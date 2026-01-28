Новини
Стармър отхвърли призива за обединение на средните сили срещу САЩ и Китай

Стармър отхвърли призива за обединение на средните сили срещу САЩ и Китай

28 Януари, 2026 12:13 1 000 12

Британският премиер залага на прагматичен подход и укрепване на отношенията с ключовите партньори

Стармър отхвърли призива за обединение на средните сили срещу САЩ и Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър отхвърли призива на канадския си колега за обединение на средните държави пред лицето на непредсказуемите глобални сили, като подчерта, че собствената му политика, основана на „здрав разум“, е правилният подход, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Стармър е на визита в Китай с цел рестартиране на двустранните отношения на Обединеното кралство с азиатската суперсила. По време на посещението му ще се проведе среща с президента Си Дзинпин. Той е поредният западен лидер, който посещава Пекин след пътуванията на Карни и френския президент Еманюел Макрон.

Миналата седмица Карни направи остра реч на Световния икономически форум, предупреждавайки за „разрив“ в глобалния ред, причинен от действията на великите сили в техен собствен интерес. Въпреки че не спомена администрацията на Доналд Тръмп, речта разгневи американския президент. Канадският премиер призова средните сили да работят заедно, за да изградят „по-голямо, по-добро и по-справедливо бъдеще“.

На полета за Китай Стармър беше запитан за тези думи и дали старият световен ред е мъртъв. Той защити собствената си стратегия, подчертавайки прагматичния британски подход и стремежа си да поддържа добри отношения едновременно със САЩ, Китай и ЕС.

„Аз съм прагматик, британски прагматик, прилагащ здрав разум. Имаме отлични отношения със САЩ в областта на отбраната, сигурността, разузнаването, търговията и просперитета. Това е изключително важно“, заяви премиерът.

Стармър добави, че Обединеното кралство продължава да развива отношенията си с ЕС, като припомни миналогодишната среща на върха, която е довела до договорени 10 направления на сътрудничество, и изрази надежда за нова среща през тази година. „Не избирам между САЩ и Европа. Радвам се, че имаме добри отношения и с двете“, подчерта той.

Правителството на Стармър, изправено пред вътрешен натиск, подчертава, че иска да си сътрудничи, да конкурира и да се противопоставя на Китай, когато е необходимо, като същевременно развива икономическите отношения, за да подкрепи колебливата британска икономика.

„Очевидно Китай е втората по големина икономика в света и един от най-важните ни търговски партньори. Целта ми е последователен и всеобхватен подход към Китай. Има възможности, но никога няма да компрометираме националната сигурност, за да ги използваме“, подчерта Стармър.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стар мър пръц

    10 2 Отговор
    смее ли мишока да каже копче на бай дончо

    12:17 28.01.2026

  • 2 Госあ

    9 0 Отговор
    Всъщност Карни беше в Пекин по същата причина, поради която и Стармър. Не знам къде сте чули, че Карни е казал “средните сили да се обединявали срещу Китай “ 😂 М ? Кога и къде го е казал ?

    12:18 28.01.2026

  • 3 като им наложи електронни визи

    2 1 Отговор
    Обединеното кралство продължава да развива отношенията си с ЕС

    12:21 28.01.2026

  • 4 Госあ

    8 0 Отговор
    Прави впечатление как икономики като Англия, Канада, Южна Корея и Австралия се обръщат към Китай, Япония е достатъчно обърната, каквото и да плещи оная в оставка. В същото време, урсулите от Брюксел се опитват всячески да провалят отношенията на отделните страни с втората икономика и да се навеждат още пред сащ. урсулата, която се лепна за Макрон предишната му визита трябва да помни как я взеха за туристка 😂

    12:26 28.01.2026

  • 5 Язък

    6 0 Отговор
    Сигурно предците ви се обръщат в гроба, все пак сте владели половината свят, а сега се гънете пред бившите колонии и един луд с риж перчем

    12:26 28.01.2026

  • 6 Бритиш хомо секшуъл

    9 1 Отговор
    На британците, трябва да им се сложат визи, за да пътуват до Европа.

    12:26 28.01.2026

  • 7 Махараминдри Баба

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:30 28.01.2026

  • 8 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:30 28.01.2026

  • 9 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:30 28.01.2026

  • 10 Лицемерни 60клуци

    6 1 Отговор
    Трябва им "Посейдон" на тези империалисти...но,индийци и пакистанци ще ги довършат.

    12:30 28.01.2026

  • 11 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Е то, някой нещо друго очаквал ли е от британските питки

    12:43 28.01.2026

  • 12 ПолитолоК

    0 0 Отговор
    Великобритания винаги е била Троянски кон. Едно дере вода ги дели от Европа, но не са били никога с Европа. За тях имперската максима е актуална-когато двама се скарат, печелим НИЕ! И и е по-изгодно ние да сме скарани със САЩ, а те да доят мляко от две крави. Дали няма да улучат бик...

    13:32 28.01.2026

