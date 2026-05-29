С още минус 10%! Засилените украински атаки с дронове срещу рафинерии сриват руското производство на дизел

Производството на дизел в Русия е намаляло с около 10% през май, след като вече беше отчетен приблизително същият месечен спад и през април, показва анализ на данни на "Ройтерс".

Според агенцията, засилените украински атаки с дронове срещу рафинерии са принудили част от съоръженията да ограничат или напълно да спрат работа. Въпреки по-ниското производство, износът на горивото се е увеличил.

Още новини от Украйна

Киев системно атакува енергийната инфраструктура на Русия с цел да намали приходите ѝ от петрол и газ, които финансират войната срещу Украйна.

Досега Русия се стремеше да поддържа доходоносния износ на дизел, но периодът е ключов за вътрешното търсене от земеделския сектор. Агенция Интерфакс съобщи във вторник, че правителството обмисля забрана за износ, но според индустриални източници подобна мярка е малко вероятна, тъй като би усложнила работата на рафинериите.

Засегнатите от дронови атаки рафинерии са намалили производството на дизел с до 1 милион метрични тона през април и с още до 600 000 тона през май, сочат изчисленията на "Ройтерс". Производството през март е било около 7,5 милиона тона.

В същото време морският износ на дизел и газьол от Русия се е увеличил с 8% до около 3,25 милиона метрични тона през април спрямо март, оставайки близо до 3,3 милиона тона година по-рано, показват данни на пазарни източници и LSEG. Износът остава стабилен и през май.

Спадът в производството потенциално ограничава способността на Русия да се възползва от покачването на цените на петрола, свързано с конфликта около Иран и последвалите смущения на енергийния пазар след затварянето на Ормузкия проток.