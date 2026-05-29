Мария Захарова: Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ

Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ да затвори руското генерално консулство в Румъния и да обяви генералния консул Андрей Косилин за "персона нон грата''. Това обяви днес официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова пред държавната агенция ТАСС, пише Фокус.
''Ответните мерки от руска страна във връзка с обявяването на руския генерален консул за персона нон грата и принудителното закриване на дипломатическата ни мисия няма да закъснеят'', категорична бе Захарова.
Напрежението между двете държави не е случайно и е директна последица от тежкия инцидент с дрон в непосредствена близост до българската граница, станал днес.
През нощта срещу петък (29 май 2026 г.) ударен боен дрон – за който северната ни съседка е категорична, че е изстрелян от руската армия – навлезе дълбоко във въздушното пространство на Румъния. Машината е преодоляла противовъздушната отбрана и се е забила директно в покрива на населен жилищен блок в дунавския град Галац.
Падането на дрона на румънска територия преля чашата на търпението в Букурещ. Румънските власти реагираха безпрецедентно остро в рамките на часове:
Руското генерално консулство бе запечатано по нареждане на румънското правителство.
Генералният консул Андрей Косилин е получил ултиматум незабавно да напусне пределите на страната и бе обявен за "персона нон грата''.
Инцидентът в Галац е един от най-сериозните пробиви на въздушното пространство на страна членка на НАТО от началото на конфликта, което поставя под тревога и силите за сигурност в България заради близостта на военните действия по Черноморието. Изразената от Захарова заплаха за "ответни мерки'' засилва опасенията от допълнителна хибридна и дипломатическа ескалация на Балканите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Българин":Нали знаеш, че след напускане на дипломати, обикновено започва война. Много курназ го даваш зад батковците, ама те едва ли ще си развалят рахатя и да се крият по бункерите заради тебе.
19:54 29.05.2026
6 Кривчо
До коментар #1 от "Българин":Алиса не бъди толкова лоша!
19:54 29.05.2026
13 Маша Захарова, говорител МИД
Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
Идеята, че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!
14 Хи хи
До коментар #3 от "Май,май руските примати":Цивилизацията е комунистически Китай, с който Русия има отлични отношения, и от където идват всички технологични благинки !
19:56 29.05.2026
17 Гресирана ватенка
До коментар #9 от "Дзак":Направи си една бърза че ккия 😁😁😁
Коментиран от #29, #45
19:57 29.05.2026
20 Кривчо
До коментар #15 от "Мдаааа":ЕПЛ ще ти каже.
19:58 29.05.2026
24 Мяу
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ела да оближеш шекерената пръчка
20:06 29.05.2026
25 Дане Смърдела
Тоа монголски свинярник требе а се загради тамука околовръз блатата и а се запали с таа м ръша
Хихихихихи
20:07 29.05.2026
27 Бай Араб
До коментар #4 от "Дориана":На теб колко пъти да ти казвам едно и също?
20:09 29.05.2026
29 Ще си
До коментар #17 от "Гресирана ватенка":Направя за да изгълташвсичко!
20:09 29.05.2026
40 Зорокошев
До коментар #34 от "Пухльо":Просия го зе и го прати на фронто. И там си остана
20:16 29.05.2026
45 Анонимен
До коментар #17 от "Гресирана ватенка":Има ли любители?
20:19 29.05.2026
48 Сдържай се Малко !
На
--
Си !
--
ра !
--
Не !
--
То !
Не Е !
Най - Доброто !
Самоуважение !
20:20 29.05.2026
49 Путин гол до кръста на пони
До коментар #35 от "Време е":Браво номер 35!!! Право в десетката! България трябва да нападне всички съседни страни! Защо си забравил Западните покрайнини обаче??? Само РуZZия ще ви помогне да станете Чечня на Балканите!
Коментиран от #52
20:21 29.05.2026
54 да питам
До коментар #2 от "1488":верно ли Русия ще прави формат Русовизия с участието на 2 държави Беларус и Русия ?
20:26 29.05.2026
56 Да ама ставаше дума
До коментар #13 от "Маша Захарова, говорител МИД":за НЕУТРАЛНА Украйна. Нали?
20:28 29.05.2026
60 Дефектът не е в нашия телевизор
До коментар #35 от "Време е":Искаш пияни руски депутати да ти казват, че могат да изкупят цяла България ли?
Коментиран от #64, #65
20:32 29.05.2026
63 Глупости.
До коментар #4 от "Дориана":Притрябвало й е на Европа да се занимава с Русия, камо ли пък да води война с нея. Няма и защо. Русия много успешно се самоунищожава и сама :)
20:34 29.05.2026
64 Аре
До коментар #60 от "Дефектът не е в нашия телевизор":прави си свирките ма евроороспията
Коментиран от #80
20:34 29.05.2026
65 Депутат Толстой от руzzката дума
До коментар #60 от "Дефектът не е в нашия телевизор":Днес не съм пиян. България сме я изкупили половината. Ще купим и другата половина.
Коментиран от #82
20:35 29.05.2026
68 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ние сме многоходови и загадъчни в Украйна, от 5 год. въртим в кръг и боксуваме в Донецк 😂
20:38 29.05.2026
70 Захарова да използва сурогатни майки
Както направи ала пугачова
20:40 29.05.2026
73 БълЦиганин
До коментар #1 от "Българин":ПарЕкселанс
20:43 29.05.2026
74 Фактолог
Толкоз по въпроса!
20:43 29.05.2026
75 Друг път "в непосредствена близост до
До коментар #1 от "Българин":българската граница," - Мин . 200 км.
Ако успеят да запалят чергата на румънците , познайте кой е следващият !
Коментиран от #78
20:44 29.05.2026
78 хаха🤣
До коментар #75 от "Друг път "в непосредствена близост до":тогава ще ги видим путинофилите на чия страна ще са на България или на Рашка 🤣
20:47 29.05.2026
79 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #7 от "Хи хи":И ние копаем като нашия идол Путин 😘
20:49 29.05.2026
80 Професионалисти сте станали!🖕
До коментар #64 от "Аре":Свирки правите копейките всеки ден във форума!
20:49 29.05.2026
82 Кога си уцелиш носа трезвен!
До коментар #65 от "Депутат Толстой от руzzката дума":Изкупил си грънци...
20:52 29.05.2026