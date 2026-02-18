( Как Украйна обучава НАТО да се брани от Русия )

Украйна от почти 4 години се отбранява срещу Русия и по неволя натрупа богат военен опит. Този опит е безкрайно ценен и за НАТО - Алиансът бе принуден от руската агресия да преосмисли голяма част от стратегиите си.
От една година функционира съвместният център JATEC между НАТО и Украйна. За това време двете страни успяха да разработят редица нови решения за фронта. Това е първата структура, в която украински военни работят в рамките на НАТО на равна основа с представители на страните членки на Алианса. Съвместният център за анализ, обучение и образование НАТО-Украйна (JATEC) е първият съвместен проект на НАТО с държава, която не е членка, и едновременно с това първата гражданско-военна инициатива на НАТО от такъв мащаб.
Една от целите беше доста амбициозна: систематично да бъде проучен опитът на Украйна във войната с Русия, за да се укрепи отбраната на Украйна и едновременно с това да се модернизират вижданията на НАТО за съвременната война.
Украйна вече е в механизмите за колективна отбрана на НАТО
За тази една година от създаването на JATEC Украйна се утвърди не само като получател на помощ, а и като равноправен участник. Най-значимото събитие беше участието на Украйна в ученията за колективна отбрана на НАТО: украински офицери бяха привлечени към планирането и провеждането на маневрите на Алианса, свързани с член пети от Северноатлантическия договор.
В маневрите REPMUS/Dynamic Messenger през 2025 са били отработени съвременните тенденции за воденето на война по море, участвали са украинският флот и украински военноморски дронове, използвана е и украинската система за ситуационна осведоменост DELTA (системата позволява на войниците да виждат онлайн бойното поле с разположението на вражеските сили – бел.ред.).
В случая не става въпрос само за обмяна на опит, а и за достъп до процеса на разработване на сценарии за обучение и за оперативни действия на НАТО, казват експерти.
Уроци от войната
НАТО все още е предпазлив относно заключенията за това сътрудничество, но признава, че войната на Русия срещу Украйна е принудила алианса да преосмисли много подходи към съвременната война. Ключовото послание е много просто: алиансът трябва да се адаптира много по-бързо към сегашните условия и предизвикателства, отбеляза висш военен служител на НАТО в Брюксел.
Вторият ключов урок се отнася до самата същност на съвременната война. „Бойното поле се промени радикално“, подчерта офицерът. „Всичко, свързано с дроновете и средствата за радиоелектронна борба, промени бойното поле в огромна степен. Тези иновации могат да бъдат наречени революционни“. По неговите думи, JATEC работи и в тази посока. Той даде и пример за прости, но ефективни решения, които украинските военни внедряват на фронта: например защитни метални клетки около артилерийски установки, които не позволяват на дронове да се приближат до техниката и по този начин я пазят. Подобни нискотехнологични мерки, както и евтини акустични сензори, са не по-малко важни от скъпите оръжейни системи.
Украйна влияе и на военното планиране на НАТО
Благодарение на JATEC Украйна влияе върху формирането на доктрината на НАТО, подчерта друг високопоставен служител на Алианса. Според него, за една година центърът е постигнал конкретни резултати – както в областта на технологиите, така и в областта на военното планиране на НАТО.
Преминат е пълен цикъл на вземане на иновативни решения – от концепцията до бойното им приложение. Това са технологии за противодействие на управляеми авиационни бомби, FPV-дронове с оптичен кабел, както и за осигуряване на медицинска помощ и евакуация на ранени в зоната на поражение. „Това са решения директно от фронтовата линия, а не някакви абстрактни, откъснати от реалността неща“, казва в тази връзка украинската представителка Гетманчук.
В областта на противодействието на въздушните заплахи JATEC определя няколко приоритетни направления. „Използване на изкуствен интелект (ИИ) за насочване на безпилотни летателни апарати (БПЛА) към въздушни цели, както и концепцията за изграждане на „стена срещу дронове“.
Според пресслужбата на JATEC, ефективността на едно от тези решения вече е потвърдена в бойни условия: има данни за успешно свалени руски дронове от типа Шахед“, „Гербера“ и „Суперкам“, твърдят от производителя Alta Ares. По този начин JATEC преминава към реално бойно приложение на технологиите срещу конкретни типове руски безпилотни летателни апарати.
Украинската отбранителна промишленост се интегрира в процесите на НАТО
Търсят се и още решения, например за противодействие на планиращи бомби и дронове с оптично насочване, посочи на брифинг високопоставен представител на НАТО. Сега Алиансът планира да създаде център за изкуствен интелект и техническо обучение в Украйна в сътрудничество със структурите на НАТО.
