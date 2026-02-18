Новини
Шкварек: Радев създаде ПП, но те се обърнаха и почнаха да му викат руски агент

18 Февруари, 2026 19:34 1 854 40

  • кристиян шкварек-
  • политика-
  • избори-
  • продължаваме промяната

През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен "брак" с либералната общност

Шкварек: Радев създаде ПП, но те се обърнаха и почнаха да му викат руски агент - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист

Бойко Борисов дойде на власт с подкрепа от кръга "Глобална България", в който бяха Капитал и целокупното, демократично НПО пространство. В този кратък "брак" с либералната, градска общност, той направи видни техни лица министри, вицепремиери, че и президент, и подари политическа кариера на хора като Асен Василев, Христо Иванов и Румяна Бъчварова. После бракът приключи и за един ден същите му станаха най-големи врагове.

През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен "брак" с либералната общност, поуправляваха заедно, скараха се и - хоп, на следващия ден го обявиха за "малкото ДПС", сякаш нищо не е било.

Румен Радев създаде Кирил Петков и "Промяната", изстреля ги, на негов гръб спечелиха едни избори и съставиха кабинет. Пак за един ден се обърнаха и почнаха да му викат руски агент, сякаш не им е политически баща.

В България тази общност - либералната НПО мрежа, е като паразит, който постоянно си търси нов приемник, на чийто гръб да се добере до властта, защото сама не може.

И винаги - абсолютно винаги, употребява приемника си и почва в един момент да го хапе злобно, сякаш до вчера не са били заедно. Кучето от поговорката "храни куче да те лае". Всеки досегашен приемник на този паразит е бил, в последствие, хапан от него. Абсолютно всеки.

Би било мъдро Йотова и Радев да си правят тази сметка сега, когато за втори път подаряват властта на либералния, НПО паразит. Бракът може да потрае известно време, дори да се формализира с коалиция след изборите, но запомнете ми думите - всички НПО министри, които днес ви кимат и ви се усмихват ехидно, утре ще ви псуват по Фейсбук и скачат под прозорците, когато сектата им се обърне отново срещу вас. Това е закономерност и желязно правило в новата ни история.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 50 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 18 Отговор
    Срам ме е че съм от учредителите на ПП.

    Коментиран от #4

    19:36 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отегчен

    19 45 Отговор
    Кратко, тъпо и невярно съчинение по картинка от Шкварек.

    19:40 18.02.2026

  • 4 Ти ли бе

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти не знаеш срам.

    19:41 18.02.2026

  • 5 Ник

    46 15 Отговор
    Колкото и да не харесвам някои от изказванията ви е случая уцелихте Десетката с този анализ на тъй наречените жълтопаветници създадени от разни НПОта

    19:41 18.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    11 32 Отговор
    Радев е служител на ГРУ. Това не е тайна за никой. Иточно защото служи открито на руските интереси, има такава голяма подкрепа сред народа!

    Коментиран от #34

    19:44 18.02.2026

  • 8 Решетников

    15 19 Отговор
    Радев създаде ПП с цел да раздели европейски настроеното общество на две непримирими половини и по този начин да завземе властта.
    Избирайки председател на парламентарната група на ПП Андрей Гюров, Радев демонстрира, че е доволен от тях и може да се сработи с тях, като пусне заблуждаваща димка, че го прави в името на борбата с корупцията (не случайно съвпадащ общ лозунг)

    Коментиран от #12

    19:47 18.02.2026

  • 9 Шквестер

    12 21 Отговор
    Малък си да обсъждаш големите!

    Коментиран от #31

    19:48 18.02.2026

  • 10 гражданин

    14 22 Отговор
    Радев е истински българин , а другите са абсолютни иди оти борещи се за власт и пари !!

    19:49 18.02.2026

  • 11 Много е странно

    9 3 Отговор
    Че Борисов и Радостин Василев имат почти едно и също доверие а недоверието при Борисов е много по високо а на МЕЧ дават около 4% а на ГЕРБ 15-18%

    Коментиран от #20

    19:50 18.02.2026

  • 12 стара прикрита дружба

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Решетников":

    На балотажа при втория му мандат ДБ гласува за Радев , за да не бъде избран Анастас Герджиков.

    Коментиран от #21, #32

    19:51 18.02.2026

  • 13 Стенли

    21 10 Отговор
    Да Шкварек е напълно прав че тези индивиди от ппдб не са читави особено Божанков и Мирчев който тази вечер при Ризова хептен взе да ни будалка но както и да е да кажа и няколко думи и за Радев за мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната докато Радев един път каже не може друг път може

    19:51 18.02.2026

  • 14 Плд

    14 5 Отговор
    Радев създаде Продължаваме Партията (на братчеда Боко) и се разбра с Боко да имитират, че се двамата са полит опоненти

    19:52 18.02.2026

  • 15 ?????

    12 8 Отговор
    След Йотовски и Шкварек днес в десятката.
    Има неща с коите не се съгласявам с него, но има и доста неща с които не мога да не се съглася.
    За мен е нормален човек с който може да се спори, но и да се върши работа.
    На Радев му трябват такива, а не тия които той сам нарече шарлатани.
    Но да се оправя.
    Засега проекта Радев не е моя проект.
    Поредният Спасител който ще ни спасява от Шиши и Баце, но ще ни хвърли в лапите на Прокопиев, Костов, Кръстев и вся остальная.
    И ква ще е разликата за нас?

    19:58 18.02.2026

  • 16 хаха

    8 6 Отговор
    "Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство, заяви Румен Радев."

    А тъпите прасоци ГЕПерастични и вГЗраждани квичат ли квичат... ХАХАХА! Че сте елементарни в онова деградирало и охвърляно в г0мна Блато!

