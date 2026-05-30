Иран свалил вражески дрон край остров Кешм с нова ПВО система ВИДЕО

Иранските системи за противовъздушна отбрана са унищожили вражески дрон близо до остров Кешм, разположен в Ормузкия проток, съобщи информационната агенция Tasnim.
По-рано информационната агенция Mehr съобщи, че системи за противовъздушна отбрана са били активирани близо до острова.
Tasnim, която е пряко свързана с Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC), официално окачестви апарата като „американско-ционистки дрон“. Операцията по прехващане е станала в нощните часове на 29 май 2026 г. във въздушното пространство над крайбрежните води на провинция Хормозган, близо до остров Кешм. Жителите на острова съобщават за силни експлозии и отекнали звуци от стрелба на противовъздушни оръдия.
Иранските медии акцентират върху факта, че за свалянето на разузнавателния апарат е използвана „новодържавна и локално разработена система за ПВО“, наречена „Arash-e Kamangir“. Според Техеран това е първото бойно използване на този комплекс, проектиран със засилени способности за откриване на „стелт“ цели. Местните провинциални власти побързаха да успокоят обществеността, потвърждавайки, че в резултат на противовъздушните действия няма регистрирани разрушения, щети или пострадали граждани на самия остров Кешм.Контекст на напрежението: Инцидентът се случва в критичен момент, тъй като САЩ и Иран се намират в крехко, неопределено примирие, договорено с пакистанско посредничество, докато в Исламабад паралелно текат индиректни преговори за траен мир.
САЩ наскоро нанесоха отбранителни удари по ирански военни обекти в близкия град Бандар Абас заради заплахи срещу търговското корабоплаване.
