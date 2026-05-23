Тръмп се сети за Гренландия, "постави ръка" върху планина на острова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка, на която „поставя ръка“ си върху планина в Гренландия. Публикацията се появи на неговата страница в Truth Social.

На изображението, панорама на Нуук, столицата на Гренландия, Тръмп поздравява острова. Той е изобразен до планината, гледайки към околността. Изображението включва и надпис: „Здравей, Гренландия!“

Държавният глава на САЩ не обясни причината за публикацията.

През януари Тръмп обяви намерението си да установи контрол над Гренландия, позовавайки се на интересите на националната сигурност на САЩ. Датското министерство на отбраната тогава обеща да реагира в случай на нахлуване на острова.

Преди това Кейти Милър, съпруга на заместник-началника на кабинета на Белия дом по политиката и съветник на президента на САЩ Стивън Милър, публикува карта на Гренландия, оцветена в цветовете на американското знаме, в социалната медийна платформа X. Тя надписа публикацията с думата „скоро“.