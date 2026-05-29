Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ

29 Май, 2026 19:48 2 230 82

  • русия-
  • украйна-
  • румъния-
  • мария захарова-
  • ракети-
  • дронове

Напрежението между двете държави не е случайно и е директна последица от тежкия инцидент с дрон в непосредствена близост до българската граница, станал днес

Мария Захарова: Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва ще реагира светкавично и безмилостно на решението на Букурещ да затвори руското генерално консулство в Румъния и да обяви генералния консул Андрей Косилин за "персона нон грата''. Това обяви днес официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова пред държавната агенция ТАСС, пише Фокус.

''Ответните мерки от руска страна във връзка с обявяването на руския генерален консул за персона нон грата и принудителното закриване на дипломатическата ни мисия няма да закъснеят'', категорична бе Захарова.

Още новини от Украйна

Напрежението между двете държави не е случайно и е директна последица от тежкия инцидент с дрон в непосредствена близост до българската граница, станал днес.

През нощта срещу петък (29 май 2026 г.) ударен боен дрон – за който северната ни съседка е категорична, че е изстрелян от руската армия – навлезе дълбоко във въздушното пространство на Румъния. Машината е преодоляла противовъздушната отбрана и се е забила директно в покрива на населен жилищен блок в дунавския град Галац.

Падането на дрона на румънска територия преля чашата на търпението в Букурещ. Румънските власти реагираха безпрецедентно остро в рамките на часове:

Руското генерално консулство бе запечатано по нареждане на румънското правителство.

Генералният консул Андрей Косилин е получил ултиматум незабавно да напусне пределите на страната и бе обявен за "персона нон грата''.

Инцидентът в Галац е един от най-сериозните пробиви на въздушното пространство на страна членка на НАТО от началото на конфликта, което поставя под тревога и силите за сигурност в България заради близостта на военните действия по Черноморието. Изразената от Захарова заплаха за "ответни мерки'' засилва опасенията от допълнителна хибридна и дипломатическа ескалация на Балканите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    31 38 Отговор
    Бабичката Митро фанова вън!

    Коментиран от #5, #6, #73, #75

    19:50 29.05.2026

  • 2 1488

    15 28 Отговор
    вместо с евровизия догодина, столичани ще бъдат зарадвани със заря, за сметка на рф

    Коментиран от #54, #58

    19:52 29.05.2026

  • 3 Май,май руските примати

    14 31 Отговор
    Ще ви изритат повсеместно от цивилизацията.

    Коментиран от #14

    19:53 29.05.2026

  • 4 Дориана

    37 24 Отговор
    Много ясно, това е поредната провокация и поредното доказателство че ЕС води Европа към война с Русия. И Тръмп ги предупреди, че водят Европа към война и политика на конфронтация .

    Коментиран от #27, #63

    19:53 29.05.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    28 13 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Нали знаеш, че след напускане на дипломати, обикновено започва война. Много курназ го даваш зад батковците, ама те едва ли ще си развалят рахатя и да се крият по бункерите заради тебе.

    19:54 29.05.2026

  • 6 Кривчо

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Алиса не бъди толкова лоша!

    19:54 29.05.2026

  • 7 Хи хи

    25 15 Отговор
    Наште еврожендъри да почват да копаят бункерчета, че Путин идва ! Така каза маленкия зеля !!

    Коментиран от #79

    19:54 29.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 21 Отговор
    тия с Медведя са я почнали от снощи

    Коментиран от #24

    19:54 29.05.2026

  • 9 Дзак

    15 11 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #17

    19:55 29.05.2026

  • 10 А МОЧАТА?

    12 16 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    19:55 29.05.2026

  • 11 Защо

    24 11 Отговор
    Защо Сорос и Ротшилд не могат да защитят третополовите от руските дронове???

    19:55 29.05.2026

  • 12 Българин

    7 14 Отговор
    Време е софето да стане картофена ниеа

    19:56 29.05.2026

  • 13 Маша Захарова, говорител МИД

    23 13 Отговор
    Кълна се, само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
    Идеята, че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо могат да предполагат само душевно болни хора!

    Коментиран от #56

    19:56 29.05.2026

  • 14 Хи хи

    11 12 Отговор

    До коментар #3 от "Май,май руските примати":

    Цивилизацията е комунистически Китай, с който Русия има отлични отношения, и от където идват всички технологични благинки !

    19:56 29.05.2026

  • 15 Мдаааа

    12 6 Отговор
    КАКВО ЩЕ КАЖЕ МУНЧО ПО СЛУЧАЯ😂🤣😂🤣🤣

    Коментиран от #20

    19:56 29.05.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 12 Отговор
    българия е следващата, всички травестити отиваме при Ламата

    Коментиран от #68

    19:57 29.05.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Направи си една бърза че ккия 😁😁😁

    Коментиран от #29, #45

    19:57 29.05.2026

  • 18 Булпсихопатъ

    19 12 Отговор
    Докато не се изясни че всъщност дрона е бил украински или преправен руски ,пуснат от украинците за да въвлекат и румънските м.нгали в дълбокото. Все тая. Зорът е да гризне някой атома. Кофти, че ни е до портата.

    19:57 29.05.2026

  • 19 Юпии

    14 8 Отговор
    Радев шушумигата каза, че трябва да се затягат коланите, защото Урсула му се кара за дефицита! Мишлето не знаеше ли в каква ситуация се бори за премиер! И защо предпочете да се озъзи на Урсула, вместо да спре парите за Украйна и да изведе народа си от ЕС! Отново имбецили бяха на избори...

    19:58 29.05.2026

  • 20 Кривчо

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаааа":

    ЕПЛ ще ти каже.

    19:58 29.05.2026

  • 21 ТезиЩяха

    15 9 Отговор
    Тези щяха да ни пазят от балистични ракети от Иран, те един дрон със 180 км/ч не могат да хванат.... наистина май влезнахме в отбора на некадръниците.

    19:59 29.05.2026

  • 22 Вова Картошка

    9 8 Отговор
    Маша и моцква могат единствено да ми ядат кафявото тесто.

    20:04 29.05.2026

  • 23 Украйна удари Букурещ

    14 10 Отговор
    Има противодронови системи които заглушават сигнали и които могат да овладяват дрон ,управление и украинците са го пренасочили умишлено към румънците търсейки разширяване на конфликта и ново просене на оръжия и пари за борба с Русия.Другия вариант е украйна умишлено с руски дрон да атакувала същата цел.Русия няма никакъв интерес от всичко това за разлика от У....Всичко стандартно се раздухва по медиите за всяване на русофобия и оправдаване на кражбите за Укр.ПРОПАГАНДА НА ЕС СЪВМЕСТНО С У..!

    20:05 29.05.2026

  • 24 Мяу

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ела да оближеш шекерената пръчка

    20:06 29.05.2026

  • 25 Дане Смърдела

    5 8 Отговор
    Абе тия Алкашоре - Фашагите ги гонат от секъде като чумави! Хихихихихи
    Тоа монголски свинярник требе а се загради тамука околовръз блатата и а се запали с таа м ръша
    Хихихихихи

    20:07 29.05.2026

  • 26 Гуру Гарабед

    6 4 Отговор
    Машооо ша ти об.ръсна косматата ву.лва и ша ти седна на лицето. Проскините са дашни пер.верзни слу.гини щото мъжете им са примитивни алкохолици .яко го поемаха по морето прускините.

    20:08 29.05.2026

  • 27 Бай Араб

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    На теб колко пъти да ти казвам едно и също?

    20:09 29.05.2026

  • 28 Кравария убер алес

    8 6 Отговор
    Принципно, аФтора пропуска един доста по-сериозни инцидент. Двама полски трактористи загинаха от украйнски дрон в Полша. Но всичко е точно.

    20:09 29.05.2026

  • 29 Ще си

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    Направя за да изгълташвсичко!

    20:09 29.05.2026

  • 30 Абе

    3 5 Отговор
    Пуснете им само оркестъра, хем ще ги бият хем ще гиеват😀

    20:10 29.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тацобичев

    6 3 Отговор
    Путлероиди яжте ми кафявото. Хахаха

    20:12 29.05.2026

  • 34 Пухльо

    4 1 Отговор
    Знам, че поста ми не е по темата, за което предварително се извинявам, но някой знае ли къде е онзи отворко "Последния софиянец", че при последния спор нещо ме плашеше с охраната на заведението си и така и не ми каза нито къде е това заведение, нито как се казва ?

    Коментиран от #40

    20:12 29.05.2026

  • 35 Време е

    5 5 Отговор
    да си вземем добруджа и да имаме обща граница с русия,и след това тракийските ни земи в турция и гърция както и накедония и албанските ни провинции заедно със старата ни крепост сингидунум,ето за това трябва да сме със братска русия а не със педаксйа европа

    Коментиран от #37, #49, #60

    20:13 29.05.2026

  • 36 Барбарунтев

    6 8 Отговор
    На никой не му пука ма па.ча. Никой не ще да ходи в просия. Затваряйте се и изолация, ич не ни дреме.

    Коментиран от #38

    20:14 29.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ехеее

    9 4 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    20:16 29.05.2026

  • 40 Зорокошев

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "Пухльо":

    Просия го зе и го прати на фронто. И там си остана

    20:16 29.05.2026

  • 41 Димо

    10 4 Отговор
    Тия пияници в Кремъл както са я подкарали, скоро ще гледаме как се срива Москва!

    20:17 29.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 0001

    3 4 Отговор
    Провали се плана на стратега 😂

    20:18 29.05.2026

  • 45 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    Има ли любители?

    20:19 29.05.2026

  • 46 Нямат край

    7 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:19 29.05.2026

  • 47 Шоколадов

    6 3 Отговор
    Ша ви кен.дзам в ус.тенцата пу.тлероиди. Вие сте ходещи нуж.ници и обичате да ви уни.жават и да ви кен.дзат в гърлото.

    20:19 29.05.2026

  • 48 Сдържай се Малко !

    5 0 Отговор
    Моме !

    На

    --

    Си !

    --

    ра !

    --

    Не !

    --

    То !

    Не Е !

    Най - Доброто !

    Самоуважение !

    20:20 29.05.2026

  • 49 Путин гол до кръста на пони

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Време е":

    Браво номер 35!!! Право в десетката! България трябва да нападне всички съседни страни! Защо си забравил Западните покрайнини обаче??? Само РуZZия ще ви помогне да станете Чечня на Балканите!

    Коментиран от #52

    20:21 29.05.2026

  • 50 Нострадамус

    5 5 Отговор
    Наглеци във ватенки.

    20:21 29.05.2026

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    4 2 Отговор
    За какво ви е този европейски съюз не мога да разбера. Ако не сте в него можете да си нападате когото си искате!

    20:24 29.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Иво Христов

    2 7 Отговор
    Велика, велика Маша. Х@iL Пут LER!

    20:26 29.05.2026

  • 54 да питам

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    верно ли Русия ще прави формат Русовизия с участието на 2 държави Беларус и Русия ?

    20:26 29.05.2026

  • 55 Ауууу

    3 3 Отговор
    Да се готви мамалигата....

    20:27 29.05.2026

  • 56 Да ама ставаше дума

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    за НЕУТРАЛНА Украйна. Нали?

    20:28 29.05.2026

  • 57 Путин гол до кръста на пони

    4 3 Отговор
    Ето, ето скъпи задунайци защо не ви вървят работите! Защото ме наричате тъп. Намерете този 52 и ми го доведете да му дам аз една крепосъ в Сибир!

    20:28 29.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дефектът не е в нашия телевизор

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Време е":

    Искаш пияни руски депутати да ти казват, че могат да изкупят цяла България ли?

    Коментиран от #64, #65

    20:32 29.05.2026

  • 61 Бибитко от Банкя

    2 3 Отговор
    Зельо е цар на провокациите. Нали Европа трябва да трепери от Русия, за да може Урсулката да налива безконтролно още милиарди евро.

    20:33 29.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Глупости.

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Притрябвало й е на Европа да се занимава с Русия, камо ли пък да води война с нея. Няма и защо. Русия много успешно се самоунищожава и сама :)

    20:34 29.05.2026

  • 64 Аре

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Дефектът не е в нашия телевизор":

    прави си свирките ма евроороспията

    Коментиран от #80

    20:34 29.05.2026

  • 65 Депутат Толстой от руzzката дума

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Дефектът не е в нашия телевизор":

    Днес не съм пиян. България сме я изкупили половината. Ще купим и другата половина.

    Коментиран от #82

    20:35 29.05.2026

  • 66 Маршак

    5 0 Отговор
    Съветски смешки.

    20:36 29.05.2026

  • 67 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Ваххх, ми ся, "братушките" шъ реват.... от Смях!!!! -))))))

    20:37 29.05.2026

  • 68 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ние сме многоходови и загадъчни в Украйна, от 5 год. въртим в кръг и боксуваме в Донецк 😂

    20:38 29.05.2026

  • 69 Истината

    1 4 Отговор
    Само братска Русия може да донесе просперитет на България. Вижте как живеят хората в Русия и как живея нещастниците в Европа!!!

    20:38 29.05.2026

  • 70 Захарова да използва сурогатни майки

    3 1 Отговор
    И да и родят няколко русначета ин витро
    Както направи ала пугачова

    20:40 29.05.2026

  • 71 Браво

    3 1 Отговор
    Само така с азиатци, а не като зеления чорап- русароба

    20:41 29.05.2026

  • 72 Маша

    1 4 Отговор
    Е Велика !!!

    20:41 29.05.2026

  • 73 БълЦиганин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ПарЕкселанс

    20:43 29.05.2026

  • 74 Фактолог

    4 0 Отговор
    Свалянето на безпилотния летателен апарат е резултат от атака на украинските системи за противовъздушна отбрана, заяви румънският президент Никусор Дан. „Група от 43 дрона, пристигнали от изток, прекосиха Украйна на приблизително 20-30 километра северно от Дунав, от изток на запад. Докато летяха над украинска територия, някои от тях бяха свалени, а един от тях, вероятно ударен над град Рени, промени траекторията си и се насочи към Галац.“

    Толкоз по въпроса!

    20:43 29.05.2026

  • 75 Друг път "в непосредствена близост до

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    българската граница," - Мин . 200 км.
    Ако успеят да запалят чергата на румънците , познайте кой е следващият !

    Коментиран от #78

    20:44 29.05.2026

  • 76 Анонимен

    2 0 Отговор
    Не искат ескалация а раздухват всяка провокация!

    20:45 29.05.2026

  • 77 Браво на румънците

    3 0 Отговор
    Тука това не може да стане. Дори десетки руски дронове да се взривят у нас и да убият майките на русофили те те пак ще ги чакат на Дунав с цветя

    20:47 29.05.2026

  • 78 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Друг път "в непосредствена близост до":

    тогава ще ги видим путинофилите на чия страна ще са на България или на Рашка 🤣

    20:47 29.05.2026

  • 79 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    И ние копаем като нашия идол Путин 😘

    20:49 29.05.2026

  • 80 Професионалисти сте станали!🖕

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Аре":

    Свирки правите копейките всеки ден във форума!

    20:49 29.05.2026

  • 81 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Каква Българска граница, какъв тежък инцидент бе? Далече от наще граници това и инцидента е подпалена асансиорна шахта.... много тежък...

    20:52 29.05.2026

  • 82 Кога си уцелиш носа трезвен!

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Депутат Толстой от руzzката дума":

    Изкупил си грънци...

    20:52 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания