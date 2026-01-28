Подкрепата за членство на Северна Македония в ЕС достига нов връх

Процентът на гражданите на Северна Македония, които подкрепят присъединяването на страната към Европейския съюз, нараства значително, показва изследване на Института за демокрация Societas Civilis, публикувано на сайта на организацията. Според данните 71% от населението подкрепя членството в ЕС, което е почти с 10 пункта повече спрямо проучването от 2024 г., предава БТА.

Евроскептиците в страната остават малцинство - 14% от населението, сочи анкетата, проведена през октомври и ноември 2025 г.

Най-силен положителен фактор за подкрепата продължава да бъде образователното ниво, като най-младите граждани демонстрират увеличаваща се подкрепа за ЕС. Обратно, най-възрастните - над 55 години - остават най-скептични.

Проучването показва, че 40% от гражданите смятат, че Северна Македония е готова за членство, а малко над 60% оценяват, че през последната година е постигнат напредък в процеса на присъединяване. Основните забавяния се възприемат като причинени от външни фактори, а не вътрешни проблеми.

46% от респондентите посочват препятствия от съседни държави като най-голямата пречка пред присъединяването, а въпроси, свързани с културната идентичност, остават ключови за формирането на евроскептични нагласи.

Процентът на хората, които вярват, че страната ще се присъедини към ЕС през следващите 3-5 години, се е увеличил до 30%, докато 19% остават песимистично настроени.

Икономическите очаквания продължават да бъдат основен мотив за подкрепа на ЕС - 60% от анкетираните вярват, че членството ще подобри жизнения стандарт, но мнозинството също смята, че то няма да спре емиграцията на младите.

Ръст се наблюдава и при хората, които се идентифицират едновременно с етническа и европейска принадлежност - те вече съставляват почти една трета от населението.

Подкрепата за европейската интеграция е най-висока сред симпатизантите на СДСМ - 85%, докато сред привържениците на ВМРО-ДПМНЕ тя е 70%.

Проучването е направено сред 1003 респонденти и е национално представително по пол, възраст, етническа принадлежност и включва всички шест избирателни района на страната.