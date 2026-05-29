Будапеща няма да изпраща оръжия или военна техника в Украйна, заяви унгарският премиер Петер Маджар по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Информирах г-н генералния секретар, че Унгария няма да изпраща никакви оръжия или военна техника в руско-украинската война“, написа Мадяар след разговорите във Facebook.

Според Мадяр, по време на срещата той и Рюте са обсъдили ролята на Унгария в НАТО и участието на унгарските войски в мироопазващата мисия на алианса в Косово. Маджар заяви, че Будапеща възнамерява да остане „надежден партньор“ на НАТО, а Рюте, каза той, е похвалил работата на унгарските войски.

Генералният секретар на НАТО информирал унгарския премиер за подготовката за срещата на върха на алианса, която ще се проведе на 7-8 юли в Анкара, и обсъдили ситуацията около Ормузкия проток.

„Политико“ съобщи преди това, че Маджяр се противопоставя на доставките на оръжие за Киев, както и на ускоряването на присъединяването на Украйна към ЕС. Членове на парламента от неговата партия „Тиса“ гласуваха против заем от 90 милиарда евро за Украйна в Европейския парламент.

Маджяр също така заяви, че възнамерява да следва „прагматичен“ подход в отношенията с Русия, основан на взаимно уважение към суверенитета и ненамеса във вътрешните работи. Кремъл отговори, че е „доволен“ да отбележи готовността на унгарската страна за диалог.

По време на предизборната кампания той критикува премиера Виктор Орбан за сближаването му с Москва. Маджар припомни, че през 1989 г. Орбан е поискал изтеглянето на съветските войски от Унгария, а сега, по думите му, се е превърнал в „най-лоялния съюзник на Кремъл“.

През април украинският външен министър Андрий Сибига обяви намерението на Киев да нормализира отношенията си с Будапеща. Според Сибиха Украйна се надява, че смяната на властта в Унгария след последните парламентарни избори ще доведе до нормализиране на отношенията между двете страни.