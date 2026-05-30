Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран свалил вражески дрон край остров Кешм с нова ПВО система ВИДЕО

Иран свалил вражески дрон край остров Кешм с нова ПВО система ВИДЕО

30 Май, 2026 04:24, обновена 30 Май, 2026 04:27 612 3

  • иран-
  • сащ-
  • пво-
  • дронове

Според Техеран това е първото бойно използване на комплекса „Arash-e Kamangir“

Иран свалил вражески дрон край остров Кешм с нова ПВО система ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските системи за противовъздушна отбрана са унищожили вражески дрон близо до остров Кешм, разположен в Ормузкия проток, съобщи информационната агенция Tasnim​.

По-рано информационната агенция Mehr съобщи, че системи за противовъздушна отбрана са били активирани близо до острова.

Tasnim, която е пряко свързана с Корпуса на пазителите на ислямската революция (IRGC), официално окачестви апарата като „американско-ционистки дрон“. Операцията по прехващане е станала в нощните часове на 29 май 2026 г. във въздушното пространство над крайбрежните води на провинция Хормозган, близо до остров Кешм. Жителите на острова съобщават за силни експлозии и отекнали звуци от стрелба на противовъздушни оръдия.

Иранските медии акцентират върху факта, че за свалянето на разузнавателния апарат е използвана „новодържавна и локално разработена система за ПВО“, наречена „Arash-e Kamangir“. Според Техеран това е първото бойно използване на този комплекс, проектиран със засилени способности за откриване на „стелт“ цели. Местните провинциални власти побързаха да успокоят обществеността, потвърждавайки, че в резултат на противовъздушните действия няма регистрирани разрушения, щети или пострадали граждани на самия остров Кешм.Контекст на напрежението: Инцидентът се случва в критичен момент, тъй като САЩ и Иран се намират в крехко, неопределено примирие, договорено с пакистанско посредничество, докато в Исламабад паралелно текат индиректни преговори за траен мир.

САЩ наскоро нанесоха отбранителни удари по ирански военни обекти в близкия град Бандар Абас заради заплахи срещу търговското корабоплаване.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    САЩ наскоро нанесоха ОТБРАНИТЕЛНИ удари??? Те милите цял живот се отбраняват! На кой ги вменявате тия опорки не ми е ясно?

    04:32 30.05.2026

  • 2 Така де

    6 1 Отговор
    Краварските боклуци иранските деца май ги свалят вече с прашки, но за съжаление мутрата Борисов си купи временна индулгенция с наши пари и ни загроби и нас с безполезни краварски боклуци за милиарди на тройни цени.

    04:35 30.05.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    САЩ нанесоха отбранително нападение на 10 000 км от границата си!

    04:48 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания