Тръмп прехвърля контрола върху Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ на Конгреса, добавя името си към него

30 Май, 2026 03:51, обновена 30 Май, 2026 03:57 532 1

Съдебна заповед преди това забрани преименуването на Центъра „Кенеди“ в чест на Тръмп и блокира плановете за основния му ремонт

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да прехвърли контрола върху водещия театрален и концертен комплекс във Вашингтон, окръг Колумбия, Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, на Конгреса, става ясно от публикация на американският лидер в Truth Social.

Президентът отбеляза, че той и неговите помощници „ще работят с Конгреса, за да прехвърлят тази затруднена институция“ под контрола на американските законодатели, „за да могат те да решат какво да правят с нея“. „Наредих на Министерството на търговията на САЩ да предприеме всички необходими стъпки, работейки с Конгреса, за да осигури пълното и цялостно прехвърляне на тази институция на Конгреса, като възложи отговорността за нейната експлоатация, поддръжка и управление“, добави американският лидер.

Комплексът официално ще бъде наречен Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди-Тръмп“ в чест на двамата американски президенти, считано от 18 декември 2025 г. Очакваше се центърът, който е под надзора на правителството на САЩ и понякога е наричан във Вашингтон „неофициалното Министерство на културата на САЩ“, да бъде затворен през юли за ремонт, който ще продължи приблизително две години.

По-рано, на 29 май, съдебна заповед във Вашингтон забрани преименуването на Центъра „Кенеди“ в чест на Тръмп и блокира плановете за основния му ремонт. Това беше направено по искане на няколко американски исторически и архитектурни дружества. Те заведоха дело срещу управителния съвет на центъра през март. Ищците твърдят, че ответникът се опитва да действа без необходимото съгласие на Конгреса на САЩ и заобикаляйки необходимите федерални прегледи.

В решението на съда се подчертава също, че „управителният съвет е превишил правомощията си, като едностранно е кръстил Центъра „Кенеди“ в чест на президента Тръмп“. Документът пояснява, че „името на Центъра „Кенеди“ е дадено от Конгреса и само Конгресът може да го промени“. Съдът разпореди премахването на графитите, споменаващи Тръмп, нарисувани върху сградата от администрацията на комплекса, в рамките на две седмици. Той също така ефективно разпореди плановете за основен ремонт на центъра да бъдат финализирани.

Тръмп изрази възмущение от решението на съда, като подчерта, че ремонтът ще направи центъра „най-добрата институция от този вид в света“. Тръмп твърди, че „радикално левите демократи са по-загрижени да му се противопоставят“, „отколкото да спасят умиращ център за сценични изкуства“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    След като съсипа дейността на това авторитетно средище на световната култура и съда не му разрешава да продължава да руши, ще прехвърли отговорността на Конгреса, който владее, за да става пак това, което е решил- да продължава да руши. Няма кой да го спре, въпреки че превърна САЩ в Тръмпландия. Ликът и името му трябва да висят навсякъде, даже и на монетите и банкнотите. Да се знае кой разруши държавата,градена 250 г.само за 1 година и половина. Зоологическата градина във Вашингтон е пропуснал, и тя трябва да се казва тръмп.

    05:24 30.05.2026