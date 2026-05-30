NBC News: Американските военни не могат да потвърдят, че Иран е минирал Ормузкия проток

Американските военни не могат да потвърдят разузнавателни доклади и твърдения на ръководството на страната, че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, съобщи NBC News, позовавайки се на свои източници.
Щатското разузнаване смята, че Иран е поставил мини в пролива или преди началото на военния конфликт в края на февруари, или в ранните му дни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и американски служители редовно заявяваха, че Техеран може да поставя мини във водния път, отбелязва каналът.
Военните многократно са разполагали безпилотни подводни апарати и самолети за търсене на мини, но са открили само „няколко обекта“, наподобяващи ги, без все още да има потвърждение, че това са мини, отбелязва NBC News.
Постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви преди това, че обвиненията срещу Техеран за поставяне на мини в Ормузкия проток са „напълно подвеждащи и служат на политически цели“.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че потенциална сделка с Иран би изисквала незабавното отваряне на Ормузкия проток, без такси за преминаване.
„Ормузкият проток трябва да бъде отворен незабавно, без такси за неограничено преминаване на кораби в двете посоки“, написа Тръмп в Truth Social.
Американският лидер отбеляза също, че сделката ще премахне морската блокада и ще разминира Ормузкия проток.
„Всички кораби, заседнали в пролива заради нашата забележителна, безпрецедентна морска блокада, която сега ще бъде премахната, могат да започнат процеса на завръщане у дома“, заяви Тръмп.
Тръмп все още не е взел решение за евентуално ново споразумение с Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на висш служител на американската администрация.
Според изданието дискусията се е състояла на среща в Ситуационната зала на Белия дом, която е продължила приблизително два часа. Президентът обаче не е взел окончателно решение, отбелязва вестникът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:09 30.05.2026
2 Ти да видиш
Ако не знаят , да прочетат директивите на аятолаха! Ако не разбират, фърси да пратят Борисов с една платноходка да пробва, той за тях ще изпълни всичко, ама да си натовари и антуража от сглобката!
А да, и да не забрави Николай Младенов, който ръководи съвета за мир на Тръмп към министерството на войната.
04:18 30.05.2026
3 Никой
04:25 30.05.2026
4 Лопата Орешник
04:35 30.05.2026