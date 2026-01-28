Стармър отхвърли призива за обединение на средните сили срещу САЩ и Китай

Британският премиер Киър Стармър отхвърли призива на канадския си колега за обединение на средните държави пред лицето на непредсказуемите глобални сили, като подчерта, че собствената му политика, основана на „здрав разум“, е правилният подход, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Стармър е на визита в Китай с цел рестартиране на двустранните отношения на Обединеното кралство с азиатската суперсила. По време на посещението му ще се проведе среща с президента Си Дзинпин. Той е поредният западен лидер, който посещава Пекин след пътуванията на Карни и френския президент Еманюел Макрон.

Миналата седмица Карни направи остра реч на Световния икономически форум, предупреждавайки за „разрив“ в глобалния ред, причинен от действията на великите сили в техен собствен интерес. Въпреки че не спомена администрацията на Доналд Тръмп, речта разгневи американския президент. Канадският премиер призова средните сили да работят заедно, за да изградят „по-голямо, по-добро и по-справедливо бъдеще“.

На полета за Китай Стармър беше запитан за тези думи и дали старият световен ред е мъртъв. Той защити собствената си стратегия, подчертавайки прагматичния британски подход и стремежа си да поддържа добри отношения едновременно със САЩ, Китай и ЕС.

„Аз съм прагматик, британски прагматик, прилагащ здрав разум. Имаме отлични отношения със САЩ в областта на отбраната, сигурността, разузнаването, търговията и просперитета. Това е изключително важно“, заяви премиерът.

Стармър добави, че Обединеното кралство продължава да развива отношенията си с ЕС, като припомни миналогодишната среща на върха, която е довела до договорени 10 направления на сътрудничество, и изрази надежда за нова среща през тази година. „Не избирам между САЩ и Европа. Радвам се, че имаме добри отношения и с двете“, подчерта той.

Правителството на Стармър, изправено пред вътрешен натиск, подчертава, че иска да си сътрудничи, да конкурира и да се противопоставя на Китай, когато е необходимо, като същевременно развива икономическите отношения, за да подкрепи колебливата британска икономика.

„Очевидно Китай е втората по големина икономика в света и един от най-важните ни търговски партньори. Целта ми е последователен и всеобхватен подход към Китай. Има възможности, но никога няма да компрометираме националната сигурност, за да ги използваме“, подчерта Стармър.