CBS: Вашингтон готви подновяване на ударите срещу Иран през следващите три дни

Служители на Пентагона и разузнаването, се подготвят за възможността за подновяване на ударите срещу Иран през следващите три дни, съобщи CBS, позовавайки се на източници.

Според техните доклади, „някои американски военни и разузнавателни служители са отменили плановете за тридневния уикенд на Деня на паметта (честван в САЩ на 25 май 2026 г.) в очакване на евентуални удари“.

„Служители на Пентагона и разузнаването също така са започнали да актуализират списъците с личен състав в американски обекти в чужбина във връзка с изтеглянето на някои подразделения, разположени в Близкия изток, от оперативната зона, включително за намаляване на американското присъствие в региона на фона на опасения от евентуален ответен удар от Иран“, отбелязва CBS.

Телевизионната мрежа подчертава, че към петък вечерта не е взето окончателно решение относно евентуални нови удари.

По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е склонен към по-нататъшни удари срещу Иран поради разочарование от напредъка на преговорите. Според тях американският лидер е провел среща в петък сутринта с вицепрезидента Дж. Д. Ванс, секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, директора на ЦРУ Джон Ратклиф и други членове на администрацията, по време на която е бил „информиран за състоянието на преговорите и различните сценарии, в случай че те се провалят“.

Както отбеляза източникът на портала, Тръмп е „все по-разочарован от напредъка на преговорите“ през последните дни.