Нейнски: Радев вече говори друго за американските самолети и за Украйна

21 Май, 2026 18:36 2 362 81

  • надежда нейнски-
  • румен радев-
  • обещания

За хората е много важно това, което говориш преди изборите, и това, което говориш след изборите да е едно и също, в противен случай започват да се пораждат съмнения за твоята почтеност

Нейнски: Радев вече говори друго за американските самолети и за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Направи ми впечатление, че нито Министерството на външните работи, нито от американското посолство не излезе информация по темата. Това говори, че или разговорите са били секретни, или има нещо друго – нещата не са точно така, както изглеждат. В България политиците говорят едно, а в чужбина друго. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е поставил пред президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за отпадането на визите за български граждани, като е поискал темата да бъде разгледана в спешен порядък.

Спомняме си, че в България имаше истерия за тези самолети цистерни – президентът Радев наричаше служебното правителство войнолюбци, но след изборите наративът се промени – споразумението с Украйна вече не е проблем, обсъжда се и удължаване на престоя на самолетите цистерни. За хората е много важно това, което говориш преди изборите, и това, което говориш след изборите да е едно и също, в противен случай започват да се пораждат съмнения за твоята почтеност, заяви Нейнски.

За мен е важен въпросът къде е мястото на България в Европейския съюз. Направи ми впечатление, че първото посещение на премиера Радев беше в Германия, а практиката е то да е в Брюксел. За мен той иска да направи акцент, че държи повече на развиването на двустранните отношения. За мен остава важен въпросът дали това разширяващо се партньорство стъпва на общи оценки за геополитическата ситуация, като например войната в Украйна. Защото за Германия Русия е най-голямата заплаха за Европа. Неслучайно Германия взе много сериозни мерки за укрепване на своята сигурност, включително и много предприятия преминаха на военен режим, посочи бившият външен министър.

Така че остават много неизвестни дали с новото управление България остава коректен и предсказуем партньор в Европейския съюз. Интересът на САЩ и на Русия да разбият Европейския съюз е разбираем – защото им е конкурент, но не разбирам какъв е интересът на България в това отношение, като една сравнително малка страна. В този смисъл аз не приемам България да е превърне в Троянския кон в Европейския съюз, защото ще загуби много повече, отколкото ще спечели, подчерта Надежда Нейнски.

Тя отбеляза, че България има интерес Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълняване на условието за спазване правата на българската общност.

Смятам, че с действията си македонските политици губят времето на македонския народ, тъй като той иска да се присъедини към ЕС, коментира Нейнски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ьТВ

    91 11 Отговор
    Пак при Цветанка е говорилнята на Сорос !

    Коментиран от #59

    18:53 21.05.2026

  • 2 КРАДЕВ и той като боко

    28 49 Отговор
    ОТКРАДНА ИЛЮЗИИ И БЛЯНОВЕ НА НАРОДЕЦА.... КРАДЕВ Е ПОРЕДНАТА МАША И КУКЛА НА ЕССР......МНОГО ХОРА ПРЕДУОРЕЖДАВАХА ЗА ТОВА АМА НЕ ИМ СЕ ВЯРВАШЕ....

    18:58 21.05.2026

  • 3 Гейнски

    63 12 Отговор
    миче пак почна с твоя сериал епопея на забравените
    калинки връмвари

    Коментиран от #7

    18:58 21.05.2026

  • 4 Дориана

    65 27 Отговор
    Точно Радев и неговата партия Прогресивна България ще сложат ред в отношенията с всички държави, защото има, ум , интелект , съвест и морал, които липсваха при предишните управляващи, които освен да се кланят, подмазват и рабополепничат нищо друго не правеха с цел да оцелеят политически. Нейнски да каже как България като дава оръжия и пари на корумпирана Украйна полага усилия за мир или за провокиране на войната. Как санкциите към Русия и нашия отказ от Руски газ помогнаха на България. Така, че сега новите политици ще сложат ред и ще направят точно това, което е добро за България.

    Коментиран от #12, #34, #38, #41, #45, #49

    19:00 21.05.2026

  • 5 Боташа или ботуша на терора

    17 38 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    19:01 21.05.2026

  • 6 Оти да се лажеме?

    38 5 Отговор
    Не мога да твърдя коя точно беше причината, но който си спомня по времето на Тодор Живков това не се коментираше официално, но за Германия (конкретно ГФР) България беше най близката страна от целия Източен блок, а България също имаше най близки отношения с ГФР от целия западен свят. Така, че нещата никак не са необясними, а и нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #42

    19:02 21.05.2026

  • 7 Така

    10 31 Отговор

    До коментар #3 от "Гейнски":

    На путинофилите им е гадно, но това е президента, с който се гордееше Последния Софиянец.

    19:02 21.05.2026

  • 8 предвиждам

    17 38 Отговор
    Най-късно до края на юли, народа ще е по площадите. Жалко че няма да постигне нищо. Поредните 4 години загубени от нашия живот.

    Коментиран от #61

    19:02 21.05.2026

  • 9 Обикн.българин

    57 7 Отговор
    Тази отломка от отдавна корозиралото сдс,е жив свидетел,как и кога започна тоталното ограбване на държавата ни,чрез т.нар.приватизация.Под формата на "ипотека",госпожата е използвала държавата ни по света за личното си обагодетелствуване.Пенсия и далеч от управлението на държавата ни,такава трябва да е съдбата й!

    Коментиран от #27, #77

    19:03 21.05.2026

  • 10 Мале мила

    37 6 Отговор
    Какъв ужас, какъв филм на ужасите. Как ще заспят децата.

    Коментиран от #69

    19:03 21.05.2026

  • 11 Американците

    34 6 Отговор
    Първо да си Приберат ,, Колорадския бръмбър",пък после ,, визите!

    19:05 21.05.2026

  • 12 Така

    23 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Има много ум след като ЗКПЧ се занимава с финансите на държавата.
    За интелект, съвест и морал дори няма да стигне мястото за коментиране.

    19:06 21.05.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    12 17 Отговор
    Радев пастави Ултиматум на Тръмп!

    19:07 21.05.2026

  • 14 Дивергент

    29 8 Отговор
    В България относно споделеното мнение в ефир от г-жа Нейнски казваме “ присмял се хърбел на щърбел”…

    19:07 21.05.2026

  • 15 Тъпа

    38 10 Отговор
    продажна овца...

    19:10 21.05.2026

  • 16 Горски

    28 8 Отговор
    Очакват ни бомби госпожице, спомнете си края на втората световна война и геноцида над софиянци причинени от американски самолети. Да искат нещо друго, за какво са ми тия визи? Да бе, дедо Тръмп много обича разни такива дребни да му поставят ултиматуми и веднага ше клекне. Разберете че визите за САЩ няма да паднат никога.За САЩ ние сме сателит номер едно на Русия отделно и криминогенен фактор.Те не ни искат.Факт е че по спогодба между ЕС и САЩ би трябвало да има двустранен безвизов режи, но САЩ не спазват това за България.Още повече при Тръмп който ограничава емиграцията.Това че някой в българия говори друго е просто приказки. Кажете какво ще правите с военните самолети на чужда държава,използващи български летища и територия, за да участват в пълномащабна непредизвикана агресия срещу Иран? Ще разрешите ли агресор да продължи да използва България за агресията си,и да ни въвлича в нея?

    Коментиран от #20

    19:12 21.05.2026

  • 17 Къде са някои

    32 6 Отговор
    У нас се чуват редко такива мнения като на Неинска. Това е нещо като модерно демоде. Целият свят разбра че националните интереси са на първо място, а не слугинажа. На нея и е трудно. Дрънка за самолетите цистерни ама си трае за това как купихме 8 щатските самолети, за които нямаме летци, да не говорим че са демоде, за условията на сделката и пр. Това ли е модерния наратив на Неинска?

    19:12 21.05.2026

  • 18 Сатана Z

    20 8 Отговор
    Тая Натка е суха като веяна скумрия и почти толкова хубава.

    19:14 21.05.2026

  • 19 НАДА Е

    33 6 Отговор
    Крадлива, лъжлива и порочна еврейка.

    19:15 21.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Герак Митко

    20 5 Отговор
    Баба Яга.

    19:17 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Джаската

    25 4 Отговор
    бас ловя, че това същество няма огледало в къщата си! кат се погледне и оно се троши от ужас

    19:18 21.05.2026

  • 24 Фори

    8 11 Отговор
    С външен министър , известния анти европеец Иво Христов каква друга политика да следват?

    19:18 21.05.2026

  • 25 Мдаа

    8 13 Отговор
    Муньо клекна.

    19:18 21.05.2026

  • 26 тая

    20 5 Отговор
    не се ли накраде бе?

