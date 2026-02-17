"САЩ призоваха Иран да постигне незабавно споразумение, в противен случай е възможна инвазия"

В Женева днес представители на САЩ и Иран ще се срещнат, за да преговарят за споразумение по ядрения спор. Едно е сигурно: непреките преговори се организират на фона на сериозна военна заплаха от страна на Вашингтон, посочва "Шпигел", пише БТА в прегледа на печата.

Малко преди началото на непреките преговори между САЩ и Иран по продължаващия ядрен спор двете страни залагат на взаимно сплашване. Американските въоръжени сили значително увеличиха своите въздушни и морски сили в Близкия изток, както съобщава, между другото, телевизия Cи Ен Ен. Войските са разположени както за да сплашат Техеран, така и като опция за атака срещу страната в случай на провал на ядрените преговори: това заявиха пред телевизионния канал няколко източници, запознати с въпроса.

Би Би Си, от своя страна, отбелязва, че въз основа на сателитни снимки е установила позицията на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в близост до Иран. Самолетоносачът беше изпратен в края на януари в региона на Персийския залив, но досега не е бил забелязан на сателитни снимки. Според Би Би Си "Ейбрахам Линкълн“ е локализиран край бреговете на Оман, на около 700 километра от Иран.

Преговорите в Женева се отнасят, между другото, и до спорната ядрена програма на Иран. САЩ искат да попречат на ръководството в Техеран да произвежда ядрени оръжия. Иранското правителство показва готовност да ограничи ядрената си програма, но в замяна изисква отмяна на строгите икономически санкции. Ислямската република не желае да обсъжда други теми, повдигнати от САЩ, като например намаляване на ракетния арсенал или прекратяване на подкрепата за войнстващи групировки в региона, оттбелязва "Шпигел".

"Преговаряме в условия на пълен скептицизъм и недоверие. Имаме минал опит и при никакви обстоятелства не бива да губим от поглед този опит дори за миг", каза говорителят на иранското Външно министерство Есмаел Багаи, визирайки войната от миналата година, която Израел започна малко преди началото на кръг от преговори между Техеран и Вашингтон, информира "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Ядрените преговори между САЩ и Иран трябва да бъдат възобновени днес в Швейцария, докато Близкият изток остава в състояние на тревога поради възможността от американска атака в случай на провал на преговорите, информира "Ню Йорк Таймс".

Стив Уиткоф, пратеникът за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зет на президента Тръмп, се очаква да присъстват на преговорите в Женева, за да обсъдят деликатни дипломатически въпроси.

Тръмп, говорейки вчера на борда на "Еър Форс 1", заяви, че ще участва "непряко" в преговорите и че те ще бъдат "много важни". Той подчерта, че Иран иска да сключи споразумение, защото за Ислямската република ще бъде нежелателно да изпита последствията от неуспех на преговорите, посочи "Ню Йорк Таймс".

Вестникът припомня, че Тръмп нареди увеличаване на американското военно присъствие в региона – включително два самолетоносача – след като миналия месец обеща да подкрепи антиправителствените протести в Иран. Правителството в Ислямската република впоследствие потуши демонстрациите с насилие, при което загинаха хиляди хора.

Президентът на САЩ призовава Иран да постигне незабавно споразумение, в противен случай Техеран ще се изправи пред заплахата от възможна атака. Миналата седмица Тръмп написа в социалните мрежи, че предпочита споразумение с Иран, но ако такова не може да бъде постигнато, "просто ще трябва да видим какъв ще бъде резултатът".

Страните от Близкия изток се опасяват, че евентуален американски удар и ирански ответни действия, които може да бъдат насочени срещу Израел, биха могли да дестабилизират региона и да застрашат съюзниците на САЩ в арабския свят, на чиято територия има бази с американски войници.

Все още не е ясно дали Иран и САЩ ще успеят да постигнат компромис, който да предотврати ескалация на военните действия, отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Според "Вашингтон Пост" Тръмп сега вярва, че Иран "със сигурност трябва да разбере, че е пропуснал шанса си миналия път", като не е проявил по-голяма гъвкавост в преговорите през 2025 г., заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се срещна с американския президент миналата седмица във Вашингтон.

"Той смята, че има сериозна вероятност този път да не пропуснат шанса си", заяви Нетаняху в неделя вечер в Йерусалим, докато се обръщаше към група американски еврейски лидери. Но Нетаняху отбеляза, че е много скептичен по отношение на "всяка сделка с Иран". Той добави, че Израел изисква всяко споразумение да включва забрана на обогатяването на уран, строги ограничения върху балистичните ракети и прекратяване на иранската подкрепа за милиции като "Хамас" и "Хизбула".