Най-опасната граница на планетата! Южна Корея иска да възстанови зоната, забранена за полети

Южна Корея се стреми да възстанови зона, забранена за полети, по границата със Северна Корея съгласно преустановения междукорейски военен пакт от 2018 г. Това обяви министърът на обединението Чун Дон-йонг, цитиран от агенция "Йонхап".

Чун разкри идеята на брифинг за медиите, след като по-рано този месец изрази съжаление за дронове, изпратени в Северна Корея от южнокорейски цивилни, които Пхенян определи като нарушение на суверенитета му.

"В сътрудничество с нашите военни власти правителството ще преразгледа и ще се стреми да възстанови междукорейския военен пакт от 19 септември, включително определянето на зона, забранена за полети", поясни той.

Министърът добави, че действието е насочено към предотвратяване на всякакъв неволен военен сблъсък и цели изграждане на доверие между двете страни.