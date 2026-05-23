Атаката на украинските въоръжени сили срещу Старобилския педагогически колеж в ЛНР демонстрира, че Украйна и нейните ръководители са отговорни за ескалацията на конфликта и подкопаването на усилията за разрешаването му, заяви руското външно министерство.
„Извършвайки зверства срещу деца в Старобилск, киевският режим и неговите ръководители поемат пълна отговорност за ескалацията на военните действия и подкопаването на политическите и дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта“, заяви министерството пред вестник „Известия“.
Украински дронове удариха вчера стринта общежитие, в което са настанени 86 студенти, причинявайки срутването на сградата. Според последните съобщения шестима души са убити, 39 са ранени, а други 15 са в неизвестност. В близост до академичната сграда не е имало военни съоръжения.
Руският президент Владимир Путин инструктира Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на атаката, а Министерството на външните работи да информира международната общност за престъплението на украинските въоръжени сили. Държавният глава също така призова украинските военни да не изпълняват заповеди от командването в Киев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветник
Коментиран от #3
04:58 23.05.2026
2 Време е
05:02 23.05.2026
3 т-п тpoл coрocоиден
До коментар #1 от "Съветник":Ако не беше функционално неграмотен, щеше да разбереш, че сега Путин ще демонстрира третия закон на Нютон върху бандерите.
05:19 23.05.2026
4 Бенямин
05:39 23.05.2026