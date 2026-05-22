Украински дронове извадиха от строя една от най-големите руски петролни рафинерии

22 Май, 2026 06:59, обновена 22 Май, 2026 07:03 1 184 29

Разположената край Нижни Новгород NORSI частично спря дейността си.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След атака на украински дронове, руската петролна рафинерия NORSI в област Нижни Новгород частично спря дейността си.

Това е една от най-големите руски рафинерии, собственост на Лукойл, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници от индустрията.

Според агенцията, ударът е спрял основната инсталация за дестилация на суров петрол, CDU-6. Тази инсталация представлява повече от половината от капацитета на рафинерията.

„Спирането на CDU-6 ще доведе до рязко намаляване на обемите на рафиниране“, казаха източниците.

Рафинерията NORSI има капацитет да преработва до 16 милиона тона петрол годишно – приблизително 320 000 барела на ден. Блокът CDU-6 преработваше приблизително 190 000 барела дневно.

На фона на украинските атаки Русия вече се сблъска с проблеми в няколко големи петролни рафинерии в централната част на страната. Ройтерс съобщава, че много рафинерии са били принудени да намалят производството или временно да спрат да работят.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди по-рано пожар в промишлено съоръжение след атаката.

На свой ред Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи за удар по петролна рафинерия близо до град Кстово, на около 450 километра от Москва.

Според Ройтерс ключови рафинерии в централна Русия са спрели работа след украинските удари. Общият капацитет на рафинериите, които са напълно или частично спрели работа, надхвърля 83 милиона метрични тона годишно или приблизително 238 000 тона на ден. Това представлява приблизително една четвърт от общия капацитет за рафиниране на петрол на Русия.

Също така, в град Сизран в Самарска област на Русия, петролна рафинерия е била атакувана в нощта на 21 май. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев обяви, че в региона е обявен режим на „килим“ поради заплахата от атаки с украински дронове. Атаката с дрон в Сизран уби двама души и рани други.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха ...

    21 16 Отговор
    Руснаците имат около 60 рафинерии , а тия извадиха от строя 360 броя ...

    07:05 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велик Стратег

    15 16 Отговор
    Както казва Китаеца

    Явно Путин ще съжалява че нападна Украйна

    07:08 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    20 10 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #25

    07:13 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    16 11 Отговор
    Абе, оставете руските рафинерии, всяка година ги унищожават по няколко пъти, знаем че нямат нафта за танковете и тракторите, нямат с какво да орат земята и ги е налегнал глад. Кажете защо бандерите спряха да освобождават Купянск? Последните месеци нито веднъж не са го освободили!

    Коментиран от #23

    07:15 22.05.2026

  • 10 Се ми се чини шо дека

    5 3 Отговор
    Тва нЯщо е част от.... Плана на Узкоглазия
    АааааааХахахаха

    07:15 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Украйна знае къде да удря

    10 11 Отговор
    Само така окупатора Путин ще бъде ликвидиран.

    07:20 22.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Злобното Джуджи

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Умрял руснак":

    Дреме му за рафинериите...Той вече си е осигурил подслон в Китай.

    07:28 22.05.2026

  • 20 НА КАРЛИК МУ ПОДПАЛИХА РАФИНЕРИИТЕ

    8 8 Отговор
    НА КАРЛИК МУ ПОДПАЛИХА РАФИНЕРИИТЕ,
    СКОРО И ЧЕРГАТА ЩЕ МУ ПЛАМНЕ. МАЛОУМНОТО ДЖУДЖЕ ЗАПОЧНА ДА ДРЪНКА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ, СЯКАШ КОЧИНАТА МУ Е НЕДОСТИЖИМА. ДРОНОВЕ НЕ МОЖЕ ДА СВАЛИ НАД МОСКВА, ЗА РАКЕТИ, КОИТО УДРЯТ С ХИРУРГИЧНА ТОЧНОСТ, ДА НЕ ГОВОРИМ. МОСКВА ЩЕ Я НЦЪФКАТ, КАТО СИНЬО СИРЕНЕ, САМО ЧЕ ЩЕ ВОНИ ПОВЕЧЕ.

    07:28 22.05.2026

  • 21 Костадинов

    7 4 Отговор
    Такива новини радват всеки българин.

    07:29 22.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 аналнимен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    как там малая токмачка?

    07:35 22.05.2026

  • 24 Урсулите

    2 4 Отговор
    Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас поиска извинение от Киев,
    след като край бреговете на гръцкия остров Лефкада в Йонийско море
    беше открита украинска безпилотна лодка, натъпкана с експлозиви,
    съобщи британското издание "The Guardian"

    Коментиран от #28

    07:35 22.05.2026

  • 25 ШЛЬОПЕ АКО БАБА ТИ БЕШЕ МЪЖКА

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    ЩЕШЕ ДА ДА СЕ РАЗТВАРИ ПО НА БРЪЖКИ И НЯМАШЕ СЕГА ДА ТИ ЧЕТЕМ ГЛУПОСТИТЕ.

    Коментиран от #27

    07:35 22.05.2026

  • 26 нормален

    4 0 Отговор
    Киев за три дни .

    07:38 22.05.2026

  • 27 като си го приберат

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ШЛЬОПЕ АКО БАБА ТИ БЕШЕ МЪЖКА":

    в шумадистан ште бъди жинъ

    07:38 22.05.2026

  • 28 на фондерлайнен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Урсулите":

    дръшката та голташ

    07:39 22.05.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор
    Но това по никакъв начин на пречи Русия да продължава паБеждава редовно и напредва с немислими темпове в зоната на СВО ☝️😄

    07:40 22.05.2026

