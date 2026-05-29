НАТО: Дронът, който се разби в Румъния, е бил руски! Путин: Това изобщо не е сигурно

Дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от алианса.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се каже дали дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс.

НАТО днес обвини Москва в безотговорно поведение и обеща да „защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците“, след като Румъния заяви, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в дунавския град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Путин заяви пред репортери в Астана, Казахстан, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.

"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.

Путин посочи, че украински дронове неотдавна бяха забелязани във Финландия, Полша и Балтийските републики.

„Първата реакция бе точно същата като сега в Румъния: Руснаците идват“, каза той. „После, след кратко време, се оказа, че това няма нищо общо с руски дронове“, добави руският президент.

Путин заяви и че Русия разполага с всички необходими средства, за да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав Калининградска област. Той каза това, след като бе помолен да коментира изказване по-рано този месец на литовския външен министър Кестутис Будрис, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да пробие отбраната на Калининград.

Путин отново повтори, че Москва смята всяко място, което представлява заплаха аз Русия, за легитимна цел, след като бе помолен да коментира твърденията на руското разузнаване, че Украйна е изпратила пилоти на дронове в Латвия.

Руският президент добави, че въпреки това Русия остава готова да продължи разговорите за мирно разрешаване на украинския конфликт. Той каза, че коментарите му от 9 май, че войната върви към своя край се основават на анализ на руския напредък на бойното поле. Путин обаче отказа да посочи конкретна времева рамка за приключване на войната и заяви, че твърденията на Запада, че Русия се подготвя за война с Европа, са лъжи.

Руският президент каза още, че западния медии трябва да се срамуват от начина, по който са отразили украинската атака с дронове срещу колежанско общежитие в град Старобелск, в контролираната от Русия част на Луганска област, при която бяха убити 21 души.