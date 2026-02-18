Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гласът на Путин: Русия е заинтересована от възобновяване на икономическото сътрудничество със САЩ
  Тема: Украйна

18 Февруари, 2026 18:47 1 585 59

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Гласът на Путин: Русия е заинтересована от възобновяване на икономическото сътрудничество със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия остава заинтересована от възобновяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество със САЩ. Това заяви днес, 18 февруари, говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава РБК, цитирана от Фокус.

"Оставаме заинтересовани от възобновяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество със САЩ. Това би могло да бъде наистина взаимноизгодно“, заяви той.

The Economist по-рано писа, че много американски юристи активно проучват възможни сценарии за отмяна на санкциите срещу Русия и голяма част от подготвителната работа е завършена. Според изданието САЩ обсъждат с Русия и създаването на център за данни с ядрена енергия и тунел под Беринговия проток.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 25 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шефа на Пентагона

    13 3 Отговор
    каза същото.

    18:49 18.02.2026

  • 4 си дзън

    13 16 Отговор
    Русията била заинтересована, ама освен девушки няма какво да предложи насреща.

    18:49 18.02.2026

  • 5 Хм....

    17 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След орешника ВСУ занули 65 000 орки.Това стана,
    😁

    18:51 18.02.2026

  • 6 Мдааа

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН. Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на полит

    Коментиран от #10

    18:52 18.02.2026

  • 7 Колективен руски крепостен

    9 13 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #14

    18:52 18.02.2026

  • 8 :::::::::::

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
    «Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани. А самият завод беше разрушен от руски ракети още през 22 г.

    Коментиран от #38

    18:53 18.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гру гайтанджиева

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Мдааа":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #18

    18:53 18.02.2026

  • 11 55555555

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л...мниците се напънаха да играят шах с Путин
    Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
    „На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
    Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
    „Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
    Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.

    Коментиран от #13

    18:54 18.02.2026

  • 12 Питам

    5 10 Отговор
    Кога ще изкарат путин от бункера?

    Коментиран от #16

    18:54 18.02.2026

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "55555555":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция на шахматиста?

    Коментиран от #21

    18:55 18.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доналд Тръмп

    5 6 Отговор
    Тези да не искат пак пилешки бутчета и салам?

    18:56 18.02.2026

  • 16 само

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питам":

    след теб.

    18:56 18.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар като теб например не остана да живее в руският рай

    18:57 18.02.2026

  • 20 ГОВОРЕЩИТЕ ПРАСУНДЕРИ

    1 7 Отговор
    СИ ДЕЛАТ ПАРИТЕ ОТ КРАДЕНИЯ ОТ ОРКАИНЦИТЕ УИНДОУС И ОТ КРАДНИТЕ ОТ ДЗУ ДИСКОВЕ ДЕТО СЕГА СЕ ПРАВАТ В АЗИЯ ! ЯНДРОПОВ ОТКРАДНА ОКУМЕНТИТЕ ! ДЕТО СЕ ПРАВИ НА УМРЕЛ !

    18:58 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ПАРИТЕ ОТ МИГ-16

    7 1 Отговор
    ДЕТО ГО НАБУТАХА НА КУЧЕТАТА ПРЕБОЯДИСАН СЪЩО СИ ГИ РАЗДЕЛИХА !

    18:59 18.02.2026

  • 23 койдазнай

    5 11 Отговор
    Начинът да проадават отнов в САЩ и Европа е многопрост:
    Първо се изтеглят от украинската земя.
    Второ започват да изплащат репарации за всички убити, ранени и за всички разрушения.
    Трето, справедливо възмездие за всички руски нацисти, отговорни за разпалването на тази война.

    Така или иначе ще се стигне до там, но колкото повече отлагат очевидното, толкова по-скъпо и тежка ще е съдбата за руските нацисти и техните пособници!

    18:59 18.02.2026

  • 24 Руската пропаганда

    9 10 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #26

    18:59 18.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ГЛАСЪТ НА КРАДЛИВИЯ ЧИ

    1 7 Отговор
    ФУТ ОТ ОДЕСА !

    19:00 18.02.2026

  • 28 Факти

    11 5 Отговор
    Русия нападна Украйна защото се страхува от САЩ, а сега иска да се сближава със САЩ. Болна история. Дори не могат да си оправят опорките, че да не звучат толкова нелепо. Да си кажат най-накрая, че войната е за територия и ресурси и да се приключва с този цирк.

    Коментиран от #35, #43

    19:03 18.02.2026

  • 29 Оня

    5 7 Отговор
    Започва разпродажбата на Блатото.

    19:04 18.02.2026

  • 30 ЖИВОТНИ

    3 0 Отговор
    ПАРИТЕ КРАДЕНИ ОТ ДЗУ ЩЕ ВИ ГИ ИЗКАРАМ КЪРВАВИ ПРЕЗ НОСОВЕТЕ ! :)

    19:05 18.02.2026

  • 31 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    6 3 Отговор
    Кажете сбогом на Домбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    19:05 18.02.2026

  • 32 Факти

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След орешника стана същото, което стана след предния орешник през 2024 г. - фронтовата линия се запази и продължиха да умират по хиляда руснака на ден.

    19:05 18.02.2026

  • 33 Естествено

    5 9 Отговор
    че е заинтересована. Гладните времена в Русия вече настъпиха.

    19:05 18.02.2026

  • 34 хаха

    7 6 Отговор
    Те педофилите се подкрепят взаимно. Според очакванията.

    Оранжев педофил и недорасъл джуджак хомопедофил.

    19:06 18.02.2026

  • 35 Владо

    3 7 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Американците ще клъвнат на кукичката на руските сбъраняци...ама друг път.

