Украински дронове извадиха от строя една от най-големите руски петролни рафинерии

След атака на украински дронове, руската петролна рафинерия NORSI в област Нижни Новгород частично спря дейността си.
Това е една от най-големите руски рафинерии, собственост на Лукойл, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници от индустрията.
Според агенцията, ударът е спрял основната инсталация за дестилация на суров петрол, CDU-6. Тази инсталация представлява повече от половината от капацитета на рафинерията.
„Спирането на CDU-6 ще доведе до рязко намаляване на обемите на рафиниране“, казаха източниците.
Рафинерията NORSI има капацитет да преработва до 16 милиона тона петрол годишно – приблизително 320 000 барела на ден. Блокът CDU-6 преработваше приблизително 190 000 барела дневно.
На фона на украинските атаки Русия вече се сблъска с проблеми в няколко големи петролни рафинерии в централната част на страната. Ройтерс съобщава, че много рафинерии са били принудени да намалят производството или временно да спрат да работят.
Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано пожар в промишлено съоръжение след атаката.
На свой ред Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за удар по петролна рафинерия близо до град Кстово, на около 450 километра от Москва.
Според Ройтерс ключови рафинерии в централна Русия са спрели работа след украинските удари. Общият капацитет на рафинериите, които са напълно или частично спрели работа, надхвърля 83 милиона метрични тона годишно или приблизително 238 000 тона на ден. Това представлява приблизително една четвърт от общия капацитет за рафиниране на петрол на Русия.
Също така, в град Сизран в Самарска област на Русия, петролна рафинерия е била атакувана в нощта на 21 май. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев обяви, че в региона е обявен режим на „килим“ поради заплахата от атаки с украински дронове. Атаката с дрон в Сизран уби двама души и рани други.
4 Велик Стратег
Явно Путин ще съжалява че нападна Украйна
07:08 22.05.2026
14 Украйна знае къде да удря
07:20 22.05.2026
19 Злобното Джуджи
До коментар #16 от "Умрял руснак":Дреме му за рафинериите...Той вече си е осигурил подслон в Китай.
07:28 22.05.2026
НА КАРЛИК МУ ПОДПАЛИХА РАФИНЕРИИТЕ
07:28 22.05.2026
СКОРО И ЧЕРГАТА ЩЕ МУ ПЛАМНЕ. МАЛОУМНОТО ДЖУДЖЕ ЗАПОЧНА ДА ДРЪНКА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ, СЯКАШ КОЧИНАТА МУ Е НЕДОСТИЖИМА. ДРОНОВЕ НЕ МОЖЕ ДА СВАЛИ НАД МОСКВА, ЗА РАКЕТИ, КОИТО УДРЯТ С ХИРУРГИЧНА ТОЧНОСТ, ДА НЕ ГОВОРИМ. МОСКВА ЩЕ Я НЦЪФКАТ, КАТО СИНЬО СИРЕНЕ, САМО ЧЕ ЩЕ ВОНИ ПОВЕЧЕ.
07:28 22.05.2026
24 Урсулите
след като край бреговете на гръцкия остров Лефкада в Йонийско море
беше открита украинска безпилотна лодка, натъпкана с експлозиви,
съобщи британското издание "The Guardian"
Коментиран от #28
07:35 22.05.2026
