И Русия иска зона за свободна търговия с Меркосур

Русия, като член на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), е готова да обсъди създаването на зона за свободна търговия с Меркосур, най-големият икономически блок в Латинска Америка.

Това съобщават в понеделник "Известия" и "Интерфакс", като цитират изявление на руския вицепремиер Алексей Оверчук.

"Русия също така оценява потенциалните перспективи за преговори с Меркосур, най-големият икономически блок в региона, каза Оверчук.

Този блок в момента включва Аржентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай, посочва вестникът.

Според вестника вицепремиерът е заявил, че "от една страна, трябва да анализираме колко взаимноизгодно би било това", докато "от друга страна, има известен потенциал за преговори, който в момента е фокусиран върху други страни".

"Но ние винаги сме отворени за такъв диалог и, разбира се, сме заинтересовани от разширяване на възможностите за икономиките на ЕАЕС", отбеляза Оверчук.

Припомняме, че това се случва на фона на либерализацията на търговията с държавите от Меркосур и Европейския съюз (ЕС) и протестите на фермери в страни членки.