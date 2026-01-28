Рубио посреща Мачадо, САЩ са готови да използват военна сила, ако Венецуела "не сътрудничи максимално"

Администрацията на САЩ е готова да използва сила, за да извлече „максимално сътрудничество“ от венецуелското ръководство, заяви държавният секретар Марко Рубио на изслушване на Комисията по външни отношения на Сената.

„Готови сме да използваме сила, за да получим максимално сътрудничество, ако други методи се окажат неефективни. Надяваме се, че това няма да е необходимо, но никога няма да се откажем от дълга си към американския народ и от мисията си в това полукълбо“, каза той (цитиран от Bloomberg).

Рубио отбеляза, че временният лидер на Венецуела, Делси Родригес, е обещала да отвори енергийния сектор на страната за американски компании, да осигури преференциален достъп до производството и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки.

Преди два дни Родригес заяви, че Венецуела е „спряла да изпълнява заповеди от Вашингтон“ по отношение на вътрешната политика. Тя подчерта, че единственият начин да се защити суверенитетът на страната е чрез национално единство. Родригес добави, че различията със САЩ ще бъдат разрешени чрез „боливарска дипломация“. Впоследствие Тръмп заяви, че не е знаел за подобни забележки от временния лидер на Венецуела, но че те са „в добри отношения“.

Миналата седмица Родригес разкри също, че САЩ са заплашили да убият нея и други високопоставени венецуелски служители, ако откажат да сътрудничат. Според нея заплахите и изнудването продължават.

Родригес беше назначен за изпълняващ длъжността президент на Венецуела след операцията на САЩ на 3 януари, по време на която американските войски заловиха и изпратиха в Съединените щати Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява Венецуела, докато не се осъществи преход на властта.

Тръмп подчерта, че американските войски няма да бъдат разположени във Венецуела, докато Родригес „прави това, което искаме“. Според Bloomberg, президентът на САЩ я е одобрил за временен лидер поради опита ѝ в развитието на петролния сектор.

Politico съобщи, че САЩ очакват наследникът на Мадуро да предприеме редица „проамерикански стъпки“, включително мерки за ограничаване на трафика на наркотици, експулсиране на ирански, кубински и други „враждебни към Вашингтон агенти“ от Венецуела и спиране на доставките на петрол за противниците на САЩ. Освен това, според изданието, Вашингтон се надява Родригес да улесни провеждането на свободни избори и в крайна сметка да подаде оставка.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо в сряда.

Според графика на Рубио, срещата ще се проведе в Държавния департамент на САЩ. Темата не е уточнена. Срещата ще бъде закрита за журналисти и не е планирано предварително официално заснемане.

На 15 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с Мачадо. Според Белия дом целта на срещата е била да се обсъди „реалното състояние на нещата“ във Венецуела. На 22 януари Тръмп обяви, че е разговарял по телефона с Мачадо. Американският лидер отбеляза също, че смята, че пратеникът на венецуелския президент Делси Родригес „води страната с увереност“.