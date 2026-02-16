Виктор Орбан: Зеленски атакува унгарското правителство и се включи директно в предизборната ни кампания

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски "се е включил директно" в предизборната кампания в страната, като е "атакувал" унгарското правителство, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
В публикация в социалните мрежи Орбан посочи, че през изминалата седмица политическите атаки от Украйна са достигнали ново ниво. "Когато президентът Зеленски ме атакува лично, защото не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС, той всъщност поставя под въпрос суверенното решение на унгарския народ", каза унгарският премиер.
Орбан отбеляза, че според национално допитване от 2025 г. унгарците ясно са показали, че не желаят Украйна да стане член на Европейския съюз.
"Като министър-председател на Унгария, мое задължение е да прилагам решението на унгарския народ. И ще го правя отново и отново, независимо дали на президента Зеленски му харесва или не“, добави Виктор Орбан.
1 Последния Софиянец
15:34 16.02.2026
2 Зеления пидра3 от Укрия
15:35 16.02.2026
3 Ха-ха
15:37 16.02.2026
4 честен ционист
15:38 16.02.2026
5 На теб разчитаме орби
Да не стане никога европеец
Че се видя че на нашите лизингови нласт имащи
Неможе да се разчита
15:39 16.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Орбан
Коментиран от #14, #16
15:44 16.02.2026
8 хаха
15:44 16.02.2026
9 Ели
15:51 16.02.2026
10 койдазнай
Коментиран от #19
15:52 16.02.2026
11 Хахахаха
15:53 16.02.2026
12 хаха
Коментиран от #21
15:54 16.02.2026
13 Надявам се
15:59 16.02.2026
14 Хахахаха
До коментар #7 от "Орбан":Уж мъж пък реве. Уаааааааа Уаааааааа, Зеленски ма бие Уааааа!
16:06 16.02.2026
15 Европейски съюз
16:06 16.02.2026
16 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #7 от "Орбан":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
16:16 16.02.2026
17 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
16:19 16.02.2026
18 Даниел Немитов
16:19 16.02.2026
19 койдазнай
До коментар #10 от "койдазнай":дъл си у ред в главътЪ ???!
16:22 16.02.2026
20 Орбан
16:26 16.02.2026
21 Само някакви
До коментар #12 от "хаха":65 Милиона Евро .
А Унгарците рязко обедняват.
16:28 16.02.2026
22 Колкото повече
Толкова по Истеричен
Става и Кремълския Натегач.
Орбане Орбане
Украйна ти е най малкия проблем .
С тия Номера унгарците
Няма как да ги излъжеш .
Пътник си .
16:30 16.02.2026