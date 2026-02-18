В напрегната обстановка! Руско-украинските преговори в Женева приключиха без пробив

Вторият ден на преговори между Русия и Украйна в Женева за прекратяване на близо четиригодишната война, приключи днес без съществени резултати, предаде ДПА, цитирана от БТА.

След близо два часа преговори с посредничеството на САЩ руската делегация напусна срещата, съобщи ТАСС.

Още новини от Украйна

Ръководителят ѝ Владимир Медински описа преговорите като „трудни, но обективни“ и заяви, че не са постигнати резултати. Той добави, че нов кръг преговори е планиран за близкото бъдеще.

„Преговорите продължиха два дни – вчера в много дълги сесии в различни формати, а днес още два часа“, цитира ТАСС Медински – бивш министър на културата и настоящ съветник на руския президент Владимир Путин.

⚡️ Head of the Russian delegation Vladimir #Medinsky on the outcomes of the tripartite talks in Geneva:



💬 The talks continued for two days – yesterday & about two hours today.



They were difficult, but businesslike.



The next meeting will take place in the near future. pic.twitter.com/Ex0uWxta1Z — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 18, 2026

Руският преговарящ проведе среща при закрити врата с украинците в Женева след официалните преговори, съобщи руската агенция РИА.

Руските държавни медии описаха атмосферата в Женева като „много напрегната“. За разлика от тях американският специален пратеник Стив Уиткоф написа в социалната мрежа „Екс“, че усилията на президента Доналд Тръмп да сближи позициите на двете страни са отбелязали „значителен напредък“.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

Главният преговарящ за Украйна Рустем Умеров потвърди заключението за двудневната среща. Говорейки по-внимателно, той описа дискусиите като „интензивни и съществени“.

„Има напредък, но на този етап не могат да бъдат съобщени подробности“, заяви Умеров.

In Geneva, the second day of trilateral negotiations has begun.



Consultations are taking place in working groups by areas within the political and military tracks. We are working on clarifying the parameters and mechanisms of the decisions discussed yesterday.



We are focused on… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 18, 2026

Следващата стъпка е постигане на „ниво на споразумение“, което може да бъде представено на президента Володимир Зеленски, добави той.