Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Унгария »
Мадяр декларира пред Рюте: Будапеща няма да изпраща оръжия или военна техника в Украйна

Мадяр декларира пред Рюте: Будапеща няма да изпраща оръжия или военна техника в Украйна

29 Май, 2026 06:03, обновена 29 Май, 2026 06:10 941 10

  • рюте-
  • мадяр-
  • нато-
  • украйна-
  • унгария-
  • оръжие

Премиерът на Унгария декларира пред ръководителя на НАТО, че страната му ще остане надежден партньор на Алианса

Мадяр декларира пред Рюте: Будапеща няма да изпраща оръжия или военна техника в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Будапеща няма да изпраща оръжия или военна техника в Украйна, заяви унгарският премиер Петер Маджар по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Информирах г-н генералния секретар, че Унгария няма да изпраща никакви оръжия или военна техника в руско-украинската война“, написа Мадяар след разговорите във Facebook.

Според Мадяр, по време на срещата той и Рюте са обсъдили ролята на Унгария в НАТО и участието на унгарските войски в мироопазващата мисия на алианса в Косово. Маджар заяви, че Будапеща възнамерява да остане „надежден партньор“ на НАТО, а Рюте, каза той, е похвалил работата на унгарските войски.

Генералният секретар на НАТО информирал унгарския премиер за подготовката за срещата на върха на алианса, която ще се проведе на 7-8 юли в Анкара, и обсъдили ситуацията около Ормузкия проток.

„Политико“ съобщи преди това, че Маджяр се противопоставя на доставките на оръжие за Киев, както и на ускоряването на присъединяването на Украйна към ЕС. Членове на парламента от неговата партия „Тиса“ гласуваха против заем от 90 милиарда евро за Украйна в Европейския парламент.

Маджяр също така заяви, че възнамерява да следва „прагматичен“ подход в отношенията с Русия, основан на взаимно уважение към суверенитета и ненамеса във вътрешните работи. Кремъл отговори, че е „доволен“ да отбележи готовността на унгарската страна за диалог.

По време на предизборната кампания той критикува премиера Виктор Орбан за сближаването му с Москва. Маджар припомни, че през 1989 г. Орбан е поискал изтеглянето на съветските войски от Унгария, а сега, по думите му, се е превърнал в „най-лоялния съюзник на Кремъл“.

През април украинският външен министър Андрий Сибига обяви намерението на Киев да нормализира отношенията си с Будапеща. Според Сибиха Украйна се надява, че смяната на властта в Унгария след последните парламентарни избори ще доведе до нормализиране на отношенията между двете страни.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    15 0 Отговор
    А нашия дали е заявил ?

    06:13 29.05.2026

  • 2 Нормалните не харесват

    16 2 Отговор
    Укрите. Само тези на Запад. И то не защото са много хубави, а за да ги използват против Русия.

    06:16 29.05.2026

  • 3 Защото

    10 0 Отговор
    и Маджара е тръгнал от ФИДЕС !

    06:17 29.05.2026

  • 4 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ТОЙ ОЩЕ ПО СВИРЕП ПРОТИВНИК НА УКРИТЕ! А УКРИТЕ ИМАТ ЛИ СИ АНКЛАВИ В МАДЖАРСКО?

    06:17 29.05.2026

  • 5 Генерал Мадяр

    5 1 Отговор
    "а Рюте, каза той, е похвалил работата на унгарските войски"!

    06:23 29.05.2026

  • 6 Как е

    4 1 Отговор
    По-вярно: Мадяр, Маджар или Мадяар? Туй копи-пАСТЕ малко прави грешчици.

    Коментиран от #8

    06:24 29.05.2026

  • 7 оня с коня

    0 7 Отговор
    Унгария обеща да не стопира Заема от 90 млр долара за Украйна и получи Отремонтиран Тръбопровод за Руски доставки на горива през Укр. Територия.Сега обаче се отмята и гласува пак "против"?Ами после да не се чуди що по тръбите не тече нищо.

    06:27 29.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Как е":

    Мадяр, маджар е измислено име на хазарин.

    Коментиран от #9

    06:37 29.05.2026

  • 9 Твоят президент

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Не каза ,че няма да подпомага с оръжия Унгария.

    Гордей се с него

    06:40 29.05.2026

  • 10 Алекса

    1 0 Отговор
    А нашия Радев голям го вади...ама пред българските мисирки !

    06:48 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания