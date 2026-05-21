Нейнски: Радев вече говори друго за американските самолети и за Украйна

Направи ми впечатление, че нито Министерството на външните работи, нито от американското посолство не излезе информация по темата. Това говори, че или разговорите са били секретни, или има нещо друго – нещата не са точно така, както изглеждат. В България политиците говорят едно, а в чужбина друго. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е поставил пред президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за отпадането на визите за български граждани, като е поискал темата да бъде разгледана в спешен порядък.
Спомняме си, че в България имаше истерия за тези самолети цистерни – президентът Радев наричаше служебното правителство войнолюбци, но след изборите наративът се промени – споразумението с Украйна вече не е проблем, обсъжда се и удължаване на престоя на самолетите цистерни. За хората е много важно това, което говориш преди изборите, и това, което говориш след изборите да е едно и също, в противен случай започват да се пораждат съмнения за твоята почтеност, заяви Нейнски.
За мен е важен въпросът къде е мястото на България в Европейския съюз. Направи ми впечатление, че първото посещение на премиера Радев беше в Германия, а практиката е то да е в Брюксел. За мен той иска да направи акцент, че държи повече на развиването на двустранните отношения. За мен остава важен въпросът дали това разширяващо се партньорство стъпва на общи оценки за геополитическата ситуация, като например войната в Украйна. Защото за Германия Русия е най-голямата заплаха за Европа. Неслучайно Германия взе много сериозни мерки за укрепване на своята сигурност, включително и много предприятия преминаха на военен режим, посочи бившият външен министър.
Така че остават много неизвестни дали с новото управление България остава коректен и предсказуем партньор в Европейския съюз. Интересът на САЩ и на Русия да разбият Европейския съюз е разбираем – защото им е конкурент, но не разбирам какъв е интересът на България в това отношение, като една сравнително малка страна. В този смисъл аз не приемам България да е превърне в Троянския кон в Европейския съюз, защото ще загуби много повече, отколкото ще спечели, подчерта Надежда Нейнски.
Тя отбеляза, че България има интерес Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълняване на условието за спазване правата на българската общност.
Смятам, че с действията си македонските политици губят времето на македонския народ, тъй като той иска да се присъедини към ЕС, коментира Нейнски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Така
До коментар #3 от "Гейнски":На путинофилите им е гадно, но това е президента, с който се гордееше Последния Софиянец.
19:02 21.05.2026
8 предвиждам
Коментиран от #61
19:02 21.05.2026
9 Обикн.българин
Коментиран от #27, #77
19:03 21.05.2026
10 Мале мила
Коментиран от #69
19:03 21.05.2026
12 Така
До коментар #4 от "Дориана":Има много ум след като ЗКПЧ се занимава с финансите на държавата.
За интелект, съвест и морал дори няма да стигне мястото за коментиране.
19:06 21.05.2026
17 Къде са някои
21 Герак Митко
19:17 21.05.2026
27 Рускиня
До коментар #9 от "Обикн.българин":Паричките на СДС обучиха керката й в Швейцария за $30,000 на година. Всички от това СДС да си посипа кратуните със сухи мекалии. Ментарджии и аз гласувах за Зелю жабата да доведе от кол и въже плебс в София.
Коментиран от #55
19:19 21.05.2026
34 Да знаеш
До коментар #4 от "Дориана":Като всеки военен, Радев няма собствено мнение. Едно говори в Брюксел, друго в България и съвсем друго в Русия.
Коментиран от #71
19:23 21.05.2026
37 търсите ли вече лошия Борисов
Коментиран от #70
19:24 21.05.2026
38 Кажи де
До коментар #4 от "Дориана":А защо Радев дава пари и оръжие на Украйна? Нали беше за мир!
Коментиран от #39
19:24 21.05.2026
39 защото
До коментар #38 от "Кажи де":Така му е наредил оперативния офицер.
19:26 21.05.2026
41 Да те питам
До коментар #4 от "Дориана":За коя дата Радев обяви референдума за връщането на лева?
Коментиран от #48
19:27 21.05.2026
42 В Брюксел
До коментар #6 от "Оти да се лажеме?":има повече идиоти, отколкото в Германия. Пък и скоро урун.гелс им си заминава и идва Алтернатива за Германия
19:28 21.05.2026
45 Доринче
До коментар #4 от "Дориана":Вярно ли е, че Радев смъмрил Тръмп и му наредил веднага да си вдига самолетите от летище София?
19:31 21.05.2026
48 Дориана
До коментар #41 от "Да те питам":От Възраждане са или глупави или недалновидни не могат да искат връщане на лева след като България вече е в Евро зоната с Евро. Те умишлено ли, искат да унищожат България икономически и политически ? Може би това е тяхната скрита цел? И поведението им в Парламента на саботьори доказва точно това.
Коментиран от #52
19:36 21.05.2026
49 Я кажи
До коментар #4 от "Дориана":Защо плащаме милиарди евро на турската Боташ, а газ от там не получаваме?
19:37 21.05.2026
50 Горски
До коментар #20 от "Верно ли бе":Верно бе х емороид.
19:38 21.05.2026
52 Само че
До коментар #48 от "Дориана":Не Възраждане, а Редев поиска референдум за еврото. Сега чакаме да си изпълни обещанието.
Коментиран от #58
19:40 21.05.2026
55 Анонимен
До коментар #27 от "Рускиня":Дъщеря и не успя де се изучи в Швейцария.Силите не и достигнаха меко казано
19:45 21.05.2026
58 Дориана
До коментар #52 от "Само че":Радев поиска референдум преди България да влезе в Евро зоната , а Наталия Киселова го отхвърли като погази Конституцията за да угоди и преклони пред желанията и нарежданията на Борисов и Пеевски. Така, че вече е невъзможно да се иска връщането на лева. Румен Радев и неговата партия са достатъчно умни и интелигентни за да не се поддават на провокации от Възраждане.
Коментиран от #65
19:46 21.05.2026
59 Зеления
До коментар #1 от "ьТВ":"Пак при Цветанка е говорилнята на Сорос !"
След като Цветанка е представител на Сорос какво друго очакваш?
19:47 21.05.2026
60 АНТИ-КОМУНИ$Т
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
19:47 21.05.2026
61 Ха ХаХа
До коментар #8 от "предвиждам":Ще чукаш камъни в Кърджали през юли
19:48 21.05.2026
65 Зеления
До коментар #58 от "Дориана":"Така, че вече е невъзможно да се иска връщането на лева."
Дориана, няма невъзможни неща стига една държава да е суверенна и с истински политици а не ментета.
Всяко нещо при желание се променя и договор с ЕС и конституция се променя и закони и всичко
Англичаните като излязоха от ЕС как предоговориха клаузите и си запазиха и безмитната търговия и пътуванията без визи с ЕС, всичко на този свят е възможно стига да има желание
Пример ти е самия ЕС и Тръмп - налагат санкции на този и онзи, когато имат изгода слагат дерогации на санкциите, после пак санкции и отново дерогации.
Ако Радев каже: "Налагаме вето на помощта от 90 млрд за Украйна, ако не си върнем лева" - мога да ти кажа че Урсула на момента ще се съгласи без никакви проблеми
19:58 21.05.2026
69 МИЛА МАЛЕ
До коментар #10 от "Мале мила":Отивам да Ударя една че+ки+я, пък после може и да умра
20:03 21.05.2026
70 Почнахме вече
До коментар #37 от "търсите ли вече лошия Борисов":Ти ходи в Банкя да го видиш докато е време да не духне нанякъде
20:04 21.05.2026
71 Моряка
До коментар #34 от "Да знаеш":Колега,не си коректен.И офицерите са като всички хора.Някои са таки,други по онакива.Не обиждай военните,след като не си бил никога военен.И аз може от глупост да кажа,че цивилните са едераси,но не съм глупак като тебе и не го казвам.Макар че полвин живот съм бил военен.Един път в новата ни история някои раздразниха офицерите,може би знаеш какво стана на 09 юни 1923г.
20:05 21.05.2026
72 Коза. Гай- обикновенна коза
И га самолетите и на договора с Украйна ще му дойде времето.
Увехнала маруля!
20:07 21.05.2026
77 Първите етажи изцяло е
До коментар #9 от "Обикн.българин":осигурила за свой джоб
Безсрамие е да се явява и плаши децата
20:17 21.05.2026
