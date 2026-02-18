В напрегната обстановка! Руско-украинските преговори в Женева приключиха без пробив

Вторият ден на преговори между Русия и Украйна в Женева за прекратяване на близо четиригодишната война, приключи днес без съществени резултати, предаде ДПА, цитирана от БТА.
След близо два часа преговори с посредничеството на САЩ руската делегация напусна срещата, съобщи ТАСС.
Ръководителят ѝ Владимир Медински описа преговорите като „трудни, но обективни“ и заяви, че не са постигнати резултати. Той добави, че нов кръг преговори е планиран за близкото бъдеще.
„Преговорите продължиха два дни – вчера в много дълги сесии в различни формати, а днес още два часа“, цитира ТАСС Медински – бивш министър на културата и настоящ съветник на руския президент Владимир Путин.
⚡️ Head of the Russian delegation Vladimir #Medinsky on the outcomes of the tripartite talks in Geneva:— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 18, 2026
💬 The talks continued for two days – yesterday & about two hours today.
They were difficult, but businesslike.
The next meeting will take place in the near future. pic.twitter.com/Ex0uWxta1Z
Руският преговарящ проведе среща при закрити врата с украинците в Женева след официалните преговори, съобщи руската агенция РИА.
Руските държавни медии описаха атмосферата в Женева като „много напрегната“. За разлика от тях американският специален пратеник Стив Уиткоф написа в социалната мрежа „Екс“, че усилията на президента Доналд Тръмп да сближи позициите на двете страни са отбелязали „значителен напредък“.
Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026
President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG
Главният преговарящ за Украйна Рустем Умеров потвърди заключението за двудневната среща. Говорейки по-внимателно, той описа дискусиите като „интензивни и съществени“.
„Има напредък, но на този етап не могат да бъдат съобщени подробности“, заяви Умеров.
In Geneva, the second day of trilateral negotiations has begun.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 18, 2026
Consultations are taking place in working groups by areas within the political and military tracks. We are working on clarifying the parameters and mechanisms of the decisions discussed yesterday.
We are focused on…
Следващата стъпка е постигане на „ниво на споразумение“, което може да бъде представено на президента Володимир Зеленски, добави той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 На какво се надява нокаутирания
Има ли все още някой който да е толкова заблуден че да не разбира кой е загубил още две и 2014 година
20:10 18.02.2026
3 Помак
20:12 18.02.2026
4 Украина талантливая и рабатливая
Коментиран от #7
20:14 18.02.2026
5 Този конфликт
20:16 18.02.2026
6 Владимир Путин, президент
Нощес Белгород и Брянск да се готвят - идат Хаймърсите и Вампирите ☝️
Коментиран от #11
20:16 18.02.2026
7 Хахахахаха
До коментар #4 от "Украина талантливая и рабатливая":Обаче се оказа, че са превзели само вечните полета, ей сега гледах в нета, никакъв успех, това което са постигнали вече е заличено с цената на много убити невинни украински войници, пълно е в телвграм с клипове по удари срещу украинско военни и техника, това контранастъпление беше по жалко от това през 2023
Коментиран от #8, #10
20:16 18.02.2026
8 Руснак без крак
До коментар #7 от "Хахахахаха":Утре влизам в Киев?Ако остана с глава.
Коментиран от #14, #19, #21
20:18 18.02.2026
9 Русия
20:19 18.02.2026
10 Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ
До коментар #7 от "Хахахахаха":Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #15, #33
20:19 18.02.2026
11 Руснаци
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Маняче, нали щяхте да удряте Москва хахах,как е в Киев-предполагам студено и тъмно, цялата зима как се изкарва, замръзнаха тръбите, не може да се изходите като нормални хора, та Москва кога ще успеете да я ударите хахахах, то украинци не останаха да я свършат тая работа
Коментиран от #25
20:19 18.02.2026
12 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
20:19 18.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 По данни на ФБР
До коментар #10 от "Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ":Загуби на украинската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
персонал – около 6 249 380 (+3820) души;
резервоари – 110 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 240 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 537 148 (+59) единици;
МЛРС – 100638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 122 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 444435 единици;
хеликоптери – 41347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 1320 711 (+1551) единици;
крилати ракети –10 4 270 единици;
кораби/лодки – 1028 единици;
подводници – 0 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 377 969 (+235) единици;
специално оборудване – 444 070 единици.
Еми по данни на ФБР май са други числата, повече вярвам на тях
Коментиран от #37, #43
20:21 18.02.2026
16 Мнение
Няма смисъл от никакви преговори, докато настояват да им върнат окупираните територии.
През това време Русия ще продължава с ударите повреме на преговорите, защото тези джендерски номера не минават там.
Коментиран от #29
20:21 18.02.2026
17 Диванен стратег
Будалкат ни, а ние се вълнуваме, дращим по сайтовете. Войната ще свърши с капитулацията на една от страните. Истинските ,,преговори" се водят на фронта.
20:22 18.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Украинец без глава
До коментар #8 от "Руснак без крак":Утре ще пробваме да си върнем 300 метра територия, стискай ми палци, 5 години го чакаме този момент
Коментиран от #22
20:23 18.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Димяща ушанка
До коментар #8 от "Руснак без крак":И аз влизам в Киев с 200!Само да ни даде някой 10% от Донбас.
20:24 18.02.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #19 от "Украинец без глава":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #26
20:25 18.02.2026
23 ду-хай-те русофили
20:27 18.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #11 от "Руснаци":"...нали щяхте да удряте Москва..."
Дотук Четири генерала ликвидирани току Червения площад под прозорците на Путин. Нощес може и генерал Игорь Костюков си замине. С който се ръкувам, заминава ☝️😁
Коментиран от #28
20:28 18.02.2026
26 Руснаци
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Лепилар от коя година си на този хал, благодаря за вниманието ти. П. С знаеш за какво говоря
20:29 18.02.2026
27 Фашизъма е страшно нящо
20:30 18.02.2026
28 Буданка
До коментар #25 от "Кирило Буданов, разведчик":Буданка я кажи как се разви операцията в Покровск, Буданка твойте хора защо първи падат на бойното поле, Буданка не останаха ли млади от твоите хора, че наема пенсионери които в гръб не могат да убият. ЩЕ МИ ОТГОВОРИШ ЛИ
Коментиран от #31
20:31 18.02.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Мнение":"...През това време Русия ще продължава с ударите повреме на преговорите..."
Белгород прилича на Луната, но е още по-зле ☝️
Не виждам никаква причина защо Русия упорства за последните 10кв км от Донбас, след като това по-никъв начин не е победа и народа го знае. Конституционно приетите Херсонкса и Запорожка области си остават частично в Украйна. Най-добре и за двете страни е да сключат къвто и да е Мир и се разделят навсегда.
Русия загуби много, Украйна продължава напред.
Коментиран от #30
20:37 18.02.2026
30 Руснаци
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Един въпрос Украйна на къде продължава??? Към Киев ли отиват, че за 5 години война нямат върнато село, само отстъпват, та ако може да ми обясниш на къде продължават
Коментиран от #34, #36
20:39 18.02.2026
31 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #28 от "Буданка":"...Буданка я кажи..."
За теб съм Буданка, а в Русия ми казват Пепелянка 😄
Гледай завтра Pyccкие новости, ще разбереш.
Коментиран от #32
20:40 18.02.2026
32 Хахахахаха
До коментар #31 от "Кирило Буданов, разведчик":Гледам ама дават нещо от Покровск, едни хеликоптери, някакви момчета слизат уж да обърнат войната, ама след 2 минути тези момчета вече ги нямаше
20:42 18.02.2026
33 Димитринчо
До коментар #10 от "Видяхме ги убитите по данни на ЦРУ":Повечко са.
20:43 18.02.2026
34 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Руснаци":"...Украйна на къде продължава..."
Войната приключи !!!
Това в момента отново е Донбас 2014г с обстрелите.
Може да продължи още десет години, а може и утре ако руснаци, украинци имат акъл. Украйна влиза в ЕС, влиза неформално в НАТО, ще има План Маршал, ще се развие военно производство, Китай също има интереси в Украйна. Бъдещето на Украйна е просперитет.
Руското обаче хич го няма - следва севернокорейския модел.
Коментиран от #40
20:47 18.02.2026
35 Ташаков
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Ти с голо д...пе ще воюваш
Коментиран от #38
20:47 18.02.2026
36 Русофил
До коментар #30 от "Руснаци":Ти кажи рашките за 4 години до къде стигнаха,да превземат села с две къщи и половина
Коментиран от #39
20:49 18.02.2026
37 Ха-ха
До коментар #15 от "По данни на ФБР":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
20:53 18.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #36 от "Русофил":Дотам докъдето е предупредил още Бисмарк:))),че първите предложения на руснаците са най изгодни:)
20:56 18.02.2026
40 Абе
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":То остави,че след Крим либерастите върнаха и Донбас на Русия,ами и либерастията и тя заминава инСлава Богу и последните и стожери Макроня ,Мерц и другите са с рейтинг на наш Плевлю и натото се трансформира та се видя в чудо:)))А с Украйна Евросъюза хептен ще се разкъса,въобще баш пророците начело с американският Едгар Кейси ще излязат пак прави за Русия,за разлика от пишман пророци като теб:)))
21:04 18.02.2026
41 Фейк на часа
За какъв пробив на преговорите говорите?
Да ви кажа истината - Путин е възрастен човек на възраст 73г, който живее с илюзии, че украинците са негови братя, а той не трябва да влезе в историята като завоевател, защото видите ли след години наследниците на укрите щели да четат историята и да го интерпетират като жесток.
Все повече в Кремъл се налага мнението, че нито едното, нито другото е истина.
Скоро Киев ще бъде буквално изпепелен, а вие си драскайте простотиите.
Нито дрогираните бандери са братя на руснаците, нито ония, които си мечтаят да се изтаковат в златни тоалетни ще четат историята, ако изобщо може да се чете на селския украински език, който говорят селяните в западна Украйна.
Не знам колко ви плащат да пишете тези глупости, но дано да е много защото ви чака глад.
21:08 18.02.2026
42 ЦИРК
Авторът като не знае английски поне да ползва електронни преводачи (има ги в изобилие и са безплатни!). Медински бил казъл: „трудни, но обективни“ е да ама businesslike означава ДЕЛОВИ, дума която е много далеч от смисъла на "обективни".
„Има напредък, но на този етап не могат да бъдат съобщени подробности“, заяви Умеров. Чиста проба измислица че и съчетана с цитат ! Напредък няма. Умеров не е заявявал подобно нещо, а думите му в Х (на английски) са повече от ясни.
Единственното вярно е че усилията на Тръмп дават някакъв резултат. Все пак това да са на една маса и да има някакъв разговор на такова ниво си е заслуга на американците. Истината обаче е, че украинците просто топкат топката и печелят време. Урсулянците няма да им разрешат да се предадат, а англичаните са твърдо решени тази война да се води до последния украинец. Зеленски продължава да се радва на милиардите наши пари които му дават (по-голямата част от които връща обрато в джобчетата на западните политици). Така мир няма как да се постигне.
21:08 18.02.2026
43 ФБР няма как да има данни
До коментар #15 от "По данни на ФБР":освен да цитира УНИАН, които просто обръщат всичко наобратно!
Федерално бюро за разследване очначава, че правомощията и действията са им са в САЩ!
Най-много да са разпитали CNN които пък са попитали Зеленски за ситуацията!
Коментиран от #45
21:19 18.02.2026
44 Това само означава
21:25 18.02.2026
45 Прав си, да преведем за тъпичките
До коментар #43 от "ФБР няма как да има данни":Всеки град в САЩ си има местна полиция, която управлява и финансира на местно ниво и нейния шеф се назначава от кмета на града.
За координация на борбата срещу престъпността на федерално ниво (САЩ е федерация от различни щати) има организация ФБР, която действа в цялата държава САЩ.
ФБР нямат никакви фунции и правомощия извън САЩ, както на ЦРУ е ЗАБРАНЕНО със закон да извършва всякаква дейност на територията на САЩ.
21:28 18.02.2026
46 Един
22:04 18.02.2026
47 Артилерист
22:12 18.02.2026
48 Дзак
23:10 18.02.2026
49 Т.КОЛЕВ
ВЕЧЕ ДОСТА ВРЕМЕ.
НАИ ДОБРЕ ДА.ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА ДА ИЗГОНЯТ ТЕРОРИСТИТЕ РУСНАЦИ ОТ УКРАЙНА С ЖИВА СИЛА И ОРЪЖИЯ НА МЕСТО СЪС СВЕТОВНО ВОЕННО УЧАСТИЕ. ПОСЛЕ ДА СЕ РАЗТАКАВА С ДИПЛОМАЦИЯ КОЯТО Е МУДНА НЕ МНОГО ЕФЕКТИВНА ДО СЕГА ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ. ДОСТА ХОРА УМОРИХА ЗАРАДИ ТСКАВА ДИПЛОМАЦИЯ И ПОМОЩ. ФАКТ. АКО ПРОДЪЛЖАТ ДА ГЛЕДАТ ОТ СТРАНИ КОЕТО НЕ Е МНОГО ЧОВЕШКО И НОРМАЛНО.И САМО ПАРИ ДА ДАВАТ ПРАТКИ И ОРЪЖИЯ ОЩЕ ДОСТС ХОРА ЩЕ ИЗМРЪТ. НЕ Е НОГМАЛНО МНОГО ДЪРЖСВИ ДС НЕ МОГСТ ДА ВЪЗПРЪТ И ИЗГОНЯТ УБИЙЦИТЕ РУСНАЦИ ТЕРОРИСТИТЕ ОТ УКРАЙНА ТОВА ЗА МЕН СА СЛАБИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ОСНОВНО ПОЛИТИЦИ ИНТЕРИСЧИЙ ЗДЕЛКАДЖИЙ АМЕРИКАНЦИ ТОВА ОТ ТВХ НЕ Е НИКАКВ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ. НАЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ВЕЧЕ ДА СЕ АКТИВИРАТ С ЕФЕКТНО СТО ПРОЦФНТОВО ДЕЙСТВИЕ И РЕЗУСТСТИ ПОЛОЖИТЕЛНИ. ОШЕ ДОСТС ХОРА ЩЕ УМРЪТ ЗАРСДИ ТАКИВА ПОЛИТИЦИ.
01:52 19.02.2026
50 дядото
08:43 19.02.2026