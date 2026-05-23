Въздушно-десантните сили на Украйна отрекоха съобщенията за пълна окупация на Покровск и Мирноград от руснаците

Съоснователят на DeepState Роман Погорилий заяви, че градовете Покровск и Мирноград са напълно окупирани от руснаците.

7-ми корпус за бързо реагиране на Въздушно-десантните сили, който отговаря за отбраната на тези градове, отрече съобщенията за пълна окупация на Покровск. Това заяви в коментар пред hromadske лейтенант Сергей Лефтер, старши офицер в комуникационния отдел на 7-ми корпус.

„Отбранителната операция в Покровск продължава. Силите за отбрана продължават да държат изолирани позиции в северните покрайнини на града“, увери той.

Един от офицерите на 25-та въздушно-десантна бригада също потвърди, че в Покровск все още има украински позиции.

„Наистина има позиции, наистина има хора. Виждаме ги, храним ги, виждаме ги как тичат и събират пакетите си или стрелят по врага някъде. Те също така предават информация за това, което чуват и какво виждат, и ние можем да нанесем съответно огневи щети“, отбеляза войникът.

По-рано Погорилий каза, че „Покровск и Мирноград са окупирани“ и смята за нереалистично задържането на Покровск.

„Покровск и Мирноград са окупирани... Врагът активно премества силите си там. Врагът активно струпва пехотата си там в голям брой. А това е голям град, трудно е дори да ги изместим. Техника и артилерия, които отдавна са разположени, по-специално, в южните покрайнини както на Мирноград, така и на Покровск, действат по-нататък по линията на съприкосновение. Пилотите стават все по-активни и имат пълен контрол над цялата логистика и небето“, каза той.

Погорилий добави, че руснаците в момента установяват плацдарм в тези градове, за да напреднат по-дълбоко в Донецка област.“ регион и влияние върху украинската логистика.