Делян Добрев: Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!

Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"! - Вицепремиерът от НПО "Антикорупционен фонд" лобирал пред МВР за убиеца-пед●фил Лама Иво!

Това написа във "Фейсбук" Делян Дпбрев.

- Министър Цицелков защитава пед●филията по принцип. Цитирам неговия фейсбук: "възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени (сексуални) отношения".

Не, б●клуци мръсни! Няма нищо нито здравословно, нито ненасилствено в това да правите с€кс с деца и да защитавате пед●фили! Българският народ не гласува за гнусни пед●фили и убийци, нито за партиите, които ги подкрепят!

P.S. Очаквайте всички "гюровци" от ППДБ да се нахвърлят върху мен след този пост.

Въпреки това, аз няма да мълча и никога няма да приема с€кса с деца за нещо нормално, без значение какво ще ми причинят сектантите на власт!

P.S.S. Надявам се всички нормални хора да се изправят срещу тези зверства! Ако не публично, то поне на изборите!