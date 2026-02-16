Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
И Русия иска зона за свободна търговия с Меркосур

И Русия иска зона за свободна търговия с Меркосур

16 Февруари, 2026 08:17 930 20

  • русия-
  • меркосур-
  • европейски съюз

Това се случва на фона на либерализацията на търговията с държавите от Меркосур и Европейския съюз и протестите на фермери в страни членки

И Русия иска зона за свободна търговия с Меркосур - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия, като член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), е готова да обсъди създаването на зона за свободна търговия с Меркосур, най-големият икономически блок в Латинска Америка.

Това съобщават в понеделник "Известия" и "Интерфакс", като цитират изявление на руския вицепремиер Алексей Оверчук.

"Русия също така оценява потенциалните перспективи за преговори с Меркосур, най-големият икономически блок в региона, каза Оверчук.

Този блок в момента включва Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, посочва вестникът.

Според вестника вицепремиерът е заявил, че "от една страна, трябва да анализираме колко взаимноизгодно би било това", докато "от друга страна, има известен потенциал за преговори, който в момента е фокусиран върху други страни".

"Но ние винаги сме отворени за такъв диалог и, разбира се, сме заинтересовани от разширяване на възможностите за икономиките на ЕАЕС", отбеляза Оверчук.

Припомняме, че това се случва на фона на либерализацията на търговията с държавите от Меркосур и Европейския съюз (ЕС) и протестите на фермери в страни членки.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор
    Русия на всяка манджа мерудия.
    Кой въобще я пита.....

    08:24 16.02.2026

  • 2 Мария

    3 4 Отговор
    Шефа иска и розов Еднорог. Задължително.

    08:27 16.02.2026

  • 3 Българин

    3 6 Отговор
    Чак сега урсулианците разбраха, че сключвайки споразумението с меркосур, осигуриха на Русия безмитен внос на всякакви стоки в есъто!

    Коментиран от #5

    08:32 16.02.2026

  • 4 абе

    3 3 Отговор
    ЕС не подписва договори с бивши държави.

    08:43 16.02.2026

  • 5 Да, ама не

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Докато има санкции, Московията ще стои отвън на коневръза!

    08:46 16.02.2026

  • 6 свободна търговия

    4 4 Отговор
    с наташки

    08:46 16.02.2026

  • 7 Т и Хитлер искаше много неща

    4 4 Отговор
    Но знаем какво става със всички тирани
    Горят!!

    08:47 16.02.2026

  • 8 А Русия имаше всичко

    6 4 Отговор
    До къде се докара един самозабравил се глупак

    08:48 16.02.2026

  • 9 Бункера Унищожи Русия

    6 5 Отговор
    Русия не е интересна за никой

    08:49 16.02.2026

  • 10 Хахаха

    5 2 Отговор
    Какво стана с БРИКС, нещо май замря ?

    08:59 16.02.2026

  • 11 хикочко..

    2 2 Отговор
    Никой не може да забрани на масква да търгува с азия и южна америка,там санкцийте не важат и ръчичката на урсулците е доста късичка

    09:04 16.02.2026

  • 12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    09:06 16.02.2026

  • 13 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:06 16.02.2026

  • 14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:06 16.02.2026

  • 15 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:06 16.02.2026

  • 16 БРИКС

    2 1 Отговор
    Копейките до преди седмица обясняваха как свободната търговия с Меркосур щяла да залее България с евтини стоки и много бразилчета ще се преселят тук.
    Сега обаче, след като Русия проявява интерес, вече няма да реват на умряло.

    Ако Русия се махне от БРИКС, автоматично става най лошия съюз на света.
    Мотото им е: Щом и Русия е там значи е хубаво.

    Коментиран от #17

    09:11 16.02.2026

  • 17 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "БРИКС":

    Те за путин майките си ще утрепат.това е техния индикатор за истина!

    09:16 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БПФ

    0 0 Отговор
    Коментиращите пулювци забравят, че Бразилия е член основател на БРИКС и един от водещите партньори на Русия?

    09:26 16.02.2026

  • 20 Гориил

    1 0 Отговор
    Свободната търговия никога не е едностранчива и съществува единствено на паритетна основа. Това означава, че ЕС и Меркасур ще си разпределят взаимно квоти с потенциал за разширяването и задълбочаването им. Трябва да бъдат разработени и договорени десетки хиляди документи, регулиращи свободната търговия. Само Бог знае колко време ще отнеме тази титанична задача. Ясно е, че взаимната търговия със селскостопански и рибни продукти ще бъде най-предизвикателната. Аржентина и Чили произвеждат повече вино от Испания и Италия, а Бразилия ще ви обсипе с висококачествена стомана.

    09:34 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания