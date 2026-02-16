Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Зеленски атакува унгарското правителство и се включи директно в предизборната ни кампания
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Зеленски атакува унгарското правителство и се включи директно в предизборната ни кампания

16 Февруари, 2026 15:33 735 22

  • унгария-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • виктор орбан-
  • фидес-
  • европейски съюз

Орбан отбеляза, че според национално допитване от 2025 г. унгарците ясно са показали, че не желаят Украйна да стане член на Европейския съюз

Виктор Орбан: Зеленски атакува унгарското правителство и се включи директно в предизборната ни кампания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски "се е включил директно" в предизборната кампания в страната, като е "атакувал" унгарското правителство, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Орбан посочи, че през изминалата седмица политическите атаки от Украйна са достигнали ново ниво. "Когато президентът Зеленски ме атакува лично, защото не подкрепяме ускореното присъединяване на Украйна към ЕС, той всъщност поставя под въпрос суверенното решение на унгарския народ", каза унгарският премиер.

Още новини от Украйна

Орбан отбеляза, че според национално допитване от 2025 г. унгарците ясно са показали, че не желаят Украйна да стане член на Европейския съюз.

"Като министър-председател на Унгария, мое задължение е да прилагам решението на унгарския народ. И ще го правя отново и отново, независимо дали на президента Зеленски му харесва или не“, добави Виктор Орбан.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Днес Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия, Полша си направиха собствен ЕС.ЕС на две скорости.България на задна.

    15:34 16.02.2026

  • 2 Зеления пидра3 от Укрия

    17 7 Отговор
    Верно тоа наркоман взе много да си верва

    15:35 16.02.2026

  • 3 Ха-ха

    9 14 Отговор
    Какво те интересува Орбане, нали ти излизаш от властта. Другите да се оправят.!

    15:37 16.02.2026

  • 4 честен ционист

    7 2 Отговор
    Скоро ще пусне в действие и тайното си оръжие и в България - Олеся.

    15:38 16.02.2026

  • 5 На теб разчитаме орби

    16 7 Отговор
    Зеления анцуг
    Да не стане никога европеец
    Че се видя че на нашите лизингови нласт имащи
    Неможе да се разчита

    15:39 16.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орбан

    12 6 Отговор
    Смачкай го тоя наркоман ти поне доказа че си мъж не като нашите евроджендъри

    Коментиран от #14, #16

    15:44 16.02.2026

  • 8 хаха

    6 6 Отговор
    Я реви още бе тумбак крадлив!

    15:44 16.02.2026

  • 9 Ели

    6 2 Отговор
    Готви се и в Унгария да направят ала бала както в Румъния и Молдова. Само САЩ могат да го спасят от урсулите

    15:51 16.02.2026

  • 10 койдазнай

    5 7 Отговор
    Орбан е наясно, че унгарците са твърдо на страната на Украйна. За тях Зеленски е много голям авторитет и те се вслушват в думите му. За това и орбан се ядосва, но е безпомощен пред волята на народа!

    Коментиран от #19

    15:52 16.02.2026

  • 11 Хахахаха

    6 2 Отговор
    Орбан - Уаааааааа Уаааааааа, Зеленски ма бие Уааааа!

    15:53 16.02.2026

  • 12 хаха

    5 2 Отговор
    "фермата" на Торбалан

    Коментиран от #21

    15:54 16.02.2026

  • 13 Надявам се

    5 2 Отговор
    Че като загуби изборите през Април ще спрете да пускате статии всеки ден за Орбан.

    15:59 16.02.2026

  • 14 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Орбан":

    Уж мъж пък реве. Уаааааааа Уаааааааа, Зеленски ма бие Уааааа!

    16:06 16.02.2026

  • 15 Европейски съюз

    4 2 Отговор
    Айде Орбан събирай си партакешите и беж в Масква

    16:06 16.02.2026

  • 16 Розовото пони Путин 🦄

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Орбан":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    16:16 16.02.2026

  • 17 Унгарците

    2 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:19 16.02.2026

  • 18 Даниел Немитов

    0 2 Отговор
    Торбалане, има една поговорка:"На крива ракета Космоса й пречи"!!! Зеленски е в Киев и има сума ти грижи, а ти си в Будапеща и никой не воюва с тебе, ама Зеленски ти е виновен?!

    16:19 16.02.2026

  • 19 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    дъл си у ред в главътЪ ???!

    16:22 16.02.2026

  • 20 Орбан

    2 1 Отговор
    Е Велик държавник с визия за просперитета на Унгария и народа и

    16:26 16.02.2026

  • 21 Само някакви

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    65 Милиона Евро .

    А Унгарците рязко обедняват.

    16:28 16.02.2026

  • 22 Колкото повече

    0 1 Отговор
    Наближават Изборите
    Толкова по Истеричен
    Става и Кремълския Натегач.

    Орбане Орбане

    Украйна ти е най малкия проблем .
    С тия Номера унгарците
    Няма как да ги излъжеш .
    Пътник си .

    16:30 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания