Новини
Свят »
САЩ »
САЩ ликвидираха още трима предполагаеми наркотрафиканти в Източната част на Тихия океан

САЩ ликвидираха още трима предполагаеми наркотрафиканти в Източната част на Тихия океан

30 Май, 2026 04:36, обновена 30 Май, 2026 04:40 398 1

  • наркотрафик-
  • убити-
  • плавателен съд-
  • южно командване-
  • сащ-
  • куба

Командирът на Южното командване Франсис Донован се срещна с представители на кубинското военно командване близо до базата в залива Гуантанамо

САЩ ликвидираха още трима предполагаеми наркотрафиканти в Източната част на Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни извършиха пореден удар по плавателен съд, за който се смята, че е използван за трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан, предаде Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

Трима души са били убити при удара, но няма пострадали американски военнослужещи, се казва в изявлението.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.

Командирът на Южното командване Франсис Донован се срещна с представители на кубинското военно командване близо до базата в залива Гуантанамо.

Според изявление на командването в X, на срещата са присъствали Роберто Легра Сотолонго, първи заместник-министър на Революционните въоръжени сили и началник на Генералния щаб на въоръжените сили, и „други представители на кубинското военно командване“.

Страните „обсъдиха накратко въпроси, свързани с оперативната сигурност“, се казва в изявлението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    1 0 Отговор
    Има едно нещо , което се казва арестуване, но явно янките не го знаят, демокрация в действие както се казва🤨🤔

    04:45 30.05.2026