Русия критикува Марко Рубио за преждевременно обявяване на гаранции за сигурност за Украйна

Според заместник-председателя на Асоциацията на руските дипломати Андрей Бакланов, обявяването на общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев от страна на държавния секретар на САЩ Марко Рубио е нарушило затворения формат на преговорите по украинския конфликт, предава Фокус.
"Той обяви тази информация преждевременно, тъй като решението все още не е съгласувано с ключовото искане на Русия за неразширяване на НАТО на изток", заяви Бакланов, цитиран от Газета.
Дипломатът определи коментарите на Рубио като преждевременни и подчерта, че съдбата на споразуменията остава неясна. По думите му европейските държави настояват за участие на своя контингент и вярват, че имат думата по въпроса. Гаранциите за военна и политическа сигурност, според Бакланов, са тясно обвързани с икономическите отношения.
"На този етап разкриването на тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна преди тяхното приключване противоречи на затворения формат и страните трябва да се въздържат от преждевременни оценки", заяви дипломатът.
Припомняме, че вчера Марко Рубио обяви, че е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев. След това руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Москва не е запозната с гаранциите, договорени между САЩ и Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаааа
14:01 29.01.2026
2 Русийката
Коментиран от #4
14:04 29.01.2026
3 Марко Рубио е тъпичко момче
14:07 29.01.2026
4 Арестович
До коментар #2 от "Русийката":Киевският режим подцени готовността на Русия за война на изтощение и в резултат на това Украйна вече я загуби. Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитиран от местни медии.
Според него Киев е изправен пред риска да се превърне в необитаем, мъртъв град.
Що се отнася до войната на изтощение, ясно е, че Украйна я загуби. Въпросът е, че столицата на страната евентуално ще престане да съществува и ще стане необитаем, мъртъв град, още тази зима, посочи Арестович.
Той добави, че само глупак би могъл да възрази срещу това. Според бившия служител режимът на Зеленски уверено води Украйна към пълна катастрофа.
Като цяло стратегията на Зеленски от последната една година да не се предава, а чрез защита да изтощи Русия, се оказа погрешна и води него и Украйна към катастрофа. Тази грандиозна стратегия, с всичките ѝ нюанси: военни и политически, е чисто негова и той носи отговорността, късно е либе за китка, подчерта бившият съветник.
14:07 29.01.2026
5 Хо хо хо ...
14:09 29.01.2026
6 Иванчо Иванов
14:11 29.01.2026
7 Избушеноту дЖилезку
14:14 29.01.2026
8 Може ли
14:18 29.01.2026
9 ...
14:20 29.01.2026
10 Иван 1
14:24 29.01.2026
11 Червената шапчица
14:26 29.01.2026
12 Червената шапчица
14:29 29.01.2026
13 Е нали👇
14:29 29.01.2026
14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
14:32 29.01.2026