Новини
Свят »
Северна Македония »
Подкрепата за членство на Северна Македония в ЕС достига нов връх

Подкрепата за членство на Северна Македония в ЕС достига нов връх

28 Януари, 2026 16:56 592 7

  • северна македония-
  • европейски съюз-
  • членство

71% от гражданите подкрепят европейската интеграция, показва национално проучване

Подкрепата за членство на Северна Македония в ЕС достига нов връх - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Процентът на гражданите на Северна Македония, които подкрепят присъединяването на страната към Европейския съюз, нараства значително, показва изследване на Института за демокрация Societas Civilis, публикувано на сайта на организацията. Според данните 71% от населението подкрепя членството в ЕС, което е почти с 10 пункта повече спрямо проучването от 2024 г., предава БТА.

Евроскептиците в страната остават малцинство - 14% от населението, сочи анкетата, проведена през октомври и ноември 2025 г.

Най-силен положителен фактор за подкрепата продължава да бъде образователното ниво, като най-младите граждани демонстрират увеличаваща се подкрепа за ЕС. Обратно, най-възрастните - над 55 години - остават най-скептични.

Проучването показва, че 40% от гражданите смятат, че Северна Македония е готова за членство, а малко над 60% оценяват, че през последната година е постигнат напредък в процеса на присъединяване. Основните забавяния се възприемат като причинени от външни фактори, а не вътрешни проблеми.

46% от респондентите посочват препятствия от съседни държави като най-голямата пречка пред присъединяването, а въпроси, свързани с културната идентичност, остават ключови за формирането на евроскептични нагласи.

Процентът на хората, които вярват, че страната ще се присъедини към ЕС през следващите 3-5 години, се е увеличил до 30%, докато 19% остават песимистично настроени.

Икономическите очаквания продължават да бъдат основен мотив за подкрепа на ЕС - 60% от анкетираните вярват, че членството ще подобри жизнения стандарт, но мнозинството също смята, че то няма да спре емиграцията на младите.

Ръст се наблюдава и при хората, които се идентифицират едновременно с етническа и европейска принадлежност - те вече съставляват почти една трета от населението.

Подкрепата за европейската интеграция е най-висока сред симпатизантите на СДСМ - 85%, докато сред привържениците на ВМРО-ДПМНЕ тя е 70%.

Проучването е направено сред 1003 респонденти и е национално представително по пол, възраст, етническа принадлежност и включва всички шест избирателни района на страната.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми като подкрепят

    2 0 Отговор
    европейската интеграция на държавата си, защо гласуват за удбашите?

    16:57 28.01.2026

  • 2 Оня с рикията

    3 2 Отговор
    Да се присъединят към майка България и автоматично ще влезнат в ЕС!

    Коментиран от #5

    16:58 28.01.2026

  • 3 достига нов връх

    5 0 Отговор
    гладна макенска кокошка
    просо сънува

    16:59 28.01.2026

  • 4 ceвеpна неамквоcи

    3 0 Отговор
    Не ни трябват нови yкpи в ЕС!

    17:00 28.01.2026

  • 5 до Оня не дето не мисли

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с рикията":

    не ни трябва таралеж в гащите
    един дол като урк
    нагли недоволни мрънкала гледащи да прецакат

    17:01 28.01.2026

  • 6 Архитект

    1 0 Отговор
    Я.аа, това копия на партийния дом и хотел Балкан- президентството ли са?

    17:03 28.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Македоните не трябва никога да влизат в ЕС. Тези примати са далеч по зле от нашите копейки. Сега протестират по границите срещу себе си. Сърбите са същите, една идея по зле.

    17:06 28.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания