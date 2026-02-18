Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Делян Добрев: Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!

Делян Добрев: Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!

18 Февруари, 2026 20:03 3 375 74

  • делян добрев-
  • петрохан-
  • педофили-
  • правителство-
  • скандал-
  • ивайло калушев

Министър Цицелков защитава пед●филията по принцип

Делян Добрев: Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"! - Вицепремиерът от НПО "Антикорупционен фонд" лобирал пред МВР за убиеца-пед●фил Лама Иво!

Това написа във "Фейсбук" Делян Дпбрев.

- Министър Цицелков защитава пед●филията по принцип. Цитирам неговия фейсбук: "възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени (сексуални) отношения".

Не, б●клуци мръсни! Няма нищо нито здравословно, нито ненасилствено в това да правите с€кс с деца и да защитавате пед●фили! Българският народ не гласува за гнусни пед●фили и убийци, нито за партиите, които ги подкрепят!

P.S. Очаквайте всички "гюровци" от ППДБ да се нахвърлят върху мен след този пост.

Въпреки това, аз няма да мълча и никога няма да приема с€кса с деца за нещо нормално, без значение какво ще ми причинят сектантите на власт!

P.S.S. Надявам се всички нормални хора да се изправят срещу тези зверства! Ако не публично, то поне на изборите!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юрист

    91 24 Отговор
    Сега говориш каквото си искаш ,но идва време когато ще говориш това, което ти каже адвоката.

    20:06 18.02.2026

  • 2 Браво на Делян Добрев.

    34 66 Отговор
    И още трима от министрите са били членове НА БКП И АГЕНТИ НА ДС..БРАВО БЕ ГЮРОВ МНОГО СИ УМЕН .... СКЕЛЕТИ ОТ ГАРДЕРОБА...

    Коментиран от #26

    20:07 18.02.2026

  • 3 Ахааа

    22 40 Отговор
    Това служебно правителство не е ли подготовка за нова сглобка- вижте колко хора на ГЕРБ/ДПС има - Атанас Запрянов, Сергей Игнатов, Николай Тодоров, Трайко Трайков, Хасан Адамов, Коранът Исмаилов....

    Коментиран от #28

    20:08 18.02.2026

  • 4 фАНТОМасс

    69 21 Отговор
    Кое е по-лошото .....педоФИЛИЯ или БОЙКОфилията ?

    Коментиран от #13

    20:08 18.02.2026

  • 5 гбхффб

    35 1 Отговор
    Положението е трагично , нямам суми

    20:09 18.02.2026

  • 6 гббффж

    19 4 Отговор
    Положението е трагично , нямам думи

    20:09 18.02.2026

  • 7 Господин

    33 9 Отговор
    Деля..н Доб.рев,като умен млад човек,направи ли ти впечатление,че на 100 метра от хижата ,в затворена за достъп зона,огранявана,знаеш от коя фирма,кипи стопанска дейност,най-вероятно биоземеделие.

    Коментиран от #14, #30

    20:09 18.02.2026

  • 8 Този

    74 15 Отговор
    Съвсем изплиска Легена!

    20:09 18.02.2026

  • 9 Знам

    49 10 Отговор
    Опорната точка е, педофил е всеки политически опонент.

    20:10 18.02.2026

  • 10 Даа

    12 24 Отговор
    Толкова много министри на Борисов и Пеевски, готви ли се нова сглобка- ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС

    .

    20:10 18.02.2026

  • 11 Даниел Немитов

    52 12 Отговор
    Еми хайде стига толкова правителства на тикви и прасета!

    20:10 18.02.2026

  • 12 хаха

    53 16 Отговор
    Педерай Лама Фактурев пак се е изказал нещо неподготвен. Смени си първо педофилския памперс бе ГЕПераст Новоначалски вГЗраждан!

    20:12 18.02.2026

  • 13 Юнг

    57 13 Отговор

    До коментар #4 от "фАНТОМасс":

    Ами то няма голяма разлика.Хасковският е "момченцето"на банкянския гуру.

    20:12 18.02.2026

  • 14 Наистина ли

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Господин":

    Да,да,от ГУГЪЛ МАРС се виждат сгради с климатици,явно кипи дейност,сигурно там е събирал спер...мата ,и будистките ритуали.

    20:13 18.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Половината министри са от ГЕРБ и ДПС.

    20:13 18.02.2026

  • 16 така

    37 4 Отговор
    Тва много нагло, прекалено нагло се оформи.

    20:13 18.02.2026

  • 17 Хасковски каунь

    43 7 Отговор
    Имаме си и ЛАМЯ "ШОПАР".
    Делян си я харесва

    20:13 18.02.2026

  • 18 Деляне , много "лошо гледаш" ...

    43 12 Отговор
    и глупости хортуваш, да не би, да си бил жертва на "педофилия" като малък,
    или пък като партиен "член" от "Тандема и компани"???

    20:14 18.02.2026

  • 19 Яшар

    16 21 Отговор
    Абе въпреки ,че не те харесвам ,си прав на 100% ....ама Бойко предаде властта на Ено

    20:14 18.02.2026

  • 20 Да,бе

    17 10 Отговор
    След лама тшТулуп и лама Прасчо лама Гюро Михайлов е логичното продължение на финала за България...В този и сбъркан вид,а хубавото предстои не скоро,но ще дойде.

    20:14 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 глупак добрев

    46 12 Отговор
    Не демонстрирай естествения си интелект, не впечатляваш никого!

    20:17 18.02.2026

  • 23 Педерай

    17 3 Отговор
    Педерай

    20:19 18.02.2026

  • 24 Хмм

    31 18 Отговор
    затова ще гласуват за Радев, но не и за вас, ГЕРБ и ДПС, Гюров беше единствената надежда да не фалшифицирате изборите, всичко е заради вас, ако не бяхте омаскарили Конституцията, служебен щеше е вероятно Гълъб Донев, а не всички да отказват, за да е Главчев, Радев ви обърка сметките, време е Борисов да се оттегли като почетен председател, защото протестите в Банкя ще стават все повече

    20:20 18.02.2026

  • 25 Добрев

    26 11 Отговор
    Този се побърка съвсем.
    Герб се държи по начин сякаш те са организирали убийствата сега преди изборите, а не са никакви самоубийства . Те са заинтерисовани и знаят как.

    Коментиран от #34

    20:22 18.02.2026

  • 26 Да сравниш Делян Добрев с Андрей Гюров..

    41 8 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Делян Добрев.":

    е все едно , да сравниш , чакал от Узунджово с Бенгалски Тигър ???

    Коментиран от #33

    20:22 18.02.2026

  • 27 Българските Политици в голямата си

    26 6 Отговор
    част са педофили, пе е раси, мутри и мафиоти, включвам в това число лицето на снимката, Делян Добрев, колкото и да се пъне че не прави секс с малолетни.
    Хотелите в София са пълни с педофили които правят секс с малолетни.
    Всичко се знае,
    Деляне у лево ве, пе е рас.

    20:23 18.02.2026

  • 28 Кажи кой е от ГЕРБ

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Че да ти се присмеем. ГЕРБ никога не е управлявал сам. Винаги в коалиция. Някои от гореизброените може да са членували в тази коалиция, но не и в ГЕРБ. Ти така ще изкараш, че и Волен Сидеров и Ахмед Доган са от ГЕРБ.

    Коментиран от #41

    20:25 18.02.2026

  • 29 Гост

    30 5 Отговор
    Изме"кярче щом квичиш значи нещата са супер....

    20:25 18.02.2026

  • 30 Какво земеделие в планината?

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Господин":

    На тази надморска височина няма земеделие. Има гори и пасища.

    Коментиран от #56

    20:26 18.02.2026

  • 31 Дедо Мраз

    17 1 Отговор
    Човек като види "рядко щастие" на пътя не му се нахвърля, а го заобикаля.

    20:27 18.02.2026

  • 32 Колкото

    29 3 Отговор
    врякаш , все повече потъваш ! Безсилие и злоба!

    20:27 18.02.2026

  • 33 Тигърът ли натириха от БНБ-то?

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Да сравниш Делян Добрев с Андрей Гюров..":

    Впечатлен съм!

    Коментиран от #46

    20:28 18.02.2026

  • 34 Точно

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Добрев":

    Казано,интересно каква стопанска дейност е имало близо до хижата в ремонтирани сгради....Плюс това,зоната е затворена за външни хора.......

