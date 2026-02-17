Новини
Сенатор от Демократическата партия посъветва Румъния да не обръща внимание на американски доклад

17 Февруари, 2026 13:35

Решението за анулирането на първия тур на президентските избори в Румъния е поставено под съмнение от републиканците от комисията

Докладът на Комисията по правосъдие на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, в който се засяга и темата за анулираните президентски избори в Румъния в края на 2024 г., е „погрешен“ и „партиен“, заяви на пресконференция снощи в Букурещ американската сенаторка от Демократическата партия Джийн Шахийн, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

„Докладът е идеологически документ, партиен, на който никой от сферата на отбраната в САЩ публично не обръща внимание. Смятаме, че той е погрешен и не се основава на факти и не му отдаваме никакво внимание, така че румънците би трябвало да го игнорират, защото не води доникъде, гарантирам това“, заяви Джийн Шахийн, която е лидер на групата на демократите в Комисията по външни работи на Сената на САЩ.

Делегация американски сенатори, водена от Джийн Шахийн, посети вчера Румъния, където се срещна с президента Никушор Дан, с министъра на външните работи Оана Цою и с министъра на отбраната Раду Мируца. Американската делегация посети също Центъра за обучение на пилоти на F-16 във военновъздушната база във Фетещ в Югоизточна Румъния.

Публикуваният в началото на месеца междинен доклад на Комисията по правосъдие в Конгреса на САЩ предизвика широк отзвук в Румъния, тъй като в него се поставят под съмнение причините, довели до анулирането на президентските избори на 6 декември 2024 г.

Докладът на комисията, доминирана от републиканци, е посветен на цензурата в онлайн пространството и в него се посочва, че Европейската комисия оказва натиск върху социалните мрежи да цензурират съдържание преди избори, като конкретно са дадени примери със Словакия, Нидерландия, Франция, Република Молдова, Румъния и Ирландия, както и изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Решението за анулирането на първия тур на президентските избори в Румъния е поставено под съмнение от републиканците от комисията, които отбелязват, че няма доказателства за руска намеса в подкрепа на независимия кандидат Калин Джорджеску, който спечели изненадващо отменения впоследствие първи тур.

Лидерът на основната опозиционна партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион използва като повод междинния доклад на американската комисия, за да поиска предсрочни парламентарни и президентски избори.

Сенатор Джийн Шахийн от Демократическата партия заяви на пресконференцията снощи, че мнозинството в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ има много партиен подход по всякакви теми, „а този (президентските избори в Румъния – бел. ред.) е един от тях“.

Сенаторката каза, че „Румъния е един от най-силните, лоялни и важни съюзници на САЩ“, отбелязва телевизия Диджи 24.

„Правителствата могат да се сменят, лидерите могат да се сменят, но отношенията между американския и румънския народ ще продължат и това видях аз днес. Благодарение на това партньорство, НАТО е по-силна, Румъния и САЩ са по-силни, а това е много важно послание, което изпращаме на нашите съперници, по-специално на Владимир Путин в Русия“, заяви Джийн Шахийн, цитирана от Диджи 24.

Американската делегация, водена от Шахийн, посети Центъра за обучение на пилоти на F-16 във Фетещ, открит през 2023 г., заедно с министъра на отбраната Раду Мируца. Румънското министерство на отбраната отбеляза, че центърът във военновъздушна база 86 във Фетещ е модерна платформа за подготовка, която е уникална на европейско равнище и предлага на румънски и украински пилоти, както и на такива от съюзнически и партньорски държави, достъп до обучение на най-високо ниво, отговарящо на стандартите на НАТО.

По време на срещите с американската делегация е била подчертана и фундаменталната роля на военните бази в Девеселу (където са разположени елементи от американския противоракетен щит), Михаил Когълничану (край Констанца, където са разположени и американски военни) и в Къмпия Турзий (където има голяма военновъздушна база, обслужваща операции на НАТО).

В разговорите е бил потвърден и твърдият ангажимент на Румъния за прогресивно увеличаване на бюджета за отбрана, насочено към развитието на модерни и оперативно съвместими способности, които да укрепят архитектурата на колективната отбрана, посочва Диджи 24, като се позовава на Министерството на националната отбрана.


  • 1 Да де

    9 1 Отговор
    Не ви стига Епщайн..., изроди?!

    Тепърва ще разберете

    Тепърва ще се изнесе и истината за 12 септември..

    13:38 17.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Копейка съм аз крива 😄

    13:38 17.02.2026

  • 3 Гост

    10 0 Отговор
    Отмениха ли първи тур? Отмениха го, но както се казва в стар виц от времето на соца, "Тази дупка не е дупка". Толкова за американско европейската демокрация. Ново пушечно месо трябва, украинците привършват, ред е на румънците и на нас. Така че, напред към еропейските ценности и светът, основан на правила!

    Коментиран от #9

    13:41 17.02.2026

  • 4 Демократично

    5 0 Отговор
    Влашки бълвоч за прикриване на престъпниците анулирани изборите

    13:44 17.02.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    тъй де правилните избори са само когато печелят нашите хора.

    13:46 17.02.2026

  • 6 Жоро

    5 1 Отговор
    Всички знаем,че румънският президент е не лигитимен!Някаква вещица ли искате да ни промени мнението.Хахахахахахахаахаха

    13:46 17.02.2026

  • 7 да да

    0 0 Отговор
    главите на тези от сащ не ги слушат..едните казват едно..другите наопаки..а утре сащ ще наложат санкции на румънски власти..ако не слушат..но така става с колонии..и техните марионетки...Още през 20век..Шарл де Гол: «Има две неща, които всеки в Eepona трябва да помни. Първо- САЩ не са в Eepona. Второ- Великобритания е остров.»

    13:49 17.02.2026

  • 8 Да ви е.а

    1 0 Отговор
    Умен сенатор. това го знае цялият свят но

    13:49 17.02.2026

  • 10 име

    0 0 Отговор
    Праведната неолиберална доктрина изисква румънците да бъдат третирани като пpoсти и заблудени, както ни надуваха главата в продължение на половин година, преди изборите 2025г. На първи тур спечели Джордже Симион с 41% при 53% избирателна активност срещу никушор дан с 21%. Но за две седмици на румънците им дойде акъла в главата и при втория тур никушор получи 54% при 65% избирателна активност! От няма и 1.9 милиона, гласували за него на първи тур, изведнъж никушорчо събра над 5.5 милиона гласове. Румънците да се радват че са получили такива проблясъци и да не разсъждават от къде са дошли, а диктаторите по света да се учат как се печелят избори!

    13:51 17.02.2026

  • 11 Тома

    0 0 Отговор
    Целият елит на ЕС е придатък на демократичната партия на краварите и за това се говори само за война.Те икаха децата да имат майка и баща мъж с мъж и жена с жена и да ги гушка Епщеин.

    13:57 17.02.2026

