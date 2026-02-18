Цветелина Пенкова: За първи път има отделени средства за ядрени мощности

Ние оставаме в една изолирана част на Европа, тъй като няма реална свързаност на електроенергийните системи с тези от Западна Европа. Именно това се опитва да подобри ЕС. Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Пенкова е определена като главен преговарящ от страна на Европейски парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E)-ключов нормативен акт, който очертава стратегическата рамка за развитие на енергийната инфраструктура в Европейския съюз.
„Това е огромна чест и означава, че заедно с екипа ми ще имаме пряка ангажираност и заедно с ЕСО ще гарантираме, че основните приоритети на България са защитени. В средносрочен план подобряването на свързаността ще доведе до намаляване на цените на тока“, подчерта тя.
За първи път има отделени средства за ядрени мощности. Оттук-нататък инвестициите ще са за изграждане на енергийна инфраструктура, системи за сигурност, съхранение и базови мощности, каза Цветелина Пенкова.
Според нея има енергийна стабилност и автономност на европейската система, но геостратегическите процеси определено ни влияят.
За да се подобри свързаността трябва да се подобрят енергийната инфраструктура, системите за сигурност и базовите мощности. Така проблемът ще се реши дългосрочно. Парите за това ще дойдат от Европа, важно е обаче да направим ясен разчет. Това е една възможност за нас. Страната ни има завиден енергиен микс. Имаме възможност да определим правилата, по които ще се подобри свързаността на електропреносната система на Източна Европа, обясни Пенкова.
При нас завишените цени на електроенергия се получават, когато има недостиг. Когато има свръхпотребление, свързаността в европейската електроенергийна система, ще неутрализира процеса по формиране на цената на тока и така ще се намалят разходите на домакинствата, стана ясно от думите ѝ.
