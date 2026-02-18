Новини
Най-опасната граница на планетата! Южна Корея иска да възстанови зоната, забранена за полети

18 Февруари, 2026 17:47 1 257 10

Министър Чун Дон-йонг добави, че действието е насочено към предотвратяване на всякакъв неволен военен сблъсък и цели изграждане на доверие между двете страни

Южна Корея се стреми да възстанови зона, забранена за полети, по границата със Северна Корея съгласно преустановения междукорейски военен пакт от 2018 г. Това обяви министърът на обединението Чун Дон-йонг, цитиран от агенция "Йонхап".

Чун разкри идеята на брифинг за медиите, след като по-рано този месец изрази съжаление за дронове, изпратени в Северна Корея от южнокорейски цивилни, които Пхенян определи като нарушение на суверенитета му.

"В сътрудничество с нашите военни власти правителството ще преразгледа и ще се стреми да възстанови междукорейския военен пакт от 19 септември, включително определянето на зона, забранена за полети", поясни той.

Министърът добави, че действието е насочено към предотвратяване на всякакъв неволен военен сблъсък и цели изграждане на доверие между двете страни.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ташаков

    2 10 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    Коментиран от #3

    17:50 18.02.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    4 15 Отговор
    Най-опасната граница се очертава догодина, га стотици хиляди руски бежанци ще се редят на опашки за работа и храна в Украйна. Рассия конец !!!

    Коментиран от #4

    17:51 18.02.2026

  • 3 Абе Ташаков,

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ташаков":

    какъв Китай те гони. В статията пише за Сев. и Ю.Корея. Обърка двата щата ли? Хихихи.

    17:52 18.02.2026

  • 4 Абе наркос

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    статията е за други държави, бе. Обърка бекото ли?

    Коментиран от #6

    17:53 18.02.2026

  • 5 ех технологии

    0 8 Отговор
    едните надуват с бузки и пращат балони с лай на
    другите им пратиха дронове да видят що е това технологии

    17:54 18.02.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Абе наркос":

    "...статията е за други държави..."

    Светът е Украйна !!!
    Няма по-важна новость , докато не грохнем руската мечка. Малце и остава ☝️

    17:59 18.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Посмали, Ман.о

    5 0 Отговор
    Чак пък "най-опасната граница на планетата"..

    18:00 18.02.2026

  • 10 конакчиев

    2 0 Отговор
    Въпреки ,че сте един народ , една нация Англосаксонската сг..ан никога няма да ви позвали да бъдете единни или да се обедините . Преди няколко години когато отношенията между двете страни бяха се подобрили веднага Америка провокира като направи всичко възможно да се обтегнат отношенията между страните. " Империята на злото , " Световното зло " Империята на Зелената хартия" Империя на лъжите " никога няма да позволи да се подобрят отношенията между 2 - те страни.

    19:11 18.02.2026

