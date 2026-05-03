Тръмп: Иран не е платил достатъчно висока цена за това, което е причинил на човечеството през последните 47 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е малко вероятно да приеме отговора на Иран на предложенията на Вашингтон за разрешаване на конфликта, твърдейки, че Техеран не е платил „достатъчно висока цена“.

„Скоро ще прегледам плана, който Иран току-що ни изпрати“, написа американският лидер в Truth Social. „Не мога обаче да си представя, че той е приемлив. В смисъл, че те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са направили на човечеството и света през последните 47 години“, заяви шефът на Белия дом.

Тръмп заяви пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида , че администрацията му би искала да постигне сделка с Иран, която да предотврати нова война в рамките на няколко години. Т

"Ако си тръгнем веднага, ще им отнеме 20 години, за да се възстановят. Но ние не си тръгваме веднага. Ще го направим по начин, който не налага никой да се връща след няколко или пет години“, отговори шефът на Белия дом.

Президентът на САЩ призна възможността за подновяване на военните действия срещу Иран.

„Не мога да кажа това на репортер. Ако действат неподходящо, ако направят нещо лошо....Ще видим. Но със сигурност е възможно това да се случи“, каза той.

Тръмп би искал да унищожи останалите ракетни възможности на Иран.

„Да, бих искал да унищожа това“, каза той, коментирайки въпроса за оставащия капацитет за производство на ракети на Иран. Според американската администрация, Техеран запазва само 15% от този капацитет в резултат на ударите на САЩ и Израел.

Президентът смята, че е възможно американски петролни компании да оперират в Иран в бъдеще.

Съединените щати възнамеряват да намалят войските си в чужбина с повече от 5000 души в Германия, обяви това Тръмп.

„Ще намалим значително. И намаляваме с много повече от 5000“, каза ръководителят на Белия дом. Той коментира съобщението на Пентагона за изтеглянето на 5000 американски войници от Германия.