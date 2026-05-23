Атаката на украинските въоръжени сили срещу Старобилския педагогически колеж в ЛНР демонстрира, че Украйна и нейните ръководители са отговорни за ескалацията на конфликта и подкопаването на усилията за разрешаването му, заяви руското външно министерство.

„Извършвайки зверства срещу деца в Старобилск, киевският режим и неговите ръководители поемат пълна отговорност за ескалацията на военните действия и подкопаването на политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта“, заяви министерството пред вестник „Известия“.

Още новини от Украйна

Украински дронове удариха вчера стринта общежитие, в което са настанени 86 студенти, причинявайки срутването на сградата. Според последните съобщения шестима души са убити, 39 са ранени, а други 15 са в неизвестност. В близост до академичната сграда не е имало военни съоръжения.

Руският президент Владимир Путин инструктира Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на атаката, а Министерството на външните работи да информира международната общност за престъплението на украинските въоръжени сили. Държавният глава също така призова украинските военни да не изпълняват заповеди от командването в Киев.