    19:19 21.05.2026

  • 27 Рускиня

    19 5 Отговор

    До коментар #9 от "Обикн.българин":

    Паричките на СДС обучиха керката й в Швейцария за $30,000 на година. Всички от това СДС да си посипа кратуните със сухи мекалии. Ментарджии и аз гласувах за Зелю жабата да доведе от кол и въже плебс в София.

    Коментиран от #55

    19:19 21.05.2026

  • 28 маке

    20 5 Отговор
    Ейййй, пак показахте тоя крокодил, засрамете се, сега остава и снимка на Ичката Кауфлана да покажете)))

    19:20 21.05.2026

  • 29 още от същото, ама по-зле

    9 3 Отговор
    получихме

    19:20 21.05.2026

  • 30 1234

    21 5 Отговор
    Тая не вижда ли, че е станала като вещица. Защо се явява по екраните с тези разкашкани джуки, поне да ги пооправи малко.

    19:21 21.05.2026

  • 31 Гошо

    22 5 Отговор
    Баба Яга решила да се изкаже.....

    19:21 21.05.2026

  • 32 Що така

    25 5 Отговор
    Радев отишъл първо в Германия. Ами Петър Мадяр, вашият любимец, къде отиде първо, ма, бяла птицо? В Полша, а не в Брюксел. А той що така?

    19:22 21.05.2026

  • 33 Баба Яга

    23 5 Отговор
    Пак се прави на умна и много загрижена.

    19:22 21.05.2026

  • 34 Да знаеш

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Като всеки военен, Радев няма собствено мнение. Едно говори в Брюксел, друго в България и съвсем друго в Русия.

    Коментиран от #71

    19:23 21.05.2026

  • 35 Истината

    24 8 Отговор
    Видяхме те колко пари струваш и и за кого работиш не и за България 1

    19:23 21.05.2026

  • 36 Майстора

    13 5 Отговор
    Приказка за хубавото Наде и грозното пате.

    19:24 21.05.2026

  • 37 търсите ли вече лошия Борисов

    3 23 Отговор
    Ще го търсите. Ще го търсите.

    Коментиран от #70

    19:24 21.05.2026

  • 38 Кажи де

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    А защо Радев дава пари и оръжие на Украйна? Нали беше за мир!

    Коментиран от #39

    19:24 21.05.2026

  • 39 защото

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "Кажи де":

    Така му е наредил оперативния офицер.

    19:26 21.05.2026

  • 40 хмммм

    6 5 Отговор
    Aми нали е комунист. Какво очаквате от него?

    19:26 21.05.2026

  • 41 Да те питам

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    За коя дата Радев обяви референдума за връщането на лева?

    Коментиран от #48

    19:27 21.05.2026

  • 42 В Брюксел

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Оти да се лажеме?":

    има повече идиоти, отколкото в Германия. Пък и скоро урун.гелс им си заминава и идва Алтернатива за Германия

    19:28 21.05.2026

  • 43 СДС КРАДЛА

    16 5 Отговор
    Върни гаража на УБО дето го открадна на времето.

    19:30 21.05.2026

  • 44 Пешо z

    14 3 Отговор
    Тази не разбирала.Като не разбираш върви на м...айната си.

    19:31 21.05.2026

  • 45 Доринче

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Вярно ли е, че Радев смъмрил Тръмп и му наредил веднага да си вдига самолетите от летище София?

    19:31 21.05.2026

  • 46 СДС КРАДЛА

    12 5 Отговор
    Върни гаража на УБО дето го открадна на времето.

    19:32 21.05.2026

  • 47 Пиша

    12 4 Отговор
    Ама това като го видя се стряскам и въобще не ми е за писане

    19:34 21.05.2026

  • 48 Дориана

    4 8 Отговор

    До коментар #41 от "Да те питам":

    От Възраждане са или глупави или недалновидни не могат да искат връщане на лева след като България вече е в Евро зоната с Евро. Те умишлено ли, искат да унищожат България икономически и политически ? Може би това е тяхната скрита цел? И поведението им в Парламента на саботьори доказва точно това.

    Коментиран от #52

    19:36 21.05.2026

  • 49 Я кажи

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Защо плащаме милиарди евро на турската Боташ, а газ от там не получаваме?

    19:37 21.05.2026

  • 50 Горски

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Верно ли бе":

    Верно бе х емороид.

    19:38 21.05.2026

  • 51 Дън Бай

    10 3 Отговор
    Кажи и Надка Гаражната и е достатъчно за морала и.

    19:39 21.05.2026

  • 52 Само че

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "Дориана":

    Не Възраждане, а Редев поиска референдум за еврото. Сега чакаме да си изпълни обещанието.

    Коментиран от #58

    19:40 21.05.2026

  • 53 Анонимен

    15 4 Отговор
    А за нас е важен въпроса ,че ни излъгахте най безочливо ,че самолетите са за учения ,а не за участие във войната с Иран.Не знам с какви очи говорите за Радев.Замълчете по достойно е

    19:42 21.05.2026

  • 54 НАДА Е

    11 2 Отговор
    Аватара на порока. Само като я видиш как изглежда и се стресираш.

    19:44 21.05.2026

  • 55 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Рускиня":

    Дъщеря и не успя де се изучи в Швейцария.Силите не и достигнаха меко казано

    19:45 21.05.2026

  • 56 От КОЙ, АЗ ЛИ, до КОГА СЪМ ГО КАЗАЛ?

    4 6 Отговор
    Бих я заплюл, ако не беше вярно, но за съжаление е! Героизмът на българските политици е до изборите, Радев не е изключение, после превключват на прагматизъм или дори съглашателство. Смирненски гениално го е обяснил в "Приказка за стълбата".

    19:45 21.05.2026

  • 57 И ко прайм ся ?

    3 0 Отговор
    Коя беше тая ?

    19:45 21.05.2026

  • 58 Дориана

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Само че":

    Радев поиска референдум преди България да влезе в Евро зоната , а Наталия Киселова го отхвърли като погази Конституцията за да угоди и преклони пред желанията и нарежданията на Борисов и Пеевски. Така, че вече е невъзможно да се иска връщането на лева. Румен Радев и неговата партия са достатъчно умни и интелигентни за да не се поддават на провокации от Възраждане.

    Коментиран от #65

    19:46 21.05.2026

  • 59 Зеления

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ьТВ":

    "Пак при Цветанка е говорилнята на Сорос !"

    След като Цветанка е представител на Сорос какво друго очакваш?

    19:47 21.05.2026

  • 60 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 4 Отговор
    другарко на д€ ЗМ€Й $КИ, р"ум€н" € КАТО т€б- ПРО ДАЖ НА ЛИ Ц€ М€Р НА . У Р В ъ!


    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:47 21.05.2026

  • 61 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "предвиждам":

    Ще чукаш камъни в Кърджали през юли

    19:48 21.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Соросоидни боклуци

    9 2 Отговор
    Тая навремето беше голям боклук мииннддиилл, сега е само боклук.

    19:50 21.05.2026

  • 64 Хмм

    12 0 Отговор
    оставили празна хазна, всичко оглозгали по екскурзии, няма пари за заплати и пенсии, сега Радев виновен за самолетите, които ни натресоха и че казали "да" преди да им зададат въпрос

    19:55 21.05.2026

  • 65 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    "Така, че вече е невъзможно да се иска връщането на лева."

    Дориана, няма невъзможни неща стига една държава да е суверенна и с истински политици а не ментета.
    Всяко нещо при желание се променя и договор с ЕС и конституция се променя и закони и всичко
    Англичаните като излязоха от ЕС как предоговориха клаузите и си запазиха и безмитната търговия и пътуванията без визи с ЕС, всичко на този свят е възможно стига да има желание
    Пример ти е самия ЕС и Тръмп - налагат санкции на този и онзи, когато имат изгода слагат дерогации на санкциите, после пак санкции и отново дерогации.
    Ако Радев каже: "Налагаме вето на помощта от 90 млрд за Украйна, ако не си върнем лева" - мога да ти кажа че Урсула на момента ще се съгласи без никакви проблеми

    19:58 21.05.2026

  • 66 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    8 1 Отговор
    Като ученичка Надето беше известна като Надка МИНЬОТА.

    19:58 21.05.2026

  • 67 Вземи

    5 0 Отговор
    се скрий някъде бе пенсио от коя дупка излезна и ти още ли власт ти се изка много си нагла

    19:59 21.05.2026

  • 68 Каква

    5 0 Отговор
    Крива уста....ама и гразна...

    20:02 21.05.2026

  • 69 МИЛА МАЛЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мале мила":

    Отивам да Ударя една че+ки+я, пък после може и да умра

    20:03 21.05.2026

  • 70 Почнахме вече

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "търсите ли вече лошия Борисов":

    Ти ходи в Банкя да го видиш докато е време да не духне нанякъде

    20:04 21.05.2026

  • 71 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да знаеш":

    Колега,не си коректен.И офицерите са като всички хора.Някои са таки,други по онакива.Не обиждай военните,след като не си бил никога военен.И аз може от глупост да кажа,че цивилните са едераси,но не съм глупак като тебе и не го казвам.Макар че полвин живот съм бил военен.Един път в новата ни история някои раздразниха офицерите,може би знаеш какво стана на 09 юни 1923г.

    20:05 21.05.2026

  • 72 Коза. Гай- обикновенна коза

    5 1 Отговор
    Която врещи едно и също!
    И га самолетите и на договора с Украйна ще му дойде времето.
    Увехнала маруля!

    20:07 21.05.2026

  • 73 Гай Турий

    7 0 Отговор
    Ами като му натресохте тоя проблем, той иска да издои момента с някаква полза за българите. Ти какво направи ма?! - продаде ни просто е лесно. Ти или оня опуляк с водопада на хасиендата си щеше ли да се обади на Тръмп и му поиска безплатни визи за САЩ?! Ама, д рътуфелска хамсио??! Или тоя Гюр?! Каза ли на Мерце и ли тяхната каунка че предпочитате мир, а не правене на снаряди и подаряване на милиарди на киевската братска неонацистка клика?

    20:08 21.05.2026

  • 74 Гост

    9 2 Отговор
    Безсрамна мръсница.

    20:08 21.05.2026

  • 75 Дърта злобарка

    4 0 Отговор
    Чак си изкривила ботокса

    20:13 21.05.2026

  • 76 Гробар

    1 1 Отговор
    Плешо предател .

    20:17 21.05.2026

  • 77 Първите етажи изцяло е

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Обикн.българин":

    осигурила за свой джоб
    Безсрамие е да се явява и плаши децата

    20:17 21.05.2026

  • 78 Комбайнер

    2 0 Отговор
    Тая куха лейка майна,не става да кара комбайна?

    20:20 21.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 МОЛЯ

    1 0 Отговор
    НАДКЕ, НА ЧЕЛОТО ТИ ПИШЕ, ЧЕ ЛЪЖЕШ! РАДЕВ ВИНАГИ ЩЕ КАЗВА НА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА ШАРЛАТАНИ, А ВЗЕТИ ЗАЕДНО С ДБ ГИ НАРИЧА ВОЕННОЛЮБЦИ - ЗАЩОТО СА И НИКОГА НЯМА ДА СИ ПРОМЕНИ МНЕНИЕТО ЗА ТЯХ. ЗА УКРАЙНА ТОЙ НЕ СИ Е ПРОМЕНИЛ МНЕНИЕТО И ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЯ УКРАЙНА НЯМА ДА ПОЛУЧИ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТОВА ГО КАЗА ПРЕД ЕС, ФИНАНСИРАНЕ СЪЩО И НЯМА ДА НАЛАГА ВЕТО НА ЕС ЗА УКРАЙНА, НО НИЕ НЯМА ДА УЧАСТВАМЕ - ФИНАНСОВО И С ВОЕННА ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ. ТОВА ТОЙ ГО КАЗА И ПРЕД МЕРЦ И ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ДОРИ КАЗА НА МЕРЦ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ТЪРСИ ДИАЛОГ С РУСИЯ. ВЕРОЯТНО СИ ГЛУХА И СЛЯПА ЗА ТЕЗИ ТЕЗИ НЕЩА. КАБИНЕТА ЖЕЛЯЗКОВ Е ПОДПИСАЛ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА САМОЛЕТИТЕ НА САЩ ВЪВ ВРАЖДЕБНА. САЩ ИСКАТ ДА УДЪЛЖАТ ПРЕСТОЯ ИМ, НО РАДЕВ МУ Е КАЗАЛ НА ТРЪМП - ПРЕСТОЙ НА САМОЛЕТИТЕ ВЪВ ВРАЖДЕБНА, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СРЕЩУ ОТНЕМАНЕ НА ВИЗИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ ЗА САЩ. Я МИ КАЖИ МА, СВЕТОВНО ИЗВЕСТНА К..У..Р..ВО, КОЕ ТИ ДАДЕ ОСНОВАНИЕ ДА ПЛЮЕШ И ВКАРВАШ ДУМИ В УСТАТА НА ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, КОИТО НЕ Е КАЗАЛ И НЕЩА, КОИТО НЕ Е ПРАВИЛ?

    20:35 21.05.2026

