Русия критикува Марко Рубио за преждевременно обявяване на гаранции за сигурност за Украйна

Русия критикува Марко Рубио за преждевременно обявяване на гаранции за сигурност за Украйна

29 Януари, 2026 13:57

Заместник-председателят на Асоциацията на руските дипломати заяви, че обявяването нарушава затворения формат на преговорите и не отчита ключовите искания на Москва

Русия критикува Марко Рубио за преждевременно обявяване на гаранции за сигурност за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Според заместник-председателя на Асоциацията на руските дипломати Андрей Бакланов, обявяването на общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев от страна на държавния секретар на САЩ Марко Рубио е нарушило затворения формат на преговорите по украинския конфликт, предава Фокус.

"Той обяви тази информация преждевременно, тъй като решението все още не е съгласувано с ключовото искане на Русия за неразширяване на НАТО на изток", заяви Бакланов, цитиран от Газета.

Дипломатът определи коментарите на Рубио като преждевременни и подчерта, че съдбата на споразуменията остава неясна. По думите му европейските държави настояват за участие на своя контингент и вярват, че имат думата по въпроса. Гаранциите за военна и политическа сигурност, според Бакланов, са тясно обвързани с икономическите отношения.

"На този етап разкриването на тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна преди тяхното приключване противоречи на затворения формат и страните трябва да се въздържат от преждевременни оценки", заяви дипломатът.

Припомняме, че вчера Марко Рубио обяви, че е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев. След това руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Москва не е запозната с гаранциите, договорени между САЩ и Украйна.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаааа

    8 0 Отговор
    Тия си бъркат по интимните места ...

    14:01 29.01.2026

  • 2 Русийката

    3 13 Отговор
    пак се обажда неподготвена и без да я питат. То НАТО вече се разшири, след февруари 2022. късно е либе за китка, както се казва 😂

    Коментиран от #4

    14:04 29.01.2026

  • 3 Марко Рубио е тъпичко момче

    10 0 Отговор
    и тортили ще яде

    14:07 29.01.2026

  • 4 Арестович

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русийката":

    Киевският режим подцени готовността на Русия за война на изтощение и в резултат на това Украйна вече я загуби. Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в канцеларията на президента Володимир Зеленски, цитиран от местни медии.
    Според него Киев е изправен пред риска да се превърне в необитаем, мъртъв град.
    Що се отнася до войната на изтощение, ясно е, че Украйна я загуби. Въпросът е, че столицата на страната евентуално ще престане да съществува и ще стане необитаем, мъртъв град, още тази зима, посочи Арестович.
    Той добави, че само глупак би могъл да възрази срещу това. Според бившия служител режимът на Зеленски уверено води Украйна към пълна катастрофа.
    Като цяло стратегията на Зеленски от последната една година да не се предава, а чрез защита да изтощи Русия, се оказа погрешна и води него и Украйна към катастрофа. Тази грандиозна стратегия, с всичките ѝ нюанси: военни и политически, е чисто негова и той носи отговорността, късно е либе за китка, подчерта бившият съветник.

    14:07 29.01.2026

  • 5 Хо хо хо ...

    7 0 Отговор
    Има да чакат "гаранции" за сигурност за Киев. Гаранция-Франция

    14:09 29.01.2026

  • 6 Иванчо Иванов

    2 0 Отговор
    малката"батиста"ще намери батю си....

    14:11 29.01.2026

  • 7 Избушеноту дЖилезку

    5 0 Отговор
    Веднага да даде на Буферайна гаранции и на Иран санкции! Ми дааа....

    14:14 29.01.2026

  • 8 Може ли

    3 2 Отговор
    обявяването на общо споразумение да е в затворен формат ? А деее? Тва ще да е някаква световна иновация от новият световен ред.... четете между редовете хора !

    14:18 29.01.2026

  • 9 ...

    1 6 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разграбването и фалирането на Русия.

    14:20 29.01.2026

  • 10 Иван 1

    5 1 Отговор
    Когато Путин каже тогава ще приключат преговорите, всичко друго е празни приказки.

    14:24 29.01.2026

  • 11 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Един грозен, досаден, късокрак и дебело.зъг хибрид между баща - канадец и майка- корейка с име Пегула, сега е американка, беше разнебитена на корта от Елена Рибакина, за мой кеф и голямо нещастие за Николай Драгиев, който се разрева в ефир, след като преди това се на--а 100 пъти.... Това изречение стана май доста дълго, а...

    14:26 29.01.2026

  • 12 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    14:29 29.01.2026

  • 13 Е нали👇

    1 2 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    14:29 29.01.2026

  • 14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 2 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    14:32 29.01.2026