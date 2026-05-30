САЩ ликвидираха още трима предполагаеми наркотрафиканти в Източната част на Тихия океан

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, за който се смята, че е използван за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан, предаде Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

Трима души са били убити при удара, но няма пострадали американски военнослужещи, се казва в изявлението.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.

Командирът на Южното командване Франсис Донован се срещна с представители на кубинското военно командване близо до базата в залива Гуантанамо.

Според изявление на командването в X, на срещата са присъствали Роберто Легра Сотолонго, първи заместник-министър на Революционните въоръжени сили и началник на Генералния щаб на въоръжените сили, и „други представители на кубинското военно командване“.

Страните „обсъдиха накратко въпроси, свързани с оперативната сигурност“, се казва в изявлението.