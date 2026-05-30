Хегсет: Твърде дълго европейските ни съюзници игнорираха учтивите ни молби да увеличат разходите си за отбрана

Съединените щати искат да поддържат стабилни и мирни отношения с Китай, но възнамеряват да действат от позиция на сила, заяви държавният секретар на Пентагона Пит Хегсет.

„При президента Доналд Тръмп отношенията между Съединените щати и Китай са в най-доброто си състояние от много години насам. Тръмп и неговата администрация искат стабилен мир, справедлива търговия и уважителни отношения с Китай“, каза той, говорейки на международния форум за сигурност „Диалогът Шангри-Ла“ в Сингапур.

Хегсет отбеляза, че на неотдавнашната си среща в Пекин президентът на САЩ и китайският президент Си Дзинпин са се споразумели за необходимостта от изграждане на „конструктивни отношения, характеризиращи се със стратегическа стабилност, справедливост и реципрочност“.

„В същото време задачата на Пентагона е да гарантира, че президентът винаги преговаря от безспорна позиция на силата“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Вашингтон вече не възнамерява да поема разходите за отбрана на богатите страни, заяви Хегсет. .

„Ерата, в която Съединените щати субсидираха отбраната на богатите страни, приключи. Нуждаем се от партньори, а не от протекторати. Нуждаем се от съюзи, основани на споделена отговорност, а не на зависимост“, каза той.

„Тази концепция осигурява солидна основа за нашите съюзи, като гарантира, че те са подготвени за предизвикателствата на този век, а не на последния“, подчерта Хегсет.

Той смята, че европейските съюзници на Вашингтон и НАТО са изправени пред важни решения относно разходите за отбрана. И подчерта, че „твърде дълго европейските съюзници на САЩ игнорираха учтиви молби за увеличаване на собствените си разходи за отбрана“. „Те най-накрая започват да наваксват“, добави министърът.

„Позволихме си да бъдем разсеяни от празната реторика на глобалистите за световен ред, основан на правила“, каза Хегсет. „Във време, когато европейските столици отвориха границите си и отслабиха армиите си, можете да имате всички правила, които искате. А правилата са чудесни, но ако не можете да ги подкрепите с реална сила, те не струват хартията, на която са написани“, отбеляза той.

Съединените щати са ангажирани с развитието на военно-техническото сътрудничество с Индия и съвместното производство на оръжия, заяви военният министър на САЩ. Той увери, че Вашингтон е заинтересован от „силна и егоистична Индия“, защото това ще „поддържа баланса на силите в региона“.

„Ние сме ангажирани със съвместно производство с Индия за разработване на възможности като противотанковата управляема ракета Javelin“, отбеляза той. „Индия модернизира армията си, за да поеме своя дял от отговорностите за сигурност, особено в Индийския океан. Тя изгражда тежки индустриални и логистични възможности за високотехнологични военни операции, включително способността за ремонт и поддръжка на нашите общи платформи и поддръжка на кораби на ВМС на САЩ“, добави ръководителят на Пентагона.

През февруари 2025 г., след разговори във Вашингтон между индийския премиер Нарендра Моди и президента на САЩ Доналд Тръмп, беше постигнато споразумение за съвместно производство на американски противотанкови ракетни системи Javelin и бронетранспортьори Stryker в Индия.