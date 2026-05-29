С още минус 10%! Засилените украински атаки с дронове срещу рафинерии сриват руското производство на дизел
  Тема: Украйна

29 Май, 2026 23:20 660 26

Reuters

Производството на дизел в Русия е намаляло с около 10% през май, след като вече беше отчетен приблизително същият месечен спад и през април, показва анализ на данни на "Ройтерс".

Според агенцията, засилените украински атаки с дронове срещу рафинерии са принудили част от съоръженията да ограничат или напълно да спрат работа. Въпреки по-ниското производство, износът на горивото се е увеличил.

Киев системно атакува енергийната инфраструктура на Русия с цел да намали приходите ѝ от петрол и газ, които финансират войната срещу Украйна.

Досега Русия се стремеше да поддържа доходоносния износ на дизел, но периодът е ключов за вътрешното търсене от земеделския сектор. Агенция Интерфакс съобщи във вторник, че правителството обмисля забрана за износ, но според индустриални източници подобна мярка е малко вероятна, тъй като би усложнила работата на рафинериите.

Засегнатите от дронови атаки рафинерии са намалили производството на дизел с до 1 милион метрични тона през април и с още до 600 000 тона през май, сочат изчисленията на "Ройтерс". Производството през март е било около 7,5 милиона тона.

В същото време морският износ на дизел и газьол от Русия се е увеличил с 8% до около 3,25 милиона метрични тона през април спрямо март, оставайки близо до 3,3 милиона тона година по-рано, показват данни на пазарни източници и LSEG. Износът остава стабилен и през май.

Спадът в производството потенциално ограничава способността на Русия да се възползва от покачването на цените на петрола, свързано с конфликта около Иран и последвалите смущения на енергийния пазар след затварянето на Ормузкия проток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баламата

    5 0 Отговор
    Едва ли винпрома ще остане без вино

    23:22 29.05.2026

  • 2 Закривай Бензиноколонката

    2 6 Отговор
    У.. йло ше гаси... лампата

    23:24 29.05.2026

  • 3 Украинските Санкции

    3 5 Отговор
    Работят най- добре.
    Монголите приключиха

    Коментиран от #19

    23:26 29.05.2026

  • 4 интересно

    5 1 Отговор
    Защо ли укрите държат да оставят гостоприемната и обгрижваща ги Европа без надежда за енергийно спасение? Дали не се страхуват, че след войната срещу Иран ЕС ще сближи позиции с Русия, за да се спаси от икономически колапс? Въпросът е реторичен, защото всички знаем, че целта на Украйна е не да пази Европа, както романтично това ни представя милиардерката Урсула, а да фалира Европа икономически и да я вкара във война, която тя няма как да спечели. Да се надяваме, че Радев ще устои и ще направи всичко възможно да спаси България от плана на зеленото нищожество.

    23:28 29.05.2026

  • 5 Мдаа

    11 2 Отговор
    Да, да, знаем, на Русия и остават ракети само за още 2-3 дни....хехе

    Русия е пълна с рафинерии и складове за гориво, нищо не може да ѝ направите колкото и да се опитвате, не плямпайте глупости.

    Нафтата свършва в Европа, а не е Русия.
    Днес излезе доклад на международната агенция по енергетика, че резервите свършват навсякъде и че до 2 месеца ще има колапс, защото резервите са на изчерпване и на най-ниските си историческо ниво.

    Така, че Русия ще се смее последна...хехе

    Коментиран от #10

    23:28 29.05.2026

  • 6 Последния софиянец

    2 3 Отговор
    Още 2 ... НПЗ в москалбад горят.

    23:28 29.05.2026

  • 7 Васил

    5 0 Отговор
    Русия е бензиностанция с ракети, забравихте ли???

    23:29 29.05.2026

  • 8 Да бе!

    7 2 Отговор
    Още малко и Русия ще е стане вносител на горива от украйна и гейсъюз!😂😂😂😂

    23:29 29.05.2026

  • 9 Путин

    1 4 Отговор
    Много съм страхлив купейки

    23:31 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Обективен

    7 1 Отговор
    Русия захранва целият ЕС. със всички видове горива и полезни изкопаеми ,и никога не е спирала,защото ЕС. ,до сега щеше да е на свещи и дърва за огрев

    23:32 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оги

    3 5 Отговор
    Или руснаците са мазохисти или това са им възможностите и наистина не могат повече нищо. Укрите ги размазват.

    Коментиран от #14

    23:35 29.05.2026

  • 14 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оги":

    Тук във факти укрите размазват руснаците всеки ден, даже през час....ама действителността е коренно противоположна и ужасяваща за тях.
    Чак е смешно вече да се четат глупостите, които се пишат като пропаганда.
    Но като се абстрахираме от комедията тук, то трагедията на тази измислена територия наречена Украйна е колосална.

    23:40 29.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мухахаха

    1 0 Отговор
    То затова нафтата у Германия 3ев

    23:42 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И женския ти родител

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Украинските Санкции":

    я приключиха едни тираджии.
    Иди да я събереш от паркинга.
    Ама изчакай да си тръгнат за да не го отнесеш.

    23:46 29.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тавариши и Таварашутки

    1 2 Отговор
    Защо в Крим
    Няма бензин ?

    Какво им стана на тези
    Руски Пияндурници
    Че искат да карат само
    Колелета?

    Решиха да живеят здравословно ли ?

    Коментиран от #25

    23:49 29.05.2026

  • 22 Лука

    1 0 Отговор
    а сега сте ни заливали с таа усръинскъ пи....к04

    23:49 29.05.2026

  • 23 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нема се сдухваш Лепилар":

    Затова педофила от 2 дни се Моли на колене пред Президента на КАЗАХСТАН!
    Предполагам,че педофила ще свърши като.. АД ОЛФ.
    А после с тубата бензин и... ВСЕ

    23:51 29.05.2026

  • 24 атакували ууукрите

    2 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    23:51 29.05.2026

  • 25 Васил

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Тавариши и Таварашутки":

    Абе не знам дали бензинът свършва в Крим ама руските ракети не свършват. В блатната територия Украйна отново в момента има заря гледай по каналите как пищят укродебилите.

    Коментиран от #26

    23:52 29.05.2026

  • 26 Ъхъ,...хомо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Васил":

    13 год...така!
    Хахахахаха
    Та кога Узкоглазия педофил ле влезне у КИЕВ, Мало Умнико?
    Хахахахаха

    23:57 29.05.2026

