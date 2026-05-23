CBS: Вашингтон готви подновяване на ударите срещу Иран през следващите три дни

23 Май, 2026 05:25, обновена 23 Май, 2026 05:29 325 4

Някои американски военни и разузнавателни служители отменили плановете за тридневния уикенд за Деня на паметта

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Пентагона и разузнаването, се подготвят за възможността за подновяване на ударите срещу Иран през следващите три дни, съобщи CBS, позовавайки се на източници.

Според техните доклади, „някои американски военни и разузнавателни служители са отменили плановете за тридневния уикенд на Деня на паметта (честван в САЩ на 25 май 2026 г.) в очакване на евентуални удари“.

„Служители на Пентагона и разузнаването също така са започнали да актуализират списъците с личен състав в американски обекти в чужбина във връзка с изтеглянето на някои подразделения, разположени в Близкия изток, от оперативната зона, включително за намаляване на американското присъствие в региона на фона на опасения от евентуален ответен удар от Иран“, отбелязва CBS.

Телевизионната мрежа подчертава, че към петък вечерта не е взето окончателно решение относно евентуални нови удари.

По-рано Axios съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е склонен към по-нататъшни удари срещу Иран поради разочарование от напредъка на преговорите. Според тях американският лидер е провел среща в петък сутринта с вицепрезидента Дж. Д. Ванс, секретаря на Пентагона Пийт Хегсет, директора на ЦРУ Джон Ратклиф и други членове на администрацията, по време на която е бил „информиран за състоянието на преговорите и различните сценарии, в случай че те се провалят“.

Както отбеляза източникът на портала, Тръмп е „все по-разочарован от напредъка на преговорите“ през последните дни.


  • 1 Удрий, бай Дончоу

    0 2 Отговор
    Бай Дончо държи дюнерджиите на пръсти.

    05:35 23.05.2026

  • 2 Ейбръхам

    0 0 Отговор
    Някои самосвали ще потеглят към дъното.

    05:36 23.05.2026

  • 3 ами да

    0 0 Отговор
    След като нито един евроатлантик не отиде да отваря сутрин Ормузкия проток, а привечер да го затваря, на Тръмп ще му се наложи да си свърши работата сам.

    05:37 23.05.2026

  • 4 Темплар

    0 0 Отговор
    Само трябва да предадат урана и да отворят протока тез неверници.

    05:39 23.05.2026