    19:58 18.02.2026

  • 17 Има ли семейство

    12 7 Отговор
    с малки деца които биха гласували за ппд б след този явен и изпълнен с доказателства скандал за техни министри и кмет на София обвързани с педофилския скандал и то с момченца. аз бих се учудил но явно има и такива с промити мозъци или получаваш ти средства покрай тези педофили

    19:59 18.02.2026

  • 18 Не разбира

    12 4 Отговор
    Ама защо всички упорито повтарят нова Сглобка този път между Радев и пепейцидебейци? Най-притеснителното е, че Радев до момента не го е опровергал това. С пепейцидебейци ли? С тези същите, които защитават жендъризма? Ваксинаторите? Укрофилите? С тези дето изпраха Боко и Шиши? Които ни натресоха по няколко хиляди пакистанци всеки месец? Айде няма нужда. Ако ще гласувам за Радев, искам от него да чуя, че няма да се коалира нито с пепейцидебейци, нито с Бокича. Иначе просто ще е още от същото, а ние ще гласуваме за Радев, точно за да няма от същото. Не щем пепейцидебейци, не щем Бокича, не щем жендъризъм. Не щем зелена сделка и въглероден отпечатък. Не щем урсулата да командва. Не щем съюзници с Мъкароня. Ама пита ли ни някой?

    Коментиран от #25

    20:06 18.02.2026

  • 19 колчс

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    имаш чувство за хумор!

    20:06 18.02.2026

  • 20 мафия след 1989г

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Много е странно":

    Радостин говори истини,а мафиятя не обича истината!

    20:11 18.02.2026

  • 21 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "стара прикрита дружба":

    ДБ не гласуваха за Радев, те си имаха кандидат - Лозан Панов, за Радев гласуваха ПП, но и без тях Радев прехвърляше 40% още на първия тур, на втория тур ДБ изобщо не гласуваха

    20:13 18.02.2026

  • 22 Щото

    3 8 Отговор
    е руски агент бе Квареееек! Затова! Просто е, ама трябва да мислиш с нещо дето ти липсва!

    20:14 18.02.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    2 7 Отговор
    Айде пак лъжите на чворек!!! Еми, истината е, че румен решетников се "прилепи" към ПП чрез акцията на Гешев в Президентството, а не ги е създавал!!!!!!!!!!!!!!

    20:18 18.02.2026

  • 24 Радев

    4 9 Отговор
    не е създал ПП. Просто назначи в служебното правителство доказали се професионалисти. Искаше да ги ползва както той си иска по балкански но те са завършили престижни университети! Много лесно му разгадаха намеренията! Те и сега са ясни. Колкото и путинофили на има в BG Радев не повече от 45 депутата!

    Коментиран от #29

    20:19 18.02.2026

  • 25 стоян

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Не разбира":

    а какво искаш?,путин и сибир ли?

    Коментиран от #26, #30

    20:19 18.02.2026

  • 26 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    НРБ със СССР построи 18 царски България.
    За 36 г.какво построихте бе евроурви?

    Коментиран от #35

    20:24 18.02.2026

  • 27 Какво

    4 3 Отговор
    му дреме на тоя за муньо и ПП. Тоя небългарин

    20:24 18.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чичо Румен

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Радев":

    пречиства шарлатани!

    20:34 18.02.2026

  • 30 Стенли

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    Не човека иска просто да живее сравнително добре и тези индивиди които ни управляват последните години не само че не правят нищо добро ами и се мъчат всячески да разрушат и малкото останало от така наречения лош социализъм пример павец Чаира и аец Козлодуй

    Коментиран от #36

    20:35 18.02.2026

  • 31 Ироничен

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шквестер":

    Той - малък, ти - никой.

    20:37 18.02.2026

  • 32 Ироничен

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "стара прикрита дружба":

    Асолютно вярно, въпреки фалшивата амнезия. Даже казваха: Да ви е яд!

    20:40 18.02.2026

  • 33 сноу

    1 4 Отговор
    Точно ,кратко,ясно и безкомпромисно вярно..

    20:42 18.02.2026

  • 34 ОБЕКТИВЕН

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Радев не е агент на ГРУ. Потърси другаде, прим. някъде отвъд океана. Или US службите са луди да обучават в "Уест Пойнт" руски агенти!?! Айде сектор Шорош-Петрохан да се държите малко по-сериозно, а? И да се разберем, казаното не е в защита на Радев, а заради обективността. А иначе за Радев - ще го видите и него какво ще направи в комбина с Петрохан, както се очертава...

    20:42 18.02.2026

  • 35 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    ссср ,който умре 1990г дали пак ще ни построи "18 царски България."?

    20:42 18.02.2026

  • 36 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Стенли":

    когато казваш последните години,игнорирайки целия период от 36г, след 1989г,няма да предоиеш обективна представа за нищо в България!

    20:51 18.02.2026

  • 37 сноу

    3 3 Отговор
    В крайна сметка теглейки чертата е ясно едно...всички са сухите мамули от торбата на тъмния драгалевски дявол, който от време на време ги разбърква..

    20:51 18.02.2026

  • 38 своге

    3 0 Отговор
    Този екскремент няма ли да потъне най-сетне в кочината?

    21:04 18.02.2026

  • 39 Зло под слънцето

    1 2 Отговор
    Да се използват отделни истински факти и от тях да се моделират фалшиви твърдения е много долно. Шкварек е доказан майстор в манипулациите, но кой ли му вярва. Плащат му, за да хули когото му посочат и ако това е професията му, достоен е за съжаление!

    21:09 18.02.2026

  • 40 ВЯРНО И........

    0 1 Отговор
    МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    21:40 18.02.2026

Новини по градове:
