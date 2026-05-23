Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се сети за Гренландия, "постави ръка" върху планина на острова

Тръмп се сети за Гренландия, "постави ръка" върху планина на острова

23 Май, 2026 05:04, обновена 23 Май, 2026 05:13 419 2

  • тръмп-
  • гренландия-
  • президент

Американският президент пусна снимка в Truth Social

Тръмп се сети за Гренландия, "постави ръка" върху планина на острова - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка, на която „поставя ръка“ си върху планина в Гренландия. Публикацията се появи на неговата страница в Truth Social.

На изображението, панорама на Нуук, столицата на Гренландия, Тръмп поздравява острова. Той е изобразен до планината, гледайки към околността. Изображението включва и надпис: „Здравей, Гренландия!“

Държавният глава на САЩ не обясни причината за публикацията.

През януари Тръмп обяви намерението си да установи контрол над Гренландия, позовавайки се на интересите на националната сигурност на САЩ. Датското министерство на отбраната тогава обеща да реагира в случай на нахлуване на острова.

Преди това Кейти Милър, съпруга на заместник-началника на кабинета на Белия дом по политиката и съветник на президента на САЩ Стивън Милър, публикува карта на Гренландия, оцветена в цветовете на американското знаме, в социалната медийна платформа X. Тя надписа публикацията с думата „скоро“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 0 Отговор
    Явно е истина,че човек на стари години се вдетинява.Лошо е когато е човек с власт.

    05:17 23.05.2026

  • 2 хехе

    3 0 Отговор
    "Миротвореца" няма спиране, ако не е Иран ще е Куба, ако не е Куба ще е Греландия .

    05:19 23.05.2026