Мария Захарова: Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ

Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ да затвори руското генерално консулство в Румъния и да обяви генералния консул Андрей Косилин за "персона нон грата''. Това обяви днес официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова пред държавната агенция ТАСС, пише Фокус.

''Ответните мерки от руска страна във връзка с обявяването на руския генерален консул за персона нон грата и принудителното закриване на дипломатическата ни мисия няма да закъснеят'', категорична бе Захарова.

Напрежението между двете държави не е случайно и е директна последица от тежкия инцидент с дрон в непосредствена близост до българската граница, станал днес.

През нощта срещу петък (29 май 2026 г.) ударен боен дрон – за който северната ни съседка е категорична, че е изстрелян от руската армия – навлезе дълбоко във въздушното пространство на Румъния. Машината е преодоляла противовъздушната отбрана и се е забила директно в покрива на населен жилищен блок в дунавския град Галац.

Падането на дрона на румънска територия преля чашата на търпението в Букурещ. Румънските власти реагираха безпрецедентно остро в рамките на часове:

Руското генерално консулство бе запечатано по нареждане на румънското правителство.

Генералният консул Андрей Косилин е получил ултиматум незабавно да напусне пределите на страната и бе обявен за "персона нон грата''.

Инцидентът в Галац е един от най-сериозните пробиви на въздушното пространство на страна членка на НАТО от началото на конфликта, което поставя под тревога и силите за сигурност в България заради близостта на военните действия по Черноморието. Изразената от Захарова заплаха за "ответни мерки'' засилва опасенията от допълнителна хибридна и дипломатическа ескалация на Балканите.