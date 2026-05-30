САЩ конфискували ирански крипто активи за $1 милиард

30 Май, 2026 04:12, обновена 30 Май, 2026 04:24 486 3

Сумата е натрупана кумулативно в рамките на операция "Икономическа ярост", а не е резултат от единична акция

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са конфискували приблизително 1 милиард долара ирански крипто активи, обяви министърът на финансите Скот Бесент.

„Мисля, че сме конфискували около милиард долара техни крипто активи“, каза той на икономически форум, организиран в Калифорния от Президентската фондация „Роналд Рейгън“.

В края на април Бесент обяви, че Вашингтон е замразил 500 милиона долара крипто активи, свързани с Техеран.

Сумата от 1 милиард долара е натрупана кумулативно в рамките на мащабна кампания за икономически натиск, а не е резултат от единична акция. Операция „Икономическа ярост“ е кодовото име на офанзивата, стартирала по нареждане на президента Доналд Тръмп с цел пресичане на финансовите канали на Техеран за заобикаляне на санкциите.

Най-големият единичен успех в рамките на кампанията беше отбелязан в края на април 2026 г., когато компанията Tether по искане на САЩ замрази 344 милиона долара в стейбълкоини (USDT) в мрежата на Tron. Тези адреси са били директно свързани с Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC).

Финансовото министерство си сътрудничи тясно с фирми за блокчейн анализи и емитенти на дигитални активи, за да идентифицира и „директно да поеме контрол върху портфейлите“ на иранските мрежи. Според изявленията на Бесент, някои от притежателите им дори в момента на трансакции разбират, че достъпът им е отрязан.

Поради наложената петролна и банкова блокада от страна на САЩ, иранският режим разчиташе на дигитални активи за прикриване на трансакции от продажба на петрол и финансиране на военни операции. Според данни на Министерството на финансите, Техеран е трансферирал между 400 и 500 милиона долара на месец през крипто канали преди засилването на щатските кибер санкции.


Поставете оценка:
