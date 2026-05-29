НАТО: Дронът, който се разби в Румъния, е бил руски! Путин: Това изобщо не е сигурно

29 Май, 2026 19:56, обновена 29 Май, 2026 21:53 3 864 158

Никой не може да говори за произхода на дрона, докато не се направи експертиза на отломките, каза Путин в отговор на въпрос на ТАСС във връзка с инцидента

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от алианса.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

Руският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се каже дали дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс.

НАТО днес обвини Москва в безотговорно поведение и обеща да „защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците“, след като Румъния заяви, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в дунавския град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Путин заяви пред репортери в Астана, Казахстан, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.

"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.

Путин посочи, че украински дронове неотдавна бяха забелязани във Финландия, Полша и Балтийските републики.

„Първата реакция бе точно същата като сега в Румъния: Руснаците идват“, каза той. „После, след кратко време, се оказа, че това няма нищо общо с руски дронове“, добави руският президент.

Путин заяви и че Русия разполага с всички необходими средства, за да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав Калининградска област. Той каза това, след като бе помолен да коментира изказване по-рано този месец на литовския външен министър Кестутис Будрис, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да пробие отбраната на Калининград.

Путин отново повтори, че Москва смята всяко място, което представлява заплаха аз Русия, за легитимна цел, след като бе помолен да коментира твърденията на руското разузнаване, че Украйна е изпратила пилоти на дронове в Латвия.

Руският президент добави, че въпреки това Русия остава готова да продължи разговорите за мирно разрешаване на украинския конфликт. Той каза, че коментарите му от 9 май, че войната върви към своя край се основават на анализ на руския напредък на бойното поле. Путин обаче отказа да посочи конкретна времева рамка за приключване на войната и заяви, че твърденията на Запада, че Русия се подготвя за война с Европа, са лъжи.

Руският президент каза още, че западния медии трябва да се срамуват от начина, по който са отразили украинската атака с дронове срещу колежанско общежитие в град Старобелск, в контролираната от Русия част на Луганска област, при която бяха убити 21 души.


  • 1 ЗАЩО БОЖЕ

    37 23 Отговор
    Защо Сорос и Ротшилд не могат да защотятбтретополовите от руските дронове???

    Коментиран от #12, #27, #47

    19:57 29.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    29 56 Отговор
    Още повече се съмнявам, че дрона не е руски ☝️

    Коментиран от #34, #48, #67

    19:58 29.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 59 Отговор
    мчи не бе , ботокс! Ирански е

    Коментиран от #8, #9, #63, #96

    19:58 29.05.2026

  • 4 Отец Дионисий

    110 38 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.

    Коментиран от #17, #30, #129, #131

    19:58 29.05.2026

  • 5 Удри

    79 27 Отговор
    Тъпите кратуни Урсулиански...

    19:59 29.05.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    34 52 Отговор
    Хаяско го е ударило късото съедининение.

    Коментиран от #14, #23, #149

    19:59 29.05.2026

  • 7 Това не е ли хомофобия

    52 21 Отговор
    Путин защо бие третополовите?

    Коментиран от #61

    19:59 29.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 40 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    чак на с рано то джу дже да се появи....бая са се уплашили в Раша

    Коментиран от #19

    20:00 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хомофобия

    13 12 Отговор
    Хомофобията е ирационален страх, омраза, предразсъдъци или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните хора от западна Европа. Тя може да варира от прикрити социални предразсъдъци до открита агресия към европейците. 1, 2

    Коментиран от #29, #53

    20:01 29.05.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    21 47 Отговор
    Тая пък мишка плешива кой му дава думата ?

    Коментиран от #79, #99

    20:01 29.05.2026

  • 12 Абе

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    Могат, нотретополовите обичат сами асигослагат и не слушат Сорос!

    20:01 29.05.2026

  • 13 Анонимен

    30 23 Отговор
    Те от украйна ще си докарат отломки каквито им трябват. За момента се правят на кротки, защото чакат да не би някой да го е снимал преди удара и пак да се изложат.

    20:01 29.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Булпсихопатъ

    28 17 Отговор
    Определено някой иска да вкара Урсулианците в открит конфликт и определено някой ще гризне атома. Мани се ,бегай ,че са нагласени умнокрасавците на кая и урсулка.

    Коментиран от #40

    20:02 29.05.2026

  • 16 Ц,ц,ц

    25 33 Отговор
    В тоя руски свинарник не остана един нормален.

    Коментиран от #28

    20:02 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нямат край

    20 30 Отговор
    руския СТРАХ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #24

    20:02 29.05.2026

  • 19 Кое ?

    17 19 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Зелю пигмея ли? На Зельонска гея ли?

    20:03 29.05.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    19 24 Отговор
    Хаяско виза в оправдателен режим.

    Коментиран от #26

    20:04 29.05.2026

  • 21 Естествено че е бил украински

    44 18 Отговор
    Зеленски по всякакъв възможен начин ще се опита да вкара европейският съюз във военен конфликт за да спаси собствената си кожа и да излезе от патовата ситуация. Дроновете са им в Средиземно море и в Черно море в турската акватория. Ще направят всичко възможно да ни вкарат вътре в кочината защото нюланд ги излъга с курабии а те се опитват да ни залъжат с дронове в нашето пространство. Манипулатори

    Коментиран от #31

    20:04 29.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Верно е.

    17 17 Отговор

    До коментар #18 от "Нямат край":

    Бункерният се е на$$рал.

    20:05 29.05.2026

  • 25 🦁ЩЩД🦁

    36 20 Отговор
    Има една желязна наука и тв се казва Логика.Ако този дрон е бил руски, румънците щяха да го прихванат.И да се бият в гърдите поне една седмица пред началниците е Лондон.Но понеже не е бил така мечтания руски дрон и понеже са некадърни да прихванат каквото и да е,сега ...гонят посланика.Супер плоска провокация.

  • 26 ВАР

    5 10 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Корлеоне":

    Влиза на твоята за червен картон.

    20:05 29.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ааа...

    11 10 Отговор

    До коментар #16 от "Ц,ц,ц":

    Свинсрника е у вас, спри да гледаш през прозореца!

    20:06 29.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соломон

    19 25 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий":

    Лилипуткин е единствения избил най много православни

    20:06 29.05.2026

  • 31 Чакай бе

    13 22 Отговор

    До коментар #21 от "Естествено че е бил украински":

    Оня алкохолик Медведев вика,че е руски дрон,тоя фъфли други работи.

    Коментиран от #60, #62

    20:07 29.05.2026

  • 32 Ами

    28 16 Отговор
    Дори и дронът да е руски, какво от това.
    Поне не е ракета. За сега :)
    Пък и нали НАТО ги пази. Що ревът?

    20:07 29.05.2026

  • 33 Жестокебач

    12 16 Отговор
    Сложих си топчета и зъбчаткки начлена за да стресирам паветниците, а тия на опашка се редят да ги направя катКокорчо!

    Коментиран от #46

    20:08 29.05.2026

  • 34 САЩ отдавна казаха че е

    19 31 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    руски, подобен на Шахед. Опитали са пак да имитират. Руснаците нямат умствен капацитет, нито пък финансови средства, за да измислят нещо свое. Само имитации и то с ниско качество.

    Коментиран от #39, #55

    20:08 29.05.2026

  • 35 така така

    22 19 Отговор
    На украинските дронове викат руски.

    20:08 29.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ако наистина беше руски тоя дрон

    33 15 Отговор
    Досега сичкото сорос TV щеше да показва останките нон стоп. Ма нещо и влахундерите не го показват, та работата е много съмнителна, по-скоро джилезуту идва от Окропия?

    20:09 29.05.2026

  • 38 Мишел

    22 24 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #44

    20:09 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 .....

    15 12 Отговор

    До коментар #15 от "Булпсихопатъ":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    Коментиран от #54, #59

    20:12 29.05.2026

  • 41 Кирил

    19 16 Отговор
    Типично за комунисти и руснаци е винаги да лъжат, в историята има много примери

    20:13 29.05.2026

  • 42 Смотаняците

    18 12 Отговор
    От НАТО не успяха да прихванат един дрон къде ходи пеша, та им тресна града, а се фикат че руски ракети щели да прихванат?! Ще прихванат това което няма да им дам, за да не им правя кеф!

    20:13 29.05.2026

  • 43 Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен

    15 18 Отговор

    До коментар #23 от "Буратино":

    Путин: "Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    Коментиран от #77

    20:13 29.05.2026

  • 44 Кривчо

    11 9 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Знам, че си роден в с. Гущер и там си израстнал под грижите на баба ти и попадията ама зле са те възпитали. Много лековерен си!

    20:13 29.05.2026

  • 45 Пухльо

    8 6 Отговор
    Знам, че поста ми не е по темата, за което предварително се извинявам, но някой знае ли къде е онзи отворко "Последния софиянец", че при последния спор нещо ме плашеше с охраната на заведението си и така и не ми каза нито къде е това заведение, нито как се казва ?

    Коментиран от #51

    20:14 29.05.2026

  • 46 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Жестокебач":

    Така по-лесно ли го намирате?

    Коментиран от #56

    20:14 29.05.2026

  • 47 Розовото пони Пусин 🦄

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    И аз съмтретопполоф, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    20:15 29.05.2026

  • 48 Галилео Галилей от съседната палата

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Все пак тя се върти.

    20:15 29.05.2026

  • 49 Ха-ха

    11 13 Отговор
    Пусин пак се обажда без да го питат. Така имитира, че неговото изказване уж има някакво значение.!

    20:16 29.05.2026

  • 50 Мимчят

    18 12 Отговор
    Наистина това е украински.Зеления той постоянно прави провокации и за всичко набеждава руснаците,като знае,че евроатлантиците ше го подкрепят.Явно пълна провокация и саботаж....

    20:17 29.05.2026

  • 51 Кривчо

    12 3 Отговор

    До коментар #45 от "Пухльо":

    Той няма заведение! Работи като общ работник в едно бюфетче в голям магазин в Люлин.

    Коментиран от #69

    20:17 29.05.2026

  • 52 Тази работа в като вица

    10 3 Отговор
    Че имаш сестра после иди доказвай че нямаш сестра

    20:17 29.05.2026

  • 53 Браво

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Хомофобия":

    Разбираш ги тези неща, личи си.
    Твойте хора са ПП и ДБ.

    20:17 29.05.2026

  • 54 Булпсихопатъ

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от ".....":

    То се моли ,да не го докарат до там.

    20:19 29.05.2026

  • 55 Ами

    18 17 Отговор

    До коментар #34 от "САЩ отдавна казаха че е":

    Ако руснаците нямаха умствен капацитет, нямаше да имат
    хиперзвукови ракети и ядрени реактори с бързи неутрони.
    Между другото, Русия е с два пъти по-малко население
    от САЩ, но има шест пъти по-вече инженери от САЩ.
    За Европа дори не ми се говори. Най-голямото и изобретение е
    капачка за бутилка която да ти се завира в носа като пиеш :)

    Коментиран от #89, #132, #157

    20:20 29.05.2026

  • 56 Нц.....

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Намирам го, като се почеша около коляното!

    20:20 29.05.2026

  • 57 Така де

    6 6 Отговор
    Ех, тук във факти първи казаха, че е руски, значи е руски. Аз на тях вярвам най-много!

    20:20 29.05.2026

  • 58 Последния софиянец

    14 13 Отговор
    Обичайна Фашаго- КГБейска практика - всичко се отрича докато и на децата стане ясно че монголите па са Ус. Рали всичко! 😂 Като със пътническите самолети, ударите по жилищни квартали и т.н. После вдигнат ръчички по пе Далски и викат - грешка!
    😂
    И Фашагите започват с опорките...,видите ли, ЕВРОПА иска Война!!😂 Ама са...храбри до момента в който... педофила пак избяга по прашки у бункера в Урал

    20:20 29.05.2026

  • 59 Не виждаш ли го ?;

    9 8 Отговор

    До коментар #40 от ".....":

    Напълнил памперса и е в оправдателен режим.

    20:21 29.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Това не е ли хомофобия":

    Не е вярно. И той е от нашите 😘

    20:21 29.05.2026

  • 62 Нито Медведев , нито Урсула

    8 7 Отговор

    До коментар #31 от "Чакай бе":

    знаят какъв е.
    Още по малко пък журналистите или ти.
    Дано се разбере накрая.

    20:21 29.05.2026

  • 63 д-р Ох Боли

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прекаляваш с кафето.. Но
    може и да си прав. Дрона е ирански, след това се е оказал украински, а пък го издокарват, че е руски.
    Обаче, такива работи без ингилизите не се правят. Така, че най-вероятно е ингилизки.

    20:22 29.05.2026

  • 64 ОТГОВОРА НА ПУТИН С/У ПОЛУДЕЛИТЕ КЕСЛЬОВ

    8 11 Отговор
    УМНИЯ ,ИНТЕЛИГЕНТНЯ ТАКА ПОСТАВЯ НЕЩАТА ПРЕД ЛУДИТЕ КРЕСЛЬОВЦИ ОТ УСУЛОФАШИСТКАТА ИСТЕРИЧНА КОМПАНИЯ.

    20:23 29.05.2026

  • 65 руската мечка

    11 10 Отговор
    май ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #70

    20:24 29.05.2026

  • 66 Наближава 22 юни 1941 пардон2026

    10 7 Отговор
    Плана НЕОбарбароса е в действие
    Руснаците да му мислят
    запада не иска толкова голяма територия да се управлява от 140 милиона застаряващи руснака
    Количествените промени водят до качествени промени
    Качествените промени водят до количествени промени

    20:25 29.05.2026

  • 67 Д. Медведев президент

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Дронът не е руски. Но спокойствието ви свърши. Така ще е от тук нататък.

    Коментиран от #75

    20:26 29.05.2026

  • 68 Слепото

    11 6 Отговор
    Някой знае ли Защо този на снимката изглежда като..умреляк?
    Този същият ли бягаше по гащи от някакъв готвач и прекопаваше магистралите около москал?

    Коментиран от #135

    20:26 29.05.2026

  • 69 Пухльо

    4 7 Отговор

    До коментар #51 от "Кривчо":

    Благодаря за информацията, а може ли малко по-конкретно в кой точно магазин в Люлин е и как се казва? Той ме покани да го посетя и мисля да го направя стига някой да ми подскаже кой е и къде е. Позволи си да ме обижда та затова искам да го видя лице в лице, за да си повтори обидите към мен, ако му стиска.

    Коментиран от #74

    20:27 29.05.2026

  • 70 Аз съм

    12 7 Отговор

    До коментар #65 от "руската мечка":

    Тя руската мечка вече гризна дръвцето.

    20:27 29.05.2026

  • 71 Ойропейски

    6 6 Отговор
    провокацийки и дезинформация. Да подготвят "общественото мнение" за война и да предизвикат панически страх от "руска агресия". Банална пропаганда както през 1941г. дето уж "комунизма" бориха. Преди него бориха "царизма", още преди искаха уж да ги правят католици и други подобни простотии.

    Коментиран от #82

    20:29 29.05.2026

  • 72 Пълни глупости

    8 4 Отговор
    Аз имам една дилема, която не ми дава мира:
    Кой лъже повече путин или тиквата?

    20:29 29.05.2026

  • 73 подводничар

    4 4 Отговор
    Еееми, щом човека казва така ...

    20:30 29.05.2026

  • 74 Кривчо

    7 3 Отговор

    До коментар #69 от "Пухльо":

    Ще ме изтрият! Голям зелен надпис.

    Коментиран от #86

    20:30 29.05.2026

  • 75 Така е

    12 6 Отговор

    До коментар #67 от "Д. Медведев президент":

    Симо Нян го казах в ефира на фашистката кремля ТВ:
    " От 2 месеца дъщерите ми спят в коридора и дрешника, и сънуват постоянно кошмари от тези Украински дронове!"
    А преди 5 г...беше категорична: Та това е Украйна, Господи,..2 ДНЯ и ВСЕ"!!
    Хихихихихи

    Коментиран от #124

    20:31 29.05.2026

  • 76 Путинка

    11 4 Отговор
    В чест на предстоящата победа три пъти : ГРАА ГРАА ГРААА!

    20:32 29.05.2026

  • 77 Ами

    3 15 Отговор

    До коментар #43 от "Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен":

    Преди 35 години НАТО беше на 1800 километра от Москва,
    сега е на 600 километра от Москва и на 150 от Петербург.
    Как очакваш да реагира Русия?
    Как биха реагирали САЩ, ако Русия постави ракети в Мексико?
    Как би реагирала Англия, ако Русия постави ракети в Ирландия?
    Нормално е да се страхуват. Безстрашни са само лудите и идиотите.

    Коментиран от #80, #91, #110

    20:32 29.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ей Тъ по пи тек

    14 6 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    Я да видим договора за признаването на Независимостта на Украйна с който предаде Ядр.бомби на Русия.Сега ако Украйна имаше ядр .бомби дали Ватенките щяха да я нападат.

    Коментиран от #88

    20:35 29.05.2026

  • 81 Зeлето

    12 6 Отговор
    Путинцето путкaра путинската държавата по стръмното надоле!

    20:35 29.05.2026

  • 82 Ква Война те

    14 7 Отговор

    До коментар #71 от "Ойропейски":

    Гони бе Руски тръбар.Русията ти води 5г.безсилна война до днес.1,348хил ватенки са мубити и тежко ранени.Великата Расия .Д...ба и смешниците.

    20:37 29.05.2026

  • 83 Перкам руски фенове

    12 5 Отговор
    Докато им дойде акъла.

    20:39 29.05.2026

  • 84 Факти

    12 5 Отговор
    Хаяско напълни памперса. Отговорът на ЕС ще е брутален. Русия приключи.

    Коментиран от #133

    20:39 29.05.2026

  • 85 Селския бик съм

    11 5 Отговор
    Перем ватенки и техните бълг фенове безплатно.Маааамицата ви едногънкова в Ауспуха.

    20:40 29.05.2026

  • 86 Пухльо

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "Кривчо":

    Не ми стана ясно, но все пак благодаря. Явно тоя е късметлия. Вероятно така трябва да си останат нещата. Приемам го като знак от съдбата.

    20:40 29.05.2026

  • 87 Боби Баламата

    12 7 Отговор
    Някой знае ли защо 22 ядрени Републики,Главкомандващия педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от С Корея ,вече 13 год НЕ МОГАТ да победят една държавица 20 пъти по- малка и със..50-- 100 пъти по- малко въоръжение?!
    Кога най- после ще започне Парада на вовка и Башо в КИЕВ?!?

    Коментиран от #101

    20:41 29.05.2026

  • 88 Ами

    8 6 Отговор

    До коментар #80 от "Ей Тъ по пи тек":

    За ИДИ оти като теб отново обяснявам.
    Окраина никога не е имала свои ядрени оръжия.
    На нейна територия, както на териториите на Казахстан и Беларус бяха разположени ядрени оръжия на Русия, както на териториите на ФРГ и Турция бяха разположени ядрени оръжия собственост на САЩ.

    20:42 29.05.2026

  • 89 Бай Тенчо

    10 12 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Значи русия с шест пъти повече инженери още немое се докопа до Луната, което бедната на инженери Америка направи преди 60 г. Прай сметка кви инженери, дето един москвич немогат направи!

    Коментиран от #92, #93

    20:44 29.05.2026

  • 90 Фактолог

    5 7 Отговор
    Свалянето на безпилотния летателен апарат е резултат от атака на украинските системи за противовъздушна отбрана, заяви румънският президент Никусор Дан. „Група от 43 дрона, пристигнали от изток, прекосиха Украйна на приблизително 20-30 километра северно от Дунав, от изток на запад. Докато летяха над украинска територия, някои от тях бяха свалени, а един от тях, вероятно ударен над град Рени, промени траекторията си и се насочи към Галац.“

    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #95

    20:44 29.05.2026

  • 91 Всяка държава има право

    10 5 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    да се присъедини към който съюз желае. Русия няма как и не може да влияе на този процес. Това е договорка между отделните държави и съответния съюз. Това, че Русия е много страхлива си е нейн проблем.

    Коментиран от #105

    20:45 29.05.2026

  • 92 Айде бе

    8 6 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Тенчо":

    Луноход“ е серия от два съветски безпилотни апарата за изследване на Луната. Това са първите дистанционно управлявани роботи, стъпили на друго небесно тяло.
    Луноход 1: Изстрелян е през 1970 г. Той е първият в света планетарен роувър. Успешно изминава около \(10.5 \km\) по лунната повърхност в рамките на 11 месеца.Луноход 2: Изпратен е през 1973 г. и поставя тогавашен рекорд за изминато разстояние в Космоса – над \(39 \km\).

    Коментиран от #98

    20:46 29.05.2026

  • 93 Факти

    11 9 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Тенчо":

    Руските инженери са като всичко руско - нелепо копие на западното.

    20:46 29.05.2026

  • 94 Любо

    9 8 Отговор
    Зеленото фашизоидно и наркоманизирано еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #102, #104

    20:47 29.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Цензура

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Все още никой не ни е показал снимка на свален над укрия ирански дрон, явно единственият се е разбил в Румъния.

    20:49 29.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Бай Тенчо

    11 8 Отговор

    До коментар #92 от "Айде бе":

    Представям си кви роботи са направили руснаците през 1973 година, щом роботът им от 2025 година ходи пиян с паважна екзема!

    Коментиран от #152

    20:50 29.05.2026

  • 99 Цензура

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Интересно, кой ли трябва да даде думата на най-голямата държава и най-голямата военна сила на света? Може би ти, лъckaч?

    20:51 29.05.2026

  • 100 Компетентен

    8 8 Отговор
    Той може и да не е бил руски, но мамалигите ще го обяват за руски, дори да е боядисан целият в синьо и жълто.

    20:51 29.05.2026

  • 101 БПФ

    8 12 Отговор

    До коментар #87 от "Боби Баламата":

    Ти правилно си се кръстил баламчик. Я обясни - защо укрия, след като мобилизира 2.5 пъти повече войници от руснаците и след като получава оръжие от 50 държави, не може да спре руската армия?

    Коментиран от #103, #108, #111

    20:53 29.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 А Мала Токмачка?

    8 6 Отговор

    До коментар #101 от "БПФ":

    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #106, #109

    20:55 29.05.2026

  • 104 Ол1гофрен,

    7 5 Отговор

    До коментар #94 от "Любо":

    По време на ВСВ Сталин отвори ли границите на бившият СССР?

    20:56 29.05.2026

  • 105 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #91 от "Всяка държава има право":

    Така е. Но ако преди 35 години Русия не беше изтеглила
    войските си от ГДР, нито щеше да има обединена Германия,
    нито НАТО щеше да се премести до границите на Русия.

    20:57 29.05.2026

  • 106 Ами

    6 8 Отговор

    До коментар #103 от "А Мала Токмачка?":

    Ще видиш ти, след 3 дня са в Киев, само гледай...

    20:59 29.05.2026

  • 107 Гаджева

    10 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    21:00 29.05.2026

  • 108 Боби Баламата

    11 7 Отговор

    До коментар #101 от "БПФ":

    Умствено изостанал? 13 г... превземат ДОНБАС и дох нут пред Селото ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!
    А дронове падат на покрива на кремля

    Коментиран от #112

    21:00 29.05.2026

  • 109 Иля Муромец

    7 10 Отговор

    До коментар #103 от "А Мала Токмачка?":

    За Мала Токмачка не знам, ама така им го "натокмачиха" руснаците, че вече мобилизират и инвалидите.

    Коментиран от #125

    21:01 29.05.2026

  • 110 Факти

    8 10 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    Как Русия ще постави ракети в Мексико и Ирландия бе, uguоm? САЩ и Англия не са агресивни срещу тези държави и те няма нужда да търсят защита от uguomcka държава като Русия. Като почнете да давате такива малоyмнu примери... от сферата на фантастиката. НАТО не се приближава към Русия. Русия тика съседите си насила в НАТО с агресията си. Русия разширява НАТО. Държавите сами се молят да влязат в НАТО и минават по дълъг път преди то да ги приеме. Нас някой пита ли ни дали искаме във Варшвавскяи договор? Червената армия влезе, окупира ни и ни вкара насила. НАТО не окупира и не анексира. Ти му се молиш, то понякога казва не, понякога да. Естония е в НАТО от 22 години - на 60 км от Петербург и 600 км от Москва. И какво от това? НАТО няма никога да нападне Русия и да започне ядрен апокалипсис. НАТО е просто гаранция за сигурност.

    Коментиран от #116, #119

    21:01 29.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Распутин

    7 10 Отговор

    До коментар #108 от "Боби Баламата":

    Набахмутиха им го руснаците, а?

    Коментиран от #115

    21:03 29.05.2026

  • 113 пРосия

    8 8 Отговор
    Страната на идиотите.

    21:04 29.05.2026

  • 114 Да Ами

    7 9 Отговор
    Не се занимавай с тия ниско интелигентни същества , то съществото няма мозък да се информира , че окраината никога не е имала ядрено оръжие , никаква логика в коментариите им само злоба .

    Коментиран от #117, #121

    21:07 29.05.2026

  • 115 Така е

    9 8 Отговор

    До коментар #112 от "Распутин":

    2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ а щерките на Симонян, Ска беева и другите 3 ДНЕВНИ от кремля ТВ,.. спят в коридора и дрешника
    Ха-ха-ха
    Всички градове до..2100 км горят!
    Ха-ха-ха

    21:07 29.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Абе суяк

    4 4 Отговор
    Кво се оправдаваш?

    21:17 29.05.2026

  • 119 Ами

    5 6 Отговор

    До коментар #110 от "Факти":

    Трият коментара ми защото България е
    на 71-во място по свобода на словото.
    Или може би не им харесва истината :)

    21:17 29.05.2026

  • 120 Хмм

    7 4 Отговор
    очакваше се, в Прибалтика и Финландия оставки заради украинските дронове, румънците веднага решиха, че е руски и консулство закриват, по-големи слагачи и от нас, нашата пишман президентка също се включи в хора срещу руския агресор

    21:20 29.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хмм

    3 6 Отговор
    че те руснаците нямат дронове, край Галац има ли военни обекти, щото при Констанца е най-голямата военна база в румъния

    21:24 29.05.2026

  • 123 ха ха ха

    4 0 Отговор
    на лелятиосраите гащовеса паднали

    21:25 29.05.2026

  • 124 Не разбираш май

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    Тези приказки за дъщерите, купето спят в коридора подготвят публиката за друг тип война.
    Това изобщо не е добре.
    Вместо да приключва, нейната се усилва.

    21:27 29.05.2026

  • 125 ТИГО

    6 2 Отговор

    До коментар #109 от "Иля Муромец":

    За един приятел питам в Малая Токмачка че ще ги превземат !!Кога?

    21:27 29.05.2026

  • 126 Лука

    8 7 Отговор
    Хи хи хи
    И откъде разбрахте, че дронЪТ е руски ???!

    Коментиран от #128

    21:27 29.05.2026

  • 127 Русуфил хардлайнaр

    7 5 Отговор
    Какво означава москва да проведе собствено независимо рсзследване

    Коментиран от #130

    21:28 29.05.2026

  • 128 ПЪЛНИ Глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #126 от "Лука":

    сделано в росий ! Грубо грозно и не рита ,руска машина за ритане!

    21:30 29.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 555

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "Русуфил хардлайнaр":

    Именно…🤣🤣🤣

    21:34 29.05.2026

  • 131 555

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий":

    Да ти нямам кумирите …

    21:36 29.05.2026

  • 132 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    многу инжинери. адва пирона не могат да направят еднакви

    21:36 29.05.2026

  • 133 Кравария убер алес

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    Кой е Хаяско? Коя Европа? С коя армия? Розовите понита, ще изискват центрове за красота по фронтовете, психолози, фризьори.... Братята кравари няма да се намесят пряко в конфликт Европонита срещу Русия. Ще продават на който каквото пожелае.

    21:39 29.05.2026

  • 134 Патологичен лъжец

    4 4 Отговор
    А ей тука в окото ми виждаш ли един крайцер Москва да плава?

    21:40 29.05.2026

  • 135 Хирург

    7 0 Отговор

    До коментар #68 от "Слепото":

    Путин изглежда като пред разпад, защото вече не му слагат ботокс. Ботоксът е противопоказен при старческа деменция, тъй като влошава още повече менталните и неврологични функции на мозъка. Поради огромния стрес и липсата на ботокс, Путин изглежда така мумифициран. Като умряла скумрия.

    21:40 29.05.2026

  • 136 Димяща ушанка

    4 2 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    21:41 29.05.2026

  • 137 Механик

    5 5 Отговор
    "Путин заяви пред репортери, че е научил за инцидента малко преди това"
    Моля обърнете внимание на неумението на автора на статията да ползва български език!
    От мисълта изказана/написана от него (автора), излиза, че Путин е ясновидец и научава за инцидентите МАЛКО ПРЕДИ да са се случили.
    Вероятно точно това е причината, розАвите понита да се начишкват като чуят за Него.

    Коментиран от #139, #142

    21:43 29.05.2026

  • 138 Кукуряк

    5 3 Отговор
    Путин трябва да се въздържа от изказване, да не се излага! Човека е в умствен упадък, и отдавна вече не е за този пост, но проблема е че стои на върха на тая диктатура, и няма кой да го свали, освен да му разбият кpaтуната с бyхалка!

    21:44 29.05.2026

  • 139 Ехее

    4 4 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    че то по-голямо розАво пони от Путин има ли 😂👍

    21:45 29.05.2026

  • 140 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 4 Отговор
    Абе, Путин ти "дрона не е руски" пияница та Медведев "за европейците спокойния сън свърши"..... Поне, се чувайте по телефона и се синхронизирайте. Сега, очакваме Захарова да се изтърси "дрона е американски"

    21:47 29.05.2026

  • 141 Ами сега?

    4 5 Отговор
    Ако се окаже, че дрончето не е руско??? Какво ще каже госпожа президеншата?
    Направо се срамувам от това, че най- висшият представител на България се занимава с неща, които са извън здравия разум? Да си гледа бангарангата това по й приляга!

    21:47 29.05.2026

  • 142 Русуфил хардлайнaр

    5 4 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    Абе механик, само ти не разбра, че путин е научил за инцидента малко преди интервюто! Искаш ли да ти направя малки механичета?

    21:48 29.05.2026

  • 143 кой мy дpeмe

    7 4 Отговор
    преди 5 минути заглавието беше:

    "Владимир Путин: Съмнявам се, че падналият в Румъния дрон е бил руски"

    Коментиран от #151

    21:51 29.05.2026

  • 144 Урсул

    2 9 Отговор
    Руски е. Мирише на мечка.

    21:52 29.05.2026

  • 145 Плякалника на skapанotо

    5 6 Отговор
    нату да даде части от дрона, за доказателство а не да хвърля govна у въздуха и да обвинява безпочвени. След 2-3 дни ще се окаже че е естествено укропонаzzистка.

    21:52 29.05.2026

  • 146 Фактолог

    5 5 Отговор
    Свалянето на безпилотния летателен апарат е резултат от атака на украинските системи за противовъздушна отбрана, заяви румънският президент Никусор Дан. „Група от 43 дрона, пристигнали от изток, прекосиха Украйна на приблизително 20-30 километра северно от Дунав, от изток на запад. Докато летяха над украинска територия, някои от тях бяха свалени, а един от тях, вероятно ударен над град Рени, промени траекторията си и се насочи към Галац.“ сподели президентът.

    Толкоз по въпроса!

    21:53 29.05.2026

  • 147 1488

    3 7 Отговор
    не е бил руски, а рускоговорящ

    21:55 29.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ето, почна се. Нали казаха, че до 12 м Русия щяла напада Европа.

    22:02 29.05.2026

  • 151 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #143 от "кой мy дpeмe":

    Защото получи 3.1 точки одобрение ....за изказването на Путин ,затова смениха заглавието. Фалшификат. Като всичко останало. Демек одобряваме изказването на НАТЮ. Смятай ......да не казвам, че ще ме ❌

    22:05 29.05.2026

  • 152 Фактолог

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Бай Тенчо":

    Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" , притежавана от Джеф Безос експлодира днес ( 29.05.2026) докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха американските медии, цитирани от Франс прес. За голяма късмет не се стигна до сериозни човешки жертви, тъй като взривът унищожи цялата площадка!

    Толкоз по въпроса

    22:11 29.05.2026

  • 153 Едно момче

    2 1 Отговор
    Вчера като пасях овцете до село Базън Русенско, абе гледам нещо черно лети в небето. Помислих си , че е дрон. А то се оказа гарга. Ох олекна ми на душата

    22:11 29.05.2026

  • 154 ФАКТИ

    1 2 Отговор
    ДРОНА Е ДОКАЗАНО УКРАИНСКИ ПРОВОКАЦИОНЕН.

    22:21 29.05.2026

  • 155 А ЗАЩО НА ТОЗИ

    2 0 Отговор
    УБИЕЦ НА СНИМКАТА ДА ВЯРВАМЕ, СЛЕД КАТО .................... И ТОЙ ТВЪРДИ ЧЕ ................... "ТОВА ИЗОБЩО НЕ Е СИГУРНО" .................... СЪЩО КАТО "ПРИКАZKИТЕ" НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП (МУНЧО) ...................... ФАКТ !

    22:24 29.05.2026

  • 156 Пръч с роги и копита

    1 0 Отговор
    Къде са новите бyзки на путин! Това е доста стара снимка, или пък не е путин! Искам пък си путинчо със бyзките!

    22:25 29.05.2026

  • 157 съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Това с капачката за бутилката е наистина най-голямата глупост, която може да се измисли.

    22:27 29.05.2026

  • 158 Факти

    0 0 Отговор
    Путин: Няма да нападам украйна.

    Кой изобщо вярва на тоя лъжлив дявол?

    22:30 29.05.2026

