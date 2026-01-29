Русия критикува Марко Рубио за преждевременно обявяване на гаранции за сигурност за Украйна

Според заместник-председателя на Асоциацията на руските дипломати Андрей Бакланов, обявяването на общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев от страна на държавния секретар на САЩ Марко Рубио е нарушило затворения формат на преговорите по украинския конфликт, предава Фокус.

"Той обяви тази информация преждевременно, тъй като решението все още не е съгласувано с ключовото искане на Русия за неразширяване на НАТО на изток", заяви Бакланов, цитиран от Газета.

Дипломатът определи коментарите на Рубио като преждевременни и подчерта, че съдбата на споразуменията остава неясна. По думите му европейските държави настояват за участие на своя контингент и вярват, че имат думата по въпроса. Гаранциите за военна и политическа сигурност, според Бакланов, са тясно обвързани с икономическите отношения.

"На този етап разкриването на тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна преди тяхното приключване противоречи на затворения формат и страните трябва да се въздържат от преждевременни оценки", заяви дипломатът.

Припомняме, че вчера Марко Рубио обяви, че е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Киев. След това руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Москва не е запозната с гаранциите, договорени между САЩ и Украйна.