    20:31 18.02.2026

  • 35 ?????

    12 27 Отговор
    Не че Делян Добрев е цвете за мирисане, но в случая е прав.

    20:31 18.02.2026

  • 36 Боби

    35 7 Отговор
    Добрев кажи за колко милиона се скарахте с бако и колко ти даде да изгладите нещата

    20:32 18.02.2026

  • 37 Хммммм

    8 1 Отговор
    Мисли за списъка

    20:33 18.02.2026

  • 38 Вълк единак

    25 13 Отговор
    Респект за Гюров! Да му мислят двата шопара! Всъщност те къде са?

    20:35 18.02.2026

  • 39 Независим

    26 6 Отговор
    Тия тиквените гербаджии могат още по големи гнусляци да бъдат.

    20:36 18.02.2026

  • 40 Без избори

    15 18 Отговор
    Хич не ми е любимец Делян Добрев ,но оценявам положително отношението му към педофилите по принцип и конкретно по казуса Петрохан. Това си е правителство на яростни ш.оро.соиди в т.ч.и някогашната сересарска Надежда Михайлова/Нейнски. Пълно е с агенти на НПО-та куриращи България. Учудващо ,след резила Петрохан ,властта бе дадена на ППДБ БЕЗ избори.

    Коментиран от #58

    20:38 18.02.2026

  • 41 Даа

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Кажи кой е от ГЕРБ":

    Поне 7- 8 от министрите са бивши министри в правителство на ГЕРБ/ДПС...Факт, безспорен Факт...

    20:39 18.02.2026

  • 42 Фффф

    19 5 Отговор
    Има надежда,като видяхме какви образовани и умни хора има в страната ни,които са предложени в служебния кабинет, разни примитиви говорят глупости против тях,но никой не им обръща внимание.Кучетата лаят,керванът си върви.

    20:46 18.02.2026

  • 43 кака Радка

    26 3 Отговор
    Вие сте същата секта, само че с Лама Борисов...

    20:47 18.02.2026

  • 44 Дъртма НАФ

    4 1 Отговор
    Искам да правя с теб любов, а ти все така пламенно да ме плюеш със семето на нашата любов.

    20:47 18.02.2026

  • 45 счетоводител

    10 2 Отговор
    Гледайте си в своята паница! От счетоводител акъл ,не благодаря!

    20:53 18.02.2026

  • 46 Да "натириха" го...

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тигърът ли натириха от БНБ-то?":

    по "Прокурорски" !!!
    Добре, че сме все още в Европа, иначе името на България можеше днес да е , " Република "КТБ "!!!

    20:54 18.02.2026

  • 47 Послушника на Биг Д

    8 3 Отговор
    Бай Ставри те чака Диди и ще се позволява с теб

    Коментиран от #49

    21:00 18.02.2026

  • 48 жълтопаветните жендари

    4 6 Отговор
    скачат ужилени

    21:02 18.02.2026

  • 49 бая сай

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Послушника на Биг Д":

    забавлявал с тебе

    21:02 18.02.2026

  • 50 Мекере

    9 2 Отговор
    Това е точно и изчерпателно , нека сподели тъжната съдба на убитите за да установи колко е забавен

    21:09 18.02.2026

  • 51 шкп

    15 2 Отговор
    Ти защо натопи Тиквун на американците, а? Сега кой ще е туто ди тути,а? Ти ли?

    21:09 18.02.2026

  • 52 Айде и този

    8 2 Отговор
    Взел е пример от батя си и ортака му. Натягане, посипване чутура с пепел, злост, нападки, храчки по "врага", по-магнитен от намагнитения.

    21:15 18.02.2026

  • 53 ШЕФА

    10 9 Отговор
    Д.Добрев е голям престъпник и отдавна трябваше да гние в затвора,но тука е прав,това е правителство на Англо-саксонците и Сор.... най голямата из.ет на света.По долни и мръсни са и от Тулупа и Прасето.

    21:16 18.02.2026

  • 54 Гост

    15 1 Отговор
    Имаме си също и тарикат, схемаджия, далавераджия добрев

    21:18 18.02.2026

  • 55 Зло под слънцето

    16 2 Отговор
    О, Делян се завърна и си е все същия герберски пр...так!

