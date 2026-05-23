Путин готви отговор на атаката срещу общежитието в Старобилск
23 Май, 2026 04:51, обновена 23 Май, 2026 04:55 612 4

Според последните съобщения шестима души са убити, 39 са ранени, а други 15 са в неизвестност при удара на ВСУ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атаката на украинските въоръжени сили срещу Старобилския педагогически колеж в ЛНР демонстрира, че Украйна и нейните ръководители са отговорни за ескалацията на конфликта и подкопаването на усилията за разрешаването му, заяви руското външно министерство.

„Извършвайки зверства срещу деца в Старобилск, киевският режим и неговите ръководители поемат пълна отговорност за ескалацията на военните действия и подкопаването на политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта“, заяви министерството пред вестник „Известия“.

Украински дронове удариха вчера стринта общежитие, в което са настанени 86 студенти, причинявайки срутването на сградата. Според последните съобщения шестима души са убити, 39 са ранени, а други 15 са в неизвестност. В близост до академичната сграда не е имало военни съоръжения.

Руският президент Владимир Путин инструктира Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на атаката, а Министерството на външните работи да информира международната общност за престъплението на украинските въоръжени сили. Държавният глава също така призова украинските военни да не изпълняват заповеди от командването в Киев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветник

    5 5 Отговор
    Путлер да си припомни третия закон на Нютон.

    Коментиран от #3

    04:58 23.05.2026

  • 2 Време е

    4 2 Отговор
    за Орешник !

    05:02 23.05.2026

  • 3 т-п тpoл coрocоиден

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съветник":

    Ако не беше функционално неграмотен, щеше да разбереш, че сега Путин ще демонстрира третия закон на Нютон върху бандерите.

    05:19 23.05.2026

  • 4 Бенямин

    0 0 Отговор
    Изпарете малкият Юда.

    05:39 23.05.2026

