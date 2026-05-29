НАТО: Дронът, който се разби в Румъния, е бил руски! Путин: Това изобщо не е сигурно

Дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от алианса.
Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.
Руският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се каже дали дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс.
НАТО днес обвини Москва в безотговорно поведение и обеща да „защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците“, след като Румъния заяви, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в дунавския град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.
Путин заяви пред репортери в Астана, Казахстан, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.
"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.
Путин посочи, че украински дронове неотдавна бяха забелязани във Финландия, Полша и Балтийските републики.
„Първата реакция бе точно същата като сега в Румъния: Руснаците идват“, каза той. „После, след кратко време, се оказа, че това няма нищо общо с руски дронове“, добави руският президент.
Путин заяви и че Русия разполага с всички необходими средства, за да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав Калининградска област. Той каза това, след като бе помолен да коментира изказване по-рано този месец на литовския външен министър Кестутис Будрис, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да пробие отбраната на Калининград.
Путин отново повтори, че Москва смята всяко място, което представлява заплаха аз Русия, за легитимна цел, след като бе помолен да коментира твърденията на руското разузнаване, че Украйна е изпратила пилоти на дронове в Латвия.
Руският президент добави, че въпреки това Русия остава готова да продължи разговорите за мирно разрешаване на украинския конфликт. Той каза, че коментарите му от 9 май, че войната върви към своя край се основават на анализ на руския напредък на бойното поле. Путин обаче отказа да посочи конкретна времева рамка за приключване на войната и заяви, че твърденията на Запада, че Русия се подготвя за война с Европа, са лъжи.
Руският президент каза още, че западния медии трябва да се срамуват от начина, по който са отразили украинската атака с дронове срещу колежанско общежитие в град Старобелск, в контролираната от Русия част на Луганска област, при която бяха убити 21 души.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":чак на с рано то джу дже да се появи....бая са се уплашили в Раша
Коментиран от #19
20:00 29.05.2026
12 Абе
До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":Могат, нотретополовите обичат сами асигослагат и не слушат Сорос!
20:01 29.05.2026
18 Нямат край
Коментиран от #24
20:02 29.05.2026
19 Кое ?
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Зелю пигмея ли? На Зельонска гея ли?
20:03 29.05.2026
24 Верно е.
До коментар #18 от "Нямат край":Бункерният се е на$$рал.
20:05 29.05.2026
20:05 29.05.2026
28 Ааа...
До коментар #16 от "Ц,ц,ц":Свинсрника е у вас, спри да гледаш през прозореца!
30 Соломон
До коментар #4 от "Отец Дионисий":Лилипуткин е единствения избил най много православни
20:06 29.05.2026
31 Чакай бе
До коментар #21 от "Естествено че е бил украински":Оня алкохолик Медведев вика,че е руски дрон,тоя фъфли други работи.
Коментиран от #60, #62
20:07 29.05.2026
32 Ами
20:07 29.05.2026
Коментиран от #46
34 САЩ отдавна казаха че е
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":руски, подобен на Шахед. Опитали са пак да имитират. Руснаците нямат умствен капацитет, нито пък финансови средства, за да измислят нещо свое. Само имитации и то с ниско качество.
20:08 29.05.2026
38 Мишел
Коментиран от #44
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 .....
До коментар #15 от "Булпсихопатъ":Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))
Коментиран от #54, #59
41 Кирил
42 Смотаняците
43 Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен
Коментиран от #77
20:13 29.05.2026
44 Кривчо
До коментар #38 от "Мишел":Знам, че си роден в с. Гущер и там си израстнал под грижите на баба ти и попадията ама зле са те възпитали. Много лековерен си!
45 Пухльо
20:14 29.05.2026
46 Анонимен
До коментар #33 от "Жестокебач":Така по-лесно ли го намирате?
Коментиран от #56
20:14 29.05.2026
47 Розовото пони Пусин 🦄
20:15 29.05.2026
48 Галилео Галилей от съседната палата
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Все пак тя се върти.
20:15 29.05.2026
20:16 29.05.2026
До коментар #10 от "Хомофобия":Разбираш ги тези неща, личи си.
54 Булпсихопатъ
20:19 29.05.2026
55 Ами
До коментар #34 от "САЩ отдавна казаха че е":Ако руснаците нямаха умствен капацитет, нямаше да имат
Коментиран от #89, #132, #157
20:20 29.05.2026
56 Нц.....
До коментар #46 от "Анонимен":Намирам го, като се почеша около коляното!
20:20 29.05.2026
58 Последния софиянец
И Фашагите започват с опорките...,видите ли, ЕВРОПА иска Война!!😂 Ама са...храбри до момента в който... педофила пак избяга по прашки у бункера в Урал
20:20 29.05.2026
59 Не виждаш ли го ?;
До коментар #40 от ".....":Напълнил памперса и е в оправдателен режим.
20:21 29.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #7 от "Това не е ли хомофобия":Не е вярно. И той е от нашите 😘
20:21 29.05.2026
62 Нито Медведев , нито Урсула
До коментар #
До коментар #31 от "Чакай бе":знаят какъв е.
Още по малко пък журналистите или ти.
Дано се разбере накрая.
20:21 29.05.2026
63 д-р Ох Боли
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Прекаляваш с кафето.. Но
може и да си прав. Дрона е ирански, след това се е оказал украински, а пък го издокарват, че е руски.
Обаче, такива работи без ингилизите не се правят. Така, че най-вероятно е ингилизки.
20:22 29.05.2026
66 Наближава 22 юни 1941 пардон2026
Руснаците да му мислят
запада не иска толкова голяма територия да се управлява от 140 милиона застаряващи руснака
Количествените промени водят до качествени промени
Качествените промени водят до количествени промени
20:25 29.05.2026
67 Д. Медведев президент
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Дронът не е руски. Но спокойствието ви свърши. Така ще е от тук нататък.
Коментиран от #75
20:26 29.05.2026
68 Слепото
Този същият ли бягаше по гащи от някакъв готвач и прекопаваше магистралите около москал?
Коментиран от #135
20:26 29.05.2026
69 Пухльо
До коментар #51 от "Кривчо":Благодаря за информацията, а може ли малко по-конкретно в кой точно магазин в Люлин е и как се казва? Той ме покани да го посетя и мисля да го направя стига някой да ми подскаже кой е и къде е. Позволи си да ме обижда та затова искам да го видя лице в лице, за да си повтори обидите към мен, ако му стиска.
Коментиран от #74
20:27 29.05.2026
70 Аз съм
До коментар #65 от "руската мечка":Тя руската мечка вече гризна дръвцето.
20:27 29.05.2026
72 Пълни глупости
Кой лъже повече путин или тиквата?
20:29 29.05.2026
74 Кривчо
До коментар #69 от "Пухльо":Ще ме изтрият! Голям зелен надпис.
Коментиран от #86
20:30 29.05.2026
75 Така е
До коментар #67 от "Д. Медведев президент":Симо Нян го казах в ефира на фашистката кремля ТВ:
" От 2 месеца дъщерите ми спят в коридора и дрешника, и сънуват постоянно кошмари от тези Украински дронове!"
А преди 5 г...беше категорична: Та това е Украйна, Господи,..2 ДНЯ и ВСЕ"!!
Хихихихихи
Коментиран от #124
20:31 29.05.2026
77 Ами
До коментар #43 от "Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен":Преди 35 години НАТО беше на 1800 километра от Москва,
сега е на 600 километра от Москва и на 150 от Петербург.
Как очакваш да реагира Русия?
Как биха реагирали САЩ, ако Русия постави ракети в Мексико?
Как би реагирала Англия, ако Русия постави ракети в Ирландия?
Нормално е да се страхуват. Безстрашни са само лудите и идиотите.
Коментиран от #80, #91, #110
20:32 29.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ей Тъ по пи тек
До коментар #77 от "Ами":Я да видим договора за признаването на Независимостта на Украйна с който предаде Ядр.бомби на Русия.Сега ако Украйна имаше ядр .бомби дали Ватенките щяха да я нападат.
Коментиран от #88
20:35 29.05.2026
82 Ква Война те
До коментар #71 от "Ойропейски":Гони бе Руски тръбар.Русията ти води 5г.безсилна война до днес.1,348хил ватенки са мубити и тежко ранени.Великата Расия .Д...ба и смешниците.
20:37 29.05.2026
86 Пухльо
До коментар #74 от "Кривчо":Не ми стана ясно, но все пак благодаря. Явно тоя е късметлия. Вероятно така трябва да си останат нещата. Приемам го като знак от съдбата.
20:40 29.05.2026
87 Боби Баламата
Кога най- после ще започне Парада на вовка и Башо в КИЕВ?!?
Коментиран от #101
20:41 29.05.2026
88 Ами
До коментар #80 от "Ей Тъ по пи тек":За ИДИ оти като теб отново обяснявам.
Окраина никога не е имала свои ядрени оръжия.
На нейна територия, както на териториите на Казахстан и Беларус бяха разположени ядрени оръжия на Русия, както на териториите на ФРГ и Турция бяха разположени ядрени оръжия собственост на САЩ.
20:42 29.05.2026
89 Бай Тенчо
До коментар #55 от "Ами":Значи русия с шест пъти повече инженери още немое се докопа до Луната, което бедната на инженери Америка направи преди 60 г. Прай сметка кви инженери, дето един москвич немогат направи!
Коментиран от #92, #93
20:44 29.05.2026
91 Всяка държава има право
До коментар #77 от "Ами":да се присъедини към който съюз желае. Русия няма как и не може да влияе на този процес. Това е договорка между отделните държави и съответния съюз. Това, че Русия е много страхлива си е нейн проблем.
Коментиран от #105
20:45 29.05.2026
92 Айде бе
До коментар #89 от "Бай Тенчо":Луноход“ е серия от два съветски безпилотни апарата за изследване на Луната. Това са първите дистанционно управлявани роботи, стъпили на друго небесно тяло.
Луноход 1: Изстрелян е през 1970 г. Той е първият в света планетарен роувър. Успешно изминава около \(10.5 \km\) по лунната повърхност в рамките на 11 месеца.Луноход 2: Изпратен е през 1973 г. и поставя тогавашен рекорд за изминато разстояние в Космоса – над \(39 \km\).
Коментиран от #98
20:46 29.05.2026
93 Факти
До коментар #89 от "Бай Тенчо":Руските инженери са като всичко руско - нелепо копие на западното.
20:46 29.05.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Цензура
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Все още никой не ни е показал снимка на свален над укрия ирански дрон, явно единственият се е разбил в Румъния.
20:49 29.05.2026
98 Бай Тенчо
До коментар #92 от "Айде бе":Представям си кви роботи са направили руснаците през 1973 година, щом роботът им от 2025 година ходи пиян с паважна екзема!
Коментиран от #152
20:50 29.05.2026
99 Цензура
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Интересно, кой ли трябва да даде думата на най-голямата държава и най-голямата военна сила на света? Може би ти, лъckaч?
20:51 29.05.2026
101 БПФ
До коментар #87 от "Боби Баламата":Ти правилно си се кръстил баламчик. Я обясни - защо укрия, след като мобилизира 2.5 пъти повече войници от руснаците и след като получава оръжие от 50 държави, не може да спре руската армия?
Коментиран от #103, #108, #111
20:53 29.05.2026
103 А Мала Токмачка?
До коментар #101 от "БПФ":Превзеха ли Мала Токмачка?
Коментиран от #106, #109
20:55 29.05.2026
104 Ол1гофрен,
До коментар #94 от "Любо":По време на ВСВ Сталин отвори ли границите на бившият СССР?
20:56 29.05.2026
105 Ами
До коментар #91 от "Всяка държава има право":Така е. Но ако преди 35 години Русия не беше изтеглила
войските си от ГДР, нито щеше да има обединена Германия,
нито НАТО щеше да се премести до границите на Русия.
20:57 29.05.2026
106 Ами
До коментар #103 от "А Мала Токмачка?":Ще видиш ти, след 3 дня са в Киев, само гледай...
20:59 29.05.2026
108 Боби Баламата
До коментар #101 от "БПФ":Умствено изостанал? 13 г... превземат ДОНБАС и дох нут пред Селото ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!
А дронове падат на покрива на кремля
Коментиран от #112
21:00 29.05.2026
109 Иля Муромец
До коментар #103 от "А Мала Токмачка?":За Мала Токмачка не знам, ама така им го "натокмачиха" руснаците, че вече мобилизират и инвалидите.
Коментиран от #125
21:01 29.05.2026
110 Факти
До коментар #77 от "Ами":Как Русия ще постави ракети в Мексико и Ирландия бе, uguоm? САЩ и Англия не са агресивни срещу тези държави и те няма нужда да търсят защита от uguomcka държава като Русия. Като почнете да давате такива малоyмнu примери... от сферата на фантастиката. НАТО не се приближава към Русия. Русия тика съседите си насила в НАТО с агресията си. Русия разширява НАТО. Държавите сами се молят да влязат в НАТО и минават по дълъг път преди то да ги приеме. Нас някой пита ли ни дали искаме във Варшвавскяи договор? Червената армия влезе, окупира ни и ни вкара насила. НАТО не окупира и не анексира. Ти му се молиш, то понякога казва не, понякога да. Естония е в НАТО от 22 години - на 60 км от Петербург и 600 км от Москва. И какво от това? НАТО няма никога да нападне Русия и да започне ядрен апокалипсис. НАТО е просто гаранция за сигурност.
Коментиран от #116, #119
21:01 29.05.2026
112 Распутин
До коментар #108 от "Боби Баламата":Набахмутиха им го руснаците, а?
Коментиран от #115
21:03 29.05.2026
115 Така е
До коментар #112 от "Распутин":2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ а щерките на Симонян, Ска беева и другите 3 ДНЕВНИ от кремля ТВ,.. спят в коридора и дрешника
Ха-ха-ха
Всички градове до..2100 км горят!
Ха-ха-ха
21:07 29.05.2026
119 Ами
До коментар #110 от "Факти":Трият коментара ми защото България е
на 71-во място по свобода на словото.
Или може би не им харесва истината :)
21:17 29.05.2026
До коментар #75 от "Така е":Тези приказки за дъщерите, купето спят в коридора подготвят публиката за друг тип война.
Това изобщо не е добре.
Вместо да приключва, нейната се усилва.
21:27 29.05.2026
125 ТИГО
До коментар #109 от "Иля Муромец":За един приятел питам в Малая Токмачка че ще ги превземат !!Кога?
21:27 29.05.2026
126 Лука
И откъде разбрахте, че дронЪТ е руски ???!
Коментиран от #128
21:27 29.05.2026
128 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #126 от "Лука":сделано в росий ! Грубо грозно и не рита ,руска машина за ритане!
21:30 29.05.2026
130 555
До коментар #127 от "Русуфил хардлайнaр":Именно…🤣🤣🤣
21:34 29.05.2026
131 555
До коментар #4 от "Отец Дионисий":Да ти нямам кумирите …
21:36 29.05.2026
132 Анонимен
До коментар #55 от "Ами":многу инжинери. адва пирона не могат да направят еднакви
21:36 29.05.2026
133 Кравария убер алес
До коментар #84 от "Факти":Кой е Хаяско? Коя Европа? С коя армия? Розовите понита, ще изискват центрове за красота по фронтовете, психолози, фризьори.... Братята кравари няма да се намесят пряко в конфликт Европонита срещу Русия. Ще продават на който каквото пожелае.
21:39 29.05.2026
135 Хирург
До коментар #68 от "Слепото":Путин изглежда като пред разпад, защото вече не му слагат ботокс. Ботоксът е противопоказен при старческа деменция, тъй като влошава още повече менталните и неврологични функции на мозъка. Поради огромния стрес и липсата на ботокс, Путин изглежда така мумифициран. Като умряла скумрия.
21:40 29.05.2026
137 Механик
Моля обърнете внимание на неумението на автора на статията да ползва български език!
От мисълта изказана/написана от него (автора), излиза, че Путин е ясновидец и научава за инцидентите МАЛКО ПРЕДИ да са се случили.
Вероятно точно това е причината, розАвите понита да се начишкват като чуят за Него.
Коментиран от #139, #142
21:43 29.05.2026
139 Ехее
До коментар #137 от "Механик":че то по-голямо розАво пони от Путин има ли 😂👍
21:45 29.05.2026
141 Ами сега?
Направо се срамувам от това, че най- висшият представител на България се занимава с неща, които са извън здравия разум? Да си гледа бангарангата това по й приляга!
21:47 29.05.2026
142 Русуфил хардлайнaр
До коментар #137 от "Механик":Абе механик, само ти не разбра, че путин е научил за инцидента малко преди интервюто! Искаш ли да ти направя малки механичета?
21:48 29.05.2026
143 кой мy дpeмe
"Владимир Путин: Съмнявам се, че падналият в Румъния дрон е бил руски"
Коментиран от #151
21:51 29.05.2026
146 Фактолог
Толкоз по въпроса!
21:53 29.05.2026
151 Ами
До коментар #143 от "кой мy дpeмe":Защото получи 3.1 точки одобрение ....за изказването на Путин ,затова смениха заглавието. Фалшификат. Като всичко останало. Демек одобряваме изказването на НАТЮ. Смятай ......да не казвам, че ще ме ❌
22:05 29.05.2026
152 Фактолог
До коментар #98 от "Бай Тенчо":Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" , притежавана от Джеф Безос експлодира днес ( 29.05.2026) докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха американските медии, цитирани от Франс прес. За голяма късмет не се стигна до сериозни човешки жертви, тъй като взривът унищожи цялата площадка!
Толкоз по въпроса
22:11 29.05.2026
157 съгласен
До коментар #55 от "Ами":Това с капачката за бутилката е наистина най-голямата глупост, която може да се измисли.
22:27 29.05.2026
158 Факти
Кой изобщо вярва на тоя лъжлив дявол?
22:30 29.05.2026