Шкварек: Радев създаде ПП, но те се обърнаха и почнаха да му викат руски агент

Бойко Борисов дойде на власт с подкрепа от кръга "Глобална България", в който бяха Капитал и целокупното, демократично НПО пространство. В този кратък "брак" с либералната, градска общност, той направи видни техни лица министри, вицепремиери, че и президент, и подари политическа кариера на хора като Асен Василев, Христо Иванов и Румяна Бъчварова. После бракът приключи и за един ден същите му станаха най-големи врагове.
През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен "брак" с либералната общност, поуправляваха заедно, скараха се и - хоп, на следващия ден го обявиха за "малкото ДПС", сякаш нищо не е било.
Румен Радев създаде Кирил Петков и "Промяната", изстреля ги, на негов гръб спечелиха едни избори и съставиха кабинет. Пак за един ден се обърнаха и почнаха да му викат руски агент, сякаш не им е политически баща.
В България тази общност - либералната НПО мрежа, е като паразит, който постоянно си търси нов приемник, на чийто гръб да се добере до властта, защото сама не може.
И винаги - абсолютно винаги, употребява приемника си и почва в един момент да го хапе злобно, сякаш до вчера не са били заедно. Кучето от поговорката "храни куче да те лае". Всеки досегашен приемник на този паразит е бил, в последствие, хапан от него. Абсолютно всеки.
Би било мъдро Йотова и Радев да си правят тази сметка сега, когато за втори път подаряват властта на либералния, НПО паразит. Бракът може да потрае известно време, дори да се формализира с коалиция след изборите, но запомнете ми думите - всички НПО министри, които днес ви кимат и ви се усмихват ехидно, утре ще ви псуват по Фейсбук и скачат под прозорците, когато сектата им се обърне отново срещу вас. Това е закономерност и желязно правило в новата ни история.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
19:36 18.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отегчен
19:40 18.02.2026
4 Ти ли бе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ти не знаеш срам.
19:41 18.02.2026
5 Ник
19:41 18.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българин
Коментиран от #34
19:44 18.02.2026
8 Решетников
Избирайки председател на парламентарната група на ПП Андрей Гюров, Радев демонстрира, че е доволен от тях и може да се сработи с тях, като пусне заблуждаваща димка, че го прави в името на борбата с корупцията (не случайно съвпадащ общ лозунг)
Коментиран от #12
19:47 18.02.2026
9 Шквестер
Коментиран от #31
19:48 18.02.2026
10 гражданин
19:49 18.02.2026
11 Много е странно
Коментиран от #20
19:50 18.02.2026
12 стара прикрита дружба
До коментар #8 от "Решетников":На балотажа при втория му мандат ДБ гласува за Радев , за да не бъде избран Анастас Герджиков.
Коментиран от #21, #32
19:51 18.02.2026
13 Стенли
19:51 18.02.2026
14 Плд
19:52 18.02.2026
15 ?????
Има неща с коите не се съгласявам с него, но има и доста неща с които не мога да не се съглася.
За мен е нормален човек с който може да се спори, но и да се върши работа.
На Радев му трябват такива, а не тия които той сам нарече шарлатани.
Но да се оправя.
Засега проекта Радев не е моя проект.
Поредният Спасител който ще ни спасява от Шиши и Баце, но ще ни хвърли в лапите на Прокопиев, Костов, Кръстев и вся остальная.
И ква ще е разликата за нас?
19:58 18.02.2026
16 хаха
А тъпите прасоци ГЕПерастични и вГЗраждани квичат ли квичат... ХАХАХА! Че сте елементарни в онова деградирало и охвърляно в г0мна Блато!
19:58 18.02.2026
17 Има ли семейство
19:59 18.02.2026
18 Не разбира
Коментиран от #25
20:06 18.02.2026
19 колчс
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":имаш чувство за хумор!
20:06 18.02.2026
20 мафия след 1989г
До коментар #11 от "Много е странно":Радостин говори истини,а мафиятя не обича истината!
20:11 18.02.2026
21 Хмм
До коментар #12 от "стара прикрита дружба":ДБ не гласуваха за Радев, те си имаха кандидат - Лозан Панов, за Радев гласуваха ПП, но и без тях Радев прехвърляше 40% още на първия тур, на втория тур ДБ изобщо не гласуваха
20:13 18.02.2026
22 Щото
20:14 18.02.2026
23 Ъхъ!!!
20:18 18.02.2026
24 Радев
Коментиран от #29
20:19 18.02.2026
25 стоян
До коментар #18 от "Не разбира":а какво искаш?,путин и сибир ли?
Коментиран от #26, #30
20:19 18.02.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #25 от "стоян":НРБ със СССР построи 18 царски България.
За 36 г.какво построихте бе евроурви?
Коментиран от #35
20:24 18.02.2026
27 Какво
20:24 18.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чичо Румен
До коментар #24 от "Радев":пречиства шарлатани!
20:34 18.02.2026
30 Стенли
До коментар #25 от "стоян":Не човека иска просто да живее сравнително добре и тези индивиди които ни управляват последните години не само че не правят нищо добро ами и се мъчат всячески да разрушат и малкото останало от така наречения лош социализъм пример павец Чаира и аец Козлодуй
Коментиран от #36
20:35 18.02.2026
31 Ироничен
До коментар #9 от "Шквестер":Той - малък, ти - никой.
20:37 18.02.2026
32 Ироничен
До коментар #12 от "стара прикрита дружба":Асолютно вярно, въпреки фалшивата амнезия. Даже казваха: Да ви е яд!
20:40 18.02.2026
33 сноу
20:42 18.02.2026
34 ОБЕКТИВЕН
До коментар #7 от "Българин":Радев не е агент на ГРУ. Потърси другаде, прим. някъде отвъд океана. Или US службите са луди да обучават в "Уест Пойнт" руски агенти!?! Айде сектор Шорош-Петрохан да се държите малко по-сериозно, а? И да се разберем, казаното не е в защита на Радев, а заради обективността. А иначе за Радев - ще го видите и него какво ще направи в комбина с Петрохан, както се очертава...
20:42 18.02.2026
35 стоян
До коментар #26 от "Ха ХаХа":ссср ,който умре 1990г дали пак ще ни построи "18 царски България."?
20:42 18.02.2026
36 стоян
До коментар #30 от "Стенли":когато казваш последните години,игнорирайки целия период от 36г, след 1989г,няма да предоиеш обективна представа за нищо в България!
20:51 18.02.2026
37 сноу
20:51 18.02.2026
38 своге
21:04 18.02.2026
39 Зло под слънцето
21:09 18.02.2026
40 ВЯРНО И........
21:40 18.02.2026