    21:22 18.02.2026

  • 56 Провери

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Какво земеделие в планината?":

    В ГУгъл мапс какво има....

    21:24 18.02.2026

  • 57 Тоз

    13 7 Отговор
    Добрев е насилван от по възрастен роднина. Затова има вид на остаряло дете готово по всяко време да краде за успокоение

    Коментиран от #63

    21:26 18.02.2026

  • 58 Кой ти

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "Без избори":

    Каза,че Петрохан е казус със секта......интересно,днес прокурор..ка каза,че Калушев се е сам оубил 2 пъти,да е по-сигурно.......

    21:28 18.02.2026

  • 59 Рекордите

    16 0 Отговор
    На Гинес....самоубил се 2 пъти,мале първият път контролен изстрел...,и вторият път вече успешно........това трябва да е страничен ефект от многото израз..ходвана спе...рма.

    21:34 18.02.2026

  • 60 Удри

    1 2 Отговор
    С 200.

    21:35 18.02.2026

  • 61 Браво

    1 9 Отговор
    Истински държавник.

    Коментиран от #66

    21:38 18.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 604

    8 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тоз":

    не съди за другите по себе си!

    21:46 18.02.2026

  • 64 Кой знае

    11 0 Отговор
    вашият лама как ви намества чакрите

    22:20 18.02.2026

  • 65 Да ни е честито!

    12 0 Отговор
    Хаскюйският Каунь,се завърна...!

    22:22 18.02.2026

  • 66 Кой?!

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Браво":

    Гюров,нали!

    22:23 18.02.2026

  • 67 А ВАШТА

    3 1 Отговор
    ЛАМЯЯЯЯЯЯ БОРИСОВ???

    00:03 19.02.2026

  • 68 дудуяба

    2 0 Отговор
    говненце

    00:50 19.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Делян е Педофил

    2 0 Отговор
    ГЕРБ и Шиши са Педофили!

    08:40 19.02.2026

  • 71 Какво

    2 0 Отговор
    Ще кажеш за секта Ипон и секта Делтагард ?Искаме да знаем колко охранителни фирми има ,с колко служители всяка и с колко разрешителни за оръжие?Да не излезе,че служителите й са повече от българската армия?Сульо и пульо дъртаци с оръжие.Кой ги създаде тези фирми,Амивсичко започва от БАНКЯТА и после всеки олигарх си има охранителна фирма.Ами Делта гард уж пазеше завода на Златанов ,а го окради.Саморазправство имаше ,загради имот на ботаническата градина във Варна ли беше и си го присвоява.Присеояваше имоти на Баневи и никой не можеше да ги изгони.Защо ли?Защото шефа им Митьо Каратиста имаше офшорки с Тиквата и Цветелина Бориславова и Пашата После заедно си перяха парите чрез банките на бойковата тогава партньорка в живота.МВР има много работа.Трябва всички охранителни фирми да имат един регистър и да се знае с колко персонал разполагат,с какви оръжия и кой им дава толкова разрешителни?Ами това са паравоенни секти?Какво знаем за тях ли?Как притискат и заплашват бизнеси,даже присвояват.Плашат хора,даже палят както имота на кмета от Бистрица.На кого е Делта гард,Ами на Шиши бе.Това му са хората за натиск,побой идр.зверства.А дали не бяха на Петрохан КОЙ ще ни каже?

    09:41 19.02.2026

  • 72 Знаете ли

    3 1 Отговор
    Видях тимаджии на една от бензиностанциите си и като сядаха да пият кафе пищовите им се показваха на кръста.Само ние бедняците нямаме оръжие в тази държава.

    09:57 19.02.2026

  • 73 диди Фотоволтаика

    1 0 Отговор
    Е новия Боцан, взел е граб за лично ползване, дерибейства си. Превърнал половин България в розова енергия - сметките за народа, кеша за този наглец.

    13:32 19.02.2026

  • 74 Измамници Герб

    1 0 Отговор
    Този - зелени мечти, Роси - Хаяши. Правят си каквото искат, бочко кой е?

    13:35 19.02.2026

