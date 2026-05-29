Русия "премина още една граница" с инцидента с дрона в Румъния, заяви Фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е „преминала още една граница“, след като руски дрон е поразил гъсто населен район в Румъния и е причинил наранявания на цивилни граждани по време на нощна атака срещу Украйна, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ тя изрази пълна подкрепа към Румъния и нейното население.

„Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ“, написа Фон дер Лайен. Тя допълни, че Европейският съюз ще продължи да укрепва своята сигурност и възпиращ капацитет, особено по източните си граници, както и да засилва натиска върху Русия.