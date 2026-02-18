Новини
Разузнавателни самолети от НАТО! Украинската армия заобикаля успешно противовъздушната отбрана в Крим
Разузнавателни самолети от НАТО! Украинската армия заобикаля успешно противовъздушната отбрана в Крим

18 Февруари, 2026 21:47

Комбинирайки тази информация със собственото си техническо и оперативно разузнаване, украинските военни могат да планират удари по обекти в Крим и морската акватория с висока точност

През последните дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха редица средства за противовъздушна отбрана в Крим, както и транспортно-десантен катер. По време и след атаките в небето над Черно море са се намирали разузнавателни самолети на страните от НАТО. "Радио Свобода“ посочва, че бивши украински разузнавачи смятат, че съюзниците помагат на ВСУ да получават точни данни за руските позиции.

На 12 февруари над крайбрежието на Румъния е дежурил самолет за далечно радиолокационно откриване и управление (ДРЛУ) Boeing E–3A Sentry. Зоната на действие на самолета обхваща Крим, част от Азовско море и територията до Мелитопол. Самолетът е извършил наблюдение, проследяване на цели и управление на бойни действия, като е останал във въздуха до 18 часа с дозареждане.

На 13 февруари над Черно море е работил морски патрулен самолет-разузнавач Boeing P–8A Poseidon с комплекс за радиоелектронна поддръжка, способен да събира данни за кораби, подводници, крайбрежни укрепления и бази. На 14–15 февруари над региона са действали самолети за радиоелектронно разузнаване Bombardier ARTEMIS II, способни да прихващат сигнали от мобилни телефони до радиолокационни станции на разстояние до 600 км.

Капитан 3-ти ранг от резерва, който преди това е служил във военното разузнаване на Украйна,е обяснил, че данните от разузнаването позволяват да се проследява активността на руските радиолокационни станции, средства за връзка и ЗРК, както и да се определя точното местоположение на мобилни обекти.

Комбинирайки тази информация със собственото си техническо и оперативно разузнаване, украинските военни могат да планират удари по обекти в Крим и морската акватория с висока точност.

"Знанието на точното местоположение на противовъздушната отбрана и радиолокационните станции позволява да се прокарват относително "безопасни“ траектории на полета на дронове и ракети към целите. Колкото повече е точната разузнавателна информация, толкова повече са ефективните атаки“, отбелязва офицерът от резерва.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А параджии и водопроводчици

    46 15 Отговор
    има ли в тия самолети?
    Питам за един приятел в Киев.

    21:51 18.02.2026

  • 3 Пич

    47 20 Отговор
    Па тооо...... руснаците си трепят по старовремска технология украинците на земята! Не съм чувал де има летящи бандери, които да заобикалят по въздух...?! Е..... освен когато бандерата настъпи мина де........ Тогава летят хиперзвуково....

    Коментиран от #4, #12, #41, #55

    21:51 18.02.2026

  • 4 Да де

    22 39 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете четвърта година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #6, #13, #19, #84

    21:53 18.02.2026

  • 5 Мда

    17 28 Отговор
    Киев за два дни и всьо.

    21:54 18.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Основния източник на

    20 20 Отговор
    информация е Глобалния ястреб над Черно море. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk е самолет за наблюдение с висока надморска височина, дистанционно пилотиран. Глобален ястреб на американските военновъздушни сили е оборудван за наблюдение и събиране на информация от хиляди километри територии.

    21:55 18.02.2026

  • 8 Ние

    32 13 Отговор
    Подай им го Путине!

    Коментиран от #31, #46, #60

    21:55 18.02.2026

  • 9 Мхм

    39 12 Отговор
    Пропаганда и глупости на търкалета. Украинската инфраструтура стана на дреб...

    21:55 18.02.2026

  • 10 Айде по-бръже бе

    15 24 Отговор
    gниди?
    Айде, че Галя нема да плАти.
    Киев за три дни, съптнощение 1:20 за украинците, Хаяско в бункера

    21:56 18.02.2026

  • 11 Баламата

    25 10 Отговор
    Ай стига с тия наркотици вече,де?

    21:57 18.02.2026

  • 12 Руснаците са основната жертва

    22 37 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    в тази война. Не знам какво трепят, но съотношението е брутално. 1:20 руснаците водят. Подобриха рекорда по даване на жертви от Втората Световна Война.

    Коментиран от #91

    21:57 18.02.2026

  • 13 А ти

    24 7 Отговор

    До коментар #4 от "Да де":

    И другите трима кретени от паветата четвърта година се забременявате един друг, и се чудите защо не раждате!

    Коментиран от #18

    21:57 18.02.2026

  • 14 Признание, че нАТО воюва срещу Русия

    37 11 Отговор
    Радвайте се натовски русофоби!

    Идва денят в който вие и децата ви ще загинете за славата на нАТО!

    Като не искате мира, ще получите секира.

    Коментиран от #25

    21:57 18.02.2026

  • 15 си дзън

    13 29 Отговор
    Доста ги думкат напоследък крепостните. Пък и Старлинк нема. И Телеграм нема.

    Коментиран от #21, #37

    21:58 18.02.2026

  • 16 Видео

    11 38 Отговор
    Украински дрон влезе през люка на руски танк.Вътре имаше трима руснака.Двама и половина излетяха в орбита.Половината от третият руснак остана в танка.

    Коментиран от #27

    21:58 18.02.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    14 11 Отговор
    Крим за три дня и всьо! Ахаха 🤣😀🤣😀😜

    21:59 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    28 9 Отговор
    Зеленски на парада в Москва. В клетка! Хахаха! 😀🤣😀🤣😜

    Коментиран от #89

    22:00 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха ха ха ...

    26 10 Отговор
    След цялата тая реклама ...унищожили един катер ...

    22:01 18.02.2026

  • 23 ЦИРК

    32 11 Отговор
    И какво трябва да носи тази статия като информация ? До тук единственно се разбира че НАТО е в необявена война с Русия, но то това не е нещо ново всички го виждат и знаят.

    Единственната въпросителна е кога китайците и американците ще доизтеглят активите си от Европа и ще дадат зелена светлина тази необявена война да стане "обявена", след което градове като Берлин, Париж и Лондон ще бъдат само по снимки и кадри от миналото.

    22:01 18.02.2026

  • 24 А где втарая мировая

    11 13 Отговор
    алкашная?

    Коментиран от #39

    22:02 18.02.2026

  • 25 Ми ми ми ми

    12 32 Отговор

    До коментар #14 от "Признание, че нАТО воюва срещу Русия":

    Ако НАТО воюваше с русия сега щеше да пишеш за Русия се минало време.

    Коментиран от #92

    22:02 18.02.2026

  • 26 Хипотетично

    7 6 Отговор
    Когато кръжи над морето въздушен разузнавач, някои ПВО радари се изключват, за да не бъдат локализирани, а вече локализираните сменят позицията си, което се използва от украинците.

    Коментиран от #38

    22:02 18.02.2026

  • 27 дай го видеото

    19 6 Отговор

    До коментар #16 от "Видео":

    То танка бил кабрио и си джиткал из царевичака .

    22:02 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анализатор

    12 30 Отговор
    Няма нищо по-красиво от това да гледаш горящи руски рафинерии, потъващи руски кораби, взривени руски военни заводи и падащи МИГ-ове...
    Има едно особено чувство на удовлетворение, иска ти се да видиш и горящ Кремъл...

    Коментиран от #42, #86

    22:04 18.02.2026

  • 30 Анализатор

    11 22 Отговор
    Няма нищо по-красиво от това да гледаш горящи руски рафинерии, потъващи руски кораби, взривени руски военни заводи и падащи МИГ-ове...
    Има едно особено чувство на удовлетворение, иска ти се да видиш и горящ Кремъл...

    22:04 18.02.2026

  • 31 Куче

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    със салам не се плаши. Те затова чакат.

    22:04 18.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    17 6 Отговор
    Тръмп е САЩ, САЩ е НАТО. Другите са дребен атлантически планктон и английски лигави медузи!
    Тръмп каза да плащат на САЩ по 5% от националното богатство за ЗАЩИТА!

    Коментиран от #35

    22:05 18.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Намери си работа.

    22:06 18.02.2026

  • 36 МАЛКО ИСТОРИЯ

    29 12 Отговор
    В Украйна възниква първата руска държава Киевска Рус. През 988 г. Владимир Велики я покръства, като за основа на християнството използва българските азбуки глаголица и кирилица, и български книги. След време Полша завладява земите на днешна Украйна и се опитва да ги католицира. През 1648 г. казашкият атаман Богдан Хмелницки застава начело на въстание срещу поляците и успява да освободи страната, но през 1653-1654 г. полско-литовска коалиция взема надмощие. За да запази православието и свободата в Украйна, Богдан Хмелницки помолва руския цар Алексей I в Переяслав да присъедини Украйна към руската държава.

    По време на Втората световна война фашистът Бандера, подпомогнат от немците, избива хиляди руси и поляци. След смъртта на Сталин украинският селяндур Хрушчов подарява на Украинската съветска република полуостров Крим, който е заселен с руснаци. Държавата Украйна възникна едва след разпада на Съветския съюз.

    През 2014 г. янките платиха 5 милиарда долара за организирането на фашисткия преврат в Киев. Оттогава започна изтреблението на руснаците. Путин търпя прекалено дълго този геноцид, но накрая нападна фашистка Украйна преди 4 години, за да защити руското население. Така че, не руснаците, а Западът започна войната.

    Коментиран от #74, #94

    22:06 18.02.2026

  • 37 Станала няква експлозия в Китай

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    и загинели некви китайци.
    Помислих си , че си между тях и се разплаках.

    22:06 18.02.2026

  • 38 Реално

    11 15 Отговор

    До коментар #26 от "Хипотетично":

    При смяната на позиция, телефонистите тичат след камионите с катушката на гърба.
    Нема Старлинк бате.

    22:06 18.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 да бе готин

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "ЪХЪ":

    Чакам да ми се нанижеш на де..вия.

    22:07 18.02.2026

  • 41 хаха 🤣

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    тавариш какви за летящи бандеровци бълнуваш 🤣 друг тавариш тук ни лъжеше, че Рашка била приятел със САЩ 🤣а то не било компютри, а компоти, Тръмп предавал информация на Зеленски, а Зеленски убивал рашки 🤣

    22:07 18.02.2026

  • 42 Да,

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Анализатор":

    голям анален лизатор си.

    22:07 18.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Механик

    10 15 Отговор

    До коментар #28 от "то ако беше вярно":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #49

    22:08 18.02.2026

  • 46 Кобзон

    10 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    Доставките са редовни.Вичко е план.

    Коментиран от #58

    22:10 18.02.2026

  • 47 истината

    15 3 Отговор
    Значи никой НЕ иска тази война да приключи! Евентуално само русия и украйна! Само те! Реално САЩ си продават оръжията на цяла европа! Защо Саш да иска да приключи тази война! Китай! Те защо да искат да свърши войната! Та в момента Китай получава всички необходими му ресурси за жълти стотинки! Арабите, те защо да искат да приключи войната! Та руския петрол е под ембарго и те си продават петрола под път и над път! Даже северна корея НЕ иска тази война да приключи, най малкото е, че в момента те си обучават войската в Украйна! Отделно, че русия им дава и ресурси! Кой да иска да свърши тази война! Никой няма кяр да приключи тази война!

    Коментиран от #79

    22:10 18.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 А ГДЕ

    8 12 Отговор

    До коментар #44 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    МОЧАТА?

    22:12 18.02.2026

  • 53 Бесен - Язовец

    14 5 Отговор
    Соросня, само фейковете ви останаха!

    22:12 18.02.2026

  • 54 Копейка

    5 7 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    А на нас какъв ни е кяра.

    22:13 18.02.2026

  • 55 Али

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Приятел!, земи се стегни!

    22:13 18.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    11 8 Отговор
    Плачете ръждиви центаци. След Крайна денацификация в България!

    22:14 18.02.2026

  • 58 бай Кобзон

    10 10 Отговор

    До коментар #46 от "Кобзон":

    Всяка вечер пея на два милиона бандери .

    22:14 18.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 хаха🤣

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ние":

    как може да се подиграваш така с дядо Вовчик🤣 човека е на преклонна възраст, какво да подаде🤣

    22:18 18.02.2026

  • 61 Хахаха!🎺🥳😀

    11 4 Отговор
    УССР разложи отвътре СССР и го разпадна. Сега е наред Есср. Украинската зараза броди по Европа! 🤣😀🤣😀

    22:18 18.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Но изпратил

    8 6 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, да събира информация, с помощта на която са убити 2 000 000 руски войника. Тръмп определено не е приятел на Русия, категорично. Един приятел не ти забива нож в гърба, както постъпи Тръмп с Путин.

    Коментиран от #65

    22:21 18.02.2026

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    10 5 Отговор

    До коментар #64 от "Но изпратил":

    Това беше в миналото. Тръмп мрази просяка Зельонски! 🤣😀🤣😀😜

    Коментиран от #66

    22:24 18.02.2026

  • 66 Не е в миналото

    7 10 Отговор

    До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    точно в момента лети на теб. Тръмп удари много лошо Путин.

    22:25 18.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 СССС

    15 6 Отговор
    Нали НАТЮ не воюваше с Русия ??? Чий го търсят в Оокрайна ???

    22:27 18.02.2026

  • 70 Ваня

    6 2 Отговор
    Тогава за какви мирни преговори говорят !?!

    Коментиран от #71

    22:29 18.02.2026

  • 71 Хахаха!🎺🥳😀

    12 5 Отговор

    До коментар #70 от "Ваня":

    Нека да преговарят хората. До последния украинец. Като свършат украинците, крайна ще падне като изгнила круша!

    22:31 18.02.2026

  • 72 Механик

    15 5 Отговор
    В задачата се пита "чей крым"? А инак си заобикаляйте каквото си искате.
    хаймарсовете бутнаха ли моста и леопардовете стигнаха ли Владивосток?
    Не ли? Ми кво тогава се ерчите???

    22:34 18.02.2026

  • 73 "Украйна удари един от най-големите

    9 12 Отговор
    заводи в Русия. Предприятието се намира в Пермския край, на повече от 1600 км от границата с Украйна. Украински дронове от Центъра за специални операции Алфа“ извършиха удар дълбоко в Русия. Те са поразили един от най-големите производители на метанол в Русия и Европа - заводът на "Метафракс Кемикалс. Заводът произвежда метанол, уротропин, урея и пентаеритритол - химически компоненти за производството на взривни вещества и други военни материали. Той е обект на руския военно-промишлен комплекс и е под международни санкции."

    22:34 18.02.2026

  • 74 Писах ти (-)

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "МАЛКО ИСТОРИЯ":

    Защото с незнанитето си вредиш на истината.

    Първата руска държава, за която има исторически факти, е възникнала в 862 г. в Новгород на Ладожкото езеро, когато свободните руски граждани не са могли да си изберат княз и са поканили варяжкия вожд Рьорих да им стане княз.

    През 882 г. варягите на Рьорих (който своевременно е умрял) завземат без бой Киев, който по това време е бил част от Хазарския хаганат.

    И така, първата руска дъджава се е наричала Новгородска Рус, а след приобщаването на поробените от хазарите руси и българи в Киев е започнала да се нарича Новгородска и Киевска Рус.

    През 965 г. великият руски княз Сватослав, роден от княгиня Елена от рода Дуло, разгромява паразитната юдаистка империя Хазария (Хазарския хаганат), чиито васали са били българите-котригури от Волжка България.

    Новгородска и Киевска Рус се превръща в най-голямата европейска държава, но понеже руските велики князе са давали на своите синове да си образуват отделни княжества, в началото на 13 век руските княжества вече са 13 на брой и монголо-татарите ги унищожават или покоряват поотделно.

    Така, през 1240 г. великият Киев, основан от брата на хан Кубрат през 7 век е превзет от внука на Чингис-хан - Батай-хан - и сринат до основи, мъжете му избити, а жените им взети за наложници.

    Оцелява Новгород - начело на великия Новгородски и киевски княз Александър Невски, който за да запази града и населението приема васалитет към Батай-хан.

