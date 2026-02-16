И Русия иска зона за свободна търговия с Меркосур

Русия, като член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), е готова да обсъди създаването на зона за свободна търговия с Меркосур, най-големият икономически блок в Латинска Америка.
Това съобщават в понеделник "Известия" и "Интерфакс", като цитират изявление на руския вицепремиер Алексей Оверчук.
"Русия също така оценява потенциалните перспективи за преговори с Меркосур, най-големият икономически блок в региона, каза Оверчук.
Този блок в момента включва Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, посочва вестникът.
Според вестника вицепремиерът е заявил, че "от една страна, трябва да анализираме колко взаимноизгодно би било това", докато "от друга страна, има известен потенциал за преговори, който в момента е фокусиран върху други страни".
"Но ние винаги сме отворени за такъв диалог и, разбира се, сме заинтересовани от разширяване на възможностите за икономиките на ЕАЕС", отбеляза Оверчук.
Припомняме, че това се случва на фона на либерализацията на търговията с държавите от Меркосур и Европейския съюз (ЕС) и протестите на фермери в страни членки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Кой въобще я пита.....
08:24 16.02.2026
2 Мария
08:27 16.02.2026
3 Българин
Коментиран от #5
08:32 16.02.2026
4 абе
08:43 16.02.2026
5 Да, ама не
До коментар #3 от "Българин":Докато има санкции, Московията ще стои отвън на коневръза!
08:46 16.02.2026
6 свободна търговия
08:46 16.02.2026
7 Т и Хитлер искаше много неща
Горят!!
08:47 16.02.2026
8 А Русия имаше всичко
08:48 16.02.2026
9 Бункера Унищожи Русия
08:49 16.02.2026
10 Хахаха
08:59 16.02.2026
11 хикочко..
09:04 16.02.2026
12 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
09:06 16.02.2026
13 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Фидел Кастро 1992 г.
09:06 16.02.2026
14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:06 16.02.2026
15 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
09:06 16.02.2026
16 БРИКС
Сега обаче, след като Русия проявява интерес, вече няма да реват на умряло.
Ако Русия се махне от БРИКС, автоматично става най лошия съюз на света.
Мотото им е: Щом и Русия е там значи е хубаво.
Коментиран от #17
09:11 16.02.2026
17 стоян георгиев
До коментар #16 от "БРИКС":Те за путин майките си ще утрепат.това е техния индикатор за истина!
09:16 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БПФ
09:26 16.02.2026
20 Гориил
09:34 16.02.2026