    19:07 18.02.2026

  • 36 „Дмитрий Медведев заяви,

    9 4 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга блокада и строги икономии, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😁

    19:07 18.02.2026

  • 37 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😂

    19:09 18.02.2026

  • 38 Важното е че Русия го разбра

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от ":::::::::::":

    Американските данни
    Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    19:10 18.02.2026

  • 39 Чебурашка от окопите

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "град КОЗЛОДУЙ":

    видя се кой се е напикал след американските санции и моли за среща със САЩ

    19:12 18.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Русофил

    6 2 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване,пазете сили за още 5.Венсеремус

    19:16 18.02.2026

  • 42 Рублевка

    6 3 Отговор
    Отлично! Нови работни места, икономическо развитие и гаранция за световния мир от двете най-големи ядрени сили.

    Коментиран от #52

    19:18 18.02.2026

  • 43 Ццц

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Не, господинчо! Русия каза от самото начало, че всяка война свършва с диалог и, че нямат против него, ако насреща има кой да чуе какво казват. А не да диктуват какво е правилно. Юнайтед Запад обаче смени много мнения. От "ще помагаме колкото и до когато е нужно", през "ще помагаме докато можем", после "плащайте ни, като искате да помагате" и накрая "Китай, помогнете да помогнем" 🤣. Щяхме да водим Путин в Хага, а сега ни е страх да не вземе верно да дойде. 🤣🤣🤣. По 5 % от националното богатство ни казват, че трябва да харчим, че Путин щял да идва в Хага. А ти се опитай да мислиш, макар да е по-трудно отколкото да слушаш.

    Коментиран от #47, #48

    19:18 18.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Доналд Тръмп, Президентът

    6 3 Отговор
    Русия.....
    Това не беше ли нещо от Третия свят с бананите ? 😄
    Не, не съм заинтересован, ама никак.....

    19:20 18.02.2026

  • 46 Фори

    3 3 Отговор
    Европа отпадна , на китайците не им трябват руснаци ,останаха само американците!

    19:24 18.02.2026

  • 47 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ццц":

    Свикна ли с еврото?

    Коментиран от #51

    19:25 18.02.2026

  • 48 Рублевка

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ццц":

    Четете тролчета и добре обмислете коментара, ако ви стига акъла. И се подгответе за новия световен ред, който прилича на стария плюс Китай. България е в руската зона на влияние. Германия да клепа коли от китайски компоненти и да плаща РЕПАРАЦИИ на Англия, Полша, РФ, САЩ и Франция. На нас има да плаща заеми и лихви още от ВСВ.

    19:26 18.02.2026

  • 49 соломон идиота с трабанта

    3 1 Отговор
    За Америка на знам но Евро.. гейовете не ги е страх от ракетите на Путин .... " Както лудият не го е страх защото е луд така и те не се страхуват " . Мислят да се въоръжат и в близките няколко години отново да тръгнат на Изток -- реванш за ВСВ и нов опит -- ако тогава не спечелиха това не означава ,че сега няма да спечелят -- защо отново да не опитат ? ..

    19:30 18.02.2026

  • 50 Рублевка

    4 3 Отговор
    България да възприеме руския опит за борба с жълтопаветници. А може и китайския. Еднопартийна система и нулева толерантност към нарушителите на обществения ред. Това трябваше да стане преди 30 години, но по-добре късно отколкото никога.

    Коментиран от #57

    19:31 18.02.2026

  • 51 Ццц

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Само питам":

    Свикнал съм му още докато играех "Монополи". Същите са. А ти? Харчил ли си гроздоберки? Стигаха ли ти 2 лева на седмица или теглеше кредит да си направиш рождения ден на детето като сега?

    19:31 18.02.2026

  • 52 Индия, САЩ, ЕС и Китай

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Рублевка":

    ще си правят бизнес и ще си трупат милиарди. А глупавата Русия само ще наднича зад ъгъла на санкциите, като изгонен и беден парий. Това е положението, общо взето е отлично, но не за всички.👍

    19:32 18.02.2026

  • 53 Забелязал!

    11 4 Отговор
    Рашистите го закъсват яко отвсякъде и затова се хващат за всичко като "Удавник за сламка". 😂

    19:37 18.02.2026

  • 54 Клекнаха

    7 4 Отговор
    Гладът е по силен от тока Голямото подмазване започна

    19:40 18.02.2026

  • 55 Ветеран

    3 4 Отговор
    Украйна ще ве разгроми.

    19:45 18.02.2026

  • 56 Хахахаха

    5 3 Отговор
    И специално за пилешки бутчета от САЩ! Рашите огладняха като хрътки.

    19:50 18.02.2026

  • 57 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка":

    До 50 ком - тоя твоя ред само за крепостните ли важи или и за кастата на богопомазаните петолъчници ходещи по голи вечеринки и западни курорти живеещи на запад и харчещи парите на крепостните

    19:54 18.02.2026

  • 58 Дедо Еньо

    0 0 Отговор
    Кво им предложи путин нещо си за 12 трилиона долара? Голяма игра играят дъpтите! Виждам страх в очите, че не могат да изпълнят петилетния план, и не само затова!

    20:34 18.02.2026

  • 59 Кремълска Шпакла

    0 0 Отговор
    Песков Песков

    Затова правите Шпакли на

    Агент Краснов.

    Ако Рижавия Кремълски Актив
    Не натисне
    Зеленски

    Ще видите Победата
    През Крив макарон .

    Затова почнахте Със Шпаклите

    Рижавия Педофил
    Ги обича тези неща .

    А до онези Ден
    Щяхте да пращатв Орешака

    Във Вашингтон

    Жалки Кремълски Мърлячи.

    20:57 18.02.2026

Новини по държави:
