През последните дни Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) унищожиха редица средства за противовъздушна отбрана в Крим, както и транспортно-десантен катер. По време и след атаките в небето над Черно море са се намирали разузнавателни самолети на страните от НАТО. "Радио Свобода“ посочва, че бивши украински разузнавачи смятат, че съюзниците помагат на ВСУ да получават точни данни за руските позиции.



На 12 февруари над крайбрежието на Румъния е дежурил самолет за далечно радиолокационно откриване и управление (ДРЛУ) Boeing E–3A Sentry. Зоната на действие на самолета обхваща Крим, част от Азовско море и територията до Мелитопол. Самолетът е извършил наблюдение, проследяване на цели и управление на бойни действия, като е останал във въздуха до 18 часа с дозареждане.



На 13 февруари над Черно море е работил морски патрулен самолет-разузнавач Boeing P–8A Poseidon с комплекс за радиоелектронна поддръжка, способен да събира данни за кораби, подводници, крайбрежни укрепления и бази. На 14–15 февруари над региона са действали самолети за радиоелектронно разузнаване Bombardier ARTEMIS II, способни да прихващат сигнали от мобилни телефони до радиолокационни станции на разстояние до 600 км.



Капитан 3-ти ранг от резерва, който преди това е служил във военното разузнаване на Украйна,е обяснил, че данните от разузнаването позволяват да се проследява активността на руските радиолокационни станции, средства за връзка и ЗРК, както и да се определя точното местоположение на мобилни обекти.



Комбинирайки тази информация със собственото си техническо и оперативно разузнаване, украинските военни могат да планират удари по обекти в Крим и морската акватория с висока точност.



"Знанието на точното местоположение на противовъздушната отбрана и радиолокационните станции позволява да се прокарват относително "безопасни“ траектории на полета на дронове и ракети към целите. Колкото повече е точната разузнавателна информация, толкова повече са ефективните атаки“, отбелязва офицерът от резерва.

