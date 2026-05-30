Тръмп прехвърля контрола върху Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ на Конгреса, добавя името си към него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да прехвърли контрола върху водещия театрален и концертен комплекс във Вашингтон, окръг Колумбия, Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, на Конгреса, става ясно от публикация на американският лидер в Truth Social.

Президентът отбеляза, че той и неговите помощници „ще работят с Конгреса, за да прехвърлят тази затруднена институция“ под контрола на американските законодатели, „за да могат те да решат какво да правят с нея“. „Наредих на Министерството на търговията на САЩ да предприеме всички необходими стъпки, работейки с Конгреса, за да осигури пълното и цялостно прехвърляне на тази институция на Конгреса, като възложи отговорността за нейната експлоатация, поддръжка и управление“, добави американският лидер.

Комплексът официално ще бъде наречен Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди-Тръмп“ в чест на двамата американски президенти, считано от 18 декември 2025 г. Очакваше се центърът, който е под надзора на правителството на САЩ и понякога е наричан във Вашингтон „неофициалното Министерство на културата на САЩ“, да бъде затворен през юли за ремонт, който ще продължи приблизително две години.

По-рано, на 29 май, съдебна заповед във Вашингтон забрани преименуването на Центъра „Кенеди“ в чест на Тръмп и блокира плановете за основния му ремонт. Това беше направено по искане на няколко американски исторически и архитектурни дружества. Те заведоха дело срещу управителния съвет на центъра през март. Ищците твърдят, че ответникът се опитва да действа без необходимото съгласие на Конгреса на САЩ и заобикаляйки необходимите федерални прегледи.

В решението на съда се подчертава също, че „управителният съвет е превишил правомощията си, като едностранно е кръстил Центъра „Кенеди“ в чест на президента Тръмп“. Документът пояснява, че „името на Центъра „Кенеди“ е дадено от Конгреса и само Конгресът може да го промени“. Съдът разпореди премахването на графитите, споменаващи Тръмп, нарисувани върху сградата от администрацията на комплекса, в рамките на две седмици. Той също така ефективно разпореди плановете за основен ремонт на центъра да бъдат финализирани.

Тръмп изрази възмущение от решението на съда, като подчерта, че ремонтът ще направи центъра „най-добрата институция от този вид в света“. Тръмп твърди, че „радикално левите демократи са по-загрижени да му се противопоставят“, „отколкото да спасят умиращ център за сценични изкуства“.