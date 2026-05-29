Новини
Свят »
Русия »
Русия "премина още една граница" с инцидента с дрона в Румъния, заяви Фон дер Лайен
  Тема: Украйна

Русия "премина още една граница" с инцидента с дрона в Румъния, заяви Фон дер Лайен

29 Май, 2026 10:08 875 53

  • румъния-
  • урсула фон дер лaйен-
  • дрон-
  • русия

ЕС изразява солидарност с Букурещ и обещава засилване на натиска върху Москва

Русия "премина още една граница" с инцидента с дрона в Румъния, заяви Фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е „преминала още една граница“, след като руски дрон е поразил гъсто населен район в Румъния и е причинил наранявания на цивилни граждани по време на нощна атака срещу Украйна, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ тя изрази пълна подкрепа към Румъния и нейното население.

Още новини от Украйна

„Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ“, написа Фон дер Лайен. Тя допълни, че Европейският съюз ще продължи да укрепва своята сигурност и възпиращ капацитет, особено по източните си граници, както и да засилва натиска върху Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СНИМКАТА И ЛИЦЕТО

    58 4 Отговор
    ГОВОРЯТ КРАСНОРЕЧИВО.

    Коментиран от #7, #25

    10:10 29.05.2026

  • 2 Трол

    7 45 Отговор
    Добре че са румънците да ни пазят от руската агресия.

    Коментиран от #30

    10:10 29.05.2026

  • 3 фон фашистен

    49 4 Отговор
    ама дрона не е ли краински ?

    10:10 29.05.2026

  • 4 горкоте пуделчта

    47 6 Отговор
    какво става с петия член на натю?

    Коментиран от #49

    10:10 29.05.2026

  • 5 не че нещо

    51 4 Отговор
    но как точно дрона прелетя над цяла Украйна, Приднестровието, Молдова и падна в Галац

    Коментиран от #13, #52

    10:11 29.05.2026

  • 6 душикура

    32 3 Отговор
    Смър на украйна, ес, нато, сащ и израел

    10:11 29.05.2026

  • 7 ДА СЕ САМОСЕЗИРА Др ГЪЛАБОВА

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "СНИМКАТА И ЛИЦЕТО":

    ....ИЛИ ДРУГ ТАКЪВ СПЕЦИАЛИСТ ОТ БРЮКСЕЛ

    10:12 29.05.2026

  • 8 шаа

    43 3 Отговор
    накрая ще се окаже украински и всичко ще се замете под килима

    10:12 29.05.2026

  • 9 Будител

    32 3 Отговор
    И лай- нен ще трябва да я натиснат яко за да върне близо 1 милиард цап- царап

    Коментиран от #53

    10:13 29.05.2026

  • 10 Щом ще усилват натиска

    26 2 Отговор
    Преди това добре да си измият Г.а.з.а.

    10:13 29.05.2026

  • 11 Гост

    42 3 Отговор
    СКЪПА УРСИ, ТЕ И ДРОНОВЕТЕ НАД фИНЛАНДИЯ И БАЛТИЙСКИТЕ ПУДЕЛИ УЖ БЯХА РУСКИ пък се оказаха украински!

    10:14 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Будител

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "не че нещо":

    Украинците са го пратили през Черно Море

    10:15 29.05.2026

  • 14 Русия

    31 3 Отговор
    Ето това е ана.... кралица на еврофашизма !

    10:15 29.05.2026

  • 15 Кочината

    12 19 Отговор
    Е на смъртния си одър. Провокациите ще зачестяват докато Украйна не я довърши напълно. Вземете си сбогом

    Коментиран от #19

    10:15 29.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    25 2 Отговор
    Айде всичку Урсули на бойното поле да чертаят границите!

    Европейския съюз е една олигофренска мафиотска организация - колкото по-далече от тия нещастници - толкова по-добре!

    10:16 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 "солидарност с Румъния и нейния народ“

    23 1 Отговор
    Надродът на Румъния:
    - Айде мерси ,няма нужда!

    10:17 29.05.2026

  • 19 име

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кочината":

    Козяк, веднага си извади петия член и респектирай ушанките!

    Коментиран от #31

    10:18 29.05.2026

  • 20 Млад еврас

    18 4 Отговор
    Укренски дронове падаха в прибалтийските републики в Полша, Молдова, значи укрите многократно преминават червените линии и явно трябва да бъдат наказани.

    10:18 29.05.2026

  • 21 ами

    12 2 Отговор
    ха ха ха европа ще започне да пише 22 пакет със санкции

    10:20 29.05.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    15 3 Отговор
    а тука 404 кат напълни плажовете с дронове и морето с мини, брюкселяните мьлчат като комунисти на разпит ?!?

    10:21 29.05.2026

  • 23 Колко време

    11 5 Отговор
    Ви трябва за да разберете, че НАТИСК и Русия не са правилните думи в един разговор или изказване. Руснаците са потомци на болшевики в огромната си част и както казва Химлер са твърдоглави и преизпълнени с жажда за власт и съхранение. Не може да воюваш с тях по какъвто и да е начин и да победиш. Дори и победа там ще Загуба както казва Бисмарк. Там трябва единствено ДИПЛОМАЦИЯ. Покажи им уважение и те няма да са враг, а верен съюзник.

    Коментиран от #36, #48

    10:21 29.05.2026

  • 24 Гориил

    13 3 Отговор
    Скоро ще започнат да летят до Германия.Логиката на войната е неумолима.За съжаление, България е и уязвима и незащитена.Бумерангът винаги се връща. Гигантски търговски кораби експлодират в Черно море. И никой не може да избегне тези експлозии.

    10:22 29.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1488

    8 4 Отговор
    Смър на украйна, ес, нато, сащ и израел, но най вече РОМЬНИЯ

    10:24 29.05.2026

  • 27 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ааааа, не съм Обеден

    10:24 29.05.2026

  • 28 За по добър натиск

    5 3 Отговор
    Да се напудрят хубаво.

    10:24 29.05.2026

  • 29 Гориил

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Европа ще се появят нови гробища.

    Коментиран от #34

    10:25 29.05.2026

  • 30 Лопата с чип

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    А от простотията ти, кой ще те пази , розовото ми пони???

    10:25 29.05.2026

  • 31 От “член”

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Само ти можеш да се респектираш

    10:26 29.05.2026

  • 32 Баце

    9 4 Отговор
    Тоя кукумицин колко граници премина и все едно нищо. Плюя на европейските ценности, върху които вече са плюли такива като тази.

    10:26 29.05.2026

  • 33 Любознателен

    14 4 Отговор
    Почти цялото новинарско време по БНТ тази сутрин беше посветено на злополучния дрон, който паднал върху жилищен блок с резултат двама пострадали!?! В същото време една дума за смъртта на 21 студенти в Старобелск в резултат на целенасочена украинска атака.

    Коментиран от #35

    10:27 29.05.2026

  • 34 Нови гробища

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    На “незнайния руснак”
    Ха ха ха

    Коментиран от #41

    10:28 29.05.2026

  • 35 Студенти

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Любознателен":

    Автоматчици

    10:30 29.05.2026

  • 36 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Колко време":

    Това го каза химлер. А гьобелс какво мисли по вопроса?

    10:31 29.05.2026

  • 37 ей крадло

    4 3 Отговор
    🌽👃🌽👃🌽👃🐷🐽🐷🎃🐷🎃🐽

    10:31 29.05.2026

  • 38 Пешо z

    7 4 Отговор
    И сега какво?Члена на НАТО пак увисна.

    10:31 29.05.2026

  • 39 Боко

    1 1 Отговор
    Че има зануляване 🍄‍🟫☠️👌

    10:31 29.05.2026

  • 40 Станислав

    7 2 Отговор
    Истински ми се повръща като видя тази на снимкара!

    10:32 29.05.2026

  • 41 Точно....

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Нови гробища":

    ...а знайните фашисти ще получат нов Нюрнберг, да се надяваме и нов Народен Съд в България, част от процесите образувани във връзка с Нюрнберг.

    Коментиран от #46

    10:33 29.05.2026

  • 42 копейка с чалма

    2 7 Отговор
    А знаете ли колко трудно се
    управлява кола колело дрон
    след 3-4 водки?

    10:33 29.05.2026

  • 43 Това е

    5 2 Отговор
    ДЯВОЛА в женски образ.

    10:33 29.05.2026

  • 44 Помним

    6 1 Отговор
    как УКРАИНСКИ дрон уби полски тракторист. Тоест за сега еврок0птора дава жертви само от украинците

    10:35 29.05.2026

  • 45 Българският народ е на страната на Русия

    6 3 Отговор
    България подкрепя Русия и изразява пълна солидарност с руския народ в битката му срещу фашистка окраина и ес! Българите ненавиждат урсулите!

    Коментиран от #51

    10:37 29.05.2026

  • 46 Именно

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Точно....":

    Надявай се! Безплатно е. Иначе фашистите са в Русия.

    10:39 29.05.2026

  • 47 Геро

    3 2 Отговор
    Аз използвам думата убийци вместо украинци!

    10:39 29.05.2026

  • 48 Хм Хм

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Колко време":

    Руснак за приятел - като змия за вратовръзка.

    10:39 29.05.2026

  • 49 Виси оклюмал надолу

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "горкоте пуделчта":

    А Русия ще си гази колкото си иска червени линии. За урсули мурсули остава само да водят отчет за бройката.

    10:40 29.05.2026

  • 50 Ето великоя мурзилщина ...

    2 1 Отговор
    Ето великая мурзилщина, госпожо. Мурзиляци.

    10:41 29.05.2026

  • 51 Верно имаш

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Пълен вакуум в междуушното пространство

    10:41 29.05.2026

  • 52 Как точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "не че нещо":

    Ами много ясно - с чип от пералня.

    10:44 29.05.2026

  • 53 Лай- нен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Будител":

    Кръв повръщам, пари не връщам, така че има да чааакаш.

    10:47 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания