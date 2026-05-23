Евакуираха над 40 000 души в Калифорния заради опасност от експлозия или теч от резервоар с токсичен химикал

23 Май, 2026 05:17, обновена 23 Май, 2026 05:25 321 1

Съоръжението в Гардън Глоув принадлежи на GKN Aerospace Transparency

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Калифорнийските власти евакуираха над 40 000 души в град Гардън Гроув поради заплаха от експлозия или теч в резервоар, принадлежащ на GKN Aerospace Transparency, съдържащ токсичен химикал, съобщи CNN.

Местните власти работят от 21 май, за да предотвратят експлозия на резервоара, който е пълен с метилметакрилат, токсично и запалимо вещество, което причинява белодробни проблеми. Повредите на резервоара се дължат на продължително прегряване, което според екипа за реагиране може да доведе до разлив на повече от 2 600 литра от химикала или до експлозия.

Началникът на полицията в Гардън Гроув Амир Ел-Фара заяви пред канала, че приблизително 6000 души са отказали да напуснат домовете си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Какви хубави

    0 0 Отговор
    Имена си имат полицаите в Калифорния!

    05:32 23.05.2026