги в изобилие и са безплатни!). Медински бил казъл: „трудни, но обективни“ е да ама businesslike означава ДЕЛОВИ, дума която е много далеч от смисъла на "обективни".
    „Има напредък, но на този етап не могат да бъдат съобщени подробности“, заяви Умеров. Чиста проба измислица че и съчетана с цитат ! Напредък няма. Умеров не е заявявал подобно нещо, а думите му в Х (на английски) са повече от ясни.

    Единственното вярно е че усилията на Тръмп дават някакъв резултат. Все пак това да са на една маса и да има някакъв разговор на такова ниво си е заслуга на американците. Истината обаче е, че украинците просто топкат топката и печелят време. Урсулянците няма да им разрешат да се предадат, а англичаните са твърдо решени тази война да се води до последния украинец. Зеленски продължава да се радва на милиардите наши пари които му дават (по-голямата част от които връща обрато в джобчетата на западните политици). Така мир няма как да се постигне.

    21:08 18.02.2026

  • 43 ФБР няма как да има данни

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "По данни на ФБР":

    освен да цитира УНИАН, които просто обръщат всичко наобратно!

    Федерално бюро за разследване очначава, че правомощията и действията са им са в САЩ!
    Най-много да са разпитали CNN които пък са попитали Зеленски за ситуацията!

    Коментиран от #45

    21:19 18.02.2026

  • 44 Това само означава

    1 0 Отговор
    че руснаците ще напредват не само в останалото от Донецк, но и в Запорожие, а и територии от другите области които дори не са в Конституцията на РФ, но ще станат.

    21:25 18.02.2026

  • 45 Прав си, да преведем за тъпичките

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "ФБР няма как да има данни":

    Всеки град в САЩ си има местна полиция, която управлява и финансира на местно ниво и нейния шеф се назначава от кмета на града.
    За координация на борбата срещу престъпността на федерално ниво (САЩ е федерация от различни щати) има организация ФБР, която действа в цялата държава САЩ.
    ФБР нямат никакви фунции и правомощия извън САЩ, както на ЦРУ е ЗАБРАНЕНО със закон да извършва всякаква дейност на територията на САЩ.

    21:28 18.02.2026

  • 46 Един

    0 3 Отговор
    Нищо, на фронта има пробив. Украинците пробиха руския фронт.

    22:04 18.02.2026

  • 47 Артилерист

    2 2 Отговор
    Зеленски се инати за изтеглянето на армията от Донбас, но това дава време на руските войски да напредват и по другите направления. Укроенергийната система е срината и то трайно. Поразени са и инфраструктурните елементи за връзка със съседни държави. На следващо място Украйна е в демографски срив. Няма мъже за мобилизация. Останалите остатъци яростно се съпротивляват на органите за мобилизация и не искат да ходят на фронта. НАТО реално влиза на терен като "уволнява" кадрови военнослужещи и ги изпраща като "доброволци". Засега това са пилоти за ф16, чийто сложно управление украинците нямат време да усвоят. Няма данни, че натовските асове се престрашава да пресекат линията на съприкосновение. Междувременно Русия предупреди, че ще предприеме асиметрични мерки срещу западни танкери в отговор на атаките по нейните в международни води...

    22:12 18.02.2026

  • 48 Дзак

    1 0 Отговор
    Никой не е очаквал пробив!

    23:10 18.02.2026

  • 49 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ТИЯ РУСНАЦИ УМЕЛО БАЛАМОСВАТ ЗСПАДНВЦИТЕ МИРОТВОРЦИТЕ ОБСЧЕ.
    ВЕЧЕ ДОСТА ВРЕМЕ.
    НАИ ДОБРЕ ДА.ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА ДА ИЗГОНЯТ ТЕРОРИСТИТЕ РУСНАЦИ ОТ УКРАЙНА С ЖИВА СИЛА И ОРЪЖИЯ НА МЕСТО СЪС СВЕТОВНО ВОЕННО УЧАСТИЕ. ПОСЛЕ ДА СЕ РАЗТАКАВА С ДИПЛОМАЦИЯ КОЯТО Е МУДНА НЕ МНОГО ЕФЕКТИВНА ДО СЕГА ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ. ДОСТА ХОРА УМОРИХА ЗАРАДИ ТСКАВА ДИПЛОМАЦИЯ И ПОМОЩ. ФАКТ. АКО ПРОДЪЛЖАТ ДА ГЛЕДАТ ОТ СТРАНИ КОЕТО НЕ Е МНОГО ЧОВЕШКО И НОРМАЛНО.И САМО ПАРИ ДА ДАВАТ ПРАТКИ И ОРЪЖИЯ ОЩЕ ДОСТС ХОРА ЩЕ ИЗМРЪТ. НЕ Е НОГМАЛНО МНОГО ДЪРЖСВИ ДС НЕ МОГСТ ДА ВЪЗПРЪТ И ИЗГОНЯТ УБИЙЦИТЕ РУСНАЦИ ТЕРОРИСТИТЕ ОТ УКРАЙНА ТОВА ЗА МЕН СА СЛАБИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ОСНОВНО ПОЛИТИЦИ ИНТЕРИСЧИЙ ЗДЕЛКАДЖИЙ АМЕРИКАНЦИ ТОВА ОТ ТВХ НЕ Е НИКАКВ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ. НАЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ВЕЧЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ С ЕФЕКТНО СТО ПРОЦФНТОВО ДЕЙСТВИЕ И РЕЗУСТСТИ ПОЛОЖИТЕЛНИ. ОШЕ ДОСТС ХОРА ЩЕ УМРЪТ ЗАРСДИ ТАКИВА ПОЛИТИЦИ.

    01:52 19.02.2026

  • 50 дядото

    1 0 Отговор
    та нима някой е очаквал пробив.

    08:43 19.02.2026