    През 1242 г. Александър Невс

    Коментиран от #77

    22:34 18.02.2026

  • 75 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    5 12 Отговор
    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    22:36 18.02.2026

  • 76 НАТОпорчен

    1 7 Отговор
    Страхотно!

    22:36 18.02.2026

  • 77 През 1242 г....

    11 4 Отговор

    До коментар #74 от "Писах ти (-)":

    През 1242 г. Александър Невски разгромява германския католически Тевтонски орден в битката при Чудското езеро и запазва Православната вяра на руснаците, за което е канонизиран за светец на Православната църква.

    22:37 18.02.2026

  • 78 Опа

    7 14 Отговор
    Руснаците са шах и мат.

    22:40 18.02.2026

  • 79 Тази война е

    7 9 Отговор

    До коментар #47 от "истината":

    вредна единствено за Русия. Затова и другите не искат да я прекратяват. Путин знае, че войната унищожава преди всичко Русия, но няма избор, защото собственото му оцеляване е под въпрос, ако приключи войната така позорно и унизително.

    22:44 18.02.2026

  • 80 Бг гражданин

    4 13 Отговор
    Плрни аматьори,оставиха Украйна и най вече НЯТО да ги обгради ,залъгвайки ги с преговори и празни обещония за вир..Винагшли са били такива пуснаците,защото вярват в мъжката дума,чест,достойнство. Не разбраха ,че при тия народи на Запад,това не върви...Адиос ,играта свърши,няма да имат време да си изстрелят ракетите!!! Жалко,все хак са Освободители,имаме обща история,но по същия начин ни зарязаха и ни хвърриха на ........

    Коментиран от #81

    22:50 18.02.2026

  • 81 Ха-ха

    9 9 Отговор

    До коментар #80 от "Бг гражданин":

    Така се получи. Русийката винаги накрая хваща средния.!

    22:52 18.02.2026

  • 82 УдоМача

    2 4 Отговор
    Не! Не може да са толкова неостри, че да не се досетят, че им гласят капана, да се наврт там и да ги свалят на кило! Пфффффффф... ТАпи ли са, на луди л исе правят, нас на луди ли правят...

    23:01 18.02.2026

  • 83 Пеню лудиа

    7 5 Отговор
    Украйна млати на високу ниво! Немое с мъймyнци с пpажки против съвременни трепачки! Требе изкуствен и наторален ентелект!

    23:15 18.02.2026

  • 84 Бягай за венци шлифер

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Да де":

    На 3 март ще празнуваме заедно с руснаците празника ни
    Ти бегай в Анадола да те оправят и от там пиши за МоЧА

    23:15 18.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Пеню лудиа

    8 4 Отговор
    Как е трагнало добре трепаньето на cвиньocaбаки, ако продължи още година, укрите нема да има с кого да преговарят!

    23:28 18.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Копейкин Костя

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Я скажи когда ще бъде парада на пабедата, че вече четвърта година го чакаме. Май няма да го доживеем... 😀

    00:35 19.02.2026

  • 90 Румен Решетников

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "да бе козляк":

    Ти да не си родил вече, ватенка?

    00:39 19.02.2026

  • 91 А пък на теб

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаците са основната жертва":

    акълът ти е повече от брутално осакатен щом вярваш на "изключително достоверната" информация на блумберг, ройтерс и най-вече на киевските тарикати... 1:20??? Това надминава многократно мечтите и на най-големите укрооптимисти...

    05:49 19.02.2026

  • 92 Е не бързай де!

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ми ми ми ми":

    Наближава времето когато миналото време ще се употребява за "миролюбивата отбранителна" организация НАТО, която от деня на създаването си не е провела НИТО ЕДНА ОТБРАНИТЕЛНА операция, но пък се е отличила в доста действия, обратни на отбраната...

    05:54 19.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ПУСТА неосведоменост

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "МАЛКО ИСТОРИЯ":

    през 865г в киевска рус която е на територията на ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ. БОРИС изпраща за първи патриарх ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК Тогава както казваш московията я нема на никоя карта защото до 988г има нема век и половина И оттогава в тази земя има БЪЛГАРСКО ЧЕТМО И ПИСМО И БОГОСЛУЖЕБНИ КНИГИ

    18:56 19.02.2026

