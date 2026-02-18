Гласът на Путин: Русия е заинтересована от възобновяване на икономическото сътрудничество със САЩ

Русия остава заинтересована от възобновяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество със САЩ. Това заяви днес, 18 февруари, говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава РБК, цитирана от Фокус.
"Оставаме заинтересовани от възобновяване на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество със САЩ. Това би могло да бъде наистина взаимноизгодно“, заяви той.
The Economist по-рано писа, че много американски юристи активно проучват възможни сценарии за отмяна на санкциите срещу Русия и голяма част от подготвителната работа е завършена. Според изданието САЩ обсъждат с Русия и създаването на център за данни с ядрена енергия и тунел под Беринговия проток.
18 Февруари, 2026 18:47 1 585 59
3 Шефа на Пентагона
18:49 18.02.2026
4 си дзън
18:49 18.02.2026
5 Хм....
До коментар #1 от "Атина Палада":След орешника ВСУ занули 65 000 орки.Това стана,
😁
18:51 18.02.2026
6 Мдааа
До коментар #1 от "Атина Палада":Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН. Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на полит
Коментиран от #10
18:52 18.02.2026
7 Колективен руски крепостен
Коментиран от #14
18:52 18.02.2026
8 :::::::::::
До коментар #1 от "Атина Палада":Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
«Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани. А самият завод беше разрушен от руски ракети още през 22 г.
Коментиран от #38
18:53 18.02.2026
10 гру гайтанджиева
До коментар #6 от "Мдааа":Руски фейкове колега.
Коментиран от #18
18:53 18.02.2026
11 55555555
До коментар #1 от "Атина Палада":Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л...мниците се напънаха да играят шах с Путин
Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
„На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
„Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.
Коментиран от #13
18:54 18.02.2026
12 Питам
Коментиран от #16
18:54 18.02.2026
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "55555555":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция на шахматиста?
Коментиран от #21
18:55 18.02.2026
15 Доналд Тръмп
18:56 18.02.2026
16 само
До коментар #12 от "Питам":след теб.
18:56 18.02.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #14 от "Атина Палада":Как пък един клепар като теб например не остана да живее в руският рай
18:57 18.02.2026
20 ГОВОРЕЩИТЕ ПРАСУНДЕРИ
18:58 18.02.2026
22 ПАРИТЕ ОТ МИГ-16
18:59 18.02.2026
23 койдазнай
Първо се изтеглят от украинската земя.
Второ започват да изплащат репарации за всички убити, ранени и за всички разрушения.
Трето, справедливо възмездие за всички руски нацисти, отговорни за разпалването на тази война.
Така или иначе ще се стигне до там, но колкото повече отлагат очевидното, толкова по-скъпо и тежка ще е съдбата за руските нацисти и техните пособници!
18:59 18.02.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #18 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
Коментиран от #26
18:59 18.02.2026
27 ГЛАСЪТ НА КРАДЛИВИЯ ЧИ
19:00 18.02.2026
28 Факти
Коментиран от #35, #43
19:03 18.02.2026
29 Оня
19:04 18.02.2026
30 ЖИВОТНИ
19:05 18.02.2026
31 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ
19:05 18.02.2026
32 Факти
До коментар #1 от "Атина Палада":След орешника стана същото, което стана след предния орешник през 2024 г. - фронтовата линия се запази и продължиха да умират по хиляда руснака на ден.
19:05 18.02.2026
33 Естествено
19:05 18.02.2026
34 хаха
Оранжев педофил и недорасъл джуджак хомопедофил.
19:06 18.02.2026
35 Владо
До коментар #28 от "Факти":Американците ще клъвнат на кукичката на руските сбъраняци...ама друг път.
19:07 18.02.2026
36 „Дмитрий Медведев заяви,
😁
19:07 18.02.2026
37 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #1 от "Атина Палада":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😂
19:09 18.02.2026
38 Важното е че Русия го разбра
До коментар #8 от ":::::::::::":Американските данни
Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
19:10 18.02.2026
39 Чебурашка от окопите
До коментар #2 от "град КОЗЛОДУЙ":видя се кой се е напикал след американските санции и моли за среща със САЩ
19:12 18.02.2026
41 Русофил
19:16 18.02.2026
42 Рублевка
Коментиран от #52
19:18 18.02.2026
43 Ццц
До коментар #28 от "Факти":Не, господинчо! Русия каза от самото начало, че всяка война свършва с диалог и, че нямат против него, ако насреща има кой да чуе какво казват. А не да диктуват какво е правилно. Юнайтед Запад обаче смени много мнения. От "ще помагаме колкото и до когато е нужно", през "ще помагаме докато можем", после "плащайте ни, като искате да помагате" и накрая "Китай, помогнете да помогнем" 🤣. Щяхме да водим Путин в Хага, а сега ни е страх да не вземе верно да дойде. 🤣🤣🤣. По 5 % от националното богатство ни казват, че трябва да харчим, че Путин щял да идва в Хага. А ти се опитай да мислиш, макар да е по-трудно отколкото да слушаш.
Коментиран от #47, #48
19:18 18.02.2026
45 Доналд Тръмп, Президентът
Това не беше ли нещо от Третия свят с бананите ? 😄
Не, не съм заинтересован, ама никак.....
19:20 18.02.2026
46 Фори
19:24 18.02.2026
47 Само питам
До коментар #43 от "Ццц":Свикна ли с еврото?
Коментиран от #51
19:25 18.02.2026
48 Рублевка
До коментар #43 от "Ццц":Четете тролчета и добре обмислете коментара, ако ви стига акъла. И се подгответе за новия световен ред, който прилича на стария плюс Китай. България е в руската зона на влияние. Германия да клепа коли от китайски компоненти и да плаща РЕПАРАЦИИ на Англия, Полша, РФ, САЩ и Франция. На нас има да плаща заеми и лихви още от ВСВ.
19:26 18.02.2026
49 соломон идиота с трабанта
19:30 18.02.2026
50 Рублевка
Коментиран от #57
19:31 18.02.2026
51 Ццц
До коментар #47 от "Само питам":Свикнал съм му още докато играех "Монополи". Същите са. А ти? Харчил ли си гроздоберки? Стигаха ли ти 2 лева на седмица или теглеше кредит да си направиш рождения ден на детето като сега?
19:31 18.02.2026
52 Индия, САЩ, ЕС и Китай
До коментар #42 от "Рублевка":ще си правят бизнес и ще си трупат милиарди. А глупавата Русия само ще наднича зад ъгъла на санкциите, като изгонен и беден парий. Това е положението, общо взето е отлично, но не за всички.👍
19:32 18.02.2026
53 Забелязал!
19:37 18.02.2026
54 Клекнаха
19:40 18.02.2026
55 Ветеран
19:45 18.02.2026
56 Хахахаха
19:50 18.02.2026
57 стоян
До коментар #50 от "Рублевка":До 50 ком - тоя твоя ред само за крепостните ли важи или и за кастата на богопомазаните петолъчници ходещи по голи вечеринки и западни курорти живеещи на запад и харчещи парите на крепостните
19:54 18.02.2026
58 Дедо Еньо
20:34 18.02.2026
59 Кремълска Шпакла
Затова правите Шпакли на
Агент Краснов.
Ако Рижавия Кремълски Актив
Не натисне
Зеленски
Ще видите Победата
През Крив макарон .
Затова почнахте Със Шпаклите
Рижавия Педофил
Ги обича тези неща .
А до онези Ден
Щяхте да пращатв Орешака
Във Вашингтон
Жалки Кремълски Мърлячи.
20:57 18